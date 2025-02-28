Музей театра Ла Скала и квартал Брера

Путешествие в сердце Милана: музей Ла Скала и квартал Брера. Окунитесь в атмосферу оперного искусства и насладитесь местными винами
Для миланцев Ла Скала - больше, чем театр. Это часть их жизни. Посетители узнают о его истории и звёздах, увидят уникальные экспонаты в музее.

После можно продолжить прогулку по кварталу Брера, где посетить энотеку и насладиться дегустацией ломбардских вин. Брера славится своей богемной атмосферой, здесь живут музыканты и художники. Билеты в музей и дегустация оплачиваются отдельно
5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎭 Уникальная история Ла Скала
  • 🎨 Богемный квартал Брера
  • 🍷 Дегустация ломбардских вин
  • 🎶 Знакомство с оперными звёздами
  • 🖼️ Уникальные экспонаты музея
Музей театра Ла Скала и квартал Брера
Музей театра Ла Скала и квартал Брера
Музей театра Ла Скала и квартал Брера
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Музей театра Ла Скала
  • Квартал Брера

Описание экскурсии

Грандиозный Ла Скала

  • Мы побываем в музее театра Ла Скала, в зрительном зале и, возможно, застанем репетиции — они случаются не каждый день, поэтому гарантировать присутствие на них я не смогу.
  • Поговорим об особняке Рикорди, где располагается театр, и истории Ла Скала. Вспомним самые знаковые постановки и обсудим звёзд мировой величины, выступавших на здешней сцене.
  • Увидим картины и сценографические зарисовки, касающиеся театрального искусства, декорации и сценические костюмы, старинные музыкальные инструменты, фото и автографы оперных знаменитостей.

Энотека в квартале Брера (по желанию)

  • В 19 веке после спектаклей в Ла Скала миланцы предпочитали не расходиться по домам, а отправляться в бары и энотеки, чтобы продлить удовольствие и поговорить за бокалом вина о музыке и оперном искусстве. Мы можем продолжить эту традицию: пройдёмся по кварталу Брера, зайдём в одну из энотек недалеко от театра и закончим прогулку дегустацией ломбардских вин.
  • Если эта тема вас интересует, я расскажу об особенностях виноделия в Ломбардии. Вы узнаете, как рождается вино и какие сорта предпочитают миланцы.
  • Поскольку квартал Брера называют центром миланской богемы, я не смогу не упомянуть местных жителей: музыкантов, художников и известных футболистов.

Организационные детали

  • Билет в музей театра оплачивается дополнительно — €12/чел., дети до 6 лет бесплатно.
  • При посещение энотеки вы оплачиваете дегустацию вина самостоятельно: в среднем €7/чел.
  • Посещение музея займёт 1,5 часа, прогулка по Брера с энотекой — около 30 мин.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади della Scala
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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28 фев 2025
Галина очень интересный рассказчик. Человек, влюбленный в оперу, в Ла Скала. Нам очень понравилась экскурсия.
Наталья
24 дек 2024
Спасибо большое Галине! Мы прекрасно провели время, посетили музей театра Ла Скала, а также сам театр и выставку посвященную Пуччини. Галина интересно и структурировано все рассказала и после музея провела нам еще небольшую обзорную экскурсию по центру Милана.
Спасибо большое Галине! Мы прекрасно провели время, посетили музей театра Ла Скала, а также сам театрСпасибо большое Галине! Мы прекрасно провели время, посетили музей театра Ла Скала, а также сам театрСпасибо большое Галине! Мы прекрасно провели время, посетили музей театра Ла Скала, а также сам театрСпасибо большое Галине! Мы прекрасно провели время, посетили музей театра Ла Скала, а также сам театрСпасибо большое Галине! Мы прекрасно провели время, посетили музей театра Ла Скала, а также сам театр
М
31 окт 2024
Экскурсия по музею театра Ла Скала очень понравилась. Галина истинный театрал и ценитель искусства. В следующее посещение Милана запланировали попасть на представление.
Айгуль
17 окт 2024
Это самая чудесная экскурсия в моей жизни!!!
Экскурсовод- восторг и восхищение, безумно любящий свою деятельность ❤️❤️❤️
Шикарный маршрут, очень увлекательный рассказ, после захотелось изучать все культурное наследие Милана!!!
От всего сердца благодарю и рекомендую!!!
В
7 сен 2024
В лице Галины Вы найдете человека влюбленного в театр, оперу и искусство. Вы услышите нежность, тепло и радость от возможности поделиться знанием, историей и собственным видением.
Как мне кажется, нужно быть
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подготовленным и иметь базовые знания для такой экскурсии, но мне, как абсолютному профану и невеже, было очень интересно.
Без раздумий выбирайте эту экскурсию - так вкусно для интеллекта и желудка нам больше не было нигде!

Galina is a rare jewel, person who loves, knows and deeply cares about Opera, history and art.
This was an absolutely eye-opening experience for me, person, who has never been deeply interested in opera, Maria Callas story, or overall bohemian Milano history.
I’m convinced that you’ll “come to the dark side” after this event.
Please, don’t miss a chance to shift from ordinary and usual to eternal, something that you’ll pass to your children. Galina is the best person to walk you through…

Marina
14 авг 2024
Отличная экскурсия!!! Спасибо большое
Отличная экскурсия!!! Спасибо большоеОтличная экскурсия!!! Спасибо большоеОтличная экскурсия!!! Спасибо большоеОтличная экскурсия!!! Спасибо большоеОтличная экскурсия!!! Спасибо большоеОтличная экскурсия!!! Спасибо большоеОтличная экскурсия!!! Спасибо большое

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