Путешествие по одному из самых романтичных мест Неаполитанского залива
Вас ждет встреча с живописным островом, который стал морским курортом еще во времена Римской республики.
В разное время сюда приезжали за вдохновением многие творческие люди: Вагнер, впечатленный красотами Капри, написал известную читать дальшеуменьшить
оперу «Тристан и Изольда», а Айвазовский посвятил острову сразу несколько картин.
Помимо природных богатств вы увидите главные рукотворные достопримечательности Капри, осмотрите роскошные виллы и дома, побываете на самой маленькой парфюмерной фабрике Италии и прогуляетесь по типичным улочкам, пестрящим магазинами, лавками и прибрежными кафе.
На экскурсии вы посетите обе части острова: Анакапри и Капри. В первой вас ждет красивая панорама: на канатной дороге вы подниметесь на самую высокую точку острова — Монте Соларо (589 метров над уровнем моря) и окинете взглядом Неаполитанский залив и город Салерно. В нашей программе также будет самая необычная вилла на острове, где египетский сфинкс исполняет желания, — Сан Микеле. Построенная шведским врачом и писателем Акселем Мунте на месте, где раньше находилась церковь и императорская вилла, она стала одной из достопримечательностей острова. Здесь вы увидите раритетную мебель, коллекцию ценных артефактов, картины и римские скульптуры. А в саду встретите разнообразные средиземноморские растения.
Символы Капри и парфюмерная фабрика
Из маленького парка «Сады Августа» вы увидите «символ природной красоты и вечной свободы» — извилистую 150-метровую дорогу Виа Крупп, задуманную немецким сталепромышленником Фридрихом Альфредом Круппом. Кроме того, вы побываете на самой маленькой парфюмерной фабрике в Италии, с которой связана легенда о настоятеле картезианского монастыря, королеве Джованне д’Анжу и алхимике. Во время путешествия вы услышите еще много мифов и преданий, которыми оброс остров за свою насыщенную событиями историю, начиная с версий происхождения его названия и заканчивая рассказами о знаменитых писателях, художниках, музыкантах, архитекторах и политиках, которые приезжали сюда на отдых.
Организационные детали
До Капри можно добраться на катере из Неаполя или из Сорренто (ориентировочная стоимость €60 на человека туда/обратно).
Транспортные расходы и входные билеты не включены в стоимость экскурсии:
скоростной пассажирский катер — €60 (туда-обратно) на человека
такси – кабриолет как вид городского транспорта — €55 на группу до 5 человек (Анакапри-Капри)
подвесная кресельная дорога на Монте Соларо — €14 на человека (подъем-спуск)
вилла Сан Микеле — €12 за человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Капри
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 1314 туристов
Я родилась и выросла в Петербурге. Закончила педагогический университет им. Герцена по специальности «русский язык и литература», а также институт кино и телевидения. Моя любовь не только к языкам, литературе, читать дальшеуменьшить
но и к истории, живописи, архитектуре, археологии, музыке, кино сподвигла меня на переезд в Рим, где я начала изучать историю искусства в университете Roma Tre. В 2010 году переехала в Неаполь, где живу в доме конца 19 века на одной из главных улиц города. С самого начала я взялась за более широкое профессиональное направление, чем просто экскурсовод, делая акцент на качестве и оригинальности, открывая новый и очень личный вид туризма. Я предлагаю нетривиальные маршруты и программы, полностью отвечающие пожеланиям путешественников. Уже много лет я сотрудничаю с престижными агентствами, которые доверяют мне создание и полную реализацию их путешествий в Неаполе и регионе Кампания. Показать город — несложно, помочь его «почувствовать» требует большей эмоциональности, а также знаний. Виды природных красот или монументов часто стираются в памяти, эмоции же остаются на долгое время.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Салават
Мы ездили с Марией на Капри. Экскурсия превзошла наши ожидания. Мария - прекрасный рассказчик, очень хорошо знает историю, литературу, кино, да вообще все)))) Маршрут продуман. Позволяет за несколько часов посмотреть Капри с разных сторон. Рекомендуем Марию как гида и ее экскурсию на Капри!
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А
Алексей
Хотим от всей души поблагодарить Марию за удивительные путешествия на Везувий, в Помпеи и на остров Капри, которые стали настоящим открытием. С первых минут чувствовалась искренность, любовь к своему делу читать дальшеуменьшить
и желание поделиться чем-то важным и настоящим. Каждая история, каждый факт были рассказаны с таким теплом и вниманием, что невозможно было остаться равнодушным. Благодаря ей мы не просто увидели достопримечательности — мы почувствовали их душу. Она сумела создать атмосферу, в которой было легко слушать, задавать вопросы и просто наслаждаться моментом. Особенно тронуло отношение к нам — заботливое, уважительное, с тонким чувством юмора. Было ощущение, будто мы гуляем с давним другом, а не просто слушаем экскурсию. Хочется отметить ответственность, пунктуальность и заботливость Марии по отношению к своим туристам: она отвечает на все организационные вопросы, дает рекомендации и советы, а в случае необходимости оказывает помощь. Спасибо вам за эти дни, за эмоции, за знания и за ту душевность, которую вы вложили в каждое слово. Надеемся, что ещё не раз встретимся на новых маршрутах! С теплом и благодарностью, Алексей и Татьяна, Минск, Беларусь.
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Д
Даниил
Идеальное знакомство с Капри. Мы с женой в восторге от проведенного времени. Легкая и доступная форма изложения. Информация дающая обьемное представление об истории острова. Детали и подробности переданы через историю людей давших Капри его современный облик. Все интересно. Отлично. Рекомендуем всем. Еще раз спасибо огромное Марии!
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Ольга
Запаситесь большим временем, чтобы насладиться всеми красотами этого острова!