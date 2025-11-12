Прогуляйтесь по древнему кварталу Сассо Кавеозо — самой аутентичной части Матеры. Вас ждут пещерное жильё, скальная церковь с фресками X века и мастерская ремесленника.
Завершит прогулку дегустация местных деликатесов и вина — уютный и вкусный уголок в насыщенном маршруте.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсииВместе с нами откройте древнюю часть Матеры — квартал Сассо Кавеозо — на пешей экскурсии с профессиональным гидом. За два часа прогулки вы исследуете узкие улочки и скальные террасы, узнаете, как складывалась жизнь в пещерных домах, и почувствуете дух древнего города. Вы посетите меблированное пещерное жилище, где воссоздан быт прежних лет. Одним из главных объектов станет скальная церковь, полностью вырубленная в камне и украшенная фресками X–XIII веков — редкими памятниками византийской и средневековой иконографии. В завершение прогулки вас ждёт мастерская местного ремесленника, работающего с керамикой и папье-маше — традиционными для региона материалами. Экскурсия заканчивается в уютной атмосфере: вы попробуете продукты Базиликаты и местное вино, чтобы закрепить впечатления от этого невероятного путешествия в прошлое.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Пасколи
- Скальная церковь Санта Мария Де Идрис
- Площадь Сан Пиетро Кавеозо
- Пещерное жилище
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Входные билеты в скальную церковь и дом-пещеру
- Дегустация традиционных продуктов
Что не входит в цену
- Трансфер до сборной точки на экскурсию (доехать до Матеры из Бари можно на поезде/автобусе)
- Вода
- Чаеавые
Место начала и завершения?
Via Domenico Ridola, 61, 75100, Matera
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 84 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
