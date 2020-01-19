В Матеру мы приезжали из Бари, специально, чтобы посмотреть этот древний город. Очень экзотично, чем-то напоминает Толедо в Испании. Конечно же, нам все понравилось. Экскурсию Надежда провела интересно, познавательно. У нас сложилась полная картина города. Оказавшись в том регионе Италии, Матеру нужно обязательно посетить.

Отзыв на: Секреты пещерного города

Е Елена 5

Алина, молодец! Легко говорит. Отвечает на вопросы. Много дала советов о путешествии по Италии. Рассказала о других экскурсиях. Просто, по человечески помогла советами, важными для путешественников. Очень хорошая, добрая. Нам очень понравилась экскурсия и наш гид Алина. Всем советую. Будет интересно и полезно.