115 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Не пропустить все самое главное и увидеть необычные достопримечательности

Ариша
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Ариша – ваш гид
Я помогу вам сравнить традиционное представление о Милане с настоящим обликом города.

Вы увидите, как величественное здание Ла Скала уживается с памятником в виде среднего пальца, а изящный Дуомо — с капеллой из человеческих костей.

В результате вы посмотрите на один из самых современных городов Италии с разных сторон и увидите Милан таким, какой он есть, с его знаменитыми соборами и скрытыми диковинками.
156 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии115 отзывов
4.97
Знаменитый и неизвестный Милан
Знаменитый и неизвестный Милан

Что вас ожидает

Must-see в Милане
Вы пройдетесь по центру города и осмотрите достопримечательности, которые нельзя пропустить, гуляя по Милану. Около главного собора — величественного Дуомо — я расскажу о его истории и мы обсудим тончайшую белоснежную архитектуру. В знаменитой галерее Витторио Эммануэле поговорим о судьбе её архитектора, а после выйдем к главному оперному театру Милана — Ла Скала, где вы узнаете об особенностях этого места, о том, как церковь превратилась в театр и как он был восстановлен после войны. Гуляя по дворам мощного Замка Сфорца, вы обнаружите его неслучайное сходство с Московским Кремлем. Заглянем также в церковь Санта-Мария-делле-Грацие, где я расскажу о чудотворном изображении Мадонны, и прогуляемся по каналам Навильи.

Скрытые сокровища центра
Кроме основных достопримечательностей, предлагаю проникнуть в необычные места, знакомые только местным жителям и не освоенные туристами. В часовне из человеческих костей, в народе названной «Чумной капеллой», вы откроете её легенды. Увидите и монастырь бенедиктинцев, который поразит уникальными росписями, сделанными для монахов. Именно росписи прославили монастырь как «Сикстинскую капеллу» Милана. В одной из миланских церквей вы полюбуетесь фреской с гениальным оптическим обманом, придуманным архитектором Броманте, а я расскажу о том, зачем и как создана эта иллюзия. Вместе мы будем подмечать интересные детали: так, я научу вас разгадывать таинственные символы в гербах миланских герцогов, а еще вы познакомитесь поближе с символом самого Милана — драконом. История Милана богаче, чем кажется, и я помогу вам по-настоящему узнать ее.

Современная культура города
Я покажу то, чем сейчас живет модная столица Европы. Рядом со скандальным монументом в виде среднего пальца напротив здания биржи мы поговорим о специфическом юморе жителей города и о том, что этот памятник может сказать о современной итальянской политике. Осмотрим душещипательную инсталляцию «Стена кукол», создаваемую руками жителей города и посвященную семейному насилию. А еще вы погрузитесь в неформальную жизнь города, пройдя через квартал, в котором триста лет сжигали ведьм, а теперь рисуют граффити под открытым небом.
Достопримечательности, которые я покажу вам, известны лишь «посвященным», и через них вы познакомитесь с настоящим Миланом!

Знаменитый и неизвестный Милан
Знаменитый и неизвестный Милан
Знаменитый и неизвестный Милан
Знаменитый и неизвестный Милан
Знаменитый и неизвестный Милан
Знаменитый и неизвестный Милан
Знаменитый и неизвестный Милан

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ариша
Ариша
Тур.ассистент, Историк по образованию, автор статей для туристов о традициях и культуре Италии, об истории Милана и других городов. Обожаю свою профессию и не меньше обожаю делиться своей любовью и знаниями о городе и стране! Посоветую лучший ресторан, как провести время в Милане, что посмотреть в городе того, что не найдете ни в одном путеводителе. Люблю всех своих путешественников, что, судя по отзывам, взаимно :)
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115 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

23 февраля 2020
Арина - замечательный гид! Она помогла нам проникнуться атмосферой Милана, показала самые интересные места, где не ходят толпы туристов, ответила на все вопросы. Мы чувствовали себя с ней, как с другом, который рад поделиться с нами любовью к городу. С помощью гида мы запланировали, что еще хотим посмотреть и где побывать в оставшиеся дни. После экскурсии Арина прислала нам много полезной информации. Благодаря погружению в Милан с Ариной наша поездка прошла прекрасно!
10 февраля 2020
Замечательная, объемная и разноплановая экскурсия, включающая в себя и туристические знаменитые точки, и совсем незаметные, но тем более очаровательные акценты.
Арина -- очень грамотный рассказчик, владеет бездной материала и может его красочно преподнести.
Помимо этого -- просто удивительно позитивный человек!
Спасибо за прогулку! Было очень здорово!
25 января 2020
Нам очень понравилась экскурсия! Материал интересный, легко преподнесён, без лишней и ненужной информации. Ариша была дружелюбной и располагающей! Было очень комфортно, как-будто мы давно знаем друг друга. Мы очень рекомендуем этого гида! Ариша, спасибо :)
22 января 2020
В Милане была третий раз. И только в эту поездку, благодаря Арише, почувствовала город по-настоящему. Ариша показала нам такие скрытые от туристов места и рассказала о таких малоизвестных фактах, благодаря которым для меня этот город заиграл новыми красками. Очень рекомендую Аришу и как интересного рассказчика, способного увлечь слушателя, и как обаятельного и очень приятного человека.
13 января 2020
Арина дает много информации о городе, его истории и настоящем, провела нас по самым нетуристическим местам :) Нам удалось за один день узнать и полюбить Милан. Спасибо!!
11 января 2020
Ярко, интересно, необычно! Арина, спасибо! Несомненно будем рекомендовать.
6 января 2020
спасибо большое Арине за прогулку! очень приятно слушать рассказ человека, который по настоящему любит свое дело. всячески рекомендую!
5 января 2020
Отличная экскурсия. Ариша не "грузила" датами, все просто, понятно,доходчиво и интересно.
4 января 2020
Благодарю Арину за рассказ про Милан. Она очень внимательный человек и интересный собеседник. Рекомендую туристом данную экскурсию. Арине желаю успехов в работе и как можно больше заказчиков.
13 декабря 2019
Ариша замечательный экскурсовод . Мы совершили незабываемую прогулку по неизвестным уголкам города. Вроде все рядом с основными толпами но как другой мир. Тишина и много интересного. То, что наделено историей и скоыто от основной массы
Ещё 105 отзывов

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