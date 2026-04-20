архитектурная традиция выдолбленных в туфе домов и какие испытания пришлось пережить местным жителям в XX веке. Вас ждут удивительные фрески византийского стиля в одной из святынь, рассказы о многочисленных религиозных орденах и старинные городские легенды. Прогулка завершится дегустацией лучшей в Италии фокаччи

Описание экскурсии

Гроты, базилики и речная долина

Исторический район Сасси тянется вдоль ущелья. На его склоне расположены жилые дома — пещеры, выдолбленные в туфе. Вы узнаете, как зародилась эта архитектурная традиция и какие тяготы переносили жители пещерных районов в XX веке, увидите дома, церкви и целые монастырские комплексы. Мы осмотрим одну из святынь с удивительными фресками в византийском стиле и поговорим о том, почему в Матере присутствует огромное количество религиозных орденов и как раньше здесь хоронили умерших.

Самобытная Матера

Извилистые улочки приведут нас к балкончику смотровой площадки, с которой старый город будет виден как на ладони. С высоты вы еще раз взглянете на самые известные в мире трущобы и площадь Витторио Венето: ее изящный фонтан, дворец и сувенирные лавки. Мы посетим пещерный дом—музей, где увидим детали крестьянского быта прошлого столетия. Вы услышите старинные городские легенды и попробуете угадать, что придумало местное племя Луканы для защиты от римлян, узнаете почему каждый год строят новую коляску для Богородицы и что в Матере символизирует петух. А в завершение прогулки мы полакомимся лучшей в Италии фокаччей!

Организационные детали