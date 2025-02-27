Осмотрите более 200 интерактивных, 3D-машин, созданных Леонардо да Винчи. Изучайте полностью работающие машины, воссозданные с использованием рукописей Леонардо. Погрузитесь в цифровую реставрацию «Тайной вечери» кисти Да Винчи. Узнайте секреты машин Леонардо из аудиогида.
Описание билетаПознайте гений Леонардо да Винчи на выставке «Leonardo3 — Мир Леонардо» Посмотрите на цифровые реставрации и 3D-реконструкции его изобретений, воссозданные с использованием рукописей его исследований в области технологии, науки и техники. Испытайте рабочие модели машин, включая механическую стрекозу, а также побывайте в мастерской, где дети смогут распечатать сертификат изобретателя или собрать самонесущий мост из деревянных деталей. Узнайте о деталях «Тайной вечери» с помощью цифровой версии росписи на стене монастыря Санта-Мария-делле-Грацие. Важная информация: Все интерактивные материалы представлены на английском и итальянском языках. Аудиогиды доступны на итальянском, английском, русском, немецком, французском, испанском, португальском и китайском языках.
Запрещено
Еда и напитки Фотоаппараты
Музей открыт с 09:30 до 20:00
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые (19-64 года)
|€20
|Пожилые 65+
|€16
|Учащиеся (19-26 лет, с документом)
|€16
|Дети (6-18 лет)
|€14
|Малыши (5 лет и младше)
|€0
Ответы на вопросы
Что включено
- Плата за вход в музеи
- Аудиогид
- 10% скидка на книги в книжном магазине
Что не входит в цену
- Экскурсия с гидом
- Сувениры (можно купить)
Место начала и завершения?
Galleria Vittorio Emanuele II, Milano
Когда и как рано покупать?
Когда: Музей открыт с 09:30 до 20:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Все интерактивные материалы на английском и итальянском языках. Аудиогиды доступны на итальянском
- Английском
- Русском
- Немецком
- Французском
- Испанском
- Португальском и китайском языках
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
27 фев 2025
Очень интересный музей! Современный) с интерактивными экранами и огромным количеством информации. Мне особенно понравился зал с историей реставрации Тайной вечери.
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