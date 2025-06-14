Предлагаю своим гостям интересную экскурсию по историческому центру Генуи. С комфортабельным продолжением на автомобиле.
Самые интересные истории из жизни древнего города и живописные места, куда не дойти пешком: площадь Победы и грандиозная Триумфальная арка, улица ХХ сентября, цветочная композиция «Каравеллы», средневековый замок и прекрасная набережная с великолепными строениями.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
«Я раньше ничего не видел такого, как эта Генуя! Что-то неописуемо красивое, грандиозное, характерное: Париж и Лондон блекнут перед этим божественным городом!. . Все должны видеть Геную!. .» (Рихард Вагнер, 1853 год) Что вас ждёт? Я расскажу много интересного и познавательного об этом древнем городе, о его славном прошлом и о его новых тенденциях и победах.
Чем лагерь «Артек» связан в Генуей, какие знаменитые певцы начали всю карьеру именно здесь, где проводились рыцарские турниры?
В честь какого генуэзца назван один очень известный город и футбольный клуб на далёком заокеанском континенте? Обязательно заедем на смотровые площадки, где полюбуемся шикарными видами на город. Важная информация:.
При большем количестве человек есть транспорт — минивэн или автобус (оплачивается дополнительно).
В любой день.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Генуэзский маяк
- Площадь Де Феррари
- Триумфальная арка
- Площадь Победы с цветочной композицией Каравеллы
- Самые красивые площади и смотровые площадки
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Трансфер (оплачивается дополнительно)
- Напитки и личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности с туристами
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- При большем количестве человек есть транспорт - минивэн или автобус (оплачивается дополнительно)
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Anna
14 июн 2025
Олеся великолепный гид и рассказчик! Нам стала понятна история Генуи и факты, о которых многие историки спорят. Очень рекомендуем и пешком и на машине. За один день не реально все осмотреть, поэтому лучше закладывать пару дней. Спасибо за отличную экскурсию!
М
Михаил
10 янв 2019
Решили с друзьями встретить Новый 2019 год в Генуе. Чтобы наполниться впечатлениями заказали обзорную экскурсию по старому городу у Светланы. И это стало самым ярким событием в этой поездке. Великолепная
А
Андрей
15 дек 2018
Этим летом были в Генуе проездом. У нас имелась лишь пара часов, но Светлана успела замечательно посвятить нас в свой любимый город - рассказала, показала и объяснила массу интересного как
Н
Наталия
17 сен 2018
Мы только вернулись с Лигурийского побережья! Хотим поблагодарить за профессиональную работу нашего гида Светлану Серединскую. Светлана показала нам самые красивые места Лигурии! Очень интересная и познавательная экскурсия по Генуи. Особенно
О
Ольга
23 янв 2016
В июне 2013 году, в рамках путешествия на круизном лайнере, мы с мужем посетили Геную. После тщательных поисков индивидуального гида, мы остановили свой выбор на Светлане. День, который мы провели
Т
Татьяна
8 окт 2015
Светлана, огромное спасибо за интересную, познавательную и увлекательную экскурсию по Генуе. Вы доставили нам истинное удовольствие от общения с Вами. Исторические факты в ваших рассказах перемежались с байками и веселыми
Н
Надежда
11 ноя 2014
Начну с извинений,что так долго тянула с отзывом о прекрасной Генуи и не менее прекрасной Светлане!!! Отдыхали мы с мужем и нашими друзьями: Таней и Леной. Все говорят одно и
М
Мария
1 мар 2012
Здравствуйте, Светлана! Вот и снова мы в холодной Москве, но не перестаем вспоминать Ваш солнечный город! Еще раз хотим поблагодарить Вас за интереснейшую экскурсию по Генуе, а так же за
Ю
Юлия
12 июл 2010
Отдыхали месяц с семьей в пригороде Генуи. Захотелось остаться там жить:). Светлана, спасибо тебе огромное за интересные беседы, увлекательные поездки. Отдельное спасибо за поддержку и решение всех наших проблем. Благодаря
Н
Наталья
29 июн 2010
Встретить по настоящему знающего, умного и интеллигентного гида - большая и редкая удача. Присваиваем Светлане наивысший балл за незабываемую экскурсию по Генуе. Советуем всем, кто едет в Лигурию, воспользоваться ее услугами и увидеть Италию ее глазами. Это будет по истине яркая и незабывающаяся картинка!
О
Ольга
22 янв 2010
Побывав однажды в Италии невозможно в нее не влюбиться, а побывав одныжды в Генуе невозможно этот город забыть. И самое важное, чтобы твои первые впечатления были интересными, красочными и позитивными.
А
Алексей
26 окт 2009
Светлана, Спасибо вам огромное за мини-экскурс в историю города Генуя, проведенный на старой улочке возле Муниципалитета! Мне было очень легко и приятно с вами общаться, узнать неизведанные страницы города Генуя и Италии в целом. Я живу в Лондоне и не так часто предоставляется возможность посетить Континентальную Европу, с вами можно посетить и не торопясь исследовать всю Италию!
