Я познакомлю вас и ваших детей с шедеврами галереи Брера — работами Рафаэля, Караваджо, Беллини и других известных живописцев.
Вы рассмотрите капеллу с фресками, сравните «Тайную вечерю» Креспи и Рубенса и узнаете, как попасть внутрь картины.
Вы рассмотрите капеллу с фресками, сравните «Тайную вечерю» Креспи и Рубенса и узнаете, как попасть внутрь картины.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы пройдёте по залам галереи и рассмотрите произведения Караваджо, Беллини, Веронезе, Мантеньи и других художников. А я расскажу:
- Почему картинную галерею называют пинакотекой
- Как передать эмоции цветовой гаммой
- Почему в дворе стоит Наполеон и действительно ли это он
- Как попасть внутрь картины Рафаэля
- Почему Пьеро делла Франческа изобразил графа не с той стороны
- Для кого Леонардо да Винчи организовал свадьбу
И многое другое!
В конце мы с детьми сыграем в игру на закрепление материала «Картина или художник» и выясним, что запомнилось больше — название работы или имя автора.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билеты в галерею — €15/взрослый, детский — бесплатно. Есть семейные билеты по €10 (детали уточняйте).
- Экскурсия будет интересна детям от 5 лет и их родителям
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Милане
Провела экскурсии для 860 туристов
Здравствуйте, я профессиональный гид Милана с 12-летним стажем работы, а ещё — наш советский учитель с многолетним опытом работы с детьми дошкольного возраста, школьниками и их родителями. Со мной интересноЗадать вопрос
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