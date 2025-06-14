Мои заказы

Суперба - пешком и на авто по Генуе

Предлагаю своим гостям интересную экскурсию по историческому центру Генуи. С комфортабельным продолжением на автомобиле.

Самые интересные истории из жизни древнего города и живописные места, куда не дойти пешком: площадь Победы и грандиозная Триумфальная арка, улица ХХ сентября, цветочная композиция «Каравеллы», средневековый замок и прекрасная набережная с великолепными строениями.
5
12 отзывов
Суперба - пешком и на авто по Генуе
Суперба - пешком и на авто по Генуе
Суперба - пешком и на авто по Генуе
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание экскурсии

«Я раньше ничего не видел такого, как эта Генуя! Что-то неописуемо красивое, грандиозное, характерное: Париж и Лондон блекнут перед этим божественным городом!. . Все должны видеть Геную!. .» (Рихард Вагнер, 1853 год) Что вас ждёт? Я расскажу много интересного и познавательного об этом древнем городе, о его славном прошлом и о его новых тенденциях и победах.
Чем лагерь «Артек» связан в Генуей, какие знаменитые певцы начали всю карьеру именно здесь, где проводились рыцарские турниры?
В честь какого генуэзца назван один очень известный город и футбольный клуб на далёком заокеанском континенте? Обязательно заедем на смотровые площадки, где полюбуемся шикарными видами на город. Важная информация:.
В честь какого генуэзца назван один очень известный город и футбольный клуб на далёком заокеанском континенте? Обязательно заедем на смотровые площадки, где полюбуемся шикарными видами на город. Важная информация:.
При большем количестве человек есть транспорт — минивэн или автобус (оплачивается дополнительно).

В любой день.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Генуэзский маяк
  • Площадь Де Феррари
  • Триумфальная арка
  • Площадь Победы с цветочной композицией Каравеллы
  • Самые красивые площади и смотровые площадки
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Трансфер (оплачивается дополнительно)
  • Напитки и личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности с туристами
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • При большем количестве человек есть транспорт - минивэн или автобус (оплачивается дополнительно)
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
A
Anna
14 июн 2025
Олеся великолепный гид и рассказчик! Нам стала понятна история Генуи и факты, о которых многие историки спорят. Очень рекомендуем и пешком и на машине. За один день не реально все осмотреть, поэтому лучше закладывать пару дней. Спасибо за отличную экскурсию!
М
Михаил
10 янв 2019
Решили с друзьями встретить Новый 2019 год в Генуе. Чтобы наполниться впечатлениями заказали обзорную экскурсию по старому городу у Светланы. И это стало самым ярким событием в этой поездке. Великолепная
читать дальше

подача информации, с акцентами на интересных событиях и фактах. Мы заворожено бродили по старым улочкам, погружаясь всё глубже в историю города, ведомые рассказами Светланы. Одна история сменяла другую, уводя нас всё дальше во времена доджей и пиратов. Давно не получал такого удовольствия от интеллигентного, утончённого и изящного изложения событий. Светлана, огромное спасибо за Ваше Творческое отношение! Мы с женой планируем в перспективе снова вернуться в Геную и продолжить знакомство.

А
Андрей
15 дек 2018
Этим летом были в Генуе проездом. У нас имелась лишь пара часов, но Светлана успела замечательно посвятить нас в свой любимый город - рассказала, показала и объяснила массу интересного как
читать дальше

для моей мамы, так и для детей-школьников. Даже спустя несколько месяцев мы часто вспоминаем тот день и каждый раз говорим себе, что без такого талантливого и знающего гида и не увидели либо не поняли бы самого важного и главного. Спасибо огромное, Светлана!

Н
Наталия
17 сен 2018
Мы только вернулись с Лигурийского побережья! Хотим поблагодарить за профессиональную работу нашего гида Светлану Серединскую. Светлана показала нам самые красивые места Лигурии! Очень интересная и познавательная экскурсия по Генуи. Особенно
читать дальше

нас впечатлило кладбище Staglieno - это настоящий музей под открытым небом. Поездку в Пьемонт к маркизу-виноделу, мы будем вспоминать с удовольствием: это красивейшие пейзажи, виноградники и винодельни, диагустации и конечно же вино, которое мы привезли домой! Маркиз-трудяга нас очаровал! Конечно же, Cinque Terra (пять земель) на машине и кораблике, обязательна к посещению! Это милые городишки с красочными домами, виноградниками на крутых террасах, траттории с вкусными морепродуктами. Спасибо за информацию по Портофино, куда мы самостоятельно бегали на фотосессии из Санта-Маргариты. Светлана профессионал высокого уровня. Экскурсии очень информативны, познавательны и интересны. Светлана пунктуальна, легка в общении и с чувством юмора! Спасибо большое за проведенное с нами время! Будем еще на Лигурии, опять обратимся и всем советуем путешествовать со Светланой!

О
Ольга
23 янв 2016
В июне 2013 году, в рамках путешествия на круизном лайнере, мы с мужем посетили Геную. После тщательных поисков индивидуального гида, мы остановили свой выбор на Светлане. День, который мы провели
читать дальше

вместе в прекрасной Генуе, стал одним из самых ярких и запоминающихся в нашей жизни. Экскурсия была насыщена очень интересной информацией, как об истории Генуи, так и о жизни современной Италии. Сама Светлана очень эрудированный, легкий в общении и приятный человек. Впоследствии, бывая в разных городах и странах, мы неоднократна пользовались услугами индивидуальных гидов. И всегда вспоминали Светлану – она стала для нас своеобразным эталоном того, каким должен быть гид. В августе этого года мы хотим снова приехать в Геную, уже со своими детьми. И очень надеемся снова услышать волшебные рассказы Светланы. Светочка, спасибо Вам огромное за все и надеемся на новую встречу.

Т
Татьяна
8 окт 2015
Светлана, огромное спасибо за интересную, познавательную и увлекательную экскурсию по Генуе. Вы доставили нам истинное удовольствие от общения с Вами. Исторические факты в ваших рассказах перемежались с байками и веселыми
читать дальше

историями. 7 часов пролетело незаметно. Спасибо за советы по Генуе. Ресторан был великолепен! Я уже рекомендовала вас своим друзьям, надеюсь, что воспользуются услугами. Вам большой привет от нашей компании: Ольга, Валерий, Любовь, Татьяна

Н
Надежда
11 ноя 2014
Начну с извинений,что так долго тянула с отзывом о прекрасной Генуи и не менее прекрасной Светлане!!! Отдыхали мы с мужем и нашими друзьями: Таней и Леной. Все говорят одно и
читать дальше

тоже и я не исключение - все очень понравилось. Светлана большая молодец!!! Но хочу отметить одну деталь: со Светланой очень комфортно и такое ощущение, что я знаю ее очень давно. Я в Италии много где была, но вот именно в Геную хочется вернуться из-за ощущения, что там есть свой уже родной человек,а именно благодаря Светлане! Всем желаю самого хорошего и удачи!!!

М
Мария
1 мар 2012
Здравствуйте, Светлана! Вот и снова мы в холодной Москве, но не перестаем вспоминать Ваш солнечный город! Еще раз хотим поблагодарить Вас за интереснейшую экскурсию по Генуе, а так же за
читать дальше

Вашу помощь и советы. Побывав уже во многих городах и странах, мы даже не представляли, что Генуя так покорит нас и станет одним из самых любимых городов Италии. Яркое солнышко, мое и горы, чистые старинные улочки, красивые дворцы и церкви, приветливые жители и, конечно же, то, с каким увлечением и любовью Вы рассказывали нам о городе, – все это сделало нашу поездку незабываемой! Еще раз огромное Вам спасибо!!!

Ю
Юлия
12 июл 2010
Отдыхали месяц с семьей в пригороде Генуи. Захотелось остаться там жить:). Светлана, спасибо тебе огромное за интересные беседы, увлекательные поездки. Отдельное спасибо за поддержку и решение всех наших проблем. Благодаря
читать дальше

тебе я чувствовала себя уверенно в любых ситуациях. Я ощущала себя не клиенткой, а давней подругой, это дорогого стоит! Красивая, стильная, умная, интересная, тактичная, с чувством юмора, с тобой очень было приятно общаться. Мечтаю вернуться!

Н
Наталья
29 июн 2010
Встретить по настоящему знающего, умного и интеллигентного гида - большая и редкая удача. Присваиваем Светлане наивысший балл за незабываемую экскурсию по Генуе. Советуем всем, кто едет в Лигурию, воспользоваться ее услугами и увидеть Италию ее глазами. Это будет по истине яркая и незабывающаяся картинка!
О
Ольга
22 янв 2010
Побывав однажды в Италии невозможно в нее не влюбиться, а побывав одныжды в Генуе невозможно этот город забыть. И самое важное, чтобы твои первые впечатления были интересными, красочными и позитивными.
читать дальше

Спасибо, Света, я увидела Геную настоящую, и захотелось вернуться туда еще и еще…. раз. Было очень интересно, чувствовалась с твоей стороны забота и внимание. Я надеюсь, что приобрела не только еще один любимый город в Италии, а самое главное, подругу.

А
Алексей
26 окт 2009
Светлана, Спасибо вам огромное за мини-экскурс в историю города Генуя, проведенный на старой улочке возле Муниципалитета! Мне было очень легко и приятно с вами общаться, узнать неизведанные страницы города Генуя и Италии в целом. Я живу в Лондоне и не так часто предоставляется возможность посетить Континентальную Европу, с вами можно посетить и не торопясь исследовать всю Италию!

Похожие экскурсии из Генуя

Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
Пешая
2 часа
-
5%
26 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
Генуя - город загадок и тайн. Пройдите по следам великих личностей, узнайте о масонских обществах и насладитесь местной кухней
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
€185€194 за всё до 6 чел.
Генуя - любовь с первого взгляда
Пешая
3 часа
111 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Генуя - любовь с первого взгляда: история, архитектура, традиции
Погрузитесь в атмосферу Генуи: от средневековых улиц до красочного Боккадассе. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: Встреча на вокзале, круизном терминале или у отеля...
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Исторический центр гордой Генуи
Пешая
2 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторический центр гордой Генуи
Генуя приглашает в путешествие по своим историческим улочкам, где каждый уголок дышит историей и легендами. Откройте тайны Лигурии
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
€150 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Генуя. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Генуя