27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Проникнуться городом на прогулке по историческому центру

Ирина
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Ирина – ваш гид
Генуя — крупнейший европейский порт, поэтому вы обязательно прогуляетесь по живописной бухте с корабликами.

Но я открою вам и другие достоинства города! Вы увидите главный собор Сан-Лоренцо и средневековые ворота, прогуляетесь по узким улочкам и попробуете традиционную фоккачу.

Кроме того, я обязательно подскажу вам, куда сходить, где поесть и что ещё посмотреть, чтобы навсегда влюбиться в город на Лигурийском море.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Площадь Феррари или Порт
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У этой экскурсии27 отзывов
4.81
Buongiorno, Генуя!
Buongiorno, Генуя!

Что вас ожидает

Почувствовать дух города-порта
Экскурсия по столице Лигурии начнётся в старом порту: именно в этой старинной бухте началась история могущественной морской державы. Вы прогуляетесь вдоль корабликов, качающихся на волнах Лигурийского моря. Узнаете самые интересные факты из истории Генуи и дойдёте до дома Христофора Колумба — выдающегося генуэзца. Вы сможете попробовать самое вкусное итальянское джелато и местный фастфуд — конусы с морепродуктами во фритюре!

Увидеть главные достопримечательности
Узкие улочки приведут вас к палаццо Сан-Джорджо, где располагается самый первый в мире банк. Кроме того, маршрут пройдёт по площади Пьяцца де Феррари и улице Виа Гарибальди, восхищающей своими дворцами и музеями. И конечно, вы увидите мощные стены средневековых ворот Порта-Сопрана и Кафедральный Собор Сан-Лоренцо и прогуляетесь до нового порта.

Заметки о Генуе
Я обязательно поделюсь с вами любопытными фактами о городе и местной культуре. Вы узнаете, почему флаг Великобритании имеет самые настоящие генуэзские корни, почему соус песто называется именно так и какие слухи ходят про генуэзцев по всей Италии. А еще я расскажу о традиционной кухне, и мы обязательно попробуем лучшую фокаччу в городе — традиционную лепёшку, которую готовят только в Лигурии!

Дополнительная опция
Экскурсию можно продлить, объединив с экскурсией Нетуристическая Генуя и посетив районы Боккадасе и Нерви.
Продолжительность экскурсии в этом случае составит 7 часов, стоимость уточняйте в переписке.

Buongiorno, Генуя!
Buongiorno, Генуя!
Buongiorno, Генуя!
Buongiorno, Генуя!
Buongiorno, Генуя!
Buongiorno, Генуя!
Buongiorno, Генуя!
Buongiorno, Генуя!
Buongiorno, Генуя!
Buongiorno, Генуя!
Buongiorno, Генуя!
Buongiorno, Генуя!
Buongiorno, Генуя!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Площадь Феррари или Порт.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина. Я лингвист-переводчик. Говорю на трех языках: английском, испанском и итальянском. В 2013 году я круто изменила свою жизнь, из Москвы переехала в Геную и сразу же в нее влюбилась. Хорошо изучив этот город, я начала проводить свои авторские экскурсии. Генуя — не самое популярное направление среди туристов и неоднозначных отзывов о ней немало. Моя миссия — разрушить все стереотипы и влюбить как можно больше людей в этот, пожалуй, самый недооцененный город Италии. Мне есть чем вас удивить. Приезжайте и убедитесь в этом сами! Я расскажу, чем живет Генуя и покажу стоящие уголки этого города. Посоветую нужные места, а также познакомлю вас с Итальянской Ривьерой и ее самыми красивыми городками — Камольи, Портофино и Чинкве Терре. До встречи в солнечной Лигурии!
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27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

16 января 2020
Прекрасная экскурсия. Ирина максимально красиво показала и рассказала нам о Генуе. Переживали перед экскурсией, что напрасно заехали в этот город, много негативных отзывов было. Всем тем, кто переживает, как мы, рекомендуем брать Ирину, она влюбит вас в этот город. Удивительные многоярусные ландшафты, необычная архитектура, «город контрастов». Генуя - город, не похожий ни на один из городов Италии и мира. Ирина показала нам историческую часть, порт, рассказала о кулинарных пристрастиях генуэзцев, посоветовала прекрасные рестораны (не туристические), с интересным подбором блюд. Желаю вам так же насладиться Генуей, как удалось это нам.
16 ноября 2019
Наша экскурсия по Генуе, наше первое знакомство с городом проходило в экстремальных условиях - под ливневым дождём, но благодаря Ирине, ее высокому профессионализму, душевности, интеллигентности и теплу мы полюбили город с первого взгляда. Ирина это тот гид, который раскроет все секреты и всю красоту Генуи, поможет в практических вопросах, всегда возникающих в путешествии. Спасибо, Ирина! Мы приедем к Вам снова😍
7 ноября 2019
28 октября мы провели с замечательной девушкой ,нашим экскурсоводом Ириной. С первых же минут встречи было понятно , что Ирина очень любит этот город и хотела бы, чтобы частичка Генуи осталась в наших сердцах.Время пролетело незаметно и очень познавательно. Как обычные туристы, мы бы никогда не побывали там где провела нас Ирина, не увидели бы столько всего интересного. Расставались самыми добрыми друзьями с большим желанием еще раз вернуться вновь. Большое спасибо за экскурсию. Кто хочет увидеть город глазами любящего увлеченного человека вам к ИРИНЕ. Рекомендую.
24 октября 2019
Экскурсия по городу Генуя три часа (рельеф холмистый), поэтому обувь должна быть однозначно удобной. Не работал лифт на смотровую площадку, поднимались пешком, что оказалось серьезным спортивным мероприятием. Ирина интересно и увлекательно рассказывает о городе. Чувствуется любовь и уважение к Италии и ее жителям. Рекомендую Ирину как профессионального экскурсовода.
13 октября 2019
Вчера у нас прошла шикарная экскурсия по Генуи вместе с Ириной! Это было чудесно, мы не ожидали такого количества дворцов, пальм и морепродуктов😍
Генуя - очень запутанный городок, миллион узеньких улочек, небольших и больших площадей, памятников истории и архитектуры, сами мы, никогда бы в жизни не увидели за день все то, что показала и рассказала нам Ирина😊☺️было безумно интересно, без перегруза ненужной информацией, в легкой форме, так удивительно, как и сам город🥰
Влюблены в Геную, наелись морепродуктов, лучшей в мире пасты, их местной, купили духи с запахом базилика, увидели как делают настоящий соус песто, зашли в храмы неописуемой красоты, ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНЁМСЯ!
Спасибо огромное вам, Ирина❤️☺️ в следующий раз тоже с вами!
12 октября 2019
Добрый день всем путешествующим по уникальной Генуе! Наша поездка в этот прекрасный город оставила самые незабываемые впечатления, одним из которых была экскурсия с Ириной. Общительность, доброжелательность и способность увлечь своим рассказом, которые продемонстрировала Ирина с первых минут нашего знакомства, мгновенно помогли проникнуться исторической и современной атмосферой генуэзских улочек и городских достопримечательностей. Три часа прошли легко и незаметно. Рекомендованные нам места для гастрономических посиделок имели безусловный успех и мы еще не раз с удовольствием их посетили)) Всем рекомендую! Ирина, Вам успехов и добра! Спасибо!
20 августа 2019
Ирина - потрясающий экскурсовод. Она проводила экскурсию легко и непринуждённо - на одном дыхании. Она провела нас там, куда не водят обычные экскурсоводы, она не грузила нас датами, рассказывала о Генуе так, что к концу экскурсии мы были не уставшими, а отдохнувшими с кучей положительных эмоций и ощущением, словно это наш родной город, в котором мы живём уже очень давно. Ирина так же познакомила нашу семью с обычаями и традициями Лигурийской столицы, местной кухней, необычными видами, дворцами и трущобами, нюансами и секретами, которые город прячет за своими стенами. Спасибо Вам огромное, Ирина, за потрясающую экскурсию, за море эмоций и познавательной информации. Если меня спросят о гиде в Генуе, я точно знаю, кого буду уверенно рекомендовать!!!
5 августа 2019
Были в Генуе 16 июля с гидом Ириной.Очень понравилось всё -современный город и исторический с его необыкновенным своеобразием,узкими улочками, архитектурой, памятниками.Прогулка по городу длилась гораздо дольше,чем было запланировано и сопровождалась интересными рассказами очень милой и доброжелательной Ириной
28 июня 2019
Нисколько не пожалели о проведённом времени в компании Ирины! Не взирая на дикую жару за 30 градусов, время пролетело невероятно быстро. Генуя произвела только лучшие впечатления. Очень было жаль расставаться. Спасибо огромное!
26 июня 2019
Были в Генуе 17.09.2019 г. С Ириной были на экскурсии: "Buongiorno, Генуя" .Очень понравились .Ирина знает материал , много фактов из прошлого и современной жизни Генуи . Доброжелательна , тактична с клиентами, не только показала места ,где можно поесть ,выпить коктейли, но и скинула адреса и схемы проезда в вотсап. Три часа пролетели незаметно, общение было как с другом, который пригласил в свой город .С любовью, вниманием к жителям Генуи. Это очень привлекает, человек всего 6 лет в стране, а так гармонично сжился с генуэзской действительностью , изучив ее прошлое. Смогла преподнести это нам так, что хочется еще не раз приехать сюда. Генуя стоит этого. Спасибо Ирине. Обязательно буду рекомендовать своим друзьям.
Отдельная благодарность Трипстеру за таких гидов и экскурсии. Не в первый раз обращаюсь сюда. Все достойно.
Ещё 17 отзывов

Ирина проводит ещё 1 экскурсию

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