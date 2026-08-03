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открытием. С первых минут чувствовалась искренность, любовь к своему делу и желание поделиться чем-то важным и настоящим.

Каждая история, каждый факт были рассказаны с таким теплом и вниманием, что невозможно было остаться равнодушным. Благодаря ей мы не просто увидели достопримечательности — мы почувствовали их душу. Она сумела создать атмосферу, в которой было легко слушать, задавать вопросы и просто наслаждаться моментом.

Особенно тронуло отношение к нам — заботливое, уважительное, с тонким чувством юмора. Было ощущение, будто мы гуляем с давним другом, а не просто слушаем экскурсию.

Хочется отметить ответственность, пунктуальность и заботливость Марии по отношению к своим туристам: она отвечает на все организационные вопросы, дает рекомендации и советы, а в случае необходимости оказывает помощь.

Спасибо вам за эти дни, за эмоции, за знания и за ту душевность, которую вы вложили в каждое слово. Надеемся, что ещё не раз встретимся на новых маршрутах!

С теплом и благодарностью, Алексей и Татьяна, Минск, Беларусь.