Индивидуальная
до 4 чел.
Секреты пещерного города
Узнайте, как выглядит Культурная столица Европы 2019! Дома на склоне ущелья, древние церкви и римский амфитеатр ждут вас
Начало: Piazzetta Pascoli
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
от €225 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Древняя Матера
Матера - одно из древнейших поселений на планете. Узкие улочки, пещерные дома и скальные церкви ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от €240 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Матера кинематографическая: по следам Джеймса Бонда
Путешествие по Матере: кинематографическая прогулка по местам съёмок фильмов, включая сцены с Джеймсом Бондом. Узнайте больше о пещерной архитектуре
Начало: На площади Витторио Венето
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Древняя Матера: от палеолита до наших дней
Начало: Пьяцца Виттория Венето 29 (инфопойнт)
Расписание: Каждый день в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по археологическому парку скальных церквей Матеры
Начало: Виа Дон Минцони, 36, Матера, 75100
Расписание: Каждый день
€290 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по пещерным районам Матеры
Начало: Площадь Пасколи
Расписание: все дни кроме воскресенья в 10 и 15 часов
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Античный город Матера
Начало: По договаренности
Расписание: ежедневно
€190 за всё до 5 чел.
Групповая
до 15 чел.
Античное сердце Матеры: Сассо Кавеозо и Сассо Баризано
Начало: Виа Доменико Ридола, 61, 75100, Матера
Расписание: Каждый день
€350 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по Матере: древний квартал Кавеозо
Начало: Виа Доменико Ридола, 61, 75100, Матера
Расписание: Каждый день
€280 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по Матере: древний квартал Баризано
Начало: Виа Доменико Ридола, 61, 75100, Матера
Расписание: Каждый день
€280 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Е
Очень интересная экскурсия. Понравилось и детям и взрослым. Время пролетело очень быстро!
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О
Нам очень повезло с Надеждой! Она прекрасный, профессиональный, внимательный гид, тонко чувствующий желания и интересы туристов. Это дорогого стоит в
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Ч
Чудесная экскурсия по удивительной Матере в компании потрясающего экскурсовода Алины! Прекрасно подобранный маршрут с посещением всех знаковых достопримечательностей этого города,
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Е
Интересная экскурсия по древней Матере. Мы зашли в пещерный дом и церковь, посмотрели панораму, побывали в более современной части города. Отдельное спасибо за рекомендацию по ресторану.
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Алина встретила меня на вокзале в Бари и мы вместе поехали до Матеры. Также подробно рассказала, как вернуться обратно. Я
+3
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E
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I
Нам очень понравилась Матера! Алина все очень интересно рассказала, единственное что можно было спланировать экскурсию на время после обеда, чтоб было не так жарко. Было бы классно, еслиб гид нам посоветовал такой вариант. В остальном все очень хорошо.
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Н
Огромное спасибо Ольге!
Очень интересная экскурсия. Ольга абсолютно точно уловила все наши пожелания. Это был просто дружеский разговор о том, что
Очень интересная экскурсия. Ольга абсолютно точно уловила все наши пожелания. Это был просто дружеский разговор о том, что
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Прогулялись с Алиной по основным достопримечательностям Матеры. Остались очень довольны. Рекомендуем.
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Обязательно стоит взять эту экскурсию,если собираетесь посетить Матерру,без гида там будет сложно,Алина отлично провела экскурсию,много интересного узнали и увидели,исходили город вдоль и поперек и, и даже не устали!
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Всего 25 отзывов в Матере
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Ответы на вопросы от путешественников по Матере
Самые популярные экскурсии в Матере
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Сколько стоит экскурсия по Матере в августе 2026
Сейчас в Матере можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 190 до 350. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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