Матера, известная своими пещерными кварталами, привлекает режиссёров со всего мира. На экскурсии можно увидеть места съёмок более 70 фильмов, включая сцены из «Агент 007. Не время умирать». Прогулка включает посещение площади Витторио Венето, церкви Иоанна Крестителя и панорамных площадок с захватывающими видами. Участники узнают о съёмочных трюках и историях из жизни местных жителей. Дополнительные расходы включают посещение пещерных жилищ и соборов

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Площадь Витторио Венето — место, где гармонично сочетается архитектура разных эпох

— место, где гармонично сочетается архитектура разных эпох Церковь Иоанна Крестителя . Здесь снимали некоторые сцены из фильма «Агент 007. Не время умирать»

. Здесь снимали некоторые сцены из фильма «Агент 007. Не время умирать» Панорамная площадка у монастыря Св. Августина . С неё открывается вид на глубокий каньон, по склону которого «сползают» пещерные кварталы

. С неё открывается вид на глубокий каньон, по склону которого «сползают» пещерные кварталы Квартал Сассо Баризано . По желанию посетим пещерное жилище 50-х годов

. По желанию посетим пещерное жилище 50-х годов Кафедральный собор 13 века . Его внутреннее убранство поражает изобилием золота и разноцветного мрамора

. Его внутреннее убранство поражает изобилием золота и разноцветного мрамора Квартал Сассо Кавеозо . Спустимся к нему по дороге, где снимали сцены фильма «Страсти Христовы»

. Спустимся к нему по дороге, где снимали сцены фильма «Страсти Христовы» Пещерная церковь с фресками 13–16 веков (посещение по желанию)

(посещение по желанию) Панорамная площадка рядом с Палаццо Ланфранки

рядом с Палаццо Ланфранки Барочный квартал Иль Пьяно

Иль Пьяно Фонтан рядом с площадью Витторио Венето

По пути я покажу кинолокации из наиболее известных фильмов и объясню, как именно проходили съёмки, какие трюки использовали режиссёры, поделюсь забавными историями со съёмочных площадок. Также вы узнаете, почему Матеру называли позором Италии, а местных жителей — троглодитами. Познакомитесь с историями из жизни людей, особенностями быта и местными традициями.

Организационные детали

Маршрут предполагает спуски и подъёмы по вымощенным улочкам и лестницам.

Дополнительные расходы (по желанию)