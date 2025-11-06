Вас ждет встреча с живописным островом, который стал морским курортом еще во времена Римской республики.В разное время сюда приезжали за вдохновением многие творческие люди: Вагнер, впечатленный красотами Капри, написал известную

оперу «Тристан и Изольда», а Айвазовский посвятил острову сразу несколько картин. Помимо природных богатств вы увидите главные рукотворные достопримечательности Капри, осмотрите роскошные виллы и дома, побываете на самой маленькой парфюмерной фабрике Италии и прогуляетесь по типичным улочкам, пестрящим магазинами, лавками и прибрежными кафе.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Виллы и панорамы Анакапри

На экскурсии вы посетите обе части острова: Анакапри и Капри. В первой вас ждет красивая панорама: на канатной дороге вы подниметесь на самую высокую точку острова — Монте Соларо (589 метров над уровнем моря) и окинете взглядом Неаполитанский залив и город Салерно. В нашей программе также будет самая необычная вилла на острове, где египетский сфинкс исполняет желания, — Сан Микеле. Построенная шведским врачом и писателем Акселем Мунте на месте, где раньше находилась церковь и императорская вилла, она стала одной из достопримечательностей острова. Здесь вы увидите раритетную мебель, коллекцию ценных артефактов, картины и римские скульптуры. А в саду встретите разнообразные средиземноморские растения.

Символы Капри и парфюмерная фабрика

Из маленького парка «Сады Августа» вы увидите «символ природной красоты и вечной свободы» — извилистую 150-метровую дорогу Виа Крупп, задуманную немецким сталепромышленником Фридрихом Альфредом Круппом. Кроме того, вы побываете на самой маленькой парфюмерной фабрике в Италии, с которой связана легенда о настоятеле картезианского монастыря, королеве Джованне д’Анжу и алхимике. Во время путешествия вы услышите еще много мифов и преданий, которыми оброс остров за свою насыщенную событиями историю, начиная с версий происхождения его названия и заканчивая рассказами о знаменитых писателях, художниках, музыкантах, архитекторах и политиках, которые приезжали сюда на отдых.

Организационные детали

До Капри можно добраться на катере из Неаполя или из Сорренто (ориентировочная стоимость €60 на человека туда/обратно).

Транспортные расходы и входные билеты не включены в стоимость экскурсии: