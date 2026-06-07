2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Древняя Матера

Матера - одно из древнейших поселений на планете. Узкие улочки, пещерные дома и скальные церкви ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Матера - один из древнейших городов мира, чьи узкие улочки и дома, вырубленные в скалах, сохранили дух прошлого.

В ходе индивидуальной экскурсии «Древняя Матера» вы узнаете о жизни в пещерах и
читать дальшеуменьшить

откроете для себя тайны средневековых скальных церквей с византийскими росписями.

Увидите, как органично переплетаются прошлое и настоящее в этом уникальном месте, внесенном в список ЮНЕСКО.

Пешеходный маршрут включает множество подъемов и спусков, поэтому рекомендуется надеть удобную обувь. Проезд до Матеры не входит в стоимость экскурсии, но возможен трансфер на автомобиле

4.5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные пещерные дома
  • ⛪ Скальные церкви с византийскими росписями
  • 📜 История, уходящая в эпоху палеолита
  • 🌍 Объект ЮНЕСКО
  • 🚶 Пешеходная экскурсия с подъемами и спусками
Древняя Матера
Древняя Матера
Древняя Матера

Что можно увидеть

  • Район Сасси
  • Пещерные дома
  • Скальные церкви
  • Дом-музей

Описание экскурсии

Культурная столица 2019 года

Мы отправимся исследовать район Сасси — самую древнюю часть города. История этого уникального места уходит корнями в эпоху палеолита. Я расскажу о трудностях, с которыми пришлось столкнуться местным поселенцам, отвоевывая место под солнцем. Объясню, почему этот район, сегодня внесенный в список ЮНЕСКО, совсем недавно считался позором страны. И почему на самом деле жители гордились своими домами в пещерах.

Жизнь в пещерах

Вы заглянете в некоторые из заброшенных домиков, узнаете, как и когда они были покинуты, и раскроете их тайны. В доме-музее, где воссоздана обстановка современного пещерного жилища, услышите о быте крестьян. Посетите скальную церковь средних веков: эти стены часто укрывали от гонений монахов — в городе немало и других подобных церквей с интересными византийскими росписями. Матера древняя и её современная кипящая жизнь — вы удивитесь тому, как органично сплелись прошлое и настоящее в этом городе.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная и включает множество подъемов и спусков, поэтому прошу запастись мягкой удобной обувью и любопытсвом на пороге новых открытий!
  • Проезд до Матеры не входит в стоимость экскурсии. Из Бари можно добраться поездом, билет стоит около 15 евро за человека туда и обратно.
  • Также я могу организовать для вас трансфер на автомобиле: его стоимость варьируется в зависимости от места отправления
  • Возможно провести экскурсию на английском языке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — ваш гид в Матере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1378 туристов
Меня зовут Надежда, я живу в Бари c 2012 года, очень люблю и свой город, и весь регион Апулия — интереснейшее, ещё мало изведанное туристами место — и стараюсь «заразить» этой любовью и своих путешественников. На протяжении многих лет работаю в сфере туризма, увлекаюсь изучением иностранных языков и очень люблю показывать и рассказывать о своём городе.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
1
О
Нам очень повезло с Надеждой! Она прекрасный, профессиональный, внимательный гид, тонко чувствующий желания и интересы туристов. Это дорогого стоит в наше время! Провела нам подробнейшую и интереснейшую экскурсию по Матере. Грамотно спланированный маршрут, информативный и выверенный рассказ не дали нам ни нам, ни сыну-подростку ни утомиться, ни заскучать.
Очень рекомендую гида!
Вам был полезен этот отзыв?
А
В Матеру мы приезжали из Бари, специально, чтобы посмотреть этот древний город. Конечно же, нам все понравилось. Экскурсию Надежда провела интересно, познавательно. У нас сложилась полная картина города. Оказавшись в том регионе Италии, Матеру нужно обязательно посетить. И лучше всего с гидом Надеждой
В Матеру мы приезжали из Бари, специально, чтобы посмотреть этот древний город. Конечно же, нам все
Вам был полезен этот отзыв?
М
Прекрасная экскурсия и прогулка! Мы с Надеждой чудесно погуляли по городу, Надежда познакомила со всеми основными жемчужинами Матеры, дала полную картину и по истории и по месту, и по окончании
читать дальшеуменьшить

экскурсии даже и желать больше было нечего! Мы посетили все знаковые места города. Надежда ответила на все мои вопросы и дала рекомендации и по самостоятельной прогулке и по тому, как добраться до места из Бари. Я считаю, что мне повезло с проводником по такому сказочному и нереальному месту, как Матера! Благодарю Надежду и рекомендую ее сопровождение по этому очень необычному городу.

Вам был полезен этот отзыв?
Анна
Большая благодарность Надежде! Нам очень понравилась эта экскурсия! Надежда очень приятная девушка, интересно преподнесла весь материал. Выезжали мы из Бари, и на тот момент впервые столкнулись с "задержками" у регионального
читать дальшеуменьшить

перевозчика. Еще, будьте готовы, что в пути придется пересесть на другую ветку. Надежда нас предупредила об этом и дождалась нас несмотря на опоздание, за что ей большое спасибо! Конечно всем рекомендую посетить этот древний город, и понять, как там еще 50 лет назад жили люди.

Вам был полезен этот отзыв?
О
В Матеру мы приезжали из Бари, специально, чтобы посмотреть этот древний город. Очень экзотично, чем-то напоминает Толедо в Испании. Конечно же, нам все понравилось. Экскурсию Надежда провела интересно, познавательно. У нас сложилась полная картина города. Оказавшись в том регионе Италии, Матеру нужно обязательно посетить.
Вам был полезен этот отзыв?
N
Надежда замечательный знающий гид.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Матеры

Похожие экскурсии на «Древняя Матера»

Секреты пещерного города
Пешая
2 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Секреты пещерного города
Узнайте, как выглядит Культурная столица Европы 2019! Дома на склоне ущелья, древние церкви и римский амфитеатр ждут вас
Начало: Piazzetta Pascoli
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €280 за всё до 4 чел.
Матера кинематографическая: по следам Джеймса Бонда
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Матера кинематографическая: по следам Джеймса Бонда
Путешествие по Матере: кинематографическая прогулка по местам съёмок фильмов, включая сцены с Джеймсом Бондом. Узнайте больше о пещерной архитектуре
Начало: На площади Витторио Венето
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €270 за всё до 10 чел.
Древняя Матера: от палеолита до наших дней
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Древняя Матера: от палеолита до наших дней
Начало: Пьяцца Виттория Венето 29 (инфопойнт)
Расписание: Каждый день в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 5 чел.
Прогулка по пещерным районам Матеры
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по пещерным районам Матеры
Начало: Площадь Пасколи
Расписание: все дни кроме воскресенья в 10 и 15 часов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€280 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Матере. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Матере
от €240 за экскурсию