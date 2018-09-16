Что вас ожидает

Виллы и панорамы Анакапри

На экскурсии вы посетите обе части острова: Анакапри и Капри. В первой вас ждет красивая панорама: на канатной дороге вы подниметесь на самую высокую точку острова — Монте Соларо (589 метров над уровнем моря) и окинете взглядом Неаполитанский залив и город Салерно. В нашей программе также будет самая необычная вилла на острове, где египетский сфинкс исполняет желания, — Сан Микеле. Построенная шведским врачом и писателем Акселем Мунте на месте, где раньше находилась церковь и императорская вилла, она стала одной из достопримечательностей острова. Здесь вы увидите раритетную мебель, коллекцию ценных артефактов, картины и римские скульптуры. А в саду встретите разнообразные средиземноморские растения.

Символы Капри и парфюмерная фабрика

Из маленького парка «Сады Августа» вы увидите «символ природной красоты и вечной свободы» — извилистую 150-метровую дорогу Виа Крупп, задуманную немецким сталепромышленником Фридрихом Альфредом Круппом. Кроме того, вы побываете на самой маленькой парфюмерной фабрике в Италии, с которой связана легенда о настоятеле картезианского монастыря, королеве Джованне д’Анжу и алхимике. Во время путешествия вы услышите еще много мифов и преданий, которыми оброс остров за свою насыщенную событиями историю, начиная с версий происхождения его названия и заканчивая рассказами о знаменитых писателях, художниках, музыкантах, архитекторах и политиках, которые приезжали сюда на отдых.

Организационные детали

До Капри можно добраться на катере из Неаполя или из Сорренто (стоимость 40 евро на человека туда/обратно). Я встречу вас в порту Капри.

скоростной пассажирский катер — 42 евро (туда-обратно) на человека + билет для гида;

такси – кабриолет как вид городского транспорта — 50 евро на группу до 5 человек (Капри-Анакапри-Капри);

подвесная кресельная дорога на Монте Соларо — 11 евро за человека (подъем-спуск);

вилла Сан Микеле — 8 евро за человека;

церковь-музей Святого Михаила — 2 евро за человека.

Транспортные расходы и входные билеты не включены в стоимость экскурсии: