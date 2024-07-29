Остров Капри это второй Эдем утопающий в глицинии, мирте, кипарисах и душистой траве. Бесконечно цветущий остров притягивает своим сиянием и теплом.
Мы совершим своё путешествие во времени с нотками финикийцев, через римскую эпоху прямиком в средневековье, через философию мыслителей, погрузимся в литературные шедевры эпохи возрождения и обсудим магнатов прошлого столетия, живших на Капри.
Мы совершим своё путешествие во времени с нотками финикийцев, через римскую эпоху прямиком в средневековье, через философию мыслителей, погрузимся в литературные шедевры эпохи возрождения и обсудим магнатов прошлого столетия, живших на Капри.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсии
Великолепный остров Капри разделён на два городка: Анакапри и Капри. Мы с вами передвигаемся на кабриолетах/такси или городском автобусе к вершинам острова: к вилле-музею шведского врача Акселя Мунте с шедеврами находок римского правления. Посетим сады при вилле и увидим Сфинкса, возрастом три тысячи двести лет. Дальше мы зайдём в галерею местного каприйского мариниста Федерико Сальваторе. По желанию посетим дегустационные залы, где отведаем местный ликёр, лимончелло и шоколад. Поднимаемся на канатной кресельной дороге к самой высокой панорамной площадке гора Соларе, где вы увидите легендарные скалы Фаральони, элементы римской виллы Юпитер и римские солнечные часы. После спуска продолжаем маршрут к музею Сан Микеле, где вы сможете ознакомиться с напольной майоликой Изгнание Адама и Евы из Рая, шедевром вне времени. Спускаемся в городок Капри и заходим в парфюмерный дом Картузия, местное производство основано на натуральных материалах и компонентах. В завершении зайдем в сады Августа которая тесно связана с магнатом Альфредом Круппом. Как дополнение: самые красивые и яркие фото!
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вилла/музей Акселя Мунте
- Музей Сан Микеле
- Галерея каприйского мариниста Федерико Сальваторе
- Сады Августа
- Парфюмерный дом «Картузия»
Что включено
- Дневная экскурсионная программа в расслабленном режиме
Что не входит в цену
- Входные билеты отдельно: скоростной морем 24 евро/персона в одну сторону
- Музей/вилла Акселя Мунте 10 евро, взрослый
- Канатная кресельная подвесная дорога 14 евро (подъем/спуск)
- Передвижение по острову по желанию: такси-кабриолет 30 евро авто до 7 персон/в вашем составе/городской автобус
Где начинаем и завершаем?
Начало: Причал Беверелло Неаполь
Завершение: Причал Марина Гранде
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Встреча по договорённости
- Неаполь: причал Беверелло/molo Beverello
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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