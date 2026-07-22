13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Генуя приглашает в путешествие по своим историческим улочкам, где каждый уголок дышит историей и легендами. Откройте тайны Лигурии
Генуя, с её величественными дворцами и соборами, предлагает уникальное путешествие по крупнейшему историческому центру Европы. Посетители смогут увидеть дворец Святого Георгия, кафедральный собор Св. Лаврентия и дом Христофора Колумба. Увлекательные истории о морской державе и её жителях сделают экскурсию незабываемой. Не упустите шанс прикоснуться к истории и легендам этого удивительного города
Представляю вам один из самых крупных средневековых центров Европы: узкие улочки и маленькие площади, тесные лестницы и тысячелетняя история великой морской державы, носящей титул La Superba (Величественная, Гордая). Я расскажу вам всё самое интересное: древние легенды и криминальные хроники прошлого, любовные истории из жизни дворянства и другие занимательные истории, которые вы не прочтёте даже в самом подробном туристическом справочнике!
Во время прогулки вы увидите:
площадь Карикаменто;
дворец Св. Георгия;
кафедральный собор Св. Лаврентия;
церкви Св. Маттео и Св. Марии «из виноградников»;
Сопранские ворота;
часть стены Барбаросса;
домик Христофора Колумба;
Красный и Белый дворцы;
дворец Турси;
и многое другое!
Маршрут будет интересен и маленьким детям (от 6 лет), и подросткам, и взрослым.
«… Трудно было изъяснить чувство, его обнявшее при виде первого итальянского города, – это была великолепная Генуя. В двойной красоте вознеслись над ним ее пестрые колокольни, полосатые церкви из белого и черного мрамора и весь многобашенный амфитеатр ее. Эта играющая пестрота домов, церквей и дворцов на тонком небесном воздухе, блиставшем непостижимою голубизною, была единственна. Сошедши на берег, он очутился вдруг в этих темных, чудных, узеньких, мощенных плитами улицах, с одной узенькой вверху полоской голубого неба. Его поразила эта теснота между домами, высокими, огромными, отсутствие экипажного стукa, треугольные маленькие площадки и между ними, как тесные коридоры, изгибающиеся линии улиц, наполненных лавочками генуэзских серебряников и золотых мастеров… как прекрасную станцию унес он за собою Геную: в ней принял он первый поцелуй Италии…» (Н. Гоголь, «Рим»)
Все фото к экскурсии авторские, из личного архива. Использование фотографий без письменного разрешения автора запрещено (с) 2014.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Генуя
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 502 туристов
Лицензированный гид-сопровождающий. Уже более 20 лет живу в Италии в Генуе, давно и безвозвратно влюблена в этот замечательный и очень интересный город! Любимая работа уже давно стала стилем жизни. После многолетней учёбы и кропотливого поиска интересного материала, предлагаю своим туристам только авторские экскурсии. Уверена, что наш удивительный город останется в ваших сердцах навсегда! До встречи!
С уважением, Светлана.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александр
Это была наша первая остановка в круизе после недели, проведённой в Риме. Казалось, что после столицы Италии нас уже трудно чем-то удивить, но знакомство с Генуей превзошло все ожидания. Благодаря читать дальшеуменьшить
Светлане мы открыли для себя этот удивительный город, узнали множество интересных фактов и прониклись его атмосферой. Теперь очень хочется вернуться сюда на 3–4 дня, чтобы познакомиться с Генуей ещё ближе. Огромное спасибо Светлане за увлекательную экскурсию, лёгкую подачу информации, доброжелательность и искреннюю любовь к своему городу. Экскурсия оставила самые тёплые впечатления!
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m
maria
Огромное спасибо Светлане за чрезвычайно емкую и потрясающе интересную экскурсию по историческому центру Генуи, с кучей интересных подробностей. Мы вчетвером, двое взрослых и двое детей, были очарованы Генуей во многом благодаря Светлане. Жаль, что не было возможности продлить экскурсию, что мы бы с удовольствием сделали. Обязательно постараемся вернуться. Спасибо еще раз!
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ПавелМалын
отличное знание истории и любовь к городу
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В
Владимир
Спасибо Светлане за интересную и увлекательную экскурсию!!! Было приятно знакомиться с городом в сопровождении приятного и знающего гида!!!
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Ольга
Прекрасный гид Светлана - очень интересно рассказывает то, что не прочтешь в путеводители. Познавательно и увлекательно! Время пролетело просто незаметно. Всем смело рекомендую эту экскурсию!
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Н
Наталья
Светлана отличный экскурсовод, очень много информации за 2 часа, очень интересный город, влюбились в него))) очень понравилось, обязательно порекомендуете друзьям и знакомым! Еще обязательно вернёмся!
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