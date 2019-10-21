17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

История развития Милана Вы услышите легенды возникновения города, узнаете, каким был Милан совсем недавно и как из былого хаоса сотворили его современный облик. На месте римских развалин, скрытых в самом центре города, поговорим об античной эпохе. По пути я расскажу вам легенды о призраках, истории создания известных городских достопримечательностей, а также раскрою много интересных фактов об искусстве.
Неожиданные уголки города Вы побываете в богемном квартале, где живут художники и журналисты, заглянете в кафе, куда заходил Муссолини, увидите скандальный памятник, созданный автором скульптуры L.O.V. E., красивое палаццо, жительница которого вошла в историю и стала литературным героем, а также секретный дворец, где хранились величайшие произведения искусства.
Символы северной столицы Не обойдем вниманием и известные достопримечательности: Дуомо (внешний осмотр), галерею Виктора Эммануила II (я расскажу то, чего вы точно о ней еще не знаете!), театр Ла Скала, Замок Сфорца, который взяли за образец при строительстве Московского Кремля. Поговорим о причинах переезда флорентийского гения Леонардо да Винчи в Милан, о работе над фреской в монастыре Санта-Мария-делле-Грацие и о его тайной страсти. А в Сикстинской капелле Милана вы рассмотрите поразительные росписи, выполненные лучшим последователем Леонардо да Винчи
Надеюсь, что после этой экскурсии вы влюбитесь в Милан так же, как я десять лет назад.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 150 туристов
Buongiorno! Я — писатель, автор книг о Венеции, которые выпустило издательство Эксмо. По образованию я художник, много изучала искусство и архитектуру. Обожаю историю и легенды, любопытные факты — те, которые читать дальшеуменьшить
действительно запоминаются надолго. Я — страстный любитель живописи, Леонардо да Винчи и всевозможных мистических историй, постоянно читаю книги, развиваюсь, путешествую по Италии и открываю ее нетуристические уголки. Не люблю скучное изложение и стандартный подход, поэтому помимо основных достопримечательностей, которые нельзя пропустить, я рассказываю и показываю малоизвестные, но очень красивые объекты. Дружу со старейшим аристократическим родом Милана, семьей Мельци д’Эрил, у которой Леонардо жил почти десять. Моя задача — показать город через призму искусства, местных легенд и историй, подарить хорошее настроение и новые знания, открыть для вас ту Италию, которую я знаю и искренне люблю.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
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3
3
–
2
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1
–
А
Андрей
Практически никогда не пишу отзывов, но в этот раз решила сделать исключение. Мы прилетели в Милан всего на три дня и прекрасно понимали, что за такой короткий период познакомиться с читать дальшеуменьшить
городом, почувствовать и понять его очень сложно. Но наш гид Екатерина за несколько часов экскурсии смогла это сделать. Пунктуальная, образованная и удивительно чуткая она смогла приподнести информацию очень доступно, подойдя творчески к вопросу. Не было банальных и избитых фраз, много истории, ярких фактов были предложены очень душевно и действительно интересно. Она ненавязчиво показала Милан многогранным, шумным, помпезным, но с другой стороны самобытным и я бы сказала очень милым. И отдельное спасибо, Екатерина Вам, за помощь в бронировании ресторана на мой день рождения и возможность увидеть фреску «Тайная Вечеря». Творческих успехов и интересных новых идей. Буду советовать и рекомендовать Вас в качестве гида родным и знакомым. Ещё раз спасибо за яркие эмоции и прекрасные впечатления. Марина
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Е
Евгений,
Очень интересная экскурсия, прогулка по Милану, который для нас был в необычном для этого сезона, снежном покрытии. Мы увидели, услышали и опробовали (буквально!) много нового для себя, поели в местном ресторанчике читать дальшеуменьшить
о котором знают только местные жители, сьели вкуснейшие кондитерские изделия в кафе основанном в 1826 году, спасибо огромное Екатерине за возможность запомнить Милан не только как столицу моды а еще и как город где жили и любили творить известные всем нам писатели, художники и композиторы. Всем рекомендуем, спасибо огромное!!!
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И
Инга
Чудесная экскурсия! Не заметили, как пролетело время! Ходили по самым известным маршрутам, но как будто одни (почти одни😊) в Милане. Екатерина раскрыла нам тихие красивейшие улицы, заглядывали в зелёные дворики, читать дальшеуменьшить
уютную кондитерскую. Много информации по истории города. Экскурсия просчитана Екатериной по шагам и есть понимание, когда туристам хочется припасть к чашке кофе, бокальчику, или просто присесть отдохнуть. При следующем посещении Милана обязательно обратимся к Екатерине, благо у неё несколько вариантов экскурсий. Спасибо!
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М
Мария
Чудесная Екатерина встретила нас на вокзале в половину 12го, и посадила в такси до вокзала от Дуомо в половину 6го. Между этими двумя событиями была интересная прогулка по центру Милана, читать дальшеуменьшить
множество историй, утренний капучино, дегустация кампари, обед и напоследок вкуснейшее мороженое в известной джелатерии возле Дуомо. Екатерина действительно любит то, что делает, а это как известно уже половина успеха. Нам прогулка понравилась, с удовольствием еще раз (и не раз) бы воспользовались услугами Екатерины как гида. Спасибо!
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Д
Дарья
Всем рекомендуем эту экскурсию. Были в Милане первый раз, на один день, который провели в компании Екатерины. Теперь хочется вернуться, чтобы исследовать весь Милан и его окрестности. Екатерина очень познавательно читать дальшеуменьшить
и разносторонне рассказывала и показывала нам всем известные достопримечательности, а также тайные местечки. В дополнение ко всему мы узнали, что такое итальянский бизнес-ланч и его и как его заказывать. В заключение экскурсии наш ждал очень неожиданный и приятный сюрприз, который всех очень удивит.
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А
Анна
Были на этой экскурсии с двумя детьми (9 и 14 лет), очень познавательно было увидеть Милан глазами человека, живущего в нем и любящего этот город. Мы бы, действительно, сами без читать дальшеуменьшить
помощи Екатерины никогда бы не забрели в те уголки Милана, которые она нам показала. И что самое приятное: история в изложении Екатерины - легкая и живая, населенная интересными персонажами и историями, дети очень оценили! Еще раз огромное спасибо!
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