Остров Капри это второй Эдем утопающий в глицинии, мирте, кипарисах и душистой траве. Бесконечно цветущий остров притягивает своим сиянием и теплом. Мы совершим своё путешествие во времени с нотками финикийцев, через римскую эпоху прямиком в средневековье, через философию мыслителей, погрузимся в литературные шедевры эпохи возрождения и обсудим магнатов прошлого столетия, живших на Капри.

Описание экскурсии

Великолепный остров Капри разделён на два городка: Анакапри и Капри. Мы с вами передвигаемся на кабриолетах/такси или городском автобусе к вершинам острова: к вилле-музею шведского врача Акселя Мунте с шедеврами находок римского правления. Посетим сады при вилле и увидим Сфинкса, возрастом три тысячи двести лет. Дальше мы зайдём в галерею местного каприйского мариниста Федерико Сальваторе. По желанию посетим дегустационные залы, где отведаем местный ликёр, лимончелло и шоколад. Поднимаемся на канатной кресельной дороге к самой высокой панорамной площадке гора Соларе, где вы увидите легендарные скалы Фаральони, элементы римской виллы Юпитер и римские солнечные часы. После спуска продолжаем маршрут к музею Сан Микеле, где вы сможете ознакомиться с напольной майоликой Изгнание Адама и Евы из Рая, шедевром вне времени. Спускаемся в городок Капри и заходим в парфюмерный дом Картузия, местное производство основано на натуральных материалах и компонентах. В завершении зайдем в сады Августа которая тесно связана с магнатом Альфредом Круппом. Как дополнение: самые красивые и яркие фото!