Откройте для себя символ Милана с билетом вне очереди и посмотрите на 600-летний кафедральный собор с разных углов. Один из крупнейших в Италии и Европе, Миланский собор является наследием миланцев и всего человечества. Собор тесно связан с учениями епископов, унаследовавших престол Амвросия Медиоланского, является кафедральным собором епархии и играет символическую роль и в жизни города.

Узнайте историю 📖 собора в музее Миланского Дуомо, в ваших руках доступ к 27 залам. Полюбуйтесь витражами, гобеленами и скульптурами из Королевского дворца 14-го века.

C террас Миланского собора вам откроется панорамный вид на город 🏙️ с высоты 50 метров. На террасы можно подняться как по лестнице, так и на лифте.

Посмотрите на археологические остатки баптистерия Сан-Джованни-алле-Фонти и Святой Фёклы. Оцените культурное и духовное наследие Милана.

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