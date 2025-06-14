Матера, известная своими пещерными кварталами, привлекает режиссёров со всего мира. На экскурсии можно увидеть места съёмок более 70 фильмов, включая сцены из «Агент 007. Не время умирать».
Прогулка включает посещение площади Витторио Венето, церкви Иоанна Крестителя и панорамных площадок с захватывающими видами. Участники узнают о съёмочных трюках и историях из жизни местных жителей. Дополнительные расходы включают посещение пещерных жилищ и соборов
5 причин купить эту экскурсию
- 🎬 Уникальные кинолокации
- 🏛️ Историческая архитектура
- 📸 Панорамные виды
- 🎨 Искусство и культура
- 🤫 Секреты съёмок
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Площадь Витторио Венето
- Церковь Иоанна Крестителя
- Панорамная площадка у монастыря Св. Августина
- Квартал Сассо Баризано
- Кафедральный собор 13 века
- Квартал Сассо Кавеозо
- Пещерная церковь с фресками
- Панорамная площадка рядом с Палаццо Ланфранки
- Барочный квартал Иль Пьяно
- Фонтан рядом с площадью Витторио Венето
Описание экскурсии
- Площадь Витторио Венето — место, где гармонично сочетается архитектура разных эпох
- Церковь Иоанна Крестителя. Здесь снимали некоторые сцены из фильма «Агент 007. Не время умирать»
- Панорамная площадка у монастыря Св. Августина. С неё открывается вид на глубокий каньон, по склону которого «сползают» пещерные кварталы
- Квартал Сассо Баризано. По желанию посетим пещерное жилище 50-х годов
- Кафедральный собор 13 века. Его внутреннее убранство поражает изобилием золота и разноцветного мрамора
- Квартал Сассо Кавеозо. Спустимся к нему по дороге, где снимали сцены фильма «Страсти Христовы»
- Пещерная церковь с фресками 13–16 веков (посещение по желанию)
- Панорамная площадка рядом с Палаццо Ланфранки
- Барочный квартал Иль Пьяно
- Фонтан рядом с площадью Витторио Венето
По пути я покажу кинолокации из наиболее известных фильмов и объясню, как именно проходили съёмки, какие трюки использовали режиссёры, поделюсь забавными историями со съёмочных площадок. Также вы узнаете, почему Матеру называли позором Италии, а местных жителей — троглодитами. Познакомитесь с историями из жизни людей, особенностями быта и местными традициями.
Организационные детали
Маршрут предполагает спуски и подъёмы по вымощенным улочкам и лестницам.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Вход в пещерное жилище — от €2 с чел.
- Посещение Кафедрального собора — €1 с чел.
- Пещерная церковь с фресками — €2,5 с чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Витторио Венето
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Матере
Приветствую вас! Меня зовут Ольга Кевра, я туристический гид в Апулии и Базиликате. С 2013 года я влюбляю путешественников в местные красоты, знакомлю с особенностями менталитета, историей и традициями. ЖивяЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Нина
14 июн 2025
Огромное спасибо Ольге!
Очень интересная экскурсия. Ольга абсолютно точно уловила все наши пожелания. Это был просто дружеский разговор о том, что нам интересно. Экскурсия абсолютно не перегружена цифрами и датами. Проходит
