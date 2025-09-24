Башня Бранка в парке Семпионе предлагает уникальную возможность увидеть Милан с высоты. Построенная в 1930-х годах, она является шедевром архитектуры Джо Понти.Современная лифтовая система доставит вас на вершину менее чем

за минуту, где вы сможете насладиться панорамными видами города. Посещение длится около 5 минут, а вместимость площадки ограничена для безопасности. Билеты можно использовать в другой день, если башня закрыта из-за погоды

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения башни Бранка - с апреля по июнь и с сентября по октябрь. В это время погода в Милане наиболее комфортная, а туристический поток умеренный. Летом, в июле и августе, может быть жарко, но виды всё равно впечатляют. Зимой, с ноября по март, посещение также возможно, хотя погода может быть менее предсказуемой. В любой сезон башня предлагает уникальные впечатления.

Сейчас сентябрь — это идеальное время.