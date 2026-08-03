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Экскурсии в Катании

Найдено 6 экскурсий в Катании на русском языке, цены от €49. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Путешествие на вулкан Этна
На машине
5.5 часов
33 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Путешествие на вулкан Этна
Уникальная экскурсия на самый высокий действующий вулкан Европы
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €380 за всё до 4 чел.
Этна в бокале вина
На машине
5 часов
34 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Этна в бокале вина
Погрузитесь в атмосферу Катании на личном мастер-классе, наслаждаясь пейзажами Этны и дегустируя уникальные вулканические вина
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от €250 за всё до 4 чел.
Первое свидание с Катанией
Пешая
2.5 часа
73 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Первое свидание с Катанией
Приглашаем на экскурсию по Катании для тех, кто впервые в этом городе. Узнайте о его истории, легендах и кухне. Это будет увлекательная прогулка
Начало: Дуомской площади
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €127 за всё до 5 чел.
Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
Пешая
3 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
Катания - живой город Сицилии с тысячелетней историей. Прогулка по историческому центру, барочные шедевры и легенды ждут вас
10 авг в 09:00
20 авг в 09:00
от €200 за всё до 10 чел.
Выгодный трансфер в Катании
На машине
30 минут
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Катании
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €49 за всё до 3 чел.
Катания - город у подножия вулкана
Пешая
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Катания - город у подножия вулкана
Исследуйте архитектуру Катании, узнайте её историю и насладитесь местной кухней. Прогулка по городу с посещением главных достопримечательностей
21 сен в 09:30
22 сен в 09:30
от €214 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Е
Этна в бокале вина
Янина, спасибо большое за экскурсию, приятную беседу, нам с супругом очень понравилось. Все было в умеренном нам темпе, мы погуляли,
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вкусно поели и, конечно же, продегустировали вкусное вино (и не могли удержаться, чтобы не купить пару бутылочек домой). Могу с полной уверенностью рекомендовать: индивидуальный подход, очень приятный собеседник и кладезь знаний ❤️ всех благ Вам!

Янина, спасибо большое за экскурсию, приятную беседу, нам с супругом очень понравилось. Все было в умеренном
Янина, спасибо большое за экскурсию, приятную беседу, нам с супругом очень понравилось. Все было в умеренном
Янина, спасибо большое за экскурсию, приятную беседу, нам с супругом очень понравилось. Все было в умеренном
Янина, спасибо большое за экскурсию, приятную беседу, нам с супругом очень понравилось. Все было в умеренном+1
Янина, спасибо большое за экскурсию, приятную беседу, нам с супругом очень понравилось. Все было в умеренном
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Марина
Первое свидание с Катанией
Экскурсия по Катании была великолепной! Отдельная благодарность нашему гиду Янине — очень приятному и эрудированному человеку. Она прекрасно знает историю
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города, ответила на все наши вопросы и сделала экскурсию легкой, живой и увлекательной. Время пролетело незаметно! Кроме того, Янина порекомендовала нам замечательные местные рестораны, которые мы потом посетили и остались в полном восторге. Искренне рекомендуем! 🌿

Экскурсия по Катании была великолепной! Отдельная благодарность нашему гиду Янине — очень приятному и эрудированному человеку.
Экскурсия по Катании была великолепной! Отдельная благодарность нашему гиду Янине — очень приятному и эрудированному человеку.
Экскурсия по Катании была великолепной! Отдельная благодарность нашему гиду Янине — очень приятному и эрудированному человеку.
Экскурсия по Катании была великолепной! Отдельная благодарность нашему гиду Янине — очень приятному и эрудированному человеку.+3
Экскурсия по Катании была великолепной! Отдельная благодарность нашему гиду Янине — очень приятному и эрудированному человеку.
Экскурсия по Катании была великолепной! Отдельная благодарность нашему гиду Янине — очень приятному и эрудированному человеку.
Экскурсия по Катании была великолепной! Отдельная благодарность нашему гиду Янине — очень приятному и эрудированному человеку.
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И
Путешествие на вулкан Этна
Гид Наталья нас покорила знаниями не только касающимися Этны(про нее мы узнали абсолютно все),но и истории Италии в целом! Не
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смотря на дождь и грозы, мы смогли посмотреть все запланированные места, пережидая непогоду в кафе - никто нас не торопил. Спасибо Наталье за незабываемый день

Гид Наталья нас покорила знаниями не только касающимися Этны(про нее мы узнали абсолютно все),но и истории
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А
Этна в бокале вина
Мы очень благодарны Янине за экскурсию на винодельню. Нас забрали прямо от дома, уверенно и спокойно (что немаловажно на дорогах
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Сицилии:) довезли до виноделов. Янина переводила и рассказывала много сама. Обстановка была очень домашней, неторопливой и приятной. После экскурсии еще успели посмотреть пару интересных мест в близлежащем городке и попробовать в баре классическую граниту. Попутно узнали много интересного о местной жизни и традициях и получили полезную практическую информацию для нашего дальнейего пребывания. Янине спасибо - и однозначная рекомендация!

Мы очень благодарны Янине за экскурсию на винодельню. Нас забрали прямо от дома, уверенно и спокойно
Мы очень благодарны Янине за экскурсию на винодельню. Нас забрали прямо от дома, уверенно и спокойно
Мы очень благодарны Янине за экскурсию на винодельню. Нас забрали прямо от дома, уверенно и спокойно
Мы очень благодарны Янине за экскурсию на винодельню. Нас забрали прямо от дома, уверенно и спокойно
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З
Выгодный трансфер в Катании
Мы остались очень довольны поездкой на трансфере. Все было организовано без задержек и по расписанию. Водитель оказался очень приятным человеком. Автомобиль был чистым и комфортным. Обязательно порекомендуем этот сервис друзьям.
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М
Выгодный трансфер в Катании
Всё понравилось без нареканий, время соблюдали идеально, цена совпала с заявленной. Так и надо! Спасибо огромное, обязательно порекомендую друзьям.
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T
Этна в бокале вина
Очень интересная и вкусная экскурсия! Винодельня, которая заслуживает внимания. Красивое место. Хороший рассказ о виноделии на Сицилии от Янины! Всем рекомендую!
Очень интересная и вкусная экскурсия! Винодельня, которая заслуживает внимания. Красивое место. Хороший рассказ о виноделии на
Очень интересная и вкусная экскурсия! Винодельня, которая заслуживает внимания. Красивое место. Хороший рассказ о виноделии на
Очень интересная и вкусная экскурсия! Винодельня, которая заслуживает внимания. Красивое место. Хороший рассказ о виноделии на
Очень интересная и вкусная экскурсия! Винодельня, которая заслуживает внимания. Красивое место. Хороший рассказ о виноделии на+1
Очень интересная и вкусная экскурсия! Винодельня, которая заслуживает внимания. Красивое место. Хороший рассказ о виноделии на
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Ф
Выгодный трансфер в Катании
Сервис просто на высоте, все было как для VIP. Огромное спасибо за замечательную поездку!
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Анастасия
Этна в бокале вина
Благодарим Янину за прекрасную экскурсию на один из виноградников солнечной Сицилии!
Это путешествие в мир виноделия было очень душевным и превзошло
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все наши ожидания с супругом.
Янина при выборе винного хозяйства учла все наши пожелания. Нам было важно, чтобы виноградник был относительно недалеко от Катании. А также, чтобы была возможность спокойно не торопясь провести там время. Не только за дегустацией, но и прогуливаясь по территории.
Мы поймали настоящий дзен)))
Янина очень грамотный профессионал как в области виноделия, так и приятный собеседник во время экскурсии.
Было очень приятно, что помимо основной программы Янина показала нам некоторые достопримечательности, а также угостила местными аутентичными напитками😊

Рекомендуем на 💯!!!

Благодарим Янину за прекрасную экскурсию на один из виноградников солнечной Сицилии!
Благодарим Янину за прекрасную экскурсию на один из виноградников солнечной Сицилии!
Благодарим Янину за прекрасную экскурсию на один из виноградников солнечной Сицилии!
Благодарим Янину за прекрасную экскурсию на один из виноградников солнечной Сицилии!+2
Благодарим Янину за прекрасную экскурсию на один из виноградников солнечной Сицилии!
Благодарим Янину за прекрасную экскурсию на один из виноградников солнечной Сицилии!
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D
Этна в бокале вина
Помню этот тур до сих пор. Янина очень знающий гид и душевный и вдумчивый человек, с которым было очень приятно
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и интересно общаться. После этого тура гид показала нам местные деревушки, рассказала об обычаях, и мы имели возможность попробовать свежевыпеченный хлеб и множество местных вкусностей. Все было прекрасно.

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Всего 182 отзыва в Катании

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Ответы на вопросы от путешественников по Катании

Самые популярные экскурсии в Катании
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
  1. Путешествие на вулкан Этна;
  2. Этна в бокале вина;
  3. Первое свидание с Катанией;
  4. Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды;
  5. Выгодный трансфер в Катании.
Сколько стоит экскурсия по Катании в августе 2026
Сейчас в Катании можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 49 до 380. Туристы уже оставили гидам 182 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Откройте все тайны Катании, заказав экскурсии прямо сейчас. Наше предложение включает увлекательные путешествия по самым живописным местам города и его окрестностей. Вас ждут уникальные архитектурные шедевры, вкуснейшие сицилийские блюда и захватывающие истории от местных гидов. Забронируйте своё приключение в Катании и погрузитесь в мир древних традиций и современной культуры!