Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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  3. Мурализм Сан Сперате и сад поющих камней

Побывать в крошечном городке, известном настенными картинами, и услышать музыку камней

Ольга
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Ольга – ваш гид
Открыть необычную Сардинию — именно это я предлагаю вам на экскурсии! Сначала вы отправитесь в Сан Сперате, где полюбуетесь огромным количеством настенных рисунков или, как их называют на острове, — муралес.

А после отправитесь в сад-музей поющих камней, где откроете уникальное творчество сардинского скульптора, создающего камни-музыкальные инструменты.
250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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Мурализм Сан Сперате и сад поющих камней
Мурализм Сан Сперате и сад поющих камней

Что вас ожидает

Творчество художников-муралистов
Добро пожаловать в маленький, но невероятно колоритный Сан Сперате — городок в окрестностях Кальяри, известный своими муралес. Я расскажу вам о возникновении и особенностях этого традиционного искусства Сардинии. На протяжении прогулки вы познакомитесь со всем многообразием настенной живописи и увидите интересные художественные инсталляции. Гуляя по Сан Сперате вы почувствуете гармонию этого уголка — кажется, именно она много лет вдохновляет местных художников.

Необычная музыка странных камней
Вы отправитесь в абсолютно уникальное место! В саду-музее поющих камней представлены скульптуры талантливого сардинского мастера Пинуччо Шела. Однажды он решил доказать, что камень может быть пластичным и податливым, и создал из этого материала скульптуры, которые вы и увидите. Это обработанные камни самых разнообразных форм, украшенные гравировками. Но их главная особенность — это неповторимое звучание. Я расскажу вам о том, как оно возникает и почему только сардинские камни звучат, а скульптуры Микеланджело молчат.

Организационные детали

  • Это автомобильная экскурсия, которая начинается в Кальяри (гид заберёт вас у вашего отеля и привезёт вас обратно).
  • Возможен трансфер из отелей в городах Пула, Санта Маргарита ди Пула, Кия, Вилласмиус, Коста Рей за доплату (50 €).
Мурализм Сан Сперате и сад поющих камней
Мурализм Сан Сперате и сад поющих камней
Мурализм Сан Сперате и сад поющих камней
Мурализм Сан Сперате и сад поющих камней
Мурализм Сан Сперате и сад поющих камней
Мурализм Сан Сперате и сад поющих камней
Мурализм Сан Сперате и сад поющих камней
Мурализм Сан Сперате и сад поющих камней
Мурализм Сан Сперате и сад поющих камней
Мурализм Сан Сперате и сад поющих камней

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга. На чудесном острове Сардиния живу более 10 лет. В Италии закончила курс Экономика и управление туризмом. В сфере туризма работаю с 2008 года. Я лицензированный гид на о. Сардиния, а также занимаюсь туроператорской деятельностью. Познать и полюбить Сардинию можно только передвигаясь по острову, в чем я вам с удовольствием и помогу. Познакомлю с достопримечательностями, шикарными пляжами, которые не похожи один на другой, культурой и традициями. Обращайтесь, и мы вместе создадим с вами исключительную экскурсию либо тур по острову! С радостью помогу в организации вашего отдыха: подберу и забронирую вам отель, виллу, апартаменты, организую трансфер, окажу помощь с арендой машины, яхты, вертолета. Постараюсь сделать ваш визит интересным, образовательным, незабываемым и, чтобы этот опыт остался в вашей памяти на всю жизнь!
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Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Знакомство с КальяриЗнакомство с КальяриЗнакомство с Кальяри
156 за экскурсию
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Узнать столицу Сардинии и её главные достопримечательности на пешеходной экскурсии
Согретый ярким солнцем у лазурных средиземноморских вод, вас встречает Кальяри. На экскурсии вы познакомитесь с историей главного города Сардинии, увидите все must-see места: Королевский дворец, Кафедральный собор, древние бастионы, кварталы Марина и Стампаче. Вы узнаете, почему в Кальяри тоже есть пизанская башня (даже две!), услышите городские легенды и рассказы о сардинцах и их праздниках. А в конце экскурсии познакомитесь с традиционными деликатесами, заглянув в магазинчик.

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