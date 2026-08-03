Индивидуальные экскурсии в Катании

и услышите о необычных кулинарных традициях. По пути на винодельню вас ждут завораживающие пейзажи Этны, от флоры средиземноморья до вулканической пустыни. На винодельне вы увидите процесс изготовления напитка и пройдете мастер-класс по дегустации. В завершение программы вас ждет обед в сицилийском ресторане

Описание мастер-класса

Завораживающие пейзажи Этны

По пути на винодельню вы откроете красоту природных ландшафтов: от флоры средиземноморья, переходящей в мир растительности средней полосы, до вулканической пустыни. Особенно завораживающие пейзажи вы застанете в зимний период, когда снежная вершина Этны контрастирует с чёрной лавой и клубами серого дыма. Я расскажу, почему вулкан называют островом на острове, как бесстрашные сицилийцы приспособились к жизни у грозного исполина и почему никогда не покидали свою Ла Мунтанья, называя её мамой-кормилицей.

Особенности вулканических вин

Главный акцент путешествия будет, конечно, на истории местного виноделия и выведенных здесь сортах вин. Вы услышите, какие факторы повлияли на образование особого микроклимата и чем вулканические вина отличаются от других вин Сицилии. Откроете секреты качественного вина, узнаете, почему красные вина полезней белых и как современная энология превращает вина в шедевры, известные во всем мире. Кроме того, не обойдём вниманием и историю производства первого игристого вина на Этне.

Посещение винодельни, мастер-класс и дегустации

В зависимости от ваших предпочтений, я подберу подходящее винное хозяйство, где вы познакомитесь с популярными и традиционными или редкими и особенными сортами вин. На винодельне вы увидите процесс изготовления напитка и пройдёте мастер-класс по грамотной дегустации. Я расскажу, как правильно сочетать вина с блюдами сицилийской кухни, каковы главные критерии выбора хорошего оливкового масла, а также о том, как делали десерт «гранита» с помощью льда, добываемого на ледниках Этны и зачем ели плоды кактуса на завтрак. А в завершение программы предложу пообедать в приятном сицилийском ресторане.

Организационные детали