Изысканные курорты природного парка, поражающие сочетанием непревзойдённой красоты творения рук человеческих и первозданностью горного ландшафта, очаруют новых гостей. Укромные бухты поведают, как всемирно известный винодел препятствовал уничтожению города, почему испанский монах скрылся от поработителей в Италии, как простой отель вошёл в историю человечества и почему это связано с короткими радиоволнами. Пятичасовая экскурсия с паузами релакса на катере поведает о всех загадочных историях. Что вас ждёт?

Первый в Европе радиосигнал, отправленный в Австралию.

Церковь в стиле барокко, освещаемая 28 хрустальными люстрами.

Оборонительная крепость, которая рисковала быть уничтоженной более 10-ти раз по причине своего несоответствия единому архитектурному облику города.

Известный винодел, спасший город.

Утопленная статуэтка премии Оскар в заливе.

Оборонительная крепость, ставшая величественными замком для британского посла.

Спрятавшийся от праздных зевак монастырь.

Пляж, созданный наводнением.

Украденная статуя, чудесным образом вернувшаяся на прежнее место. Этим поразит Санта Маргарита! Однако Портофино и Сан Фруттуозо не останутся в тени и поведают свои красивые, сказочные и мужественные истории:.

Оперный певец, прославивший на весь мир рыбацкую деревушку, и многое другое узнают гости на экскурсии. Хотите не только увидеть красоту известных на весь мир курортов, но и услышать мелодию этих мест, потренировать выносливость на подъёмах и восхититься пейзажами, красота которых вознаградит за усилия, оценить акустику церквей и ущелий? Тогда вам непременно нужно отправиться на экскурсию в компании русскоязычного лицензированного гида с искусствоведческим образованием. Важная информация:.

Что взять с собой: солнцезащитный крем, бутылка воды, удобная обувь, заряженный телефон, готовый для сотни фотографий, и способность наслаждаться морскими прогулками на катере.