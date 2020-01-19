2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Побродить по лабиринтам улиц, заглянуть в пещерные дома и узнать о городе с историей в 7 тысяч лет

Надежда
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Надежда – ваш гид
Матера — одно из древнейших поселений на нашей планете.

Вдоль узкого ущелья здесь протянулись извилистые улочки с домами, вырубленными в скалах.

Городской пейзаж сохранился в первозданном виде: вы услышите о прошлом и настоящем Матеры и ощутите дух старины.

Узнаете о местном быте, раскроете секреты колоритного селения и поймете, почему его называют вторым Вифлиемом.
90 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Древняя Матера
Древняя Матера

Что вас ожидает

Культурная столица 2019 года
Мы отправимся исследовать район Сасси — самую древнюю часть города. История этого уникального места уходит корнями в эпоху палеолита. Я расскажу о трудностях, с которыми пришлось столкнуться местным поселенцам, отвоевывая место под солнцем. Объясню, почему этот район, сегодня внесенный в список ЮНЕСКО, совсем недавно считался позором страны. И почему на самом деле жители гордились своими домами в пещерах.

Жизнь в пещерах
Вы заглянете в некоторые из заброшенных домиков, узнаете, как и когда они были покинуты, и раскроете их тайны. В доме-музее, где воссоздана обстановка современного пещерного жилища, услышите о быте крестьян. Посетите скальную церковь средних веков: эти стены часто укрывали от гонений монахов — в городе немало и других подобных церквей с интересными византийскими росписями. Матера древняя и её современная кипящая жизнь — вы удивитесь тому, как органично сплелись прошлое и настоящее в этом городе.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная и включает множество подъемов и спусков, поэтому прошу запастись мягкой удобной обувью и любопытсвом на пороге новых открытий!
  • Проезд до Матеры не входит в стоимость экскурсии. Из Бари можно добраться поездом, билет стоит около 15 евро за человека туда и обратно.
  • Также я могу организовать для вас трансфер на автомобиле: его стоимость варьируется в зависимости от места отправления.
Древняя Матера
Древняя Матера
Древняя Матера
Древняя Матера
Древняя Матера
Древняя Матера
Древняя Матера
Древняя Матера

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Надежда
Надежда
Меня зовут Надежда, я живу в Бари c 2012 года, очень люблю и свой город, и весь регион Апулия — интереснейшее, еще мало изведанное туристами место — и стараюсь «заразить» этой любовью и своих клиентов. Работаю на протяжении многих лет в сфере туризма, увлекаюсь изучением иностранных языков и очень люблю показывать и рассказывать о своем городе.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

19 января 2020
В Матеру мы приезжали из Бари, специально, чтобы посмотреть этот древний город. Очень экзотично, чем-то напоминает Толедо в Испании. Конечно же, нам все понравилось. Экскурсию Надежда провела интересно, познавательно. У нас сложилась полная картина города. Оказавшись в том регионе Италии, Матеру нужно обязательно посетить.
6 октября 2019
Надежда замечательный знающий гид.

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