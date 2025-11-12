Исследуйте древнюю Матеру на пешеходной экскурсии по кварталу Сассо Баризано. Вас ждут подземные катакомбы, традиционное пещерное жильё и ремесленные лавки.
Прогулка завершится дегустацией местных деликатесов и вина — атмосферное путешествие, которое вы точно запомните.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсииОткройте для себя Матеру с неожиданной стороны — на прогулке по древнему кварталу Сассо Баризано. Вместе с профессиональным гидом вы пройдёте по живописным улочкам и террасам, где время будто остановилось. За два часа экскурсии вы заглянете в традиционное пещерное жилище, узнаете о быте и культуре жителей Матеры. По дороге вы посетите лавку местного мастера, создающего изделия из керамики и папье-маше — материалов, с которыми тесно связано народное искусство региона. Одним из самых впечатляющих моментов станет посещение катакомб: это подземная часть средневекового города, вырубленная прямо в скале. Здесь сохранились не только жилые помещения и склады, но и древняя церковь. Завершится прогулка в тёплой атмосфере: вас ждёт дегустация типичных продуктов и вина региона Базиликата — отличное завершение насыщенного и атмосферного путешествия во времени.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Пасколи
- Площадь Сан Франческо
- Площадь делль Седиле
- Площадь Витторио Венето
- Пещерное жилище
- Катакомбы Матеры
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Входные билеты в катакомбы Матеры и дом-пещеру
- Дегустация традиционных продуктов
Что не входит в цену
- Трансфер до сборной точки на экскурсию (доехать до Матеры из Бари можно на поезде/автобусе)
- Вода
- Чаеавые
Место начала и завершения?
Via Domenico Ridola, 61, 75100, Matera
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 84 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
