Башня Бранка: входной билет

Посетите знаменитую башню Бранка и насладитесь захватывающими видами Милана с высоты почти 110 метров. Быстрый подъём на лифте обеспечит комфортное посещение
Башня Бранка в парке Семпионе предлагает уникальную возможность увидеть Милан с высоты. Построенная в 1930-х годах, она является шедевром архитектуры Джо Понти.

Современная лифтовая система доставит вас на вершину менее чем
за минуту, где вы сможете насладиться панорамными видами города. Посещение длится около 5 минут, а вместимость площадки ограничена для безопасности. Билеты можно использовать в другой день, если башня закрыта из-за погоды

5 причин купить этот билет

  • 🌆 Панорамные виды Милана
  • ⏱ Быстрый подъём на лифте
  • 🎨 Архитектурный шедевр
  • 🏞 Расположение в парке Семпионе
  • 🔄 Гибкость использования билетов

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения башни Бранка - с апреля по июнь и с сентября по октябрь. В это время погода в Милане наиболее комфортная, а туристический поток умеренный. Летом, в июле и августе, может быть жарко, но виды всё равно впечатляют. Зимой, с ноября по март, посещение также возможно, хотя погода может быть менее предсказуемой. В любой сезон башня предлагает уникальные впечатления.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Время начала: 10:30, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Башня Бранка
  • Парк Семпионе

Описание билета

Башня Бранка: Символ Милана

Башня Бранка, расположенная в парке Семпионе, стала неотъемлемой частью городского пейзажа Милана с момента своего появления в 1930-х годах. Спроектированная талантливым архитектором Джо Понти, она представляет собой яркий образец модернистской архитектуры, впитавшей в себя дух новейших технологий.

Архитектурное Искусство

Эта великолепная башня, высота которой достигает 108,6 метров, была возведена всего за 2,5 месяца, что является настоящим архитектурным достижением. Изготовленная из специальной стали с использованием прочных фланцев и болтов, она выглядит лёгкой и прозрачной, что создает эффект невесомости.

Уникальные Виды

Посетители могут наслаждаться прекрасными панорамными видами, любуясь ими через прочный хрусталь корпусов башни. На вершине вы также сможете отдохнуть в Belvedere Club, где подают освежающие напитки.

Важная Информация для Посетителей

  • Лифт может одновременно вместить 5–6 человек по соображениям безопасности.
  • Вместимость панорамной площадки также ограничена, чтобы обеспечить комфортный просмотр.
  • Доступ к башне осуществляется в порядке живой очереди, особенно в часы пик.
  • В условиях большого потока посетителей персонал может выдавать пронумерованные билеты для предотвращения длинных очередей.
  • Обратите внимание, что в случае неблагоприятных погодных условий башня может быть закрыта; в таких случаях билеты можно использовать в другой день или вернуть.

Посещение башни занимает всего около 5 минут, но оставляет незабываемые впечатления.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Входной билет
Что не входит в цену
  • Экскурсия с гидом
Место начала и завершения?
Viale Luigi Camoens, 2, Milano
Когда и как рано покупать?
Когда: См. календарь
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • Лифт ограничен 5-6 посетителями из соображений безопасности
  • Вместимость панорамной площадки ограничена из соображений безопасности
  • Доступ осуществляется в порядке живой очереди в часы пик
  • Персонал башни Бранка может выдавать пронумерованные билеты в часы пик, чтобы избежать длинных очередей
  • Башня может быть закрыта из-за погодных условий билеты можно использовать в другой день или вернуть
  • Посещение длится около 5 минут
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Милана

