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Миланский собор Дуомо: билет с посещением террас

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GetYourGuide – Гид из Милана
Входной билет 🎫 в Миланский собор без очереди с доступом ко всем зонам, включая террасы, собор, музей 🖼 и археологическую секцию.

Вас ждет удивительная архитектура, витражи и церковь ⛪ Сан-Готтардо-ин-Корте.
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  • €18 за человека

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Миланский собор Дуомо: билет с посещением террас
Миланский собор Дуомо: билет с посещением террас

Что вы увидите

  • Миланский собор Дуомо
  • Террасы
  • Музей
  • Церковь Сан-Готтардо-ин-Корте
  • Археологическая секция
Откройте для себя символ Милана с билетом вне очереди и посмотрите на 600-летний кафедральный собор с разных углов. Один из крупнейших в Италии и Европе, Миланский собор является наследием миланцев и всего человечества. Собор тесно связан с учениями епископов, унаследовавших престол Амвросия Медиоланского, является кафедральным собором епархии и играет символическую роль и в жизни города.
  • Узнайте историю 📖 собора в музее Миланского Дуомо, в ваших руках доступ к 27 залам. Полюбуйтесь витражами, гобеленами и скульптурами из Королевского дворца 14-го века.
  • C террас Миланского собора вам откроется панорамный вид на город 🏙️ с высоты 50 метров. На террасы можно подняться как по лестнице, так и на лифте.
  • Посмотрите на археологические остатки баптистерия Сан-Джованни-алле-Фонти и Святой Фёклы. Оцените культурное и духовное наследие Милана.

Важная информация:

  • Билет действует 72 часа с момента активации.
  • Вы покупаете билет 🎫 с открытой датой. Если вы не сможете прийти в выбранный день, можете прийти в другой доступный день.
  • Принимаются бумажные и мобильные ваучеры.
  • Пожалуйста, будьте готовы пройти досмотр на входе.
  • Билеты возврату не подлежат.
  • При выборе варианта с аудиогидом заберите оборудование внутри собора (каждый день, кроме воскресенья) или в билетных кассах Sala delle Colonne у стойки для групп и приоритетного входа.
  • Для аренды аудиогида необходимо действительное удостоверение личности (ID-карта, паспорт или водительские права).
  • Требования к одежде; в шортах и рубашках без рукавов приходить нельзя.
  • В связи с неблагоприятными погодными условиями, соблюдением мер безопасности и иными факторами Veneranda Fabbrica del Duomo может изменять часы работы, формат допуска, продолжительность визитов и любые мероприятия, запланированные в Миланском соборе.
  • Музей Миланского собора и церковь ⛪ Сан-Готтардо закрыты по средам.
Что входит
  • Билет в Миланский собор и на террасы
  • Билет в музей (закрыт по средам)
  • Билет в церковь Сан-Готтардо-ин-Корте (закрыта по средам)
  • Билет в археологическую секцию
  • Аудиогид на 9 языках: испанский, китайский, английский, французский, немецкий, итальянский, японский, португальский, русский (если выбрана соответствующая опция)
  • Пожертвуйте деньги на сохранение красоты собора, а взамен получите бесплатный гаджет. Выберите вариант пожертвования при оформлении заказа.
  • Скидка 10% в официальном магазине собора Duomo Shop (на товары серии Adopt a Spire и книги, которые уже продаются со скидкой — акция не распространяется).
  • Скидка 20% при покупке от €50 (продукты серии «Adopt a Spire» и книги на распродаже не участвуют в акции).
Что не входит
  • Экскурсия с гидом
  • Личные расходы (напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 Piazza del Duomo, 20122 Милан
Миланский собор Дуомо: билет с посещением террас
Миланский собор Дуомо: билет с посещением террас
Миланский собор Дуомо: билет с посещением террас
Миланский собор Дуомо: билет с посещением террас

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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