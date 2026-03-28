5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Национальный парк «Чинкве-Терре»: пять земель за один день
Погрузитесь в атмосферу пяти живописных деревень Чинкве-Терре и исторического Портовенере в компании личного гида
Представьте себе место, где время будто остановилось.
Риомаджоре, Манарола, Корнилья, Вернацца и Монтероссо - пять деревень, уютно расположенных на крутых склонах Лигурийского моря, и Портовенере, город с богатой историей, признанный ЮНЕСКО. читать дальшеуменьшить
Эти места, соединенные живописными тропами, предлагают уникальный опыт путешествия. Вы узнаете, как устроен быт местных жителей, познакомитесь с их культурой и историей.
Прогулки по узким улочкам, осмотр старинных крепостей, дегустация знаменитого генуэзского соуса песто и великолепные виды на море - все это ждет вас.
Экскурсия в Чинкве-Терре и Портовенере - это не просто путешествие, это погружение в мир красоты, истории и уникальных вкусов
Знаменитые рыбацкие посёлки появились еще в 11 веке. Упоминания об этих местах встречаются в произведениях Бокаччо, Петрарки и Д’Аннунцио, а история, красота и искусство, которые сохранил Чинкве-Терре, ежегодно привлекают миллионы путешественников со всех уголков мира. Вы прогуляетесь по прекрасной Вернацце с одноэтажными домиками, осмотрите симпатичные домики-башни в Манароле, побываете в крошечной Корнилье, увидите роскошные пляжи Монтероссо, и познакомитесь с самым крупным борго «Пяти земель» — Риомаджоре. Везде, кроме Монтероссо, запрещено автомобильное движение, а быт местных жителей остался практически без изменений. Я проведу вас по маленьким запутанным улочкам этих очаровательных поселений, по живописным горным тропинкам, с которых открывается захватывающая дух панорама на море и побережье, а по пути расскажу о местной культуре, архитектуре и насыщенной истории. Кроме того, вы сможете познакомиться с морской кухней в приятных заведениях, продегустировать превосходные лигурийские вина и конечно, искупаться в море.
Вы узнаете:
как образовались Чинкве-Терре
когда и почему они вошли в наследие ЮНЕСКО
чем живут местные и как устроен их быт
Организационные детали
Экскурсия начинается в Ла Специи, если вы прибываете на круизном лайнере. Или в Монтероссо, если вы на поезде или на машине (авто нужно будет оставить на парковке)
Между деревушками Чинкве-Терре мы будем передвигаться на поезде или туристическом катере. Стоимость билета от 30 евро
Корнилью можно посетить только на поезде, так как там нет причала, и туристические катера её пропускают
Тропа Любви открыта. Чтобы по ней пройти, нужно приобрести билет за 17,5 евро
В летний сезон я могу организовать морскую прогулку на частной лодке. Это самый комфортный способ передвижения, так как позволяет делать остановки в гротах и нырять с маской в море. Вы не будете привязаны к расписанию поездов и катеров и избежите долгих ожиданий на солнце. Стоимость аренды уточняйте в переписке
Рекомендую надеть удобную одежду и обувь, а летом стоит позаботиться о головном уборе и бутылочке воды
В стоимость экскурсии не входят транспортные расходы, расходы на еду, билеты в музеи и т. д.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Monterosso или La Spezia
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Генуя
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 3 часа
Провела экскурсии для 453 туристов
Я живу в Генуе с 2015 года. Мои знания подтверждены лицензией гида. Я за лёгкий и непринуждённый формат экскурсий, поэтому скучно не будет. На своих экскурсиях я знакомлю не только читать дальшеуменьшить
с историей, но и с местной культурой, обычаями и традиционной кухней и стараюсь преподносить информацию с юмором, без перечисления сухих фактов. Вы можете не запомнить все даты, но эмоции останутся навсегда!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Zara
Наша поездка в Чинкве-Терра с гидом Ириной была просто незабываемой! С самого начала всё было прекрасно организовано, что позволило нам полностью расслабиться и насладиться невероятной красотой этого уникального места.
Ирина — читать дальшеуменьшить
очень приятный, душевный человек. Она делилась историческими фактами и местными секретами, благодаря которым путешествие стало по-настоящему особенным. С её помощью мы увидели скрытые уголки, потрясающие виды и детали.
Если вы хотите по-настоящему почувствовать магию Чинкве-Терра — Ирина идеальный гид. Искренне рекомендуем!
Our visit to Cinque Terre with our guide Irina was absolutely unforgettable! From the very beginning, everything was perfectly organized, allowing us to fully relax and enjoy the breathtaking beauty of this unique place.
Irina is an incredibly warm and engaging. She shared insights and local secrets that made the experience truly special. Thanks to her, we discovered hidden spots, stunning viewpoints.
If you want to truly experience the magic of Cinque Terre, Irina is the perfect guide. Highly recommended!
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Evgenia
Ирина – очень приятная девушка и отличный гид, который влюблен в Лигурию и вдохновляет туристов тоже полюбить этот регион. Наша 8-часовая экскурсия прошла на одном дыхании. Ирина находила решения для читать дальшеуменьшить
всей нашей семьи: моей 80-летней маме с собачкой было сложно подниматься по лестницам в жаркий день, поэтому они наслаждались красивыми видами в тени кафе или сидя на скамейке. В конце экскурсии мы даже поднялись все вместе в кафе в Манароле, где Ирина заранее забронировала столик, и мы насладились незабываемым пейзажем. На протяжении всего маршрута Ирина сделала для нас много потрясающих фотографий. Спасибо за подаренные впечатления и воспоминания и до скорой встречи! ❤️
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А
Анна
Нам с сыном очень понравился маршрут. Ирина отлично все организовала. Очень интересно и познавательно. Советуем!!!
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Елена
Если бы не Ирина, которая посоветовала остановится в Монтероссо-аль-Маре и экскурсию Чинкве-Терре я бы сама и не додумалась)) Ирин, спасибо большое да день проведённый вместе. За интересные истории, красивые фотографии и прекрасную компанию. Если я когда нибудь доберусь до Генуя, а я должна это сделать! то надеюсь мы ещё увидимся ❤️
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Е
Елена
Ирина организовала для нас экскурсию в национальный парк Чинкве-Терре. Мы увидели очень красивые места, экскурсия понравилась всей нашей семье. Также Ирина помогала с выбором отеля и ресторанчиков для ужина, за что отдельная Благодарность.
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Ирина
Провели один из лучших дней отпуска в компании Ирины и очень признательный ей за профессиональную и интересную экскурсию. Ирина поделилась с нами любовью к чудесному побережью Лигурии. Ответила на все читать дальшеуменьшить
наши вопросы и дала рекомендации по ресторанам с местной кухней. Также посоветовала, что еще можно посетить во время отпуска. Отдельное спасибо за потрясающие фотографии. Безусловно будем делиться с близкими нашими впечатлениями и рекомендовать экскурсии Ирины.
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