Экскурсия предполагает знакомство с изумительной коллекцией живописных работ пинакотеки Брера (от XIV века до ХIX века) с разбором экспозиции от «А до Я».
Время начала: 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Если хотите научиться понимать живопись, узнавать сюжеты, определять героев картин, то вам точно понравится моя экскурсия в музей Брера. Вы — мой путешественник. Вам предстоит личное знакомство с жемчужинами коллекции в короне лучшего музея Милана: Рафаэль Санти, Караваджо, Питер Пауль Рубенс, Андреа Монтенья, Донато Браманте, Джованни Беллини, Витторе Карпаччо, Паоло Веронезе, Тициан Вечелио, Якопо Тинторетто, Каналетто.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Стоимость билета в музей Брера - €15
Место начала и завершения?
Milan, Via Brera, 28
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме понедельника.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
