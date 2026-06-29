I Inna

Нам очень понравилась Матера! Алина все очень интересно рассказала, единственное что можно было спланировать экскурсию на время после обеда, чтоб было не так жарко. Было бы классно, еслиб гид нам посоветовал такой вариант. В остальном все очень хорошо.