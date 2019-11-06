5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Великолепные пейзажи, история и культура «Пяти земель»

Ирина
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Ирина – ваш гид
Риомаджоре, Манарола, Корнилья, Вернацца и Монтероссо — это пять деревень, раскиданных на крутых склонах горного массива, обрывающегося в Лигурийское море.

Соединённые между собой живописными тропами, проходящими прямо по горам, эти небольшие поселения стали одной из визитных карточек Итальянской Ривьеры.

На прогулке вы узнаете, чем живут местные и как устроен их быт, получите общее представление об истории «Пяти земель» и увидите самые интересные достопримечательности национального заповедника.
400 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На кораблике
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча станция La Spezia или по договоренности
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Национальный парк «Чинкве-Терре» и Портовенере
Национальный парк «Чинкве-Терре» и Портовенере

Что вас ожидает

Красота и романтика Портовенере
Экскурсия начнется в городе Портовенере, включенном ЮНЕСКО, как и Чинкве-Терре, в список объектов Всемирного наследия. Я познакомлю вас с историей города, расскажу древние легенды и занимательные истории, связанные с «панорамным чудом» Лигурии. Вы прогуляетесь по узеньким улочкам Старого города и побываете в старинной генуэзской крепости. Попробуете знаменитый генуэзский соус песто и окинете взглядом окрестности с прекрасных смотровых площадок. О великолепных снимках, которые вам обеспечены в этом путешествии, и говорить не приходится.

Великолепная пятерка
Знаменитые рыбацкие поселки появились еще в XI веке. Упоминания об этих местах встречаются в произведениях Бокаччо, Петрарки и Д’Аннунцио, а история, красота и искусство, которые сохранил Чинкве-Терре, ежегодно привлекают миллионы путешественников со всех уголков мира. Вы прогуляетесь по прекрасной Вернацце с одноэтажными домиками, осмотрите симпатичные домики-башни в Манароле, побываете в крошечной Корнилье, увидите роскошные пляжи Монтероссо, и познакомитесь с самым крупным борго «Пяти земель» — Риомаджоре. Везде, кроме Монтероссо, запрещено автомобильное движение, а быт местных жителей остался практически без изменений. Я проведу вас по маленьким запутанным улочкам этих очаровательных поселений, по живописным горным тропинкам, с которых открывается захватывающая дух панорама на море и побережье, а по пути расскажу о местной культуре, архитектуре и насыщенной истории. Кроме того, вы сможете познакомиться с морской кухней в приятных заведениях, продегустировать превосходные лигурийские вина и конечно, искупаться в море.

Организационные детали

  • Доехать из Генуи или от Ла Специи до Чинкве Терре можно на поезде или на морском трамвайчике. Также на катере можно легко добраться до Портовенере. Имейте ввиду, что многое будет зависеть от погоды и от вашей переносимости пребывания на судне.
  • Рекомендую надеть удобную одежду и обувь, вам придётся много передвигаться, а летом стоит позаботиться о головном уборе и бутылочке воды.
  • В стоимость тура не включены транспортные расходы, расходы на еду, билеты в замки, музеи тд.
  • К сожалению, мы не сможем пройти по знаменитой «Дороге любви», проложенной в начале прошлого века по отвесным скалам прямо над морем. Из-за обвала, произошедшего несколько лет назад, она временно закрыта.
  • С ноября по апрель программа и количество посещаемых городов сокращается (все детали уточняйте в переписке).
Национальный парк «Чинкве-Терре» и Портовенере
Национальный парк «Чинкве-Терре» и Портовенере
Национальный парк «Чинкве-Терре» и Портовенере
Национальный парк «Чинкве-Терре» и Портовенере
Национальный парк «Чинкве-Терре» и Портовенере
Национальный парк «Чинкве-Терре» и Портовенере
Национальный парк «Чинкве-Терре» и Портовенере
Национальный парк «Чинкве-Терре» и Портовенере
Национальный парк «Чинкве-Терре» и Портовенере

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура станция La Spezia или по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина. Я лингвист-переводчик. Говорю на трех языках: английском, испанском и итальянском. В 2013 году я круто изменила свою жизнь, из Москвы переехала в Геную и сразу же в нее влюбилась. Хорошо изучив этот город, я начала проводить свои авторские экскурсии. Генуя — не самое популярное направление среди туристов и неоднозначных отзывов о ней немало. Моя миссия — разрушить все стереотипы и влюбить как можно больше людей в этот, пожалуй, самый недооцененный город Италии. Мне есть чем вас удивить. Приезжайте и убедитесь в этом сами! Я расскажу, чем живет Генуя и покажу стоящие уголки этого города. Посоветую нужные места, а также познакомлю вас с Итальянской Ривьерой и ее самыми красивыми городками — Камольи, Портофино и Чинкве Терре. До встречи в солнечной Лигурии!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 ноября 2019
Бывает ощущение, что ты знаком с человеком давно, хотя видишь его в первый раз?)
Вот так у нас было с Ириной 🤗 Очень приятная милая девушка, которая превратила нашу давнюю мечту в реальность! Спасибо огромное!!! Это была очень легкая комфортная прогулка, мы даже не заметили, как прошел день! Интересно, познавательно, с большим удовольствием! Чудесные городки и тропы, потрясающая панорама, башни из гальки, вкусный обед, и незабываемая атмосфера всего дня!!
Ирина подсказала нам и по дальнейшему маршруту, посоветовала, направила. Жаль, что у нас не хватило времени на Геную, но мы верим, что вернемся! Еще раз большое спасибо за этот день, он был замечательным!!
4 сентября 2019
Спасибо большое Ирине за замечательную экскурсию по красивейшим городам Чинкве-Терры! Отлично провели время,налюбовались шикарными видами, открыли для себя лигурийскую кухню, узнали многое об особенностях жизни в Италии. После экскурсии осталось море позитивных впечатлений и эмоций :) Будем вспоминать с теплотой этот день.
29 июля 2019
Отличная экскурсия с прекрасным гидом, было ощущение что мы знакомы много лет! Попробовали настоящий песто, ели морепродукты в темпере, обедали в красивом видовом ресторане😍 обязательно порекомендую Иру как человека, который украсит любой отпуск, спасибо.
13 октября 2018
Получили огромное количество впечатлений. Остались очень довольны.
30 июня 2018
Мы очень довольны экскурсией. Успели посмотреть всё и получили удовольствие!Самостоятельно бы не справились. Формат экскурсии скорее не исторический экскурс, а яркие впечатления. Нужно быть готовыми много пройти по ступенькам в довольно энергичном темпе. Вспоминаем с удовольствием и благодарностью!

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