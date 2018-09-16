Все экскурсии в Капри
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Капри – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 2 ⭐ отзыва, цены от €200. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Капри почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
5ч
€200
за 1-8 чел.
Первое свидание с Капри
Насыщенная обзорная экскурсия по райскому острову
Индивидуальная экскурсия
5ч
€300
за 1-10 чел.
Капри — остров-вдохновение
Путешествие по одному из самых романтичных мест Неаполитанского залива
Последние отзывы «Экскурсии Капри»
- Отзыв на: Капри — остров-вдохновениеЛЛюдмила16 сентября 2018Замечательный гид) интересно рассказывает. Приятная Дама))
- Отзыв на: Капри — остров-вдохновениеООльга2 мая 2018Запаситесь большим временем, чтобы насладиться всеми красотами этого острова!