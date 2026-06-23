На этой экскурсии у вас появится уникальная возможность посетить самый больший активный вулкан Европы, узнать о его особенностях и многовековом влиянии на людей и среду, услышать мифы и легенды, связанные с ним.
Описание экскурсии
Этна — один из самых активных и знаковых вулканов мира, внесённый в список ЮНЕСКО. Его история насчитывает полмиллиона лет, а документальные свидетельства извержений — 2700 лет. Это уникальное место, где встречаются вулканическая мощь, разнообразные ландшафты и культура Сицилии.
Во время экскурсии вы:
- подниметесь на южный склон Этны на фуникулере или унимогах (специальных внедорожниках)
- увидите действующие кратеры и лавовые поля в виде «марсианских пейзажей»
- оцените разнообразие климатических зон — от субтропиков до вулканических пустошей
А ещё вас ждёт:
- посещение аутентичных виноделен у подножия Этны (по желанию, за доплату)
- дегустация уникальных вулканических вин с высокими экспертными оценками
- прогулка по виноградникам и общение с местными виноделами
Вы узнаете:
- почему Этна — рекордсмен по длительности активности среди вулканов
- как вулкан влияет на жизнь и сельское хозяйство Сицилии
- чем отличаются вина, выращенные на вулканической почве
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт путешественникам, остановившимся на южном или юго-восточном побережье острова к западу или к востоку от Катании
- Возможна организация данной экскурсии для больших групп — от 10 до 100 человек из любой точки острова с организацией автобусного трансфера и проживания при необходимости
- Есть вариант экскурсии с вулканологами к кратерам северного склона Этны и трекинговым подъемом (организуют наши партнеры)
- Поездку возможно совместить с экскурсией по Катании, Таормине, с дегустацией или обедом на одной из виноделен вулкана Этна
- Билеты на фуникулеры и автобусы-джипы оплачиваются дополнительно на месте. Стоимость билета €50 (до высоты в 2500 метров) и €80 (до высоты 3000 метров).
- Дети до 10 лет имеют скидки при покупке билетов
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Катании
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 631 туриста
Тех, кто хочет увидеть и прочувствовать Италию, приглашаем в нашу душевную компанию гидов-профессионалов. Мы постоянно исследуем страну, чтобы потом делиться с вами своими открытиями и находками. Юг и север Италии — это
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 33 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Гид Наталья нас покорила знаниями не только касающимися Этны(про нее мы узнали абсолютно все),но и истории Италии в целом! Не смотря на дождь и грозы, мы смогли посмотреть все запланированные места, пережидая непогоду в кафе - никто нас не торопил. Спасибо Наталье за незабываемый день
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и
Экскурсия на вулкан Этна оставила незабываемые впечатления, во многом благодаря нашему гиду — Наталье. Она с большим увлечением и яркими подробностями рассказывала не только об Этне, но и о Сицилии в целом — её истории, традициях, культуре и кухне. Редко встречаются настолько доброжелательные и увлечённые своим делом люди. Однозначно рекомендую знакомство с
Сицилией и Этной именно с таким гидом!
Сицилией и Этной именно с таким гидом!
+2
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Р
Отличная поездка на Этну! Огромное спасибо Наталье (была вместо Елены) за прекрасный позитивный настрой, интересное сопровождение! Поднялись до высоты 3 км сначала на фуникулере, потом на миниавтобусах (что то среднее
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Моим экскурсоводом была Вероника.
Доброжелательная, знающая, спокойная, позитивная. Она не смотрела на часы❗️Показала мне то, что и не обязана была. Помогла а моих личных организационных вопросах.
Как говорят нет слов!
Довольна. Рада. Благодарна.
Жаль было расставаться ❗️🧡
.
Доброжелательная, знающая, спокойная, позитивная. Она не смотрела на часы❗️Показала мне то, что и не обязана была. Помогла а моих личных организационных вопросах.
Как говорят нет слов!
Довольна. Рада. Благодарна.
Жаль было расставаться ❗️🧡
.
+1
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Елена организовала супер маршрут с отличной дегустацией на винодельне и обедом, мы с подругой в восторге, это действительно человек, любящей Италию и свое дело, очень было искренне и душевно. Благодарю!
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И
Прекрасные впечатления!
Отличная организация, приятное общение! Дополнительно заранее договорились с Еленой после посещения Этны заехать на экскурсию и дегустацию в винодельню! Остались очень довольны! И вино, и еда, и дружелюбный экскурсовод - все было замечательно!
Отличная организация, приятное общение! Дополнительно заранее договорились с Еленой после посещения Этны заехать на экскурсию и дегустацию в винодельню! Остались очень довольны! И вино, и еда, и дружелюбный экскурсовод - все было замечательно!
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