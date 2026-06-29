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Экскурсии в Матере

Найдено 10 экскурсий в Матере на русском языке, цены от €190. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Секреты пещерного города
Пешая
2 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Секреты пещерного города
Узнайте, как выглядит Культурная столица Европы 2019! Дома на склоне ущелья, древние церкви и римский амфитеатр ждут вас
Начало: Piazzetta Pascoli
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
от €225 за всё до 4 чел.
Древняя Матера
Пешая
2.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Древняя Матера
Матера - одно из древнейших поселений на планете. Узкие улочки, пещерные дома и скальные церкви ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от €240 за всё до 3 чел.
Матера кинематографическая: по следам Джеймса Бонда
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Матера кинематографическая: по следам Джеймса Бонда
Путешествие по Матере: кинематографическая прогулка по местам съёмок фильмов, включая сцены с Джеймсом Бондом. Узнайте больше о пещерной архитектуре
Начало: На площади Витторио Венето
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €270 за всё до 10 чел.
Древняя Матера: от палеолита до наших дней
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Древняя Матера: от палеолита до наших дней
Начало: Пьяцца Виттория Венето 29 (инфопойнт)
Расписание: Каждый день в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 5 чел.
Прогулка по археологическому парку скальных церквей Матеры
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по археологическому парку скальных церквей Матеры
Начало: Виа Дон Минцони, 36, Матера, 75100
Расписание: Каждый день
€290 за человека
Прогулка по пещерным районам Матеры
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по пещерным районам Матеры
Начало: Площадь Пасколи
Расписание: все дни кроме воскресенья в 10 и 15 часов
€280 за всё до 4 чел.
Античный город Матера
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Античный город Матера
Начало: По договаренности
Расписание: ежедневно
€190 за всё до 5 чел.
Античное сердце Матеры: Сассо Кавеозо и Сассо Баризано
Пешая
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Античное сердце Матеры: Сассо Кавеозо и Сассо Баризано
Начало: Виа Доменико Ридола, 61, 75100, Матера
Расписание: Каждый день
€350 за человека
Прогулка по Матере: древний квартал Кавеозо
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по Матере: древний квартал Кавеозо
Начало: Виа Доменико Ридола, 61, 75100, Матера
Расписание: Каждый день
€280 за человека
Прогулка по Матере: древний квартал Баризано
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по Матере: древний квартал Баризано
Начало: Виа Доменико Ридола, 61, 75100, Матера
Расписание: Каждый день
€280 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Е
Секреты пещерного города
Очень интересная экскурсия. Понравилось и детям и взрослым. Время пролетело очень быстро!
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О
Древняя Матера
Нам очень повезло с Надеждой! Она прекрасный, профессиональный, внимательный гид, тонко чувствующий желания и интересы туристов. Это дорогого стоит в
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наше время! Провела нам подробнейшую и интереснейшую экскурсию по Матере. Грамотно спланированный маршрут, информативный и выверенный рассказ не дали нам ни нам, ни сыну-подростку ни утомиться, ни заскучать.
Очень рекомендую гида!

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Ч
Секреты пещерного города
Чудесная экскурсия по удивительной Матере в компании потрясающего экскурсовода Алины! Прекрасно подобранный маршрут с посещением всех знаковых достопримечательностей этого города,
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включая уютное кафе, выдолбленное в скалах, в котором приятно посидеть на подушках и почувствовать себя местным жителем! Очень понравился деликатный подход гида в описании канализационных проблем старого города. Алина сама очень любит этот город, это чувствуется и передается всем остальным участникам прогулки!
Помимо основной экскурсии Алина поделилась отличными и очень полезными рекомендациями по остальным городкам Апулии! Алина, еще раз огромное спасибо! Всем рекомендуем!

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Е
Секреты пещерного города
Интересная экскурсия по древней Матере. Мы зашли в пещерный дом и церковь, посмотрели панораму, побывали в более современной части города. Отдельное спасибо за рекомендацию по ресторану.
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Ольга
Секреты пещерного города
Алина встретила меня на вокзале в Бари и мы вместе поехали до Матеры. Также подробно рассказала, как вернуться обратно. Я
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задержалась там одна после окончания экскурсии. Была приятно удивлена, что мы оказались землячки. Матера - прекрасна. Интересный рассказ гида об истории места, посещением музеев и базилик

Алина встретила меня на вокзале в Бари и мы вместе поехали до Матеры. Также подробно рассказала,
Алина встретила меня на вокзале в Бари и мы вместе поехали до Матеры. Также подробно рассказала,
Алина встретила меня на вокзале в Бари и мы вместе поехали до Матеры. Также подробно рассказала,
Алина встретила меня на вокзале в Бари и мы вместе поехали до Матеры. Также подробно рассказала,+3
Алина встретила меня на вокзале в Бари и мы вместе поехали до Матеры. Также подробно рассказала,
Алина встретила меня на вокзале в Бари и мы вместе поехали до Матеры. Также подробно рассказала,
Алина встретила меня на вокзале в Бари и мы вместе поехали до Матеры. Также подробно рассказала,
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E
Древняя Матера: от палеолита до наших дней
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I
Секреты пещерного города
Нам очень понравилась Матера! Алина все очень интересно рассказала, единственное что можно было спланировать экскурсию на время после обеда, чтоб было не так жарко. Было бы классно, еслиб гид нам посоветовал такой вариант. В остальном все очень хорошо.
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Н
Матера кинематографическая: по следам Джеймса Бонда
Огромное спасибо Ольге!
Очень интересная экскурсия. Ольга абсолютно точно уловила все наши пожелания. Это был просто дружеский разговор о том, что
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нам интересно. Экскурсия абсолютно не перегружена цифрами и датами. Проходит легко, неформально. Время пробежало настолько быстро, что невозможно было поверить, что прошло почти три часа. В общем, у Ольги настоящий талант уловить то, что нужно людям и донести так, что потом долго вспоминаешь и хочется повторить.

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Вячеслав
Секреты пещерного города
Прогулялись с Алиной по основным достопримечательностям Матеры. Остались очень довольны. Рекомендуем.
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Mary
Секреты пещерного города
Обязательно стоит взять эту экскурсию,если собираетесь посетить Матерру,без гида там будет сложно,Алина отлично провела экскурсию,много интересного узнали и увидели,исходили город вдоль и поперек и, и даже не устали!
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Всего 25 отзывов в Матере

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Ответы на вопросы от путешественников по Матере

Самые популярные экскурсии в Матере
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10:
  1. Секреты пещерного города;
  2. Древняя Матера;
  3. Матера кинематографическая: по следам Джеймса Бонда;
  4. Древняя Матера: от палеолита до наших дней;
  5. Прогулка по археологическому парку скальных церквей Матеры.
Сколько стоит экскурсия по Матере в августе 2026
Сейчас в Матере можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 190 до 350. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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