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И Ирина Гид Наталья нас покорила знаниями не только касающимися Этны(про нее мы узнали абсолютно все),но и истории Италии в целом! Не смотря на дождь и грозы, мы смогли посмотреть все запланированные места, пережидая непогоду в кафе - никто нас не торопил. Спасибо Наталье за незабываемый день Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

и игорь Экскурсия на вулкан Этна оставила незабываемые впечатления, во многом благодаря нашему гиду — Наталье. Она с большим увлечением и яркими подробностями рассказывала не только об Этне, но и о Сицилии в целом — её истории, традициях, культуре и кухне. Редко встречаются настолько доброжелательные и увлечённые своим делом люди. Однозначно рекомендую знакомство с



Сицилией и Этной именно с таким гидом! +2 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Р Руслан читать дальше уменьшить между вездеходом, джипом и автобусом) и потом дальше пешком! Много новой информации, хотя на Этне уже второй раз. Экскурсия (и несомненно гид Наталья + Этна тому причина) на которую хотелось бы приехать в третий раз! Отличная поездка на Этну! Огромное спасибо Наталье (была вместо Елены) за прекрасный позитивный настрой, интересное сопровождение! Поднялись до высоты 3 км сначала на фуникулере, потом на миниавтобусах (что то среднее Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Марина Моим экскурсоводом была Вероника.

Доброжелательная, знающая, спокойная, позитивная. Она не смотрела на часы❗️Показала мне то, что и не обязана была. Помогла а моих личных организационных вопросах.

Как говорят нет слов!

Довольна. Рада. Благодарна.

Жаль было расставаться ❗️🧡



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Евгения Елена организовала супер маршрут с отличной дегустацией на винодельне и обедом, мы с подругой в восторге, это действительно человек, любящей Италию и свое дело, очень было искренне и душевно. Благодарю! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет