27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Почувствовать дух города-порта

Экскурсия по столице Лигурии начнётся в старом порту: именно в этой старинной бухте началась история могущественной морской державы. Вы прогуляетесь вдоль корабликов, качающихся на волнах Лигурийского моря. Узнаете самые интересные факты из истории Генуи и дойдёте до дома Христофора Колумба — выдающегося генуэзца. Вы сможете попробовать самое вкусное итальянское джелато и местный фастфуд — конусы с морепродуктами во фритюре!

Увидеть главные достопримечательности

Узкие улочки приведут вас к палаццо Сан-Джорджо, где располагается самый первый в мире банк. Кроме того, маршрут пройдёт по площади Пьяцца де Феррари и улице Виа Гарибальди, восхищающей своими дворцами и музеями. И конечно, вы увидите мощные стены средневековых ворот Порта-Сопрана и Кафедральный Собор Сан-Лоренцо и прогуляетесь до нового порта.

Заметки о Генуе

Я обязательно поделюсь с вами любопытными фактами о городе и местной культуре. Вы узнаете, почему флаг Великобритании имеет самые настоящие генуэзские корни, почему соус песто называется именно так и какие слухи ходят про генуэзцев по всей Италии. А еще я расскажу о традиционной кухне, и мы обязательно попробуем лучшую фокаччу в городе — традиционную лепёшку, которую готовят только в Лигурии!

Дополнительная опция

Экскурсию можно продлить, объединив с экскурсией Нетуристическая Генуя и посетив районы Боккадасе и Нерви.

Продолжительность экскурсии в этом случае составит 7 часов, стоимость уточняйте в переписке.