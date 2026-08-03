Индивидуальные экскурсии в Катании

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Этна в бокале вина

Погрузитесь в атмосферу Катании на личном мастер-классе, наслаждаясь пейзажами Этны и дегустируя уникальные вулканические вина
Этна, самый высокий действующий вулкан Европы, создал уникальные условия для производства редких вулканических вин.

В поездке на винодельню вы узнаете, чем они отличаются от других вин Сицилии, откроете правила грамотной эногастрономии
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и услышите о необычных кулинарных традициях.

По пути на винодельню вас ждут завораживающие пейзажи Этны, от флоры средиземноморья до вулканической пустыни. На винодельне вы увидите процесс изготовления напитка и пройдете мастер-класс по дегустации. В завершение программы вас ждет обед в сицилийском ресторане

5
34 отзыва

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🍷 Уникальные вулканические вина
  • 🌋 Завораживающие пейзажи Этны
  • 🍇 Посещение винодельни
  • 🍽 Мастер-класс по дегустации
  • 🍴 Обед в сицилийском ресторане
Этна в бокале вина
Этна в бокале вина
Этна в бокале вина

Что можно увидеть

  • Этна
  • Винодельня

Описание мастер-класса

Завораживающие пейзажи Этны

По пути на винодельню вы откроете красоту природных ландшафтов: от флоры средиземноморья, переходящей в мир растительности средней полосы, до вулканической пустыни. Особенно завораживающие пейзажи вы застанете в зимний период, когда снежная вершина Этны контрастирует с чёрной лавой и клубами серого дыма. Я расскажу, почему вулкан называют островом на острове, как бесстрашные сицилийцы приспособились к жизни у грозного исполина и почему никогда не покидали свою Ла Мунтанья, называя её мамой-кормилицей.

Особенности вулканических вин

Главный акцент путешествия будет, конечно, на истории местного виноделия и выведенных здесь сортах вин. Вы услышите, какие факторы повлияли на образование особого микроклимата и чем вулканические вина отличаются от других вин Сицилии. Откроете секреты качественного вина, узнаете, почему красные вина полезней белых и как современная энология превращает вина в шедевры, известные во всем мире. Кроме того, не обойдём вниманием и историю производства первого игристого вина на Этне.

Посещение винодельни, мастер-класс и дегустации

В зависимости от ваших предпочтений, я подберу подходящее винное хозяйство, где вы познакомитесь с популярными и традиционными или редкими и особенными сортами вин. На винодельне вы увидите процесс изготовления напитка и пройдёте мастер-класс по грамотной дегустации. Я расскажу, как правильно сочетать вина с блюдами сицилийской кухни, каковы главные критерии выбора хорошего оливкового масла, а также о том, как делали десерт «гранита» с помощью льда, добываемого на ледниках Этны и зачем ели плоды кактуса на завтрак. А в завершение программы предложу пообедать в приятном сицилийском ресторане.

Организационные детали

  • В стоимость включено: транспортные расходы (легковой автомобиль) мастер-класс по дегустации вин и посещение винодельни
  • Дополнительно оплачиваются дегустации (от 30 евро с человека, точная сумма зависит от выбранных опций) и обед в ресторане
  • Я также могу организовать трансфер на минивэне, если в группе будет больше 4 человек (стоимость уточняйте, пожалуйста, при бронировании)
  • Перед бронированием программы уточните у гида в переписке, свободно ли место на винодельне

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Янина
Янина — ваш гид в Катании
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 208 туристов
Меня зовут Янина и я живу на Сицилии уже 25 лет. Мир вина открыла для себя случайно, после посещения разных курсов по виноделию, а через некоторое время стала профессиональным сомелье. Так, уже 15 лет я занимаюсь винами и провожу мастер-классы по дегустациям, рассказываю об истории местной гастрономии и объясняю тонкости правильного сочетания закусок с винами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
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Е
Янина, спасибо большое за экскурсию, приятную беседу, нам с супругом очень понравилось. Все было в умеренном нам темпе, мы погуляли, вкусно поели и, конечно же, продегустировали вкусное вино (и не могли удержаться, чтобы не купить пару бутылочек домой). Могу с полной уверенностью рекомендовать: индивидуальный подход, очень приятный собеседник и кладезь знаний ❤️ всех благ Вам!
Янина, спасибо большое за экскурсию, приятную беседу, нам с супругом очень понравилось. Все было в умеренном
Янина, спасибо большое за экскурсию, приятную беседу, нам с супругом очень понравилось. Все было в умеренном
Янина, спасибо большое за экскурсию, приятную беседу, нам с супругом очень понравилось. Все было в умеренном
Янина, спасибо большое за экскурсию, приятную беседу, нам с супругом очень понравилось. Все было в умеренном
Янина, спасибо большое за экскурсию, приятную беседу, нам с супругом очень понравилось. Все было в умеренном
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А
Мы очень благодарны Янине за экскурсию на винодельню. Нас забрали прямо от дома, уверенно и спокойно (что немаловажно на дорогах Сицилии:) довезли до виноделов. Янина переводила и рассказывала много сама.
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Обстановка была очень домашней, неторопливой и приятной. После экскурсии еще успели посмотреть пару интересных мест в близлежащем городке и попробовать в баре классическую граниту. Попутно узнали много интересного о местной жизни и традициях и получили полезную практическую информацию для нашего дальнейего пребывания. Янине спасибо - и однозначная рекомендация!

Мы очень благодарны Янине за экскурсию на винодельню. Нас забрали прямо от дома, уверенно и спокойно
Мы очень благодарны Янине за экскурсию на винодельню. Нас забрали прямо от дома, уверенно и спокойно
Мы очень благодарны Янине за экскурсию на винодельню. Нас забрали прямо от дома, уверенно и спокойно
Мы очень благодарны Янине за экскурсию на винодельню. Нас забрали прямо от дома, уверенно и спокойно
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Анастасия
Благодарим Янину за прекрасную экскурсию на один из виноградников солнечной Сицилии!
Это путешествие в мир виноделия было очень душевным и превзошло все наши ожидания с супругом.
Янина при выборе винного хозяйства учла
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все наши пожелания. Нам было важно, чтобы виноградник был относительно недалеко от Катании. А также, чтобы была возможность спокойно не торопясь провести там время. Не только за дегустацией, но и прогуливаясь по территории.
Мы поймали настоящий дзен)))
Янина очень грамотный профессионал как в области виноделия, так и приятный собеседник во время экскурсии.
Было очень приятно, что помимо основной программы Янина показала нам некоторые достопримечательности, а также угостила местными аутентичными напитками😊

Рекомендуем на 💯!!!

Благодарим Янину за прекрасную экскурсию на один из виноградников солнечной Сицилии!
Благодарим Янину за прекрасную экскурсию на один из виноградников солнечной Сицилии!
Благодарим Янину за прекрасную экскурсию на один из виноградников солнечной Сицилии!
Благодарим Янину за прекрасную экскурсию на один из виноградников солнечной Сицилии!
Благодарим Янину за прекрасную экскурсию на один из виноградников солнечной Сицилии!
Благодарим Янину за прекрасную экскурсию на один из виноградников солнечной Сицилии!
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T
Очень интересная и вкусная экскурсия! Винодельня, которая заслуживает внимания. Красивое место. Хороший рассказ о виноделии на Сицилии от Янины! Всем рекомендую!
Очень интересная и вкусная экскурсия! Винодельня, которая заслуживает внимания. Красивое место. Хороший рассказ о виноделии на
Очень интересная и вкусная экскурсия! Винодельня, которая заслуживает внимания. Красивое место. Хороший рассказ о виноделии на
Очень интересная и вкусная экскурсия! Винодельня, которая заслуживает внимания. Красивое место. Хороший рассказ о виноделии на
Очень интересная и вкусная экскурсия! Винодельня, которая заслуживает внимания. Красивое место. Хороший рассказ о виноделии на
Очень интересная и вкусная экскурсия! Винодельня, которая заслуживает внимания. Красивое место. Хороший рассказ о виноделии на
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Алексей
Огромная благодарность Янине за проведенный тур по винодельням. Мы заранее обговорили пожелания. Янина согласовала и подготовила визиты на нужные винодельни. Все было проведено замечательно! Также подсказала вкусные рестораны для дальнейшего посещения.
Огромная благодарность Янине за проведенный тур по винодельням. Мы заранее обговорили пожелания. Янина согласовала и подготовила
Огромная благодарность Янине за проведенный тур по винодельням. Мы заранее обговорили пожелания. Янина согласовала и подготовила
Огромная благодарность Янине за проведенный тур по винодельням. Мы заранее обговорили пожелания. Янина согласовала и подготовила
Огромная благодарность Янине за проведенный тур по винодельням. Мы заранее обговорили пожелания. Янина согласовала и подготовила
Огромная благодарность Янине за проведенный тур по винодельням. Мы заранее обговорили пожелания. Янина согласовала и подготовила
Огромная благодарность Янине за проведенный тур по винодельням. Мы заранее обговорили пожелания. Янина согласовала и подготовила
Огромная благодарность Янине за проведенный тур по винодельням. Мы заранее обговорили пожелания. Янина согласовала и подготовила
Огромная благодарность Янине за проведенный тур по винодельням. Мы заранее обговорили пожелания. Янина согласовала и подготовила
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Н
Экскурсия кайф! Винодельня очень красивая, вино отличное. Можно увидеть виноградники и как делается вино, и еще приятный бонус - это отличный пейзаж.
Экскурсия кайф! Винодельня очень красивая, вино отличное. Можно увидеть виноградники и как делается вино, и еще приятный бонус - это отличный пейзаж.
Экскурсия кайф! Винодельня очень красивая, вино отличное. Можно увидеть виноградники и как делается вино, и еще приятный бонус - это отличный пейзаж.
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