27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Buongiorno, Генуя

Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Генуе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а вкусы Лигурии останутся с вами навсегда
Генуя, жемчужина Лигурийского моря, открывает свои двери для путешественников, желающих погрузиться в богатую историю и культуру одного из крупнейших европейских портов.

Экскурсия «Buongiorno, Генуя» предлагает не только прогулку по живописной бухте
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с корабликами, но и знакомство с главными достопримечательностями города.

Вы увидите величественный собор Сан-Лоренцо, пройдетесь по узким улочкам, которые хранят в себе истории прошлых веков, и встретитесь лицом к лицу с средневековыми воротами, ставшими символом города. Но Генуя не только о прошлом; это город, где традиции и современность переплетаются в едином ритме.

Вы попробуете легендарную фоккачу, итальянское джелато и местные морепродукты, которые делают кулинарное наследие Лигурии поистине уникальным.

Ваш гид поделится интересными фактами о городе, его жителях и культуре, а также расскажет, куда сходить и что еще посмотреть, чтобы ваше впечатление от Генуи стало незабываемым.

Погрузитесь в атмосферу Генуи, где каждый шаг открывает новую страницу истории, а каждый уголок скрывает что-то интересное

5
49 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Прогулка по живописной бухте
  • 🏛️ Посещение главных достопримечательностей
  • 🍕 Дегустация традиционной фоккачи
  • 🏰 Узкие улочки и средневековые ворота
  • 📜 Интересные исторические факты
  • 🍦 Вкуснейшее итальянское джелато
Buongiorno, Генуя
Buongiorno, Генуя
Buongiorno, Генуя

Что можно увидеть

  • Старый порт
  • Дом Христофора Колумба
  • Палаццо Сан-Джорджо
  • Площадь Пьяцца де Феррари
  • Улица Виа Гарибальди
  • Средневековые ворота Порта-Сопрана
  • Кафедральный собор Сан-Лоренцо
  • Новый порт

Описание экскурсии

Почувствовать дух города-порта

Экскурсия по столице Лигурии начнётся в старом порту: именно в этой старинной бухте началась история могущественной морской державы. Вы прогуляетесь вдоль корабликов, качающихся на волнах Лигурийского моря. Узнаете самые интересные факты из истории Генуи и дойдёте до дома Христофора Колумба — выдающегося генуэзца. Вы сможете попробовать самое вкусное итальянское джелато и местный фастфуд — конусы с морепродуктами во фритюре!

Увидеть главные достопримечательности

Узкие улочки приведут вас к палаццо Сан-Джорджо, где располагается самый первый в мире банк. Кроме того, маршрут пройдёт по площади Пьяцца де Феррари и улице Виа Гарибальди, восхищающей своими дворцами и музеями. И конечно, вы увидите мощные стены средневековых ворот Порта-Сопрана и кафедральный собор Сан-Лоренцо и прогуляетесь до нового порта.

Заметки о Генуе

Я обязательно поделюсь с вами любопытными фактами о городе и местной культуре. Вы узнаете, почему флаг Великобритании имеет самые настоящие генуэзские корни, почему соус песто называется именно так и какие слухи ходят про генуэзцев по всей Италии. А еще я расскажу о традиционной кухне, и мы обязательно попробуем лучшую фокаччу в городе — традиционную лепёшку, которую готовят только в Лигурии!

Дополнительная опция

Экскурсию можно продлить, объединив с экскурсией Нетуристическая Генуя и посетив районы Боккадасе и Нерви.
Продолжительность экскурсии в этом случае составит 7 часов, стоимость уточняйте в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Piazza de Ferrari или Porto Antico или Круизный терминал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Генуя
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 3 часа
Провела экскурсии для 453 туристов
Я живу в Генуе с 2015 года. Мои знания подтверждены лицензией гида. Я за лёгкий и непринуждённый формат экскурсий, поэтому скучно не будет. На своих экскурсиях я знакомлю не только
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с историей, но и с местной культурой, обычаями и традиционной кухней и стараюсь преподносить информацию с юмором, без перечисления сухих фактов. Вы можете не запомнить все даты, но эмоции останутся навсегда!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 49 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
43
4
6
3
2
1
Марина
Это было незабываемо. Мы прибыли в Геную в день празднования или шествия итальянских войск Альпини. И гид нас предупредила, что будет много людей и комфортно экскурсию по Генуи не провести.
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А так как мы все лишь один день в Генуи, нам Ирина предложила, посетить Портофино. И это было великолепно, эстетично, продумано с трансфером наземным и водным, с обедом и заходом в бар в фешенебельный отель. Ирина, помимо, того что сертифицированный гид, она еще стильная, эстетичная, позитивная и умная девушка. Мы словно побывали в другой реальности, посмотрели на жизнь других. Ирина, Mil gracias!

Это было незабываемо. Мы прибыли в Геную в день празднования или шествия итальянских войск Альпини. И
Это было незабываемо. Мы прибыли в Геную в день празднования или шествия итальянских войск Альпини. И
Это было незабываемо. Мы прибыли в Геную в день празднования или шествия итальянских войск Альпини. И
Это было незабываемо. Мы прибыли в Геную в день празднования или шествия итальянских войск Альпини. И
Это было незабываемо. Мы прибыли в Геную в день празднования или шествия итальянских войск Альпини. И
Это было незабываемо. Мы прибыли в Геную в день празднования или шествия итальянских войск Альпини. И
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Татьяна
Ирина, прекрасна и очаровательна, влюбленная в свой город и работу. С каким наслаждением мы гуляли по лабиринтам города, история, гастрономия, все легко, непринужденно и максимально наполненно! Взглянув на Геную глазами Ирины, нам хочется возвращаться еще и еще в этот уютный и красивый город!
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Валерия
Прекрасная экскурсия, узнали много интересных фактов. Спасибо большое!
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Павел
Когда я планировал маршрут Франция — Швейцария — Италия — Франция, долго сомневался, стоит ли заезжать в Геную или ограничиться Турином и сразу ехать в Монте-Карло. Генуя не вызывала никаких
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особых ожиданий — скорее была пунктом "на подумать". И как же я рад, что в итоге включил её в маршрут и познакомился с этим городом в компании Ирины.

Генуя стала для меня настоящим открытием. Столько эмоций от города я не испытывал с момента первой поездки в Рим. Удивительное сочетание истории, архитектуры, невероятной атмосферы и, конечно, ее уникального расположения на холмах делают прогулку по Генуе настоящим приключением. Город камерный, уютный, романтичный - и абсолютно особенный.

С Ириной экскурсия пролетела как одно мгновение. Она - человек с легкой, интеллигентной подачей, отличным чувством юмора и безупречным знанием материала. Слушать ее - одно удовольствие. А главное - она искренне любит этот город и умеет передать это чувство.

И, как бонус, Ирина еще и отличный фотограф! Так что не только получите заряд эмоций, но и уйдете с шикарными фото для инсты.

Единственное, о чем я пожалел — что отвел на Геную всего один день. Этот город заслуживает как минимум трех. Для меня она стала вторым Римом, и теперь я точно знаю, что обязательно сюда вернусь.

Когда я планировал маршрут Франция — Швейцария — Италия — Франция, долго сомневался, стоит ли заезжать
Когда я планировал маршрут Франция — Швейцария — Италия — Франция, долго сомневался, стоит ли заезжать
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А
Большое спасибо экскурсоводу Ирине! все очень понравилось! очень интересно- отличная экскурсия для знакомства с городом!
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Никита
Ирина очень классный гид. Легко рассказывает историю, показывает интересные места и знает много особенностей и традиций генуэзсцов. Очень рекомендую всем
Ирина очень классный гид. Легко рассказывает историю, показывает интересные места и знает много особенностей и традиций
Ирина очень классный гид. Легко рассказывает историю, показывает интересные места и знает много особенностей и традиций
Ирина очень классный гид. Легко рассказывает историю, показывает интересные места и знает много особенностей и традиций
Ирина очень классный гид. Легко рассказывает историю, показывает интересные места и знает много особенностей и традиций
Ирина очень классный гид. Легко рассказывает историю, показывает интересные места и знает много особенностей и традиций
Ирина очень классный гид. Легко рассказывает историю, показывает интересные места и знает много особенностей и традиций
Ирина очень классный гид. Легко рассказывает историю, показывает интересные места и знает много особенностей и традиций
Ирина очень классный гид. Легко рассказывает историю, показывает интересные места и знает много особенностей и традиций+2
Ирина очень классный гид. Легко рассказывает историю, показывает интересные места и знает много особенностей и традиций
Ирина очень классный гид. Легко рассказывает историю, показывает интересные места и знает много особенностей и традиций
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