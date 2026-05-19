27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Генуя, жемчужина Лигурийского моря, открывает свои двери для путешественников, желающих погрузиться в богатую историю и культуру одного из крупнейших европейских портов.Экскурсия «Buongiorno, Генуя» предлагает не только прогулку по живописной бухте

с корабликами, но и знакомство с главными достопримечательностями города. Вы увидите величественный собор Сан-Лоренцо, пройдетесь по узким улочкам, которые хранят в себе истории прошлых веков, и встретитесь лицом к лицу с средневековыми воротами, ставшими символом города. Но Генуя не только о прошлом; это город, где традиции и современность переплетаются в едином ритме. Вы попробуете легендарную фоккачу, итальянское джелато и местные морепродукты, которые делают кулинарное наследие Лигурии поистине уникальным. Ваш гид поделится интересными фактами о городе, его жителях и культуре, а также расскажет, куда сходить и что еще посмотреть, чтобы ваше впечатление от Генуи стало незабываемым. Погрузитесь в атмосферу Генуи, где каждый шаг открывает новую страницу истории, а каждый уголок скрывает что-то интересное

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Почувствовать дух города-порта

Экскурсия по столице Лигурии начнётся в старом порту: именно в этой старинной бухте началась история могущественной морской державы. Вы прогуляетесь вдоль корабликов, качающихся на волнах Лигурийского моря. Узнаете самые интересные факты из истории Генуи и дойдёте до дома Христофора Колумба — выдающегося генуэзца. Вы сможете попробовать самое вкусное итальянское джелато и местный фастфуд — конусы с морепродуктами во фритюре!

Увидеть главные достопримечательности

Узкие улочки приведут вас к палаццо Сан-Джорджо, где располагается самый первый в мире банк. Кроме того, маршрут пройдёт по площади Пьяцца де Феррари и улице Виа Гарибальди, восхищающей своими дворцами и музеями. И конечно, вы увидите мощные стены средневековых ворот Порта-Сопрана и кафедральный собор Сан-Лоренцо и прогуляетесь до нового порта.

Заметки о Генуе

Я обязательно поделюсь с вами любопытными фактами о городе и местной культуре. Вы узнаете, почему флаг Великобритании имеет самые настоящие генуэзские корни, почему соус песто называется именно так и какие слухи ходят про генуэзцев по всей Италии. А еще я расскажу о традиционной кухне, и мы обязательно попробуем лучшую фокаччу в городе — традиционную лепёшку, которую готовят только в Лигурии!

Дополнительная опция

Экскурсию можно продлить, объединив с экскурсией Нетуристическая Генуя и посетив районы Боккадасе и Нерви.

Продолжительность экскурсии в этом случае составит 7 часов, стоимость уточняйте в переписке.