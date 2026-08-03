Приглашаю посетить красивейший уголок Италии, который издавна притягивает путешественников древней историей, тайнами и божественными пейзажами.Вы увидите два главных города острова — Капри и Анакапри, насладитесь магнетическими видами с вершины горы

Соларо, погуляете по старинной вилле, извилистым улочкам и тенистым садам. Я расскажу историю Капри и его знаменитых жителей и помогу совершить путешествие во времени: от финикийцев, через римскую эпоху, времена королевы Джованны, до 20 столетия.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-12 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Анакапри — старинная вилла и роскошные виды с горы Соларо

Экскурсия начнётся на причале Марина Гранде, откуда мы отправимся на кабриолете в город Анакапри, покровителем которого является Св. Михаил. Вы посетите роскошную виллу Сан-Микеле шведского врача Акселя Мунте, построенную в начале 20 века. Она знаменита сохранившимися в исконном виде интерьерами, каскадными садами и египетским сфинксом, который смотрит на неаполитанский залив. Я расскажу интересные легенды виллы и потрясающую историю жизни Акселя Мунте.

Далее вы подниметесь на подвесной кресельной канатной дороге на вершину горы Соларо. Вам надолго запомнится шикарная панорама соседнего острова Искья, спящего вулкана Везувий и скал-сестёр Фаральони. После спуска вы посетите музей архангела Михаила и восхититесь уникальной напольной майоликой «Изгнание Адама и Евы из рая». Зайдём в картинную галерею каприйского художника Федерико Сальваторе, который написал картины для Букингемского дворца.

Капри — тенистые сады и манящие ароматы

Вторая часть экскурсии посвящена Капри, главному городу острова, и его окрестностям. Вы посетите внутреннее пространство картезианского монастыря времён королевы Джованны и легендарный парфюмерный дом «Картузия». Прогуляетесь по знаменитым садам императора Августа.

Я покажу мозаику, посвящённую Максиму Горькому — откроем архивы.

Мы заглянем в галерею современного искусства «Ликвид», где вы увидите работы современных мастеров. Вы узнаете истории, мифы и легенды одного из самых красивых островов Италии, сделаете множество фотографий и почувствуете его романтичную и безмятежную атмосферу. В дополнение я расскажу о фильмах, которые снимали и продолжают снимать на Капри.

Организационные детали

Длительность экскурсии 7 часов

Дегустации входят в стоимость экскурсии: лимончелло, ликёры (фисташка, дыня, персик). Печенье с начинками: лимон, фисташки, капучино, шоколад. Дольки лимона и апельсина в шоколаде

Дополнительные расходы