Экскурсии по Катании на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Катании на русском языке, цены от €49. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Путешествие на вулкан Этна
На машине
5.5 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на вулкан Этна
Уникальная экскурсия на самый высокий действующий вулкан Европы
Завтра в 09:00
8 апр в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Этна в бокале вина
На машине
5 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Этна в бокале вина
Погрузитесь в атмосферу Катании на личном мастер-классе, наслаждаясь пейзажами Этны и дегустируя уникальные вулканические вина
9 апр в 10:00
10 апр в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Выгодный трансфер в Катании
На машине
Трансфер в/из аэропорта
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Катании
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:00
€49 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

    Tamara
    30 января 2026
    Этна в бокале вина
    Очень интересная и вкусная экскурсия! Винодельня, которая заслуживает внимания. Красивое место. Хороший рассказ о виноделии на Сицилии от Янины! Всем рекомендую!
    Анастасия
    6 января 2026
    Этна в бокале вина
    Благодарим Янину за прекрасную экскурсию на один из виноградников солнечной Сицилии!
    Это путешествие в мир виноделия было очень душевным и превзошло
    все наши ожидания с супругом.
    Янина при выборе винного хозяйства учла все наши пожелания. Нам было важно, чтобы виноградник был относительно недалеко от Катании. А также, чтобы была возможность спокойно не торопясь провести там время. Не только за дегустацией, но и прогуливаясь по территории.
    Мы поймали настоящий дзен)))
    Янина очень грамотный профессионал как в области виноделия, так и приятный собеседник во время экскурсии.
    Было очень приятно, что помимо основной программы Янина показала нам некоторые достопримечательности, а также угостила местными аутентичными напитками😊

    Рекомендуем на 💯!!!

    Daria
    27 октября 2025
    Этна в бокале вина
    Помню этот тур до сих пор. Янина очень знающий гид и душевный и вдумчивый человек, с которым было очень приятно
    и интересно общаться. После этого тура гид показала нам местные деревушки, рассказала об обычаях, и мы имели возможность попробовать свежевыпеченный хлеб и множество местных вкусностей. Все было прекрасно.

    Алексей
    15 октября 2025
    Этна в бокале вина
    Огромная благодарность Янине за проведенный тур по винодельням. Мы заранее обговорили пожелания. Янина согласовала и подготовила визиты на нужные винодельни. Все было проведено замечательно! Также подсказала вкусные рестораны для дальнейшего посещения.
    Елена
    8 октября 2025
    Путешествие на вулкан Этна
    Прекрасное знакомство с Этной в компании с Натальей.
    Этна оставляет незабываемые ощущения и фантастические фотографии!! Поднимались до 3000 и оно того
    стоило. Главное - одевайтесь теплее:)
    Спускались в лавовые тоннели. Отведали меда, вина и оливок на дегустации. Отдельное спасибо гиду за дружескую атмосферу, позитив и легкий характер, внимание к нам, глубокие знания и большую любовь к тому чем занимается 🌷 Наталья, спасибо вам огромное ❤️

    Светлана
    4 октября 2025
    Этна в бокале вина
    Хочу выразить большую благодарность Янине за экскурсию и время проведенное вместе! Очень интересно, быстро и вкусно пролетело наше с ней совместное время. Спасибо большое за исполнение маленьких моих пожеланий не входящих в программу экскурсиии. Янина очень гостеприимная и отзывчивая! Спасибо!
    Наталья
    24 сентября 2025
    Этна в бокале вина
    Экскурсия кайф! Винодельня очень красивая, вино отличное. Можно увидеть виноградники и как делается вино, и еще приятный бонус - это отличный пейзаж.
    Сергей
    3 сентября 2025
    Этна в бокале вина
    Гид рассказывает об интересных местах, что не так популярны в интернете
    Станислав
    31 августа 2025
    Путешествие на вулкан Этна
    Наша экскурсия прошла великолепно! Конечно, можно самостоятельно добраться до этой туристической площадки у подножия Этны в составе группы на автобусе
    или даже на такси, но тогда вы будете ограничены во времени и лишены того комфорта, который даёт индивидуальный тур с личным гидом на собственном автомобиле. Мы поднялись на фуникулёре, спустились на дно кратера, проехались по живописному серпантину, продегустировали необыкновенные этнийские вина, узнали много нового от Вероники и даже попробовали дикорастущую ежевику! Спасибо за прекрасный день — несмотря на погоду, мы остались очень довольны.

    Дмитрий
    20 августа 2025
    Путешествие на вулкан Этна
    Время в поездке прошло очень быстро, хотя все заняло 7 часов. Очень удобно нас забрали с указанного нами места, прямо
    с вещами, так как после, выезжали в другой город. Наш гид Вероника оказалась опытным водителем по сицилийским правилам. Приятная в общении узнали много мифов и фактов о Катании и Этне. Отдельное спасибо Веронике помогла решить вопрос с багажом, не осталась в стороне по прибытию.

Ответы на вопросы от путешественников по Катании в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Катании
В апреле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Путешествие на вулкан Этна;
  2. Этна в бокале вина;
  3. Выгодный трансфер в Катании.
Какие места ещё посмотреть в Катании
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное;
  2. Вулканы.
Сколько стоит экскурсия по Катании в апреле 2026
Сейчас в Катании в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 49 до 350. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
