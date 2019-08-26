О вулкане

21 июня 2013 года вулкан Этна на Сицилии стал еще одним из объектов, находящихся под охраной ЮНЕСКО как «наиболее активный и знаковый вулкан в мире». Действительно, история вулкана насчитывает полмиллиона лет, из них последние 2700 лет активность вулкана подтверждена документально: «история Этны — это самая длинная история вулканической активности в мире». Этна остается самой интересной площадкой как для исследователей — геологов, геофизиков, вулканологов, так и для обычных людей, любящих нерукотворные чудеса и уникальные природные ландшафты.

Маршрут

Я отвезу вас на южный склон Этны, откуда вы подниметесь на вершину на фуникулерах. Во время экскурсии вы поймете, что Этна — это отдельный мир, со своими большими и маленькими городками у подножья и на склонах, сельскохозяйственными угодьями, виноградниками и лесами. Каждый склон имеет свой неповторимый облик, вы можете найти здесь почти все климатические зоны — начиная с субтропиков.

Следующим этапом маршрута по вашему желанию за дополнительную плату может стать посещение винодельни в окрестностях Этны. Я не люблю массовый продукт, поэтому никогда не вожу гостей на сомнительные винные производства, где каждые полчаса останавливается автобус с туристами, выходят 40 человек и пробуют неизвестно что в пластиковых стаканчиках с ощущением участия в конвейере. Мы возим на небольшие семейные производства, где вы сможете не только погулять по виноградникам, посмотреть производство и продегустировать вина, но и неформально пообщаться с владельцами хозяйства.