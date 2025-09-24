Современная лифтовая система доставит вас на вершину менее чем
5 причин купить этот билет
- 🌆 Панорамные виды Милана
- ⏱ Быстрый подъём на лифте
- 🎨 Архитектурный шедевр
- 🏞 Расположение в парке Семпионе
- 🔄 Гибкость использования билетов
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Башня Бранка
- Парк Семпионе
Описание билета
Башня Бранка: Символ Милана
Башня Бранка, расположенная в парке Семпионе, стала неотъемлемой частью городского пейзажа Милана с момента своего появления в 1930-х годах. Спроектированная талантливым архитектором Джо Понти, она представляет собой яркий образец модернистской архитектуры, впитавшей в себя дух новейших технологий.
Архитектурное Искусство
Эта великолепная башня, высота которой достигает 108,6 метров, была возведена всего за 2,5 месяца, что является настоящим архитектурным достижением. Изготовленная из специальной стали с использованием прочных фланцев и болтов, она выглядит лёгкой и прозрачной, что создает эффект невесомости.
Уникальные Виды
Посетители могут наслаждаться прекрасными панорамными видами, любуясь ими через прочный хрусталь корпусов башни. На вершине вы также сможете отдохнуть в Belvedere Club, где подают освежающие напитки.
Важная Информация для Посетителей
- Лифт может одновременно вместить 5–6 человек по соображениям безопасности.
- Вместимость панорамной площадки также ограничена, чтобы обеспечить комфортный просмотр.
- Доступ к башне осуществляется в порядке живой очереди, особенно в часы пик.
- В условиях большого потока посетителей персонал может выдавать пронумерованные билеты для предотвращения длинных очередей.
- Обратите внимание, что в случае неблагоприятных погодных условий башня может быть закрыта; в таких случаях билеты можно использовать в другой день или вернуть.
Посещение башни занимает всего около 5 минут, но оставляет незабываемые впечатления.
См. календарь
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет
Что не входит в цену
- Экскурсия с гидом
Место начала и завершения?
Когда и как рано покупать?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Лифт ограничен 5-6 посетителями из соображений безопасности
- Вместимость панорамной площадки ограничена из соображений безопасности
- Доступ осуществляется в порядке живой очереди в часы пик
- Персонал башни Бранка может выдавать пронумерованные билеты в часы пик, чтобы избежать длинных очередей
- Башня может быть закрыта из-за погодных условий билеты можно использовать в другой день или вернуть
- Посещение длится около 5 минут