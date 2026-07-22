13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Генуя, с её величественными дворцами и соборами, предлагает уникальное путешествие по крупнейшему историческому центру Европы. Посетители смогут увидеть дворец Святого Георгия, кафедральный собор Св. Лаврентия и дом Христофора Колумба. Увлекательные истории о морской державе и её жителях сделают экскурсию незабываемой. Не упустите шанс прикоснуться к истории и легендам этого удивительного города

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Представляю вам один из самых крупных средневековых центров Европы: узкие улочки и маленькие площади, тесные лестницы и тысячелетняя история великой морской державы, носящей титул La Superba (Величественная, Гордая). Я расскажу вам всё самое интересное: древние легенды и криминальные хроники прошлого, любовные истории из жизни дворянства и другие занимательные истории, которые вы не прочтёте даже в самом подробном туристическом справочнике!

Во время прогулки вы увидите:

площадь Карикаменто;

дворец Св. Георгия;

кафедральный собор Св. Лаврентия;

церкви Св. Маттео и Св. Марии «из виноградников»;

Сопранские ворота;

часть стены Барбаросса;

домик Христофора Колумба;

Красный и Белый дворцы;

дворец Турси;

и многое другое!

Маршрут будет интересен и маленьким детям (от 6 лет), и подросткам, и взрослым.

«… Трудно было изъяснить чувство, его обнявшее при виде первого итальянского города, – это была великолепная Генуя. В двойной красоте вознеслись над ним ее пестрые колокольни, полосатые церкви из белого и черного мрамора и весь многобашенный амфитеатр ее. Эта играющая пестрота домов, церквей и дворцов на тонком небесном воздухе, блиставшем непостижимою голубизною, была единственна. Сошедши на берег, он очутился вдруг в этих темных, чудных, узеньких, мощенных плитами улицах, с одной узенькой вверху полоской голубого неба. Его поразила эта теснота между домами, высокими, огромными, отсутствие экипажного стукa, треугольные маленькие площадки и между ними, как тесные коридоры, изгибающиеся линии улиц, наполненных лавочками генуэзских серебряников и золотых мастеров… как прекрасную станцию унес он за собою Геную: в ней принял он первый поцелуй Италии…»

(Н. Гоголь, «Рим»)

Все фото к экскурсии авторские, из личного архива. Использование фотографий без письменного разрешения автора запрещено (с) 2014.