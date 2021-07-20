Отзыв на: Путешествие на вулкан Этна

A Andrey 5

Отзыв от моей супруги, Ирины. Мне очень понравилась сама экскурсия и формат. Экскурсовод Елена рассказывала историю, которую хотелось слушать, задавать вопросы и все больше погружаться в тему. Было очень комфортно ехать в машине и по пути рассматривать как меняется ландшафт и одновременно слушать рассказ об истории деревьев или растений, которые выживают на почве из лавы. Изобилие и разнообразие растений закончилось остановкой на повороте дороги, где раскинулся фруктовый лоток с персиками 3 х видов, абрикосами, нектаринами, грушами и даже кактусами и инжиром. Продавец дал попробовать то, что мы хотели и Кактусы с местными персиками оказались нереально космическими на вкус. Машина пополнилась фруктами и мы перенеслись в лунный пейзаж вулкана. Приехали и начали осмотр. Меня потрясла энергетика места. Глубина и ширь, несмотря на наличие людей, так и притягивала спуститься в один из кратеров. Мы поехали выше и осмотрев туман накупили местных вкусняшек и вернулись к началу восхождения на под’емнике. Дальше нас ждал фантастический обед по соседству с 300 летним каштаном и в компании итальянских семей. Вкусно было, это ничего не сказать. Елена и Розарию посоветовали нам что точно важно и нужно попробовать на острове, это заслуживает отдельного рассказа…. в общем день завершился и уставшие и довольные мы вернулись на свою виллу. В поездке родилось несколько творческих идей. Вот так классно мы провели день на Этне с экскурсоводом Еленой и отличным водителем Розарио-ехать в машине было удовольствием. Я почти не чувствовала серпантина. Большое спасибо за впечатления, это было не забываемо!