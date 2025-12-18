Описание экскурсииЗа один час вы познакомитесь с площадью Дуомо — сердцем Милана и домом одного из самых впечатляющих соборов Европы. Мы рассмотрим главный фасад, узнаем, почему у Миланского Дуомо тысячи статуй и что символизирует золотая Мадоннина на шпиле. Пройдём к Галерее Виктора Эммануила II и откроем город с другой стороны. В финале вас ждёт секретная точка с идеальным ракурсом для эффектных фото, без толпы и спешки.
- Мы начнём на площади перед Миланским собором и познакомимся с её главными символами: от неоготических «кружев» камня до сияющей сверху Мадоннины, которая считается защитницей города
- Затем медленно обойдём часть фасада, чтобы увидеть уникальные детали, которые незаметны издалека: статуи святых, фантастических существ и даже неожиданные современные образы, скрытые среди скульптур
- Заглянем к арке Галереи Виктора Эммануила II, где старинная архитектура встречается с духом модного и динамичного Милана. Узнаем пару городских традиций и суеверий, которые любят местные
- Пройдём к памятнику королю, чтобы понять, какую роль Милан сыграл в создании единой Италии и почему именно эта площадь стала местом главных событий города
- Финалом станет тихая смотровая локация, спрятанная от основной толпы. С этого ракурса Дуомо выглядит особенно величественно: как будто собор создан только для вашего фото
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Смотровая площадка, 5 евро за человека
Место начала и завершения?
Piazza del Duomo, Milano, Lombardia
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
