Капри, известный своими живописными видами и богатой историей, всегда привлекал творческих людей и искателей прекрасного.
На этой экскурсии вы сможете насладиться уникальной архитектурой, услышать увлекательные истории о римских императорах и других
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальные виды
- 🏛 Исторические факты
- 📸 Отличные фото
- 🎨 Колоритная архитектура
- 📚 Интересные истории
Что можно увидеть
- Архитектура Капри
- Исторические места
Описание экскурсии
Очарование острова
На протяжении веков остров привлекал к себе внимание римских императоров, писателей, художников и революционеров, а также всех, чья душа стремится к прекрасному. Здесь можно насладиться великолепными пейзажами, узнать о колоритной архитектуре, а также погрузиться в увлекательную историю острова.
Что нас ждет
Мы с вами:
- Полюбуемся захватывающими видами;
- Рассмотрим уникальные архитектурные сооружения;
- Обсудим исторические моменты, связанные с этим местом;
- Сделаем stunning фотографии на память!
Приглашаем в путешествие!
Откройте для себя удивительный мир, полный вдохновения и красоты. Погружение в атмосферу этого острова подарит вам незабываемые впечатления и новые знания. Ждем вас на этом увлекательном пути!
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида.
Место начала и завершения?
Фонтан Св. Андреа, Амалфи
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
