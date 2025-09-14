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Брера - квартал богемы и художников

Вас ждет погружение в мир искусства и богемы, где каждый уголок Бреры дышит историей и культурой
Приглашаем вас на уникальную экскурсию по Брере - сердцу артистического Милана.

Откроем вместе страницы истории, пройдемся по мощеным улочкам, где каждый камень хранит воспоминания о великих художниках и писателях.

Узнаем тайны Пинакотеки
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Брера, встретимся с произведениями великих мастеров и окунемся в атмосферу настоящего итальянского богемного квартала.

Мы расскажем вам о знаменитых личностях, которые оставили свой след в этих местах, и покажем скрытые от глаз сады и дворики, полные удивительных историй.

Эта экскурсия станет настоящим путешествием в прошлое, позволяя вам ощутить дух эпохи и вдохновение, которое витает в воздухе Бреры.

По завершении прогулки вы получите эксклюзивный мини-путеводитель по шедеврам Пинакотеки, чтобы продолжить свое знакомство с искусством

5
15 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Погружение в атмосферу богемного Милана
  • 🖼️ Уникальные истории и легенды Бреры
  • 📚 Посещение одной из древнейших библиотек Италии
  • ☕ Кафе, где бывал Хемингуэй
  • 🖌️ Шедевры Пинакотеки Брера
  • 🌳 Секретные дворики и сады
  • 🎶 Музыкальные истории Моцарта
Брера - квартал богемы и художников
Брера - квартал богемы и художников
Брера - квартал богемы и художников

Что можно увидеть

  • Пинакотека Брера
  • Церковь с фресками
  • Кафе Хемингуэя
  • Секретный сад
  • Двор Академии Брера
  • Музей астрономии

Описание экскурсии

Легенды и истории Бреры

Среди узких улочек с брусчаткой из речной гальки и цветущими балкончиками вы с головой погрузитесь в атмосферу квартала художников. На маленькой площади мы нырнём в дверцу церкви, чтобы рассмотреть великолепные фрески и орган, на котором играл юный Моцарт. Прогуляемся мимо зданий, где находились самые известные дома терпимости Милана: я расскажу, каким экстравагантным способом проститутка из Бреры остановила армию Барбароссы. В секретном саду посмотрим на трёхсотлетнюю «супружескую пару», а еще заглянем в кафе, куда часто захаживал Хемингуэй и где Муссолини задолжал за кофе.

О шедеврах и секретах Пинакотеки

Разумеется, мы не обойдем стороной самую знаменитую картинную галерею Милана. Вы узнаете, как посреди двора Академии Брера появился обнаженный Наполеон и как он связан с шедевром Рафаэля, хранящимся в Пинакотеке Брера. А еще отыщете одну из самых красивых и древних библиотек Италии, музей астрономии и другие колоритные местечки, ведь Брера — это ещё и квартал баров, любопытных магазинчиков и уютных тратторий.

Мы расстанемся у дверей Пинакотеки Брера, и на прощание я подарю вам свой авторский мини-путеводитель по шедеврам музея — после прогулки вы сможете посетить его самостоятельно.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без посещения Пинакотеки Брера. Для одного-двух путешественников можно добавить посещение Пинакотеки Брера (примерно один дополнительный час по главным шедеврам музея). Стоимость билетов 15€/полный, 10€/льготный, гиду билет не нужен.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный€70
Дети до 18 лет€50
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе театра Ла Скала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса
Алиса — ваш гид в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 560 туристов
В Милане есть места, которые надо увидеть хотя бы раз в жизни — выйти за рамки туристических шаблонов и протоптанных дорожек. Окунуться в атмосферу подлинного Милана, в который влюбляешься до
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глубины души. Я художник и историк искусств, родилась в Москве, работала в МГУ и в центре Помпиду. Долго жила в Риме, там я придумала свои первые прогулки по секретным местам города. Здесь я закончила с отличием курсы по истории и культуре Ломбардии, и, благодаря дружбе с коренными миланцами и врождённой любви к приключениям, знаю Милан, скрытый от глаз туристических толп. Присоединяйтесь к моим прогулкам, и этот удивительный город приоткроет для вас секретные дверцы!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
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2
1
Алексей
Мы были уверены, что Милан - город, в котором абсолютно нечего смотреть. Но, как в известном меме, «я никогда так не ошибался». Алиса показала нам Милан с новой стороны. Экскурсия
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была одним удовольствием, такое ощущение, как будто гуляешь по городу с подругой, которая знает много всего интересного. Такие интересные исторические детали и местные легенды ни за что не нагуглишь самостоятельно. Алиса - человек творческий и отлично разбирающийся в искусстве, поэтому посещение Бреры нам очень запомнилось, никаких скучных лекций, а интересное живое обсуждение картин. Отдельное grazie mille за поход в очень классное кафе, нас сначала не хотели пускать во внутренний дворик, но Алиса с ними разобралась:) И рекомендацию, где можно вкусно поесть:)
Отличная, очень душевная экскурсия. Рекомендую.

Мы были уверены, что Милан - город, в котором абсолютно нечего смотреть. Но, как в известном
Мы были уверены, что Милан - город, в котором абсолютно нечего смотреть. Но, как в известном
Мы были уверены, что Милан - город, в котором абсолютно нечего смотреть. Но, как в известном
Мы были уверены, что Милан - город, в котором абсолютно нечего смотреть. Но, как в известном
Мы были уверены, что Милан - город, в котором абсолютно нечего смотреть. Но, как в известном
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О
Недавно с дочкой посетили экскурсию у Алисы, остались очень довольны. Внимание экскурсовода к деталям, тонкое чувство искусства, превосходное знание истории совместились в одном человеке. Паузы после рассказа о картинах того
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или иного художника позволяли углубиться в свои мысли и прочувствовать работу. Люблю слушать рассказ людей с точки зрения искусствоведения, это по настоящему раскрывает творчество мастеров. А дочь еще больше увлеклась изучением искусства и получила порцию вдохновения пообщавшись с профессионалом. Алиса вам спасибо большое!было Интересно!

Недавно с дочкой посетили экскурсию у Алисы, остались очень довольны. Внимание экскурсовода к деталям, тонкое чувство
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В
Алиса - прекрасный рассказчик! Вы удивитесь что в мире есть ещё экскурсоводы, которые постоянно улыбаются и очень увлеченно рассказывают истории про совершенно разные события, связанные с жизнью горожан. Если вам
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нужны скучные даты и точные имена всех участников событий - пожалуйста, не занимайте Алису!! Оставьте её более романтичным натурам, способным именно почувствовать город, насладится способностями его чудесных людей в прошлом и настоящем! Алиса! Спасибо тебе большое! Особенно за совместный поход в Пинакотеку Брера! Я до этого два раза был в Милане, и только в этот раз понял как в нем здорово быть!! 🙂

Алиса - прекрасный рассказчик! Вы удивитесь что в мире есть ещё экскурсоводы, которые постоянно улыбаются и
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Галя
Очень интересная, полная захватывающей информацией экскурсия. Время пролетело незаметно. Алиса- знаток города, истории и искусства. На время я перенеслась в прошлое, мы заглянули в скрытые от обычных глаз уголки… Очень рекомендую!!!
Спасибо огромное, Алиса!
Очень интересная, полная захватывающей информацией экскурсия. Время пролетело незаметно. Алиса- знаток города, истории и искусства. На
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Владимир
Отличная экскурсия, полная разных мелких деталей и очаровательных мест. Прекрасно подходит для того, чтобы прочувствовать атмосферу квартала Брера и насладиться необычным маршрутом.
Алиса - великолепный гид с большим знанием и понимаем
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города. Непринужденна в общении, легко подстраивалась под планы и давала подходящие рекомендации на следущие дни.
Уверен, что часть с посещением пинакотеки Брера тоже крайне интересная, но, к сожалению, у меня был вариант без нее.
Очень доволен экскурсией и могу ее рекомендовать!
Спасибо!

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Марина
Алиса, удивительный гид с профильным фундаментальным образованием в Строгановке по искусствоведению, просто шикарным бэкграундом преподавания в МГУ и опытом работы в европейских музеях. В течение экскурсии Алисе удалось не только
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рассказать про интересные места богемного квартала, но и структурировать историю Милана и Италии в целом. Смело обращайтесь - удивительный баланс профессиональных и человеческих качеств! Поверьте, я и мои друзья пользуются Tripster в каждом городе, куда мы выезжаем. Алиса - звезда!

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