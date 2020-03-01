Индивидуальные экскурсии в Катании

  1. Италия
  2. Экскурсии

  3. Этна в бокале вина

Познакомиться с историей производства вулканических вин и пройти мастер-класс по их дегустации

Yanina
Задать вопрос
Yanina – ваш гид
Самый высокий действующий вулкан Европы и особые природные условия острова подарили сицилийцам удивительный микроклимат, благодаря которому на свет появились редкие вулканические вина.

В поездке на винодельню вы узнаете, чем они отличаются от других вин Сицилии, откроете правила грамотной эногастрономии и услышите о необычных кулинарных традициях.
75 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
Этна в бокале вина
Этна в бокале вина

Что вас ожидает

Завораживающие пейзажи Этны
По пути на винодельню вы откроете красоту природных ландшафтов: от флоры средиземноморья, переходящей в мир растительности средней полосы, до вулканической пустыни. Особенно завораживающие пейзажи вы застанете в зимний период, когда снежная вершина Этны контрастирует с черной лавой и клубами серого дыма. Я расскажу, почему вулкан называют островом на острове, как бесстрашные сицилийцы приспособились к жизни у грозного исполина и почему никогда не покидали свою Ла Мунтанья, называя ее мамой-кормилицей.

Особенности вулканических вин
Главный акцент путешествия будет, конечно, на истории местного виноделия и выведенных здесь сортах вин. Вы услышите, какие факторы повлияли на образование особого микроклимата и чем вулканические вина отличаются от других вин Сицилии. Откроете секреты качественного вина, узнаете, почему красные вина полезней белых и как современная энология превращает вина в шедевры, известные во всем мире. Кроме того, не обойдем вниманием и историю производства первого игристого вина на Этне.

Посещение винодельни, мастер-класс и дегустации
В зависимости от ваших предпочтений, я подберу подходящее винное хозяйство, где вы познакомитесь с популярными и традиционными или редкими и особенными сортами вин. На винодельне вы увидите процесс изготовления напитка и пройдете мастер-класс по грамотной дегустации. Я расскажу, как правильно сочетать вина с блюдами сицилийской кухни, каковы главные критерии выбора хорошего оливкового масла, а также о том, как делали десерт «гранита» с помощью льда, добываемого на ледниках Этны и зачем ели плоды кактуса на завтрак. А в завершение программы предложу пообедать в приятном сицилийском ресторане.

Организационные детали

  • В стоимость включен мастер-класс по дегустации вин и посещение винодельни
  • Дополнительно оплачиваются дегустации (15-20 евро/человека), трансфер на легковом автомобиле (50 евро/группу) и обед в ресторане
  • Я также могу организовать трансфер на минивене, если в группе будет больше 4 человек (стоимость уточняйте, пожалуйста, при бронировании)
Этна в бокале вина
Этна в бокале вина
Этна в бокале вина
Этна в бокале вина
Этна в бокале вина
Этна в бокале вина
Этна в бокале вина
Этна в бокале вина
Этна в бокале вина
Этна в бокале вина
Этна в бокале вина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Yanina
Yanina
Меня зовут Янина и я живу на Сицилии уже 25 лет. Мир вина открыла для себя случайно, после посещения разных курсов по виноделию, а через некоторое время стала профессиональным сомелье. Так, уже 15 лет я занимаюсь винами и провожу мастер-классы по дегустациям, рассказываю об истории местной гастрономии и объясняю тонкости правильного сочетания закусок с винами.
Напишите мне

Индивидуальные экскурсии в Катании

Первое свидание с КатаниейПервое свидание с КатаниейПервое свидание с Катанией
65 за экскурсию
2.5 часа
26 отзывов
Познакомиться с невероятной архитектурой, историей и кухней
Приглашаю на экскурсию всех, кто впервые в Катании. Я помогу вам окунуться в атмосферу древнего города, его истории и легенды, расскажу о местных обычаях, кухне и нравах, не перегружая датами и фактами, дам несколько полезных рекомендаций. Это будет занимательная, веселая и запоминающаяся прогулка по самым интересным местам Катании. Я подарю вам хорошее настроение и незабываемые впечатления о жемчужине Средиземноморья — Сицилии!
Катания — дочь Этны: история, архитектура и легендыКатания — дочь Этны: история, архитектура и легендыКатания — дочь Этны: история, архитектура и легенды
150 за экскурсию
3 часа
18 отзывов
О судьбе города, неразрывно связанного с морем и с вулканом Этна
Катания — самый живой город восточного побережья Сицилии и несколько тысячелетий увлекательной истории. Вы исследуете исторический центр, найдёте то, что «спрятали» века и стихия, попробуете город на вкус, проедете по побережью и посетите рыбацкие пригороды. Все это время вас будут сопровождать рассказы о прошлом и настоящем Катании, а также греческие мифы, ставшие неотъемлемой частью местной культуры.
Путешествие на вулкан ЭтнаПутешествие на вулкан ЭтнаПутешествие на вулкан Этна
350 за экскурсию
6.5 часов
1 отзыв
Уникальная экскурсия на самый высокий действующий вулкан Европы и посещение семейной винодельни
На этой экскурсии у вас появится уникальная возможность посетить самый больший активный вулкан Европы, узнать о его необычных особенностях и многовековом влиянии на людей и среду, услышать мифы и легенды, связанные с ним.

Выбирайте и другие экскурсии в Катании

ГастрономическиеПешкомИстория и архитектураНа автомобилеНеобычные маршрутыЗа городомИндивидуальныеОбзорныеВсе