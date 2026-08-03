Индивидуальные экскурсии в Катании

Погрузитесь в атмосферу Катании на личном мастер-классе, наслаждаясь пейзажами Этны и дегустируя уникальные вулканические вина
Этна, самый высокий действующий вулкан Европы, создал уникальные условия для производства редких вулканических вин.
В поездке на винодельню вы узнаете, чем они отличаются от других вин Сицилии, откроете правила грамотной эногастрономии читать дальшеуменьшить
и услышите о необычных кулинарных традициях.
По пути на винодельню вас ждут завораживающие пейзажи Этны, от флоры средиземноморья до вулканической пустыни. На винодельне вы увидите процесс изготовления напитка и пройдете мастер-класс по дегустации. В завершение программы вас ждет обед в сицилийском ресторане
По пути на винодельню вы откроете красоту природных ландшафтов: от флоры средиземноморья, переходящей в мир растительности средней полосы, до вулканической пустыни. Особенно завораживающие пейзажи вы застанете в зимний период, когда снежная вершина Этны контрастирует с чёрной лавой и клубами серого дыма. Я расскажу, почему вулкан называют островом на острове, как бесстрашные сицилийцы приспособились к жизни у грозного исполина и почему никогда не покидали свою Ла Мунтанья, называя её мамой-кормилицей.
Особенности вулканических вин
Главный акцент путешествия будет, конечно, на истории местного виноделия и выведенных здесь сортах вин. Вы услышите, какие факторы повлияли на образование особого микроклимата и чем вулканические вина отличаются от других вин Сицилии. Откроете секреты качественного вина, узнаете, почему красные вина полезней белых и как современная энология превращает вина в шедевры, известные во всем мире. Кроме того, не обойдём вниманием и историю производства первого игристого вина на Этне.
Посещение винодельни, мастер-класс и дегустации
В зависимости от ваших предпочтений, я подберу подходящее винное хозяйство, где вы познакомитесь с популярными и традиционными или редкими и особенными сортами вин. На винодельне вы увидите процесс изготовления напитка и пройдёте мастер-класс по грамотной дегустации. Я расскажу, как правильно сочетать вина с блюдами сицилийской кухни, каковы главные критерии выбора хорошего оливкового масла, а также о том, как делали десерт «гранита» с помощью льда, добываемого на ледниках Этны и зачем ели плоды кактуса на завтрак. А в завершение программы предложу пообедать в приятном сицилийском ресторане.
Организационные детали
В стоимость включено: транспортные расходы (легковой автомобиль) мастер-класс по дегустации вин и посещение винодельни
Дополнительно оплачиваются дегустации (от 30 евро с человека, точная сумма зависит от выбранных опций) и обед в ресторане
Я также могу организовать трансфер на минивэне, если в группе будет больше 4 человек (стоимость уточняйте, пожалуйста, при бронировании)
Перед бронированием программы уточните у гида в переписке, свободно ли место на винодельне
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Янина — ваш гид в Катании
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 208 туристов
Меня зовут Янина и я живу на Сицилии уже 25 лет. Мир вина открыла для себя случайно, после посещения разных курсов по виноделию, а через некоторое время стала профессиональным сомелье. Так, уже 15 лет я занимаюсь винами и провожу мастер-классы по дегустациям, рассказываю об истории местной гастрономии и объясняю тонкости правильного сочетания закусок с винами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Евгения
Янина, спасибо большое за экскурсию, приятную беседу, нам с супругом очень понравилось. Все было в умеренном нам темпе, мы погуляли, вкусно поели и, конечно же, продегустировали вкусное вино (и не могли удержаться, чтобы не купить пару бутылочек домой). Могу с полной уверенностью рекомендовать: индивидуальный подход, очень приятный собеседник и кладезь знаний ❤️ всех благ Вам!
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А
Александр
Мы очень благодарны Янине за экскурсию на винодельню. Нас забрали прямо от дома, уверенно и спокойно (что немаловажно на дорогах Сицилии:) довезли до виноделов. Янина переводила и рассказывала много сама. читать дальшеуменьшить
Обстановка была очень домашней, неторопливой и приятной. После экскурсии еще успели посмотреть пару интересных мест в близлежащем городке и попробовать в баре классическую граниту. Попутно узнали много интересного о местной жизни и традициях и получили полезную практическую информацию для нашего дальнейего пребывания. Янине спасибо - и однозначная рекомендация!
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Анастасия
Благодарим Янину за прекрасную экскурсию на один из виноградников солнечной Сицилии! Это путешествие в мир виноделия было очень душевным и превзошло все наши ожидания с супругом. Янина при выборе винного хозяйства учла читать дальшеуменьшить
все наши пожелания. Нам было важно, чтобы виноградник был относительно недалеко от Катании. А также, чтобы была возможность спокойно не торопясь провести там время. Не только за дегустацией, но и прогуливаясь по территории. Мы поймали настоящий дзен))) Янина очень грамотный профессионал как в области виноделия, так и приятный собеседник во время экскурсии. Было очень приятно, что помимо основной программы Янина показала нам некоторые достопримечательности, а также угостила местными аутентичными напитками😊
Рекомендуем на 💯!!!
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T
Tamara
Очень интересная и вкусная экскурсия! Винодельня, которая заслуживает внимания. Красивое место. Хороший рассказ о виноделии на Сицилии от Янины! Всем рекомендую!
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Алексей
Огромная благодарность Янине за проведенный тур по винодельням. Мы заранее обговорили пожелания. Янина согласовала и подготовила визиты на нужные винодельни. Все было проведено замечательно! Также подсказала вкусные рестораны для дальнейшего посещения.
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Н
Наталья
Экскурсия кайф! Винодельня очень красивая, вино отличное. Можно увидеть виноградники и как делается вино, и еще приятный бонус - это отличный пейзаж.