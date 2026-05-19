27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Генуе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а вкусы Лигурии останутся с вами навсегда
Генуя, жемчужина Лигурийского моря, открывает свои двери для путешественников, желающих погрузиться в богатую историю и культуру одного из крупнейших европейских портов.
Экскурсия «Buongiorno, Генуя» предлагает не только прогулку по живописной бухте читать дальшеуменьшить
с корабликами, но и знакомство с главными достопримечательностями города.
Вы увидите величественный собор Сан-Лоренцо, пройдетесь по узким улочкам, которые хранят в себе истории прошлых веков, и встретитесь лицом к лицу с средневековыми воротами, ставшими символом города. Но Генуя не только о прошлом; это город, где традиции и современность переплетаются в едином ритме.
Вы попробуете легендарную фоккачу, итальянское джелато и местные морепродукты, которые делают кулинарное наследие Лигурии поистине уникальным.
Ваш гид поделится интересными фактами о городе, его жителях и культуре, а также расскажет, куда сходить и что еще посмотреть, чтобы ваше впечатление от Генуи стало незабываемым.
Погрузитесь в атмосферу Генуи, где каждый шаг открывает новую страницу истории, а каждый уголок скрывает что-то интересное
Экскурсия по столице Лигурии начнётся в старом порту: именно в этой старинной бухте началась история могущественной морской державы. Вы прогуляетесь вдоль корабликов, качающихся на волнах Лигурийского моря. Узнаете самые интересные факты из истории Генуи и дойдёте до дома Христофора Колумба — выдающегося генуэзца. Вы сможете попробовать самое вкусное итальянское джелато и местный фастфуд — конусы с морепродуктами во фритюре!
Увидеть главные достопримечательности
Узкие улочки приведут вас к палаццо Сан-Джорджо, где располагается самый первый в мире банк. Кроме того, маршрут пройдёт по площади Пьяцца де Феррари и улице Виа Гарибальди, восхищающей своими дворцами и музеями. И конечно, вы увидите мощные стены средневековых ворот Порта-Сопрана и кафедральный собор Сан-Лоренцо и прогуляетесь до нового порта.
Заметки о Генуе
Я обязательно поделюсь с вами любопытными фактами о городе и местной культуре. Вы узнаете, почему флаг Великобритании имеет самые настоящие генуэзские корни, почему соус песто называется именно так и какие слухи ходят про генуэзцев по всей Италии. А еще я расскажу о традиционной кухне, и мы обязательно попробуем лучшую фокаччу в городе — традиционную лепёшку, которую готовят только в Лигурии!
Дополнительная опция
Экскурсию можно продлить, объединив с экскурсией Нетуристическая Генуя и посетив районы Боккадасе и Нерви. Продолжительность экскурсии в этом случае составит 7 часов, стоимость уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Piazza de Ferrari или Porto Antico или Круизный терминал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Генуя
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 3 часа
Провела экскурсии для 453 туристов
Я живу в Генуе с 2015 года. Мои знания подтверждены лицензией гида. Я за лёгкий и непринуждённый формат экскурсий, поэтому скучно не будет. На своих экскурсиях я знакомлю не только читать дальшеуменьшить
с историей, но и с местной культурой, обычаями и традиционной кухней и стараюсь преподносить информацию с юмором, без перечисления сухих фактов. Вы можете не запомнить все даты, но эмоции останутся навсегда!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 49 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
43
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Марина
Это было незабываемо. Мы прибыли в Геную в день празднования или шествия итальянских войск Альпини. И гид нас предупредила, что будет много людей и комфортно экскурсию по Генуи не провести. читать дальшеуменьшить
А так как мы все лишь один день в Генуи, нам Ирина предложила, посетить Портофино. И это было великолепно, эстетично, продумано с трансфером наземным и водным, с обедом и заходом в бар в фешенебельный отель. Ирина, помимо, того что сертифицированный гид, она еще стильная, эстетичная, позитивная и умная девушка. Мы словно побывали в другой реальности, посмотрели на жизнь других. Ирина, Mil gracias!
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Татьяна
Ирина, прекрасна и очаровательна, влюбленная в свой город и работу. С каким наслаждением мы гуляли по лабиринтам города, история, гастрономия, все легко, непринужденно и максимально наполненно! Взглянув на Геную глазами Ирины, нам хочется возвращаться еще и еще в этот уютный и красивый город!
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Валерия
Прекрасная экскурсия, узнали много интересных фактов. Спасибо большое!
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Павел
Когда я планировал маршрут Франция — Швейцария — Италия — Франция, долго сомневался, стоит ли заезжать в Геную или ограничиться Турином и сразу ехать в Монте-Карло. Генуя не вызывала никаких читать дальшеуменьшить
особых ожиданий — скорее была пунктом "на подумать". И как же я рад, что в итоге включил её в маршрут и познакомился с этим городом в компании Ирины.
Генуя стала для меня настоящим открытием. Столько эмоций от города я не испытывал с момента первой поездки в Рим. Удивительное сочетание истории, архитектуры, невероятной атмосферы и, конечно, ее уникального расположения на холмах делают прогулку по Генуе настоящим приключением. Город камерный, уютный, романтичный - и абсолютно особенный.
С Ириной экскурсия пролетела как одно мгновение. Она - человек с легкой, интеллигентной подачей, отличным чувством юмора и безупречным знанием материала. Слушать ее - одно удовольствие. А главное - она искренне любит этот город и умеет передать это чувство.
И, как бонус, Ирина еще и отличный фотограф! Так что не только получите заряд эмоций, но и уйдете с шикарными фото для инсты.
Единственное, о чем я пожалел — что отвел на Геную всего один день. Этот город заслуживает как минимум трех. Для меня она стала вторым Римом, и теперь я точно знаю, что обязательно сюда вернусь.
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А
Антон
Большое спасибо экскурсоводу Ирине! все очень понравилось! очень интересно- отличная экскурсия для знакомства с городом!
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Никита
Ирина очень классный гид. Легко рассказывает историю, показывает интересные места и знает много особенностей и традиций генуэзсцов. Очень рекомендую всем