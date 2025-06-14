«Я раньше ничего не видел такого, как эта Генуя! Что-то неописуемо красивое, грандиозное, характерное: Париж и Лондон блекнут перед этим божественным городом!. . Все должны видеть Геную!. .» (Рихард Вагнер, 1853 год) Что вас ждёт? Я расскажу много интересного и познавательного об этом древнем городе, о его славном прошлом и о его новых тенденциях и победах.

Чем лагерь «Артек» связан в Генуей, какие знаменитые певцы начали всю карьеру именно здесь, где проводились рыцарские турниры?

В честь какого генуэзца назван один очень известный город и футбольный клуб на далёком заокеанском континенте? Обязательно заедем на смотровые площадки, где полюбуемся шикарными видами на город. Важная информация:.

В честь какого генуэзца назван один очень известный город и футбольный клуб на далёком заокеанском континенте? Обязательно заедем на смотровые площадки, где полюбуемся шикарными видами на город. Важная информация:.

При большем количестве человек есть транспорт — минивэн или автобус (оплачивается дополнительно).