5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эти места, соединенные живописными тропами, предлагают уникальный опыт путешествия. Вы узнаете, как устроен быт местных жителей, познакомитесь с их культурой и историей. Прогулки по узким улочкам, осмотр старинных крепостей, дегустация знаменитого генуэзского соуса песто и великолепные виды на море - все это ждет вас. Экскурсия в Чинкве-Терре и Портовенере - это не просто путешествие, это погружение в мир красоты, истории и уникальных вкусов

Описание экскурсии

Великолепная пятёрка

Знаменитые рыбацкие посёлки появились еще в 11 веке. Упоминания об этих местах встречаются в произведениях Бокаччо, Петрарки и Д’Аннунцио, а история, красота и искусство, которые сохранил Чинкве-Терре, ежегодно привлекают миллионы путешественников со всех уголков мира. Вы прогуляетесь по прекрасной Вернацце с одноэтажными домиками, осмотрите симпатичные домики-башни в Манароле, побываете в крошечной Корнилье, увидите роскошные пляжи Монтероссо, и познакомитесь с самым крупным борго «Пяти земель» — Риомаджоре. Везде, кроме Монтероссо, запрещено автомобильное движение, а быт местных жителей остался практически без изменений. Я проведу вас по маленьким запутанным улочкам этих очаровательных поселений, по живописным горным тропинкам, с которых открывается захватывающая дух панорама на море и побережье, а по пути расскажу о местной культуре, архитектуре и насыщенной истории. Кроме того, вы сможете познакомиться с морской кухней в приятных заведениях, продегустировать превосходные лигурийские вина и конечно, искупаться в море.

Вы узнаете:

как образовались Чинкве-Терре

когда и почему они вошли в наследие ЮНЕСКО

чем живут местные и как устроен их быт

Организационные детали