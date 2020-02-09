13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представляю вам один из самых крупных средневековых центров Европы: узкие улочки и маленькие площади, тесные лестницы и тысячелетняя история великой морской державы, носящей титул La Superba (Величественная, Гордая). Я расскажу вам всё самое интересное: древние легенды и криминальные хроники прошлого, любовные истории из жизни дворянства и другие занимательные истории, которые вы не прочтёте даже в самом подробном туристическом справочнике!
Во время прогулки вы увидите:
Маршрут будет интересен и маленьким детям (от 6 лет), и подросткам, и взрослым.
«…Трудно было изъяснить чувство, его обнявшее при виде первого итальянского города, – это была великолепная Генуя. В двойной красоте вознеслись над ним ее пестрые колокольни, полосатые церкви из белого и черного мрамора и весь многобашенный амфитеатр ее. Эта играющая пестрота домов, церквей и дворцов на тонком небесном воздухе, блиставшем непостижимою голубизною, была единственна. Сошедши на берег, он очутился вдруг в этих темных, чудных, узеньких, мощенных плитами улицах, с одной узенькой вверху полоской голубого неба. Его поразила эта теснота между домами, высокими, огромными, отсутствие экипажного стукa, треугольные маленькие площадки и между ними, как тесные коридоры, изгибающиеся линии улиц, наполненных лавочками генуэзских серебряников и золотых мастеров… как прекрасную станцию унес он за собою Геную: в ней принял он первый поцелуй Италии…»
(Н.Гоголь, «Рим»)
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