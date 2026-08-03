Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПутешествие на вулкан Этна
Уникальная экскурсия на самый высокий действующий вулкан Европы
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Этна в бокале вина
Погрузитесь в атмосферу Катании на личном мастер-классе, наслаждаясь пейзажами Этны и дегустируя уникальные вулканические вина
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от €250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Первое свидание с Катанией
Приглашаем на экскурсию по Катании для тех, кто впервые в этом городе. Узнайте о его истории, легендах и кухне. Это будет увлекательная прогулка
Начало: Дуомской площади
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €127 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
Катания - живой город Сицилии с тысячелетней историей. Прогулка по историческому центру, барочные шедевры и легенды ждут вас
10 авг в 09:00
20 авг в 09:00
от €200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Катании
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €49 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Катания - город у подножия вулкана
Исследуйте архитектуру Катании, узнайте её историю и насладитесь местной кухней. Прогулка по городу с посещением главных достопримечательностей
21 сен в 09:30
22 сен в 09:30
от €214 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Янина, спасибо большое за экскурсию, приятную беседу, нам с супругом очень понравилось. Все было в умеренном нам темпе, мы погуляли,
+1
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Экскурсия по Катании была великолепной! Отдельная благодарность нашему гиду Янине — очень приятному и эрудированному человеку. Она прекрасно знает историю
+3
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И
Гид Наталья нас покорила знаниями не только касающимися Этны(про нее мы узнали абсолютно все),но и истории Италии в целом! Не
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А
Мы очень благодарны Янине за экскурсию на винодельню. Нас забрали прямо от дома, уверенно и спокойно (что немаловажно на дорогах
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З
Мы остались очень довольны поездкой на трансфере. Все было организовано без задержек и по расписанию. Водитель оказался очень приятным человеком. Автомобиль был чистым и комфортным. Обязательно порекомендуем этот сервис друзьям.
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М
Всё понравилось без нареканий, время соблюдали идеально, цена совпала с заявленной. Так и надо! Спасибо огромное, обязательно порекомендую друзьям.
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T
Очень интересная и вкусная экскурсия! Винодельня, которая заслуживает внимания. Красивое место. Хороший рассказ о виноделии на Сицилии от Янины! Всем рекомендую!
+1
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Ф
Сервис просто на высоте, все было как для VIP. Огромное спасибо за замечательную поездку!
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Благодарим Янину за прекрасную экскурсию на один из виноградников солнечной Сицилии!
Это путешествие в мир виноделия было очень душевным и превзошло
Это путешествие в мир виноделия было очень душевным и превзошло
+2
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D
Помню этот тур до сих пор. Янина очень знающий гид и душевный и вдумчивый человек, с которым было очень приятно
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Всего 182 отзыва в Катании
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Ответы на вопросы от путешественников по Катании
Самые популярные экскурсии в Катании
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
Сколько стоит экскурсия по Катании в августе 2026
Сейчас в Катании можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 49 до 380. Туристы уже оставили гидам 182 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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