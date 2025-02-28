Для миланцев Ла Скала - больше, чем театр. Это часть их жизни. Посетители узнают о его истории и звёздах, увидят уникальные экспонаты в музее.
После можно продолжить прогулку по кварталу Брера, где посетить энотеку и насладиться дегустацией ломбардских вин. Брера славится своей богемной атмосферой, здесь живут музыканты и художники. Билеты в музей и дегустация оплачиваются отдельно
После можно продолжить прогулку по кварталу Брера, где посетить энотеку и насладиться дегустацией ломбардских вин. Брера славится своей богемной атмосферой, здесь живут музыканты и художники. Билеты в музей и дегустация оплачиваются отдельно
5 причин купить эту экскурсию
- 🎭 Уникальная история Ла Скала
- 🎨 Богемный квартал Брера
- 🍷 Дегустация ломбардских вин
- 🎶 Знакомство с оперными звёздами
- 🖼️ Уникальные экспонаты музея
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Музей театра Ла Скала
- Квартал Брера
Описание экскурсии
Грандиозный Ла Скала
- Мы побываем в музее театра Ла Скала, в зрительном зале и, возможно, застанем репетиции — они случаются не каждый день, поэтому гарантировать присутствие на них я не смогу.
- Поговорим об особняке Рикорди, где располагается театр, и истории Ла Скала. Вспомним самые знаковые постановки и обсудим звёзд мировой величины, выступавших на здешней сцене.
- Увидим картины и сценографические зарисовки, касающиеся театрального искусства, декорации и сценические костюмы, старинные музыкальные инструменты, фото и автографы оперных знаменитостей.
Энотека в квартале Брера (по желанию)
- В 19 веке после спектаклей в Ла Скала миланцы предпочитали не расходиться по домам, а отправляться в бары и энотеки, чтобы продлить удовольствие и поговорить за бокалом вина о музыке и оперном искусстве. Мы можем продолжить эту традицию: пройдёмся по кварталу Брера, зайдём в одну из энотек недалеко от театра и закончим прогулку дегустацией ломбардских вин.
- Если эта тема вас интересует, я расскажу об особенностях виноделия в Ломбардии. Вы узнаете, как рождается вино и какие сорта предпочитают миланцы.
- Поскольку квартал Брера называют центром миланской богемы, я не смогу не упомянуть местных жителей: музыкантов, художников и известных футболистов.
Организационные детали
- Билет в музей театра оплачивается дополнительно — €12/чел., дети до 6 лет бесплатно.
- При посещение энотеки вы оплачиваете дегустацию вина самостоятельно: в среднем €7/чел.
- Посещение музея займёт 1,5 часа, прогулка по Брера с энотекой — около 30 мин.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади della Scala
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Милане
Провела экскурсии для 56 туристов
Я — лицензированный гид в Милане. Живу в этом городе 20 лет. Раньше работала в разных компаниях, занимающихся организацией выставок. В последние 10 лет моё основное (и любимое) занятие —Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
S
Sergey
28 фев 2025
Галина очень интересный рассказчик. Человек, влюбленный в оперу, в Ла Скала. Нам очень понравилась экскурсия.
Наталья
24 дек 2024
Спасибо большое Галине! Мы прекрасно провели время, посетили музей театра Ла Скала, а также сам театр и выставку посвященную Пуччини. Галина интересно и структурировано все рассказала и после музея провела нам еще небольшую обзорную экскурсию по центру Милана.
М
Марина
31 окт 2024
Экскурсия по музею театра Ла Скала очень понравилась. Галина истинный театрал и ценитель искусства. В следующее посещение Милана запланировали попасть на представление.
Айгуль
17 окт 2024
Это самая чудесная экскурсия в моей жизни!!!
Экскурсовод- восторг и восхищение, безумно любящий свою деятельность ❤️❤️❤️
Шикарный маршрут, очень увлекательный рассказ, после захотелось изучать все культурное наследие Милана!!!
От всего сердца благодарю и рекомендую!!!
Экскурсовод- восторг и восхищение, безумно любящий свою деятельность ❤️❤️❤️
Шикарный маршрут, очень увлекательный рассказ, после захотелось изучать все культурное наследие Милана!!!
От всего сердца благодарю и рекомендую!!!
В
Влад
7 сен 2024
В лице Галины Вы найдете человека влюбленного в театр, оперу и искусство. Вы услышите нежность, тепло и радость от возможности поделиться знанием, историей и собственным видением.
Как мне кажется, нужно быть
Как мне кажется, нужно быть
Marina
14 авг 2024
Отличная экскурсия!!! Спасибо большое
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