2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мы отправимся исследовать район Сасси — самую древнюю часть города. История этого уникального места уходит корнями в эпоху палеолита. Я расскажу о трудностях, с которыми пришлось столкнуться местным поселенцам, отвоевывая место под солнцем. Объясню, почему этот район, сегодня внесенный в список ЮНЕСКО, совсем недавно считался позором страны. И почему на самом деле жители гордились своими домами в пещерах.
Жизнь в пещерах
Вы заглянете в некоторые из заброшенных домиков, узнаете, как и когда они были покинуты, и раскроете их тайны. В доме-музее, где воссоздана обстановка современного пещерного жилища, услышите о быте крестьян. Посетите скальную церковь средних веков: эти стены часто укрывали от гонений монахов — в городе немало и других подобных церквей с интересными византийскими росписями. Матера древняя и её современная кипящая жизнь — вы удивитесь тому, как органично сплелись прошлое и настоящее в этом городе.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и включает множество подъемов и спусков, поэтому прошу запастись мягкой удобной обувью и любопытсвом на пороге новых открытий!
Проезд до Матеры не входит в стоимость экскурсии. Из Бари можно добраться поездом, билет стоит около 15 евро за человека туда и обратно.
Также я могу организовать для вас трансфер на автомобиле: его стоимость варьируется в зависимости от места отправления
Возможно провести экскурсию на английском языке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Матере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1378 туристов
Меня зовут Надежда, я живу в Бари c 2012 года, очень люблю и свой город, и весь регион Апулия — интереснейшее, ещё мало изведанное туристами место — и стараюсь «заразить» этой любовью и своих путешественников. На протяжении многих лет работаю в сфере туризма, увлекаюсь изучением иностранных языков и очень люблю показывать и рассказывать о своём городе.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Нам очень повезло с Надеждой! Она прекрасный, профессиональный, внимательный гид, тонко чувствующий желания и интересы туристов. Это дорогого стоит в наше время! Провела нам подробнейшую и интереснейшую экскурсию по Матере. Грамотно спланированный маршрут, информативный и выверенный рассказ не дали нам ни нам, ни сыну-подростку ни утомиться, ни заскучать. Очень рекомендую гида!
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А
Анна
В Матеру мы приезжали из Бари, специально, чтобы посмотреть этот древний город. Конечно же, нам все понравилось. Экскурсию Надежда провела интересно, познавательно. У нас сложилась полная картина города. Оказавшись в том регионе Италии, Матеру нужно обязательно посетить. И лучше всего с гидом Надеждой
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М
Марина
Прекрасная экскурсия и прогулка! Мы с Надеждой чудесно погуляли по городу, Надежда познакомила со всеми основными жемчужинами Матеры, дала полную картину и по истории и по месту, и по окончании читать дальшеуменьшить
экскурсии даже и желать больше было нечего! Мы посетили все знаковые места города. Надежда ответила на все мои вопросы и дала рекомендации и по самостоятельной прогулке и по тому, как добраться до места из Бари. Я считаю, что мне повезло с проводником по такому сказочному и нереальному месту, как Матера! Благодарю Надежду и рекомендую ее сопровождение по этому очень необычному городу.
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Анна
Большая благодарность Надежде! Нам очень понравилась эта экскурсия! Надежда очень приятная девушка, интересно преподнесла весь материал. Выезжали мы из Бари, и на тот момент впервые столкнулись с "задержками" у регионального читать дальшеуменьшить
перевозчика. Еще, будьте готовы, что в пути придется пересесть на другую ветку. Надежда нас предупредила об этом и дождалась нас несмотря на опоздание, за что ей большое спасибо! Конечно всем рекомендую посетить этот древний город, и понять, как там еще 50 лет назад жили люди.
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О
Ольга
В Матеру мы приезжали из Бари, специально, чтобы посмотреть этот древний город. Очень экзотично, чем-то напоминает Толедо в Испании. Конечно же, нам все понравилось. Экскурсию Надежда провела интересно, познавательно. У нас сложилась полная картина города. Оказавшись в том регионе Италии, Матеру нужно обязательно посетить.