17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Существует стереотип о том, что кроме шопинга, осмотра Ла Скалы и замка Сфорца в Милане нечего делать. На прогулке я докажу вам, что это колоссальное заблуждение, и северная итальянская столица может быть интересной, разной и даже неожиданной. Вы узнаете, кто живет на крыше Дуомо, где спрятан античный императорский дворец, чем занимался Леонардо в Милане и какой правитель герцогства стал призраком.

Что вас ожидает

История развития Милана

Вы услышите легенды возникновения города, узнаете, каким был Милан совсем недавно и как из былого хаоса сотворили его современный облик. На месте римских развалин, скрытых в самом центре города, поговорим об античной эпохе. По пути я расскажу вам легенды о призраках, истории создания известных городских достопримечательностей, а также раскрою много интересных фактов об искусстве.

Неожиданные уголки города

Вы побываете в богемном квартале, где живут художники и журналисты, заглянете в кафе, куда заходил Муссолини, увидите скандальный памятник, созданный автором скульптуры L.O.V. E., красивое палаццо, жительница которого вошла в историю и стала литературным героем, а также секретный дворец, где хранились величайшие произведения искусства.

Символы северной столицы

Не обойдем вниманием и известные достопримечательности: Дуомо (внешний осмотр), галерею Виктора Эммануила II (я расскажу то, чего вы точно о ней еще не знаете!), театр Ла Скала, Замок Сфорца, который взяли за образец при строительстве Московского Кремля. Поговорим о причинах переезда флорентийского гения Леонардо да Винчи в Милан, о работе над фреской в монастыре Санта-Мария-делле-Грацие и о его тайной страсти. А в Сикстинской капелле Милана вы рассмотрите поразительные росписи, выполненные лучшим последователем Леонардо да Винчи

Надеюсь, что после этой экскурсии вы влюбитесь в Милан так же, как я десять лет назад.