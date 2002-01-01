Первое свидание с Капри

Насыщенная обзорная экскурсия по райскому острову

Приглашаю посетить красивейший уголок Италии, который издавна притягивает путешественников древней историей, тайнами и божественными пейзажами.

Вы увидите два главных города острова — Капри и Анакапри, насладитесь магнетическими видами с вершины горы Соларо, погуляете по старинной вилле, извилистым улочкам и тенистым садам.

Я расскажу историю Капри и его знаменитых жителей и помогу совершить путешествие во времени: от финикийцев, через римскую эпоху, времена королевы Джованны, до XX столетия.
Первое свидание с Капри
Первое свидание с Капри
Первое свидание с Капри
Первое свидание с Капри
Первое свидание с Капри
Первое свидание с Капри
Первое свидание с Капри
Первое свидание с Капри
Первое свидание с Капри
Первое свидание с Капри
Первое свидание с Капри
Первое свидание с Капри
Первое свидание с Капри
Первое свидание с Капри

Что вас ожидает

Анакапри — старинная вилла и роскошные виды с горы Соларо

Экскурсия начнется на причале Марина Гранде, откуда мы отправимся на кабриолете в город Анакапри, покровителем которого является Св. Михаил. Вы посетите роскошную виллу Сан-Микеле шведского врача Акселя Мунте, построенную в начале XX века. Она знаменита сохранившимися в исконном виде интерьерами, каскадными садами и египетским сфинксом, который смотрит на неаполитанский залив. Я расскажу интересные легенды виллы и потрясающую историю жизни Акселя Мунте. Далее вы подниметесь на подвесной кресельной канатной дороге на вершину горы Соларо. Вам надолго запомнится шикарная панорама соседнего острова Искья, спящего вулкана Везувий и скал-сестер Фаральони. После спуска вы посетите церковь архангела Михаила и восхититесь уникальной напольной майоликой «Изгнание Адама и Евы из рая».

Капри — тенистые сады и манящие ароматы

Вторая часть экскурсии посвящена Капри, главному городу острова, и его окрестностям. Вы посетите кафедральный собор Св. Стефана, картезианский монастырь времен королевы Джованны и легендарный парфюмерный дом, а также прогуляетесь по знаменитым садам императора Августа. Я покажу затаившийся под сосновой веткой памятник вождю Ленину и мозаику, посвященную Максиму Горькому, который очень любил Капри и прожил здесь довольно долго. Вы узнаете истории, мифы и легенды одного из самых красивых островов Италии и надолго сохраните в душе воспоминания о его романтичной и безмятежной атмосфере.

Организационные детали

  • Входные билеты и транспортные расходы не включены в стоимость экскурсии: кабриолет как вид городского транспорта — 50 евро на группу (Капри-Анакапри-Капри); подвесная кресельная дорога на Монте Соларо — 11 евро за человека (подъем-спуск); вилла Сан Микеле — 8 евро за человека; церковь-музей Святого Михаила — 2 евро за человека.
  • Дегустации включены в стоимость экскурсии. Обед по желанию и оплачивается отдельно.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Olga
Olga
Италия — это настоящий наркотик. Мои туристы и гости всегда говорят: «Побывав в этих краях хотя бы раз, хочется возвращаться сюда снова и снова». Я живу в уникальном регионе Кампания с 2002 года, получила сертификат государственного университета L«ORIENTALE», закончила курс Erasmus «Культура и итальянский язык». У меня есть лицензия туристического сопровождающего. Южная Италия не перестает восхищать меня культурой, традициями, языком, мягким климатом, сокровищами истории и искусства и, конечно, великолепной средиземноморской кухней.
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