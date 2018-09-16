Капри — остров-вдохновение

Путешествие по одному из самых романтичных мест Неаполитанского залива

5
2 отзыва
Вас ждет встреча с живописным островом, который стал морским курортом еще во времена Римской республики.

В разное время сюда приезжали за вдохновением многие творческие люди: Вагнер, впечатленный красотами Капри, написал известную оперу «Тристан и Изольда», а Айвазовский посвятил острову сразу несколько картин.

Помимо природных богатств вы увидите главные рукотворные достопримечательности Капри, осмотрите роскошные виллы и дома, побываете на самой маленькой парфюмерной фабрике Италии и прогуляетесь по типичным улочкам, пестрящим магазинами, лавками и прибрежными кафе.
Капри — остров-вдохновение
Капри — остров-вдохновение
Капри — остров-вдохновение
Капри — остров-вдохновение
Капри — остров-вдохновение
Капри — остров-вдохновение
Капри — остров-вдохновение
Капри — остров-вдохновение
Капри — остров-вдохновение
Капри — остров-вдохновение
Капри — остров-вдохновение

Что вас ожидает

Виллы и панорамы Анакапри

На экскурсии вы посетите обе части острова: Анакапри и Капри. В первой вас ждет красивая панорама: на канатной дороге вы подниметесь на самую высокую точку острова — Монте Соларо (589 метров над уровнем моря) и окинете взглядом Неаполитанский залив и город Салерно. В нашей программе также будет самая необычная вилла на острове, где египетский сфинкс исполняет желания, — Сан Микеле. Построенная шведским врачом и писателем Акселем Мунте на месте, где раньше находилась церковь и императорская вилла, она стала одной из достопримечательностей острова. Здесь вы увидите раритетную мебель, коллекцию ценных артефактов, картины и римские скульптуры. А в саду встретите разнообразные средиземноморские растения.

Символы Капри и парфюмерная фабрика

Из маленького парка «Сады Августа» вы увидите «символ природной красоты и вечной свободы» — извилистую 150-метровую дорогу Виа Крупп, задуманную немецким сталепромышленником Фридрихом Альфредом Круппом. Кроме того, вы побываете на самой маленькой парфюмерной фабрике в Италии, с которой связана легенда о настоятеле картезианского монастыря, королеве Джованне д’Анжу и алхимике. Во время путешествия вы услышите еще много мифов и преданий, которыми оброс остров за свою насыщенную событиями историю, начиная с версий происхождения его названия и заканчивая рассказами о знаменитых писателях, художниках, музыкантах, архитекторах и политиках, которые приезжали сюда на отдых.

Организационные детали

До Капри можно добраться на катере из Неаполя или из Сорренто (стоимость 40 евро на человека туда/обратно). Я встречу вас в порту Капри.

Транспортные расходы и входные билеты не включены в стоимость экскурсии:
  • скоростной пассажирский катер — 42 евро (туда-обратно) на человека + билет для гида;
  • такси – кабриолет как вид городского транспорта — 50 евро на группу до 5 человек (Капри-Анакапри-Капри);
  • подвесная кресельная дорога на Монте Соларо — 11 евро за человека (подъем-спуск);
  • вилла Сан Микеле — 8 евро за человека;
  • церковь-музей Святого Михаила — 2 евро за человека.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Мария
Мария
Я родилась и выросла в Петербурге, закончила педагогический университет им. Герцена и институт Кино и Телевидения. Моя любовь не только к языкам и литературе, но и к истории, живописи, архитектуре, археологии, музыке и кино подвигла меня на переезд в Рим, где я начала изучать историю искусства в одном из университетов. В 2010 году переехала в Неаполь, где живу в старинном особняке Palazzo Sansevero, принадлежавшем в XVIII веке изобретателю, алхимику, магистру неаполитанской масонской ложи, князю Раймондо Ди Сангро. Выходя на балкон, говорить Везувию «Доброе утро. » и слышать колокола церкви Сан Доменико Маджоре, а вечером видеть из окна, как подсвечиваются фрески каппеллы Сан Северо. Выходя на площадь, чувствовать аромат каппучино и свежеиспеченных круасанов. Быть счастливым в этом краю, который римляне назвали «Campania Felix — Счастливая Земля». Именно такой Неаполь я хочу показать путешественникам: с богатой историей, традициями, музыкой и искусством. Тем, кто любознателен и любопытен, кто готов познакомиться с чем-то «особенным», этот город распахнет свои объятия и покорит гостеприимством и теплотой, своей кухней — знаменитой пиццей и кофе, вином и сладостями.
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2 настоящих отзыва от туристов

Л
16 сен 2018
Замечательный гид) интересно рассказывает. Приятная Дама))
О
2 мая 2018
Запаситесь большим временем, чтобы насладиться всеми красотами этого острова!

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