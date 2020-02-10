Что вас ожидает

Легенды и истории Бреры

Среди узких улочек с брусчаткой из речной гальки и цветущими балкончиками вы с головой погрузитесь в атмосферу квартала художников. На маленькой площади мы нырнём в дверцу церкви, чтобы рассмотреть великолепные фрески и орган, на котором играл юный Моцарт. Прогуляемся мимо зданий, где находились самые известные дома терпимости Милана: я расскажу, каким экстравагантным способом проститутка из Бреры остановила армию Барбароссы. В секретном саду посмотрим на трёхсотлетнюю «супружескую пару», а еще заглянем в кафе, куда часто захаживал Хемингуэй и где Муссолини задолжал за кофе.

О шедеврах и секретах Пинакотеки

Разумеется, мы не обойдем стороной самую знаменитую картинную галерею Милана. Вы узнаете, как посреди двора Академии Брера появился обнаженный Наполеон и как он связан с шедевром Рафаэля, хранящимся в Пинакотеке Брера. А еще отыщете одну из самых красивых и древних библиотек Италии, музей астрономии и другие колоритные местечки, ведь Брера — это ещё и квартал баров, любопытных магазинчиков и уютных тратторий.

Мы расстанемся у дверей Пинакотеки Брера, и на прощание я подарю вам свой авторский мини-путеводитель по шедеврам музея — после прогулки вы сможете посетить его самостоятельно.