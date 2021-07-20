Все экскурсии в Катании
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Катании – доступно 5 экскурсий на 2021 год, 48 ⭐ отзывов, цены от €65. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Катании почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
5ч
€313
за 1-3 чел.
Классическая экскурсия на Этну
Классическая экскурсия на Этну
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€65
за 1-5 чел.
Первое свидание с Катанией
Познакомиться с невероятной архитектурой, историей и кухней
Индивидуальная экскурсия
4ч
€75
за 1-4 чел.
Этна в бокале вина
Познакомиться с историей производства вулканических вин и пройти мастер-класс по их дегустации
Индивидуальная экскурсия
3ч
€150
за 1-10 чел.
Катания — дочь Этны: история, архитектура и легенды
О судьбе города, неразрывно связанного с морем и с вулканом Этна
Индивидуальная экскурсия
6ч 30м
€310
за 1-4 чел.
Путешествие на вулкан Этна
Уникальная экскурсия на самый высокий действующий вулкан Европы и посещение семейной винодельни
Последние отзывы «Экскурсии Катании»
- ДДария20 июля 2021Поездка, дегустация, интересные факты, внимательное отношение - все очень понравилось! рекомендую!
- ЕЕвгений14 октября 2020Огромное спасибо Янине за очень содержательную экскурсию. Очень приветливо встретили, по дороге рассказали много интересного. Замечательная природа, вид на Этну при дегустации запомнятся надолго. Оно того стОит, чтобы с высоты 800 метров продегустировать замечательные вина и посмотреть на окружающий ландшафт. Огромное спасибо Яне
- ННаталия16 августа 2020Потрясающая организация Экскурсии. Трансфер приехал вовремя. Мы узнали много интересного о приготовлении вина, а так же наслаждались им и великолепным видом. Вся наша группа благодарна гиду Янине за интересный рассказ и ответы на все наши вопросы
- Отзыв на: Первое свидание с КатаниейИИрина13 февраля 2020Замечательная экскурсия. Прикоснулись к многовековой истории и культуре Катании в легкой, интересной беседе. Несколько часов пролетели незаметно, так как были заполнены впечатлениями, восторгом и восхищением. Очень рекомендую!
- Отзыв на: Первое свидание с КатаниейААлла22 января 2020Экскурсию проводила Янина, по предварительной договорённости с Викторией. Янина пунктуальный и тактичный человек, интересный собеседник, информацию преподносит доступно. Так как она сомелье, то успела преподать нам основы дегустации местных сыров и вин, что весьма разнообразило наш маршрут)А так же посоветовала нам ресторан для ужина, забронировав столик(ресторан просто супер). Спасибо, Янина. Надеемся на будущую встречу!
- ААлександр17 января 2020Нас было двое взрослых и двое детей 16 и 13 лет. Гид Татьяна грамотный и разносторонне компетентный человек, прекрасный рассказчик любящий Катанию. Наша увлекательная экскурсия прошла на одном дыхании, 3, 5 часа прошли не заметно. Помимо духовной пищи, Татьяна показала, где вкусно и недорого поесть. Большой спасибо!
- ЕЕкатерина18 сентября 2019Отличная экскурсия! Увидели и узнали много интересного. Татьяна замечательно рассказывает, хорошо разбирается в искусстве и истории.
- ЗЗеленская7 сентября 2019Посетили экскурсию 24 августа 2019 г., узнали исторические факты о Катании, прогулялись по интересным местам, город открылся с другой стороны! Спасибо за интересную экскурсию и приятно проведенное время!
- Отзыв на: Путешествие на вулкан ЭтнаAAndrey26 августа 2019Отзыв от моей супруги, Ирины. Мне очень понравилась сама экскурсия и формат. Экскурсовод Елена рассказывала историю, которую хотелось слушать, задавать вопросы и все больше погружаться в тему. Было очень комфортно ехать в машине и по пути рассматривать как меняется ландшафт и одновременно слушать рассказ об истории деревьев или растений, которые выживают на почве из лавы. Изобилие и разнообразие растений закончилось остановкой на повороте дороги, где раскинулся фруктовый лоток с персиками 3 х видов, абрикосами, нектаринами, грушами и даже кактусами и инжиром. Продавец дал попробовать то, что мы хотели и Кактусы с местными персиками оказались нереально космическими на вкус. Машина пополнилась фруктами и мы перенеслись в лунный пейзаж вулкана. Приехали и начали осмотр. Меня потрясла энергетика места. Глубина и ширь, несмотря на наличие людей, так и притягивала спуститься в один из кратеров. Мы поехали выше и осмотрев туман накупили местных вкусняшек и вернулись к началу восхождения на под’емнике. Дальше нас ждал фантастический обед по соседству с 300 летним каштаном и в компании итальянских семей. Вкусно было, это ничего не сказать. Елена и Розарию посоветовали нам что точно важно и нужно попробовать на острове, это заслуживает отдельного рассказа…. в общем день завершился и уставшие и довольные мы вернулись на свою виллу. В поездке родилось несколько творческих идей. Вот так классно мы провели день на Этне с экскурсоводом Еленой и отличным водителем Розарио-ехать в машине было удовольствием. Я почти не чувствовала серпантина. Большое спасибо за впечатления, это было не забываемо!