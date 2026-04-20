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Секреты пещерного города

Узнайте, как выглядит Культурная столица Европы 2019! Дома на склоне ущелья, древние церкви и римский амфитеатр ждут вас
Культурная столица Европы 2019, Матера, приглашает вас в увлекательное путешествие по своим древним улочкам и пещерным домам.

В ходе индивидуальной экскурсии «Секреты пещерного города» вы узнаете о том, как зародилась уникальная
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архитектурная традиция выдолбленных в туфе домов и какие испытания пришлось пережить местным жителям в XX веке.

Вас ждут удивительные фрески византийского стиля в одной из святынь, рассказы о многочисленных религиозных орденах и старинные городские легенды. Прогулка завершится дегустацией лучшей в Италии фокаччи

4.9
16 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные пещерные дома
  • ⛪ Древние церкви и монастыри
  • 🖼️ Византийские фрески
  • 🌄 Красочные пейзажи
  • 🍞 Вкуснейшая фокачча
Секреты пещерного города
Секреты пещерного города
Секреты пещерного города

Что можно увидеть

  • Сасси
  • Церкви бенедиктинского ордена
  • Церкви доминиканского ордена
  • Церкви мальтийского ордена
  • Церкви францисканского ордена
  • Римский амфитеатр
  • Площадь Витторио Венето

Описание экскурсии

Гроты, базилики и речная долина

Исторический район Сасси тянется вдоль ущелья. На его склоне расположены жилые дома — пещеры, выдолбленные в туфе. Вы узнаете, как зародилась эта архитектурная традиция и какие тяготы переносили жители пещерных районов в XX веке, увидите дома, церкви и целые монастырские комплексы. Мы осмотрим одну из святынь с удивительными фресками в византийском стиле и поговорим о том, почему в Матере присутствует огромное количество религиозных орденов и как раньше здесь хоронили умерших.

Самобытная Матера

Извилистые улочки приведут нас к балкончику смотровой площадки, с которой старый город будет виден как на ладони. С высоты вы еще раз взглянете на самые известные в мире трущобы и площадь Витторио Венето: ее изящный фонтан, дворец и сувенирные лавки. Мы посетим пещерный дом—музей, где увидим детали крестьянского быта прошлого столетия. Вы услышите старинные городские легенды и попробуете угадать, что придумало местное племя Луканы для защиты от римлян, узнаете почему каждый год строят новую коляску для Богородицы и что в Матере символизирует петух. А в завершение прогулки мы полакомимся лучшей в Италии фокаччей!

Организационные детали

  • Проезд до Матеры не входит в стоимость экскурсии. Из Бари можно добраться поездом, билет стоит 10 евро за человека туда и обратно. Если вам понадобится организовать трансфер, я могу с этим помочь. Стоимость уточняйте, пожалуйста, при бронировании.
  • Дополнительных расходов по пути, за исключением личных трат на дегустации и сувениры, не предусмотрено

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Piazzetta Pascoli
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — ваш гид в Матере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 474 туристов
Здравствуйте, меня зовут Алина. В Италию я приехала с одним чемоданом в 2004 году, не зная языка и не имея знакомых. Сейчас у меня итальянское гражданство и свой туристический бизнес,
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за плечами учеба в университете Бари на кафедре искусствоведения. Я — автор путеводителя по Бари, преподаватель экскурсоведения на курсах подготовки гидов, художник и начинающий скульптор. Все мои знания, умения, оптимизм, а главное, любовь к этому замечательному краю — к вашим услугам! Разработанные мной экскурсии придумывались и выверялись годами, они базируются на знаниях искусствоведа, местного жителя и, конечно, ваших вопросах, интересах и пожеланиях, которые я очень старательно изучаю уже не один год. Гарантирую — будет интересно! Помимо сувениров и фотографий, вы увезете домой массу впечатлений, воспоминаний и, надеюсь, любовь к теплому морю и ласковому солнцу юга Италии.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ч
Чудесная экскурсия по удивительной Матере в компании потрясающего экскурсовода Алины! Прекрасно подобранный маршрут с посещением всех знаковых достопримечательностей этого города, включая уютное кафе, выдолбленное в скалах, в котором приятно посидеть
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на подушках и почувствовать себя местным жителем! Очень понравился деликатный подход гида в описании канализационных проблем старого города. Алина сама очень любит этот город, это чувствуется и передается всем остальным участникам прогулки!
Помимо основной экскурсии Алина поделилась отличными и очень полезными рекомендациями по остальным городкам Апулии! Алина, еще раз огромное спасибо! Всем рекомендуем!

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Ольга
Алина встретила меня на вокзале в Бари и мы вместе поехали до Матеры. Также подробно рассказала, как вернуться обратно. Я задержалась там одна после окончания экскурсии. Была приятно удивлена, что мы оказались землячки. Матера - прекрасна. Интересный рассказ гида об истории места, посещением музеев и базилик
Алина встретила меня на вокзале в Бари и мы вместе поехали до Матеры. Также подробно рассказала,
Алина встретила меня на вокзале в Бари и мы вместе поехали до Матеры. Также подробно рассказала,
Алина встретила меня на вокзале в Бари и мы вместе поехали до Матеры. Также подробно рассказала,
Алина встретила меня на вокзале в Бари и мы вместе поехали до Матеры. Также подробно рассказала,
Алина встретила меня на вокзале в Бари и мы вместе поехали до Матеры. Также подробно рассказала,
Алина встретила меня на вокзале в Бари и мы вместе поехали до Матеры. Также подробно рассказала,
Алина встретила меня на вокзале в Бари и мы вместе поехали до Матеры. Также подробно рассказала,
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Е
Очень интересная экскурсия. Понравилось и детям и взрослым. Время пролетело очень быстро!
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И
Экскурсия была для нас двоих. Построена отлично 👌 нам очень понравилась стартовая точка (пусть будет сюрпризом для остальных желающих 😊), Построение экскурсии, количество просмотренных объектов - все очень логично. Узнали
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много нового и в очень простой и интересной манере подачи. Отдельное спасибо за ответы на все наши дополнительные вопросы, касающиеся, в том числе, и других экскурсионных объектов! Эмоции от экскурсии стоят потраченных денег. Тип от «бывалых»: возьмите с собой наличные (за экскурсию и различные мелочи в пути, в том числе монетки - покидать на удачу) и наушники. П. С: еще мы купили у Алины авторский путеводитель по Бари с автографом автора! Советую 😊

Экскурсия была для нас двоих. Построена отлично 👌 нам очень понравилась стартовая точка (пусть будет сюрпризом
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ANZHELA
Алина - потрясающий гид! Знание истории, контекста - супер. Нам очень понравилась прогулка, посещение пещерной церкви с сохранившимися фресками на камнях, экскурсия в жилище в скале - все это произвело большое впечатление!! Спасибо!! Город Матера похож на Иерусалим.
Алина - потрясающий гид! Знание истории, контекста - супер. Нам очень понравилась прогулка, посещение пещерной церкви
Алина - потрясающий гид! Знание истории, контекста - супер. Нам очень понравилась прогулка, посещение пещерной церкви
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Е
Интересная экскурсия по древней Матере. Мы зашли в пещерный дом и церковь, посмотрели панораму, побывали в более современной части города. Отдельное спасибо за рекомендацию по ресторану.
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Входит в следующие категории Матеры

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