Экскурсии Капри

Все экскурсии в Капри

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Капри – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 2 ⭐ отзыва, цены от €200. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Капри почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Первое свидание с Капри
Индивидуальная экскурсия
200
за 1-8 чел.
Первое свидание с Капри
Насыщенная обзорная экскурсия по райскому острову
Капри — остров-вдохновение
Индивидуальная экскурсия
5
2
300
за 1-10 чел.
Капри — остров-вдохновение
Путешествие по одному из самых романтичных мест Неаполитанского залива

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