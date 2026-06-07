2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Матера - один из древнейших городов мира, чьи узкие улочки и дома, вырубленные в скалах, сохранили дух прошлого.В ходе индивидуальной экскурсии «Древняя Матера» вы узнаете о жизни в пещерах и

откроете для себя тайны средневековых скальных церквей с византийскими росписями. Увидите, как органично переплетаются прошлое и настоящее в этом уникальном месте, внесенном в список ЮНЕСКО. Пешеходный маршрут включает множество подъемов и спусков, поэтому рекомендуется надеть удобную обувь. Проезд до Матеры не входит в стоимость экскурсии, но возможен трансфер на автомобиле

Описание экскурсии

Культурная столица 2019 года

Мы отправимся исследовать район Сасси — самую древнюю часть города. История этого уникального места уходит корнями в эпоху палеолита. Я расскажу о трудностях, с которыми пришлось столкнуться местным поселенцам, отвоевывая место под солнцем. Объясню, почему этот район, сегодня внесенный в список ЮНЕСКО, совсем недавно считался позором страны. И почему на самом деле жители гордились своими домами в пещерах.

Жизнь в пещерах

Вы заглянете в некоторые из заброшенных домиков, узнаете, как и когда они были покинуты, и раскроете их тайны. В доме-музее, где воссоздана обстановка современного пещерного жилища, услышите о быте крестьян. Посетите скальную церковь средних веков: эти стены часто укрывали от гонений монахов — в городе немало и других подобных церквей с интересными византийскими росписями. Матера древняя и её современная кипящая жизнь — вы удивитесь тому, как органично сплелись прошлое и настоящее в этом городе.

Организационные детали