Все экскурсии в Матере
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Матере – доступно 4 экскурсии на 2021 год, 3 ⭐ отзыва, цены от €90. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Матере почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
2ч
€145
за 1 чел.
Прогулка по археологическому парку скальных церквей Матеры
Пешая экскурсия по Региональному парку скальных церквей Матеры, который в 2007 года был объявлен...
Каждый день в 17:00
3ч
€175
за 1 чел.
Античное сердце Матеры
Во время нашей экскурсии вы исследуете античное сердце пещерного города Матеры: сразу оба квартала Сассо...
Каждый день в 9:00
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€144
за 1-10 чел.
Секреты пещерного города
Пройтись лабиринтами пещерного квартала, посетить древнюю церковь и насладиться панорамой Матеры
Индивидуальная экскурсия
2ч
€90
за 1-4 чел.
Древняя Матера
Побродить по лабиринтам улиц, заглянуть в пещерные дома и узнать о городе с историей в 7 тысяч лет
Последние отзывы «Экскурсии Матеры»
- Отзыв на: Древняя МатераООльга19 января 2020В Матеру мы приезжали из Бари, специально, чтобы посмотреть этот древний город. Очень экзотично, чем-то напоминает Толедо в Испании. Конечно же, нам все понравилось. Экскурсию Надежда провела интересно, познавательно. У нас сложилась полная картина города. Оказавшись в том регионе Италии, Матеру нужно обязательно посетить.
- Отзыв на: Секреты пещерного городаЕЕлена7 декабря 2019Алина, молодец! Легко говорит. Отвечает на вопросы. Много дала советов о путешествии по Италии. Рассказала о других экскурсиях. Просто, по человечески помогла советами, важными для путешественников. Очень хорошая, добрая. Нам очень понравилась экскурсия и наш гид Алина. Всем советую. Будет интересно и полезно.
- Отзыв на: Древняя МатераNNatalya6 октября 2019Надежда замечательный знающий гид.