Анакапри — старинная вилла и роскошные виды с горы Соларо
Экскурсия начнётся на причале Марина Гранде, откуда мы отправимся на кабриолете в город Анакапри, покровителем которого является Св. Михаил. Вы посетите роскошную виллу Сан-Микеле шведского врача Акселя Мунте, построенную в начале 20 века. Она знаменита сохранившимися в исконном виде интерьерами, каскадными садами и египетским сфинксом, который смотрит на неаполитанский залив. Я расскажу интересные легенды виллы и потрясающую историю жизни Акселя Мунте.
Далее вы подниметесь на подвесной кресельной канатной дороге на вершину горы Соларо. Вам надолго запомнится шикарная панорама соседнего острова Искья, спящего вулкана Везувий и скал-сестёр Фаральони. После спуска вы посетите музей архангела Михаила и восхититесь уникальной напольной майоликой «Изгнание Адама и Евы из рая». Зайдём в картинную галерею каприйского художника Федерико Сальваторе, который написал картины для Букингемского дворца.
Капри — тенистые сады и манящие ароматы
Вторая часть экскурсии посвящена Капри, главному городу острова, и его окрестностям. Вы посетите внутреннее пространство картезианского монастыря времён королевы Джованны и легендарный парфюмерный дом «Картузия». Прогуляетесь по знаменитым садам императора Августа.
Я покажу мозаику, посвящённую Максиму Горькому — откроем архивы.
Мы заглянем в галерею современного искусства «Ликвид», где вы увидите работы современных мастеров. Вы узнаете истории, мифы и легенды одного из самых красивых островов Италии, сделаете множество фотографий и почувствуете его романтичную и безмятежную атмосферу. В дополнение я расскажу о фильмах, которые снимали и продолжают снимать на Капри.
Организационные детали
Длительность экскурсии 7 часов
Дегустации входят в стоимость экскурсии: лимончелло, ликёры (фисташка, дыня, персик). Печенье с начинками: лимон, фисташки, капучино, шоколад. Дольки лимона и апельсина в шоколаде
Дополнительные расходы
Обед (по желанию)
Транспортные расходы: скоростной пассажирский катер — €50 (туда-обратно) на человека; кабриолет как вид городского транспорта — €50 на группу (Капри-Анакапри-Капри). С ноября по март вкл. вместо такси-кабриолета возможно воспользоваться городским автобусом Порт Капри — Анакапри — Порт Капри (€4,80 с чел.)
Билеты: подвесная кресельная дорога на Монте Соларо — €15 за чел. (подъём-спуск без очереди); вилла Сан Микеле — €12 за чел.; церковь-музей Святого Михаила — €2 за чел.
По желанию возможно приобрести продукцию фабрики
Возможно проведение экскурсии для 6-10 человек — €350 за экскурсию. От 10 человек — €380
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Капри
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 687 туристов
Я живу в Неаполе и люблю этот город за его контрасты, свет и музыку улиц. По образованию архитектор, поэтому на моих экскурсиях вы почувствуете Неаполь и эту часть южной Италии читать дальшеуменьшить
не только сердцем, но и глазами, умеющими видеть формы, историю и детали. Покажу Неаполь живой, настоящий, без шаблонов и спешки. Провожу экскурсии с вниманием к вам, вашему ритму и интересам. Я лицензированный гид-переводчик.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
37
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Е
Елена
Ольга замечательный гид с большим опытом и просто приятный человек, все это сделало нашу Экскурсию по острову Капри незабываемой было интересно, красиво и вкусно Ольга, спасибо!
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Л
Лигита
Это в печетатательная экскурсия, охватывающее бесчисленные места и виды острова Капри, настолько ослепительные своей красотой, что вам захочется вернуться. Ольга делится интересными фактами о каждом посещенном месте, что сделает экскурсию еще более захватывающей.
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А
Александр
Увлекательная экскурсия наполненная незабываемыми впечатлениями! Ольга все прекрасно организовала, интересно поделилась своей любовью к Капри, на высоком профессиональном уровне. Скасибо!
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Larisa
Красивая, познавательная экскурсия с профессиональным Гидом. Понравилось абсолютно все и конечно атмосфера Капри. Рекомендую всем посетить этот райский уголок Италии в сопровождении Ольги❤️
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Ю
Юлия
мы в полнейшем восторге от красоты, насыщенности программы и Ольги😍 всем рекомендуем, лучшего знакомства с Капри невозможно себе представить. Хочется возвращаться и возвращаться.
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Дарья
Экскурсия была потрясающая! Ольга невероятная, очень приятная, пунктуальная, безумно внимательная! Были на экскурсии в мой день рождения и это был настоящий праздник! Столько всего нового мы узнали, какие красивые места мы читать дальшеуменьшить
посетили! Побывали в самых красивых местах острова, катались на канатке, кабриолете, были на дегустациях и на производстве парфюмерии, Ольга даже составила нам компанию в очень уютном ресторанчике на обед! Всем могу смело рекомендовать! Отдельно, еще раз огромное спасибо, Ольге за подарки в честь дня рождения, было очень неожиданно и приятно ❤️