Приглашаем вас на уникальную экскурсию по Брере - сердцу артистического Милана.Откроем вместе страницы истории, пройдемся по мощеным улочкам, где каждый камень хранит воспоминания о великих художниках и писателях.Узнаем тайны Пинакотеки

Брера, встретимся с произведениями великих мастеров и окунемся в атмосферу настоящего итальянского богемного квартала. Мы расскажем вам о знаменитых личностях, которые оставили свой след в этих местах, и покажем скрытые от глаз сады и дворики, полные удивительных историй. Эта экскурсия станет настоящим путешествием в прошлое, позволяя вам ощутить дух эпохи и вдохновение, которое витает в воздухе Бреры. По завершении прогулки вы получите эксклюзивный мини-путеводитель по шедеврам Пинакотеки, чтобы продолжить свое знакомство с искусством

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Легенды и истории Бреры

Среди узких улочек с брусчаткой из речной гальки и цветущими балкончиками вы с головой погрузитесь в атмосферу квартала художников. На маленькой площади мы нырнём в дверцу церкви, чтобы рассмотреть великолепные фрески и орган, на котором играл юный Моцарт. Прогуляемся мимо зданий, где находились самые известные дома терпимости Милана: я расскажу, каким экстравагантным способом проститутка из Бреры остановила армию Барбароссы. В секретном саду посмотрим на трёхсотлетнюю «супружескую пару», а еще заглянем в кафе, куда часто захаживал Хемингуэй и где Муссолини задолжал за кофе.

О шедеврах и секретах Пинакотеки

Разумеется, мы не обойдем стороной самую знаменитую картинную галерею Милана. Вы узнаете, как посреди двора Академии Брера появился обнаженный Наполеон и как он связан с шедевром Рафаэля, хранящимся в Пинакотеке Брера. А еще отыщете одну из самых красивых и древних библиотек Италии, музей астрономии и другие колоритные местечки, ведь Брера — это ещё и квартал баров, любопытных магазинчиков и уютных тратторий.

Мы расстанемся у дверей Пинакотеки Брера, и на прощание я подарю вам свой авторский мини-путеводитель по шедеврам музея — после прогулки вы сможете посетить его самостоятельно.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без посещения Пинакотеки Брера. Для одного-двух путешественников можно добавить посещение Пинакотеки Брера (примерно один дополнительный час по главным шедеврам музея). Стоимость билетов 15€/полный, 10€/льготный, гиду билет не нужен.