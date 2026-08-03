Индивидуальная
до 12 чел.
Первое свидание с Капри
Насыщенная обзорная экскурсия по райскому острову
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €345 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Капри - остров-вдохновение
Путешествие по одному из самых романтичных мест Неаполитанского залива
Сегодня в 13:30
17 авг в 09:00
от €500 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Остров Капри - райский уголок
Начало: Порт Неаполя Молло Беверелло или по договоренности
Расписание: по договоренности
€420 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Райский остров Капри - жемчужина в оправе неаполитанского залива
Начало: Причал Беверелло Неаполь
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€320 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская экскурсия по острову Капри
Откройте для себя колоритный Капри, его архитектуру и историю. Сделайте незабываемые фотографии на фоне живописных пейзажей
Начало: Фонтан Св. Андреа, Амалфи
Расписание: По договоренности
€350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Ольга замечательный гид с большим опытом и просто приятный человек, все это сделало нашу Экскурсию по острову Капри незабываемой было интересно, красиво и вкусно Ольга, спасибо!
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Л
Это в печетатательная экскурсия, охватывающее бесчисленные места и виды острова Капри, настолько ослепительные своей красотой, что вам захочется вернуться. Ольга делится интересными фактами о каждом посещенном месте, что сделает экскурсию еще более захватывающей.
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А
Увлекательная экскурсия наполненная незабываемыми впечатлениями! Ольга все прекрасно организовала, интересно поделилась своей любовью к Капри, на высоком профессиональном уровне. Скасибо!
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Ю
мы в полнейшем восторге от красоты, насыщенности программы и Ольги😍 всем рекомендуем, лучшего знакомства с Капри невозможно себе представить. Хочется возвращаться и возвращаться.
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С
Мы ездили с Марией на Капри. Экскурсия превзошла наши ожидания. Мария - прекрасный рассказчик, очень хорошо знает историю, литературу, кино,
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V
Все было отлично. Ольга - очень приятный, эрудированный, заботливый гид.
Владимир и Елена
Владимир и Елена
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Красивая, познавательная экскурсия с профессиональным Гидом. Понравилось абсолютно все и конечно атмосфера Капри. Рекомендую всем посетить этот райский уголок Италии в сопровождении Ольги❤️
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А
Хотим от всей души поблагодарить Марию за удивительные путешествия на Везувий, в Помпеи и на остров Капри, которые стали настоящим
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Ю
Отличная экскурсия: насыщенная и в то же время емкая - «без воды». Очень рекомендую!
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A
Очень понравился остров, экскурсия получилась разноплановая - и прогулялись, и прокатились на кабриолете и поднялись на подъемнике. Получилось просто волшебное
+6
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Всего 42 отзыва в Капри
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Ответы на вопросы от путешественников по Капри
Самые популярные экскурсии в Капри
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
Сколько стоит экскурсия по Капри в августе 2026
Сейчас в Капри можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 320 до 500. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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