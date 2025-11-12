Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Прогуляйтесь по древнему кварталу Сассо Кавеозо — самой аутентичной части Матеры. Вас ждут пещерное жильё, скальная церковь с фресками X века и мастерская ремесленника.



Завершит прогулку дегустация местных деликатесов и вина — уютный и вкусный уголок в насыщенном маршруте.

Алтьери Ваш гид в Матере Написать вопрос Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-10 человек Как проходит Пешком Когда Каждый день €280 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание экскурсии Вместе с нами откройте древнюю часть Матеры — квартал Сассо Кавеозо — на пешей экскурсии с профессиональным гидом. За два часа прогулки вы исследуете узкие улочки и скальные террасы, узнаете, как складывалась жизнь в пещерных домах, и почувствуете дух древнего города. Вы посетите меблированное пещерное жилище, где воссоздан быт прежних лет. Одним из главных объектов станет скальная церковь, полностью вырубленная в камне и украшенная фресками X–XIII веков — редкими памятниками византийской и средневековой иконографии. В завершение прогулки вас ждёт мастерская местного ремесленника, работающего с керамикой и папье-маше — традиционными для региона материалами. Экскурсия заканчивается в уютной атмосфере: вы попробуете продукты Базиликаты и местное вино, чтобы закрепить впечатления от этого невероятного путешествия в прошлое.

Каждый день Выбрать дату