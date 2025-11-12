Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Исследуйте древнюю Матеру на пешеходной экскурсии по кварталу Сассо Баризано. Вас ждут подземные катакомбы, традиционное пещерное жильё и ремесленные лавки.



Прогулка завершится дегустацией местных деликатесов и вина — атмосферное путешествие, которое вы точно запомните.

Алтьери Ваш гид в Матере Написать вопрос Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-10 человек Как проходит Пешком Когда Каждый день €280 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание экскурсии Откройте для себя Матеру с неожиданной стороны — на прогулке по древнему кварталу Сассо Баризано. Вместе с профессиональным гидом вы пройдёте по живописным улочкам и террасам, где время будто остановилось. За два часа экскурсии вы заглянете в традиционное пещерное жилище, узнаете о быте и культуре жителей Матеры. По дороге вы посетите лавку местного мастера, создающего изделия из керамики и папье-маше — материалов, с которыми тесно связано народное искусство региона. Одним из самых впечатляющих моментов станет посещение катакомб: это подземная часть средневекового города, вырубленная прямо в скале. Здесь сохранились не только жилые помещения и склады, но и древняя церковь. Завершится прогулка в тёплой атмосфере: вас ждёт дегустация типичных продуктов и вина региона Базиликата — отличное завершение насыщенного и атмосферного путешествия во времени.

Каждый день Выбрать дату