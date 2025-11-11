Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия предполагает знакомство с изумительной коллекцией живописных работ пинакотеки Брера (от XIV века до ХIX века) с разбором экспозиции от «А до Я».

Елена Ваш гид в Милане Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-4 человека Как проходит Пешком Когда Ежедневно, кроме понедельника. €150 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Что вас ждёт? Если хотите научиться понимать живопись, узнавать сюжеты, определять героев картин, то вам точно понравится моя экскурсия в музей Брера. Вы — мой путешественник. Вам предстоит личное знакомство с жемчужинами коллекции в короне лучшего музея Милана: Рафаэль Санти, Караваджо, Питер Пауль Рубенс, Андреа Монтенья, Донато Браманте, Джованни Беллини, Витторе Карпаччо, Паоло Веронезе, Тициан Вечелио, Якопо Тинторетто, Каналетто.

Ежедневно, кроме понедельника.