Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Творчество художников-муралистов

Добро пожаловать в маленький, но невероятно колоритный Сан Сперате — городок в окрестностях Кальяри, известный своими муралес. Я расскажу вам о возникновении и особенностях этого традиционного искусства Сардинии. На протяжении прогулки вы познакомитесь со всем многообразием настенной живописи и увидите интересные художественные инсталляции. Гуляя по Сан Сперате вы почувствуете гармонию этого уголка — кажется, именно она много лет вдохновляет местных художников.

Необычная музыка странных камней

Вы отправитесь в абсолютно уникальное место! В саду-музее поющих камней представлены скульптуры талантливого сардинского мастера Пинуччо Шела. Однажды он решил доказать, что камень может быть пластичным и податливым, и создал из этого материала скульптуры, которые вы и увидите. Это обработанные камни самых разнообразных форм, украшенные гравировками. Но их главная особенность — это неповторимое звучание. Я расскажу вам о том, как оно возникает и почему только сардинские камни звучат, а скульптуры Микеланджело молчат.