13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть и изучить главные достопримечательности на авторской обзорной экскурсии

Светлана
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Светлана – ваш гид
Пёстрая, с узкими улочками и тесными проходами, бывшая когда-то величайшей морской державой — вас приветствует Генуя! У столицы Лигурии крупнейший исторический центр в Европе, и на этой экскурсии вы увидите его главные жемчужины.

Вас ждёт дворец Святого Георгия, украшенный пышными фресками, и Кафедральный собор, который строили три столетия.

Сопранские ворота — быший вход в город — и дом выдающегося генуэзца Колумба.

Я расскажу вам не только о великих временах в истории Генуи, но и поделюсь уникальными фактами, необыкновенными случаями и легендами.
135 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии13 отзывов
4.77
Исторический центр гордой Генуи
Исторический центр гордой Генуи

Представляю вам один из самых крупных средневековых центров Европы: узкие улочки и маленькие площади, тесные лестницы и тысячелетняя история великой морской державы, носящей титул La Superba (Величественная, Гордая). Я расскажу вам всё самое интересное: древние легенды и криминальные хроники прошлого, любовные истории из жизни дворянства и другие занимательные истории, которые вы не прочтёте даже в самом подробном туристическом справочнике!

Во время прогулки вы увидите:

  • площадь Карикаменто;
  • дворец Св. Георгия;
  • кафедральный собор Св. Лаврентия;
  • церкви Св. Маттео и Св. Марии «из виноградников»;
  • Сопранские ворота;
  • часть стены Барбаросса;
  • домик Христофора Колумба;
  • Красный и Белый дворцы;
  • дворец Турси;
  • и многое другое!

Маршрут будет интересен и маленьким детям (от 6 лет), и подросткам, и взрослым.

«…Трудно было изъяснить чувство, его обнявшее при виде первого итальянского города, – это была великолепная Генуя. В двойной красоте вознеслись над ним ее пестрые колокольни, полосатые церкви из белого и черного мрамора и весь многобашенный амфитеатр ее. Эта играющая пестрота домов, церквей и дворцов на тонком небесном воздухе, блиставшем непостижимою голубизною, была единственна. Сошедши на берег, он очутился вдруг в этих темных, чудных, узеньких, мощенных плитами улицах, с одной узенькой вверху полоской голубого неба. Его поразила эта теснота между домами, высокими, огромными, отсутствие экипажного стукa, треугольные маленькие площадки и между ними, как тесные коридоры, изгибающиеся линии улиц, наполненных лавочками генуэзских серебряников и золотых мастеров… как прекрасную станцию унес он за собою Геную: в ней принял он первый поцелуй Италии…»
(Н.Гоголь, «Рим»)

Все фото к экскурсии авторские, из личного архива. Использование фотографий без письменного разрешения автора запрещено (с) 2014.

Исторический центр гордой Генуи
Исторический центр гордой Генуи
Исторический центр гордой Генуи
Исторический центр гордой Генуи
Исторический центр гордой Генуи
Исторический центр гордой Генуи
Исторический центр гордой Генуи
Исторический центр гордой Генуи
Исторический центр гордой Генуи
Исторический центр гордой Генуи

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Лицензированный гид-сопровождающий. Уже более 20 лет живу в Италии в Генуе, давно и безвозвратно влюблена в этот замечательный и очень интересный город! Любимая работа уже давно стала стилем жизни. После многолетней учёбы и кропотливого поиска интересного материала, предлагаю своим туристам только авторские экскурсии. Уверена, что наш удивительный город останется в ваших сердцах навсегда! До встречи! С уважением, Светлана.
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13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 февраля 2020
Спасибо Светлане за эти 2 часа увлекательной прогулки по историческому центру города! Было много интересных фактов, историй ! Мы заглянули в уголки не доступные обычному туристу! Мы с радостью в следующий приезд прогуляемся со Светланой по другим местечкам!!! Если вам не нужна сухая историческая информация- то вам к Светлане на прогулку!)
3 февраля 2020
Большое спасибо Светлане. Было интересно и четко изложен материал. Много успели и Светлана подсказала и дала много информации полезной для туриста. Рекомендую
4 октября 2019
Экскурсия понравилась.Вся команда довольна. Благодарим!!!
5 мая 2019
Экскурсия очень понравилась. Прекрасное знание материала, интересные факты. Со Светланой хотелось ещё и ещё ходить по городу.
4 мая 2019
Светлана - очень профессиональный гид. Помимо исторических фактов рассказала много интересного из жизни современной Генуи. Подсказала, где можно поужинать шикарными устрицами.
18 марта 2019
Спасибо большое Светлане за проведённую экскурсию! Всё началось с порта, где мы встретились, как только сошли с корабля, тоже не маловажно. Не нужно искать где встретиться! В Генуе были первый раз, и благодаря Светлане теперь обязательно вернёмся, за один день в этом городе можно только почувствовать вкус, но не насладиться! Столько дворцов и интересных мест, что на это нужно время. Светлана отличный рассказчик, не перегружает цифрами, датами, фамилиями. И в тоже время все понимаешь и запоминаешь. Не каждый гид может это сделать!! Обязательно вернёмся и обязательно к Светлане! Ещё раз спасибо!
4 июля 2018
Один из тех редких случаев, когда двух часов обзорной экскурсии было мало и усталость не чувствовалась вообще! Светлана заинтересовала необычными фактами о Генуе с самого начала и показала город совершенно с другой стороны. На протяжении всей экскурсии показывала интересные места, куда можно сходить уже самим, в том числе кафешки и рестораны, также посоветовала невероятно красивые города в окрестностях, куда мы и поехали в следующие дни пребывания на Лигурийском побережье. Очень-очень советуем!
26 июня 2018
Светлана - гид, с которым гуляли по городу как с другом. Внимательная к вопросам, легкая в общении, в Геную влюбились! В каждую поездку выбираем гида, Светлана однозначно лучшее попадание по общению, подаче и знаниям.
15 апреля 2018
Светлана-хороший, профессиональный гид, прекрасно знающий историю Генуи. Несмотря на дождь во время нашей экскурсии мы получили удовольствие от знакомства с Генуей и желание в неё вернуться. Посещение одного из дворцов на "улице Юнеско" оставило неизгладимое впечатление. Оценка "хорошо", а не "отлично" больше связана с погодой, нежели с работой экскурсовода.
12 апреля 2018
Очень содержательная и увлекательная экскурсия-независимо от возраста. Светлана-замечательный рассказчик. Нам совершенно необходимо вернуться в Геную вновь и снова с ней встретится чтобы узнать многое из того, что мы не успели). Большое ей спасибо!
Ещё 3 отзыва

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