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Первое свидание с Капри

Насыщенная обзорная экскурсия по райскому острову
Приглашаю посетить красивейший уголок Италии, который издавна притягивает путешественников древней историей, тайнами и божественными пейзажами.

Вы увидите два главных города острова — Капри и Анакапри, насладитесь магнетическими видами с вершины горы
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Соларо, погуляете по старинной вилле, извилистым улочкам и тенистым садам.

Я расскажу историю Капри и его знаменитых жителей и помогу совершить путешествие во времени: от финикийцев, через римскую эпоху, времена королевы Джованны, до 20 столетия.

5
37 отзывов
Первое свидание с Капри
Первое свидание с Капри
Первое свидание с Капри

Описание экскурсии

Анакапри — старинная вилла и роскошные виды с горы Соларо

Экскурсия начнётся на причале Марина Гранде, откуда мы отправимся на кабриолете в город Анакапри, покровителем которого является Св. Михаил. Вы посетите роскошную виллу Сан-Микеле шведского врача Акселя Мунте, построенную в начале 20 века. Она знаменита сохранившимися в исконном виде интерьерами, каскадными садами и египетским сфинксом, который смотрит на неаполитанский залив. Я расскажу интересные легенды виллы и потрясающую историю жизни Акселя Мунте.

Далее вы подниметесь на подвесной кресельной канатной дороге на вершину горы Соларо. Вам надолго запомнится шикарная панорама соседнего острова Искья, спящего вулкана Везувий и скал-сестёр Фаральони. После спуска вы посетите музей архангела Михаила и восхититесь уникальной напольной майоликой «Изгнание Адама и Евы из рая». Зайдём в картинную галерею каприйского художника Федерико Сальваторе, который написал картины для Букингемского дворца.

Капри — тенистые сады и манящие ароматы

Вторая часть экскурсии посвящена Капри, главному городу острова, и его окрестностям. Вы посетите внутреннее пространство картезианского монастыря времён королевы Джованны и легендарный парфюмерный дом «Картузия». Прогуляетесь по знаменитым садам императора Августа.

Я покажу мозаику, посвящённую Максиму Горькому — откроем архивы.

Мы заглянем в галерею современного искусства «Ликвид», где вы увидите работы современных мастеров. Вы узнаете истории, мифы и легенды одного из самых красивых островов Италии, сделаете множество фотографий и почувствуете его романтичную и безмятежную атмосферу. В дополнение я расскажу о фильмах, которые снимали и продолжают снимать на Капри.

Организационные детали

  • Длительность экскурсии 7 часов
  • Дегустации входят в стоимость экскурсии: лимончелло, ликёры (фисташка, дыня, персик). Печенье с начинками: лимон, фисташки, капучино, шоколад. Дольки лимона и апельсина в шоколаде

Дополнительные расходы

  • Обед (по желанию)
  • Транспортные расходы: скоростной пассажирский катер — €50 (туда-обратно) на человека; кабриолет как вид городского транспорта — €50 на группу (Капри-Анакапри-Капри). С ноября по март вкл. вместо такси-кабриолета возможно воспользоваться городским автобусом Порт Капри — Анакапри — Порт Капри (€4,80 с чел.)
  • Билеты: подвесная кресельная дорога на Монте Соларо — €15 за чел. (подъём-спуск без очереди); вилла Сан Микеле — €12 за чел.; церковь-музей Святого Михаила — €2 за чел.
  • По желанию возможно приобрести продукцию фабрики
  • Возможно проведение экскурсии для 6-10 человек — €350 за экскурсию. От 10 человек — €380

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Капри
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 687 туристов
Я живу в Неаполе и люблю этот город за его контрасты, свет и музыку улиц. По образованию архитектор, поэтому на моих экскурсиях вы почувствуете Неаполь и эту часть южной Италии
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не только сердцем, но и глазами, умеющими видеть формы, историю и детали. Покажу Неаполь живой, настоящий, без шаблонов и спешки. Провожу экскурсии с вниманием к вам, вашему ритму и интересам. Я лицензированный гид-переводчик.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
37
4
3
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1
Е
Ольга замечательный гид с большим опытом и просто приятный человек, все это сделало нашу Экскурсию по острову Капри незабываемой было интересно, красиво и вкусно Ольга, спасибо!
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Л
Это в печетатательная экскурсия, охватывающее бесчисленные места и виды острова Капри, настолько ослепительные своей красотой, что вам захочется вернуться. Ольга делится интересными фактами о каждом посещенном месте, что сделает экскурсию еще более захватывающей.
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А
Увлекательная экскурсия наполненная незабываемыми впечатлениями! Ольга все прекрасно организовала, интересно поделилась своей любовью к Капри, на высоком профессиональном уровне. Скасибо!
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Larisa
Красивая, познавательная экскурсия с профессиональным Гидом. Понравилось абсолютно все и конечно атмосфера Капри. Рекомендую всем посетить этот райский уголок Италии в сопровождении Ольги❤️
Красивая, познавательная экскурсия с профессиональным Гидом. Понравилось абсолютно все и конечно атмосфера Капри. Рекомендую всем посетить
Красивая, познавательная экскурсия с профессиональным Гидом. Понравилось абсолютно все и конечно атмосфера Капри. Рекомендую всем посетить
Красивая, познавательная экскурсия с профессиональным Гидом. Понравилось абсолютно все и конечно атмосфера Капри. Рекомендую всем посетить
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Ю
мы в полнейшем восторге от красоты, насыщенности программы и Ольги😍 всем рекомендуем, лучшего знакомства с Капри невозможно себе представить. Хочется возвращаться и возвращаться.
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Дарья
Экскурсия была потрясающая! Ольга невероятная, очень приятная, пунктуальная, безумно внимательная!
Были на экскурсии в мой день рождения и это был настоящий праздник! Столько всего нового мы узнали, какие красивые места мы
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посетили!
Побывали в самых красивых местах острова, катались на канатке, кабриолете, были на дегустациях и на производстве парфюмерии, Ольга даже составила нам компанию в очень уютном ресторанчике на обед!
Всем могу смело рекомендовать!
Отдельно, еще раз огромное спасибо, Ольге за подарки в честь дня рождения, было очень неожиданно и приятно ❤️

Экскурсия была потрясающая! Ольга невероятная, очень приятная, пунктуальная, безумно внимательная!
Экскурсия была потрясающая! Ольга невероятная, очень приятная, пунктуальная, безумно внимательная!
Экскурсия была потрясающая! Ольга невероятная, очень приятная, пунктуальная, безумно внимательная!
Экскурсия была потрясающая! Ольга невероятная, очень приятная, пунктуальная, безумно внимательная!
Экскурсия была потрясающая! Ольга невероятная, очень приятная, пунктуальная, безумно внимательная!
Экскурсия была потрясающая! Ольга невероятная, очень приятная, пунктуальная, безумно внимательная!
Экскурсия была потрясающая! Ольга невероятная, очень приятная, пунктуальная, безумно внимательная!
Экскурсия была потрясающая! Ольга невероятная, очень приятная, пунктуальная, безумно внимательная!+2
Экскурсия была потрясающая! Ольга невероятная, очень приятная, пунктуальная, безумно внимательная!
Экскурсия была потрясающая! Ольга невероятная, очень приятная, пунктуальная, безумно внимательная!
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