Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Осмотрите более 200 интерактивных, 3D-машин, созданных Леонардо да Винчи. Изучайте полностью работающие машины, воссозданные с использованием рукописей Леонардо. Погрузитесь в цифровую реставрацию «Тайной вечери» кисти Да Винчи. Узнайте секреты машин Леонардо из аудиогида. 5 1 отзыв

TicketsS Ваш гид в Милане Написать вопрос Билет для посещения Оценка и отзывы 1 отзыв Как проходит Пешком Можно с детьми Да Когда Музей открыт с 09:30 до 20:00 €20 за человека Купить Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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даты Время начала: 09:30

Описание билета Познайте гений Леонардо да Винчи на выставке «Leonardo3 — Мир Леонардо» Посмотрите на цифровые реставрации и 3D-реконструкции его изобретений, воссозданные с использованием рукописей его исследований в области технологии, науки и техники. Испытайте рабочие модели машин, включая механическую стрекозу, а также побывайте в мастерской, где дети смогут распечатать сертификат изобретателя или собрать самонесущий мост из деревянных деталей. Узнайте о деталях «Тайной вечери» с помощью цифровой версии росписи на стене монастыря Санта-Мария-делле-Грацие. Важная информация: Все интерактивные материалы представлены на английском и итальянском языках. Аудиогиды доступны на итальянском, английском, русском, немецком, французском, испанском, португальском и китайском языках. Запрещено Еда и напитки Фотоаппараты

Музей открыт с 09:30 до 20:00 Выбрать дату

Стоимость билета Тип билета Стоимость Взрослые (19-64 года) €20 Пожилые 65+ €16 Учащиеся (19-26 лет, с документом) €16 Дети (6-18 лет) €14 Малыши (5 лет и младше) €0

Ответы на вопросы Что включено Плата за вход в музеи

Аудиогид

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Сувениры (можно купить) Место начала и завершения? Galleria Vittorio Emanuele II, Milano Когда и как рано покупать? Когда: Музей открыт с 09:30 до 20:00 Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Важная информация Все интерактивные материалы на английском и итальянском языках. Аудиогиды доступны на итальянском

Английском

Русском

Немецком

Французском

Испанском

Португальском и китайском языках Нужно оплачивать всё сразу? Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.