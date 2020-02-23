115 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Must-see в Милане

Вы пройдетесь по центру города и осмотрите достопримечательности, которые нельзя пропустить, гуляя по Милану. Около главного собора — величественного Дуомо — я расскажу о его истории и мы обсудим тончайшую белоснежную архитектуру. В знаменитой галерее Витторио Эммануэле поговорим о судьбе её архитектора, а после выйдем к главному оперному театру Милана — Ла Скала, где вы узнаете об особенностях этого места, о том, как церковь превратилась в театр и как он был восстановлен после войны. Гуляя по дворам мощного Замка Сфорца, вы обнаружите его неслучайное сходство с Московским Кремлем. Заглянем также в церковь Санта-Мария-делле-Грацие, где я расскажу о чудотворном изображении Мадонны, и прогуляемся по каналам Навильи.

Скрытые сокровища центра

Кроме основных достопримечательностей, предлагаю проникнуть в необычные места, знакомые только местным жителям и не освоенные туристами. В часовне из человеческих костей, в народе названной «Чумной капеллой», вы откроете её легенды. Увидите и монастырь бенедиктинцев, который поразит уникальными росписями, сделанными для монахов. Именно росписи прославили монастырь как «Сикстинскую капеллу» Милана. В одной из миланских церквей вы полюбуетесь фреской с гениальным оптическим обманом, придуманным архитектором Броманте, а я расскажу о том, зачем и как создана эта иллюзия. Вместе мы будем подмечать интересные детали: так, я научу вас разгадывать таинственные символы в гербах миланских герцогов, а еще вы познакомитесь поближе с символом самого Милана — драконом. История Милана богаче, чем кажется, и я помогу вам по-настоящему узнать ее.

Современная культура города

Я покажу то, чем сейчас живет модная столица Европы. Рядом со скандальным монументом в виде среднего пальца напротив здания биржи мы поговорим о специфическом юморе жителей города и о том, что этот памятник может сказать о современной итальянской политике. Осмотрим душещипательную инсталляцию «Стена кукол», создаваемую руками жителей города и посвященную семейному насилию. А еще вы погрузитесь в неформальную жизнь города, пройдя через квартал, в котором триста лет сжигали ведьм, а теперь рисуют граффити под открытым небом.

Достопримечательности, которые я покажу вам, известны лишь «посвященным», и через них вы познакомитесь с настоящим Миланом!