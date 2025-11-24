Мои заказы

Авторская экскурсия по острову Капри

Откройте для себя колоритный Капри, его архитектуру и историю. Сделайте незабываемые фотографии на фоне живописных пейзажей
Капри, известный своими живописными видами и богатой историей, всегда привлекал творческих людей и искателей прекрасного.

На этой экскурсии вы сможете насладиться уникальной архитектурой, услышать увлекательные истории о римских императорах и других
известных личностях, которые были очарованы этим островом. Не упустите шанс сделать великолепные фотографии на фоне ярких домиков и сочной зелени. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с душой Капри и его культурным наследием

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальные виды
  • 🏛 Исторические факты
  • 📸 Отличные фото
  • 🎨 Колоритная архитектура
  • 📚 Интересные истории
Что можно увидеть

  • Архитектура Капри
  • Исторические места

Описание экскурсии

Очарование острова

На протяжении веков остров привлекал к себе внимание римских императоров, писателей, художников и революционеров, а также всех, чья душа стремится к прекрасному. Здесь можно насладиться великолепными пейзажами, узнать о колоритной архитектуре, а также погрузиться в увлекательную историю острова.

Что нас ждет

Мы с вами:

  • Полюбуемся захватывающими видами;
  • Рассмотрим уникальные архитектурные сооружения;
  • Обсудим исторические моменты, связанные с этим местом;
  • Сделаем stunning фотографии на память!

Приглашаем в путешествие!

Откройте для себя удивительный мир, полный вдохновения и красоты. Погружение в атмосферу этого острова подарит вам незабываемые впечатления и новые знания. Ждем вас на этом увлекательном пути!

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида.
Место начала и завершения?
Фонтан Св. Андреа, Амалфи
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

