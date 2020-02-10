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  4. Брера — квартал богемы и художников

Потеряться в самом красивом квартале Милана и отыскать его интереснейшие уголки

Alisa
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Alisa – ваш гид
Готовы погрузиться в атмосферу артистического Милана? Мы неспешно прогуляемся по древним улочкам Бреры, заглядывая в секретные дворики и сады, пройдем по следам Моцарта и Хемингуэя, поговорим о шедеврах Пинакотеки и обсудим курьезные истории богемного квартала, где в воздухе витает дух искусства.
150 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Брера — квартал богемы и художников
Брера — квартал богемы и художников

Что вас ожидает

Легенды и истории Бреры
Среди узких улочек с брусчаткой из речной гальки и цветущими балкончиками вы с головой погрузитесь в атмосферу квартала художников. На маленькой площади мы нырнём в дверцу церкви, чтобы рассмотреть великолепные фрески и орган, на котором играл юный Моцарт. Прогуляемся мимо зданий, где находились самые известные дома терпимости Милана: я расскажу, каким экстравагантным способом проститутка из Бреры остановила армию Барбароссы. В секретном саду посмотрим на трёхсотлетнюю «супружескую пару», а еще заглянем в кафе, куда часто захаживал Хемингуэй и где Муссолини задолжал за кофе.

О шедеврах и секретах Пинакотеки
Разумеется, мы не обойдем стороной самую знаменитую картинную галерею Милана. Вы узнаете, как посреди двора Академии Брера появился обнаженный Наполеон и как он связан с шедевром Рафаэля, хранящимся в Пинакотеке Брера. А еще отыщете одну из самых красивых и древних библиотек Италии, музей астрономии и другие колоритные местечки, ведь Брера — это ещё и квартал баров, любопытных магазинчиков и уютных тратторий.

Мы расстанемся у дверей Пинакотеки Брера, и на прощание я подарю вам свой авторский мини-путеводитель по шедеврам музея — после прогулки вы сможете посетить его самостоятельно.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без посещения Пинакотеки Брера

Брера — квартал богемы и художников
Брера — квартал богемы и художников
Брера — квартал богемы и художников
Брера — квартал богемы и художников

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Alisa
Alisa
В Милане есть места, которые надо увидеть хотя бы раз в жизни - выйти за рамки туристических шаблонов и протоптанных дорожек. Окунуться в атмосферу подлинного Милана, в который влюбляешься до глубины души. Я художник и историк искусств, родилась в Москве, работала в МГУ и в центре Помпиду. Долго жила в Риме, там я придумала свои первые прогулки по секретным местам города. Здесь я закончила с отличием курсы по истории и культуре Ломбардии, и, благодаря дружбе с коренными миланцами и врожденной любви к приключениям, знаю Милан, скрытый от глаз туристических толп. Присоединяйтесь к моим прогулкам, и этот удивительный город приоткроет для нас секретные дверцы!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

10 февраля 2020
Это была наша первая поездка в Милан, да и вообще в Италию. По этому с нетерпением ждали нашу встречу с Алисой. И с первой секунды было понятно, что не ошиблись. Алиса на столько влюблена в Милан, что смогла "заразить" этой любовью и нас.Три часа экскурсии пролетели на одном дыхании, красивые улочки, красивые люди и море полезной информации. Алиса, огромное спасибо, что стали нашим проводником в интересный исторический мир Милана.

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