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Уникальная экскурсия на самый высокий действующий вулкан Европы и посещение семейной винодельни

ELENA
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На этой экскурсии у вас появится уникальная возможность посетить самый больший активный вулкан Европы, узнать о его необычных особенностях и многовековом влиянии на людей и среду, услышать мифы и легенды, связанные с ним.
350 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Путешествие на вулкан Этна
Путешествие на вулкан Этна

О вулкане

21 июня 2013 года вулкан Этна на Сицилии стал еще одним из объектов, находящихся под охраной ЮНЕСКО как «наиболее активный и знаковый вулкан в мире». Действительно, история вулкана насчитывает полмиллиона лет, из них последние 2700 лет активность вулкана подтверждена документально: «история Этны — это самая длинная история вулканической активности в мире». Этна остается самой интересной площадкой как для исследователей — геологов, геофизиков, вулканологов, так и для обычных людей, любящих нерукотворные чудеса и уникальные природные ландшафты.

Маршрут

Я отвезу вас на южный склон Этны, откуда вы подниметесь на вершину на фуникулерах. Во время экскурсии вы поймете, что Этна — это отдельный мир, со своими большими и маленькими городками у подножья и на склонах, сельскохозяйственными угодьями, виноградниками и лесами. Каждый склон имеет свой неповторимый облик, вы можете найти здесь почти все климатические зоны — начиная с субтропиков.

Следующим этапом маршрута по вашему желанию за дополнительную плату может стать посещение винодельни в окрестностях Этны. Я не люблю массовый продукт, поэтому никогда не вожу гостей на сомнительные винные производства, где каждые полчаса останавливается автобус с туристами, выходят 40 человек и пробуют неизвестно что в пластиковых стаканчиках с ощущением участия в конвейере. Мы возим на небольшие семейные производства, где вы сможете не только погулять по виноградникам, посмотреть производство и продегустировать вина, но и неформально пообщаться с владельцами хозяйства.

Организационные детали

  • Экскурсия подойдет путешественникам, остановившимся на южном или юго-восточном побережье острова к западу или к востоку от Катании
  • Возможна организация данной экскурсии для больших групп — от 10 до 100 человек
  • Есть вариант экскурсии с вулканологами к кратерам северного склона Этны и трекинговым подъемом (организуют наши партнеры)
  • Поездку возможно совместить с поездкой на шоппинг в аутлет-центр или в Таормину, с обедом в аутентичном ресторане на Этне или на винодельнях вулкана
  • Билеты на фуникулеры и автобусы-джипы оплачиваются дополнительно на месте. Стоимость билета 30€ (до высоты в 2500 метров) и 65€ (до высоты 3000 метров).
Путешествие на вулкан Этна
Путешествие на вулкан Этна
Путешествие на вулкан Этна
Путешествие на вулкан Этна
Путешествие на вулкан Этна
Путешествие на вулкан Этна
Путешествие на вулкан Этна
Путешествие на вулкан Этна
Путешествие на вулкан Этна
Путешествие на вулкан Этна
Путешествие на вулкан Этна
Путешествие на вулкан Этна
Путешествие на вулкан Этна

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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ELENA
ELENA
Тем, кто хочет увидеть и прочувствовать Сицилию вместе с ее жителями-аборигенами, предлагаю интереснейшие поездки и прогулки. Часто проводим их вдвоем с моим мужем — коренным сицилийцем и неутомимым кулинаром. Я непрофессиональный гид, не люблю нудные академические экскурсии. По первому образованию музыкант, по второму юрист, по третьему маркетолог, а по призванию — путешественник, побывала в 35 странах мира. Автор гастрономических программ по Сицилии, люблю эмоциональные, насыщенные поездки с рассказами об обычаях острова и его истории, менталитете и привычках сицилийцев. Наша с мужем страсть и конек — гастрономия: проводим как дегустационные поездки по сыроварням, винодельням, кондитерским и маслодельням, так и кулинарные мастер-классы. Совмещаем историко-познавательную часть с гастрономической: на Сицилии они неотделимы :)
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

26 августа 2019
Отзыв от моей супруги, Ирины.
Мне очень понравилась сама экскурсия и формат. Экскурсовод Елена рассказывала историю, которую хотелось слушать, задавать вопросы и все больше погружаться в тему. Было очень комфортно ехать в машине и по пути рассматривать как меняется ландшафт и одновременно слушать рассказ об истории деревьев или растений, которые выживают на почве из лавы. Изобилие и разнообразие растений закончилось остановкой на повороте дороги, где раскинулся фруктовый лоток с персиками 3 х видов, абрикосами, нектаринами, грушами и даже кактусами и инжиром. Продавец дал попробовать то, что мы хотели и Кактусы с местными персиками оказались нереально космическими на вкус. Машина пополнилась фруктами и мы перенеслись в лунный пейзаж вулкана. Приехали и начали осмотр. Меня потрясла энергетика места. Глубина и ширь, несмотря на наличие людей, так и притягивала спуститься в один из кратеров. Мы поехали выше и осмотрев туман накупили местных вкусняшек и вернулись к началу восхождения на под’емнике. Дальше нас ждал фантастический обед по соседству с 300 летним каштаном и в компании итальянских семей. Вкусно было, это ничего не сказать. Елена и Розарию посоветовали нам что точно важно и нужно попробовать на острове, это заслуживает отдельного рассказа.... в общем день завершился и уставшие и довольные мы вернулись на свою виллу. В поездке родилось несколько творческих идей. Вот так классно мы провели день на Этне с экскурсоводом Еленой и отличным водителем Розарио-ехать в машине было удовольствием. Я почти не чувствовала серпантина. Большое спасибо за впечатления, это было не забываемо!

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