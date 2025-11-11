Экскурсия для тех, кто любит удивляться и наслаждаться морскими прогулками.
Санта Маргарита - бывшая рыбацкая деревня, ныне изысканный курорт, порадует гостей своей культурой и историей.
Церковь Святой Маргариты с 28 люстрами удивит изысканностью, а вилла Дураццо откроет потрясающие виды. Замок Браун сражается за титул лучших видов, окидывая взглядом бухту Портофино.
Это путешествие по Лигурийской ривьере - уникальная возможность насладиться красотой и историей региона
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Морские прогулки на катере
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🎨 Уникальная архитектура
- 🌿 Природные пейзажи
- 🎭 Культурные истории
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Церковь Святой Маргариты
- Вилла Дураццо
- Замок Браун
Описание экскурсии
Изысканные курорты природного парка, поражающие сочетанием непревзойдённой красоты творения рук человеческих и первозданностью горного ландшафта, очаруют новых гостей. Укромные бухты поведают, как всемирно известный винодел препятствовал уничтожению города, почему испанский монах скрылся от поработителей в Италии, как простой отель вошёл в историю человечества и почему это связано с короткими радиоволнами. Пятичасовая экскурсия с паузами релакса на катере поведает о всех загадочных историях. Что вас ждёт?
- Первый в Европе радиосигнал, отправленный в Австралию.
- Церковь в стиле барокко, освещаемая 28 хрустальными люстрами.
- Оборонительная крепость, которая рисковала быть уничтоженной более 10-ти раз по причине своего несоответствия единому архитектурному облику города.
- Известный винодел, спасший город.
- Утопленная статуэтка премии Оскар в заливе.
- Оборонительная крепость, ставшая величественными замком для британского посла.
- Спрятавшийся от праздных зевак монастырь.
- Пляж, созданный наводнением.
- Украденная статуя, чудесным образом вернувшаяся на прежнее место. Этим поразит Санта Маргарита! Однако Портофино и Сан Фруттуозо не останутся в тени и поведают свои красивые, сказочные и мужественные истории:.
- Оперный певец, прославивший на весь мир рыбацкую деревушку, и многое другое узнают гости на экскурсии. Хотите не только увидеть красоту известных на весь мир курортов, но и услышать мелодию этих мест, потренировать выносливость на подъёмах и восхититься пейзажами, красота которых вознаградит за усилия, оценить акустику церквей и ущелий? Тогда вам непременно нужно отправиться на экскурсию в компании русскоязычного лицензированного гида с искусствоведческим образованием. Важная информация:.
Что взять с собой: солнцезащитный крем, бутылка воды, удобная обувь, заряженный телефон, готовый для сотни фотографий, и способность наслаждаться морскими прогулками на катере.
По договорённости с гидом.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Деревня Санта Маргарита
- Церковь Святой Маргариты
- Вилла семьи Дураццо
- Замок Браун
- Бухта Портофино
- Сан Фруттуозо
Что включено
- Экскурсия с профессиональным гидом
Что не входит в цену
- Расходы на транспорт (поезд, теплоход автобус в зимнее время года)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вокзал Санта-Маргарита Лигуре
Завершение: Вокзал Санта Маргарита Лигуре - Портофино
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости с гидом.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
- Что взять с собой: солнцезащитный крем
- Бутылка воды
- Удобная обувь
- Заряженный телефон
- Готовый для сотни фотографий
- И способность наслаждаться морскими прогулками на катере
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
