Откройте для себя символ Милана с билетом вне очереди и посмотрите на 600-летний кафедральный собор с разных углов. Один из крупнейших в Италии и Европе, Миланский собор является наследием миланцев и всего человечества. Собор тесно связан с учениями епископов, унаследовавших престол Амвросия Медиоланского, является кафедральным собором епархии и играет символическую роль и в жизни города.
Узнайте историю 📖 собора в музее Миланского Дуомо, в ваших руках доступ к 27 залам. Полюбуйтесь витражами, гобеленами и скульптурами из Королевского дворца 14-го века.
C террас Миланского собора вам откроется панорамный вид на город 🏙️ с высоты 50 метров. На террасы можно подняться как по лестнице, так и на лифте.
Посмотрите на археологические остатки баптистерия Сан-Джованни-алле-Фонти и Святой Фёклы. Оцените культурное и духовное наследие Милана.
Важная информация:
Билет действует 72 часа с момента активации.
Вы покупаете билет 🎫 с открытой датой. Если вы не сможете прийти в выбранный день, можете прийти в другой доступный день.
Принимаются бумажные и мобильные ваучеры.
Пожалуйста, будьте готовы пройти досмотр на входе.
Билеты возврату не подлежат.
При выборе варианта с аудиогидом заберите оборудование внутри собора (каждый день, кроме воскресенья) или в билетных кассах Sala delle Colonne у стойки для групп и приоритетного входа.
Для аренды аудиогида необходимо действительное удостоверение личности (ID-карта, паспорт или водительские права).
Требования к одежде; в шортах и рубашках без рукавов приходить нельзя.
В связи с неблагоприятными погодными условиями, соблюдением мер безопасности и иными факторами Veneranda Fabbrica del Duomo может изменять часы работы, формат допуска, продолжительность визитов и любые мероприятия, запланированные в Миланском соборе.
Музей Миланского собора и церковь ⛪ Сан-Готтардо закрыты по средам.
Что входит
Билет в Миланский собор и на террасы
Билет в музей (закрыт по средам)
Билет в церковь Сан-Готтардо-ин-Корте (закрыта по средам)
Билет в археологическую секцию
Аудиогид на 9 языках: испанский, китайский, английский, французский, немецкий, итальянский, японский, португальский, русский (если выбрана соответствующая опция)
Пожертвуйте деньги на сохранение красоты собора, а взамен получите бесплатный гаджет. Выберите вариант пожертвования при оформлении заказа.
Скидка 10% в официальном магазине собора Duomo Shop (на товары серии Adopt a Spire и книги, которые уже продаются со скидкой — акция не распространяется).
Скидка 20% при покупке от €50 (продукты серии «Adopt a Spire» и книги на распродаже не участвуют в акции).
Что не входит
Экскурсия с гидом
Личные расходы (напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 Piazza del Duomo, 20122 Милан
Выберите дату начала действия билетов
Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.