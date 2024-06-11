Я познакомлю вас и ваших детей с шедеврами галереи Брера — работами Рафаэля, Караваджо, Беллини и других известных живописцев. Вы рассмотрите капеллу с фресками, сравните «Тайную вечерю» Креспи и Рубенса и узнаете, как попасть внутрь картины.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы пройдёте по залам галереи и рассмотрите произведения Караваджо, Беллини, Веронезе, Мантеньи и других художников. А я расскажу:

Почему картинную галерею называют пинакотекой

Как передать эмоции цветовой гаммой

Почему в дворе стоит Наполеон и действительно ли это он

Как попасть внутрь картины Рафаэля

Почему Пьеро делла Франческа изобразил графа не с той стороны

Для кого Леонардо да Винчи организовал свадьбу

И многое другое!

В конце мы с детьми сыграем в игру на закрепление материала «Картина или художник» и выясним, что запомнилось больше — название работы или имя автора.

Организационные детали