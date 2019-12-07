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Пройтись лабиринтами пещерного квартала, посетить древнюю церковь и насладиться панорамой Матеры

Алина
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Алина – ваш гид
Как выглядит Культурная столица Европы 2019? Дома на склоне ущелья, церкви бенедиктинского, доминиканского, мальтийского, францисканского орденов и римский амфитеатр! Я познакомлю вас с потаенными уголками сказочной Матеры, ее историей и легендами, а красочные пейзажи погрузят в атмосферу прошлых столетий.
144 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Секреты пещерного города
Секреты пещерного города

Что вас ожидает

Гроты, базилики и речная долина
Исторический район Сасси тянется вдоль ущелья. На его склоне расположены жилые дома — пещеры, выдолбленные в туфе. Вы узнаете, как зародилась эта архитектурная традиция и какие тяготы переносили жители пещерных районов в XX веке, увидите дома, церкви и целые монастырские комплексы. Мы осмотрим одну из святынь с удивительными фресками в византийском стиле и поговорим о том, почему в Матере присутствует огромное количество религиозных орденов и как раньше здесь хоронили умерших.

Самобытная Матера
Извилистые улочки приведут нас к балкончику смотровой площадки, с которой старый город будет виден как на ладони. С высоты вы еще раз взглянете на самые известные в мире трущобы и площадь Витторио Венето: ее изящный фонтан, дворец и сувенирные лавки. Мы посетим пещерный дом—музей, где увидим детали крестьянского быта прошлого столетия. Вы услышите старинные городские легенды и попробуете угадать, что придумало местное племя Луканы для защиты от римлян, узнаете почему каждый год строят новую коляску для Богородицы и что в Матере символизирует петух. А в завершение прогулки мы полакомимся лучшей в Италии фокаччей!

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная, просьба надеть удобную обувь для длительной прогулки.
  • Не забудьте взять с собой воду и средства от солнца.
  • Проезд до Матеры не входит в стоимость экскурсии. Из Бари можно добраться поездом, билет стоит около 15 евро за человека туда и обратно. Если вам понадобится организовать трансфер, я могу с этим помочь. Стоимость уточняйте, пожалуйста, при бронировании.
  • Дополнительных расходов по пути, за исключением личных трат на дегустации и сувениры, не предусмотрено.
Секреты пещерного города
Секреты пещерного города
Секреты пещерного города
Секреты пещерного города
Секреты пещерного города
Секреты пещерного города
Секреты пещерного города
Секреты пещерного города
Секреты пещерного города
Секреты пещерного города
Секреты пещерного города
Секреты пещерного города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алина
Алина
Здравствуйте, меня зовут Алина. В Италию я приехала с одним чемоданом в 2004 году, не зная языка и не имея знакомых. Сейчас у меня итальянское гражданство и свой туристический бизнес, за плечами учеба в университете Бари на кафедре искусствоведения. Я — автор путеводителя по Бари, преподаватель экскурсоведения на курсах подготовки гидов, художник и начинающий скульптор. Все мои знания, умения, оптимизм, а главное, любовь к этому замечательному краю — к вашим услугам! Разработанные мной экскурсии придумывались и выверялись годами, они базируются на знаниях искусствоведа, местного жителя и, конечно, ваших вопросах, интересах и пожеланиях, которые я очень старательно изучаю уже не один год. Гарантирую — будет интересно! Помимо сувениров и фотографий, вы увезете домой массу впечатлений, воспоминаний и, надеюсь, любовь к теплому морю и ласковому солнцу юга Италии.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

7 декабря 2019
Алина, молодец! Легко говорит. Отвечает на вопросы. Много дала советов о путешествии по Италии. Рассказала о других экскурсиях. Просто, по человечески помогла советами, важными для путешественников. Очень хорошая, добрая. Нам очень понравилась экскурсия и наш гид Алина. Всем советую. Будет интересно и полезно.

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