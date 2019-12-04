17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Милан — не только Дуомо и Ла Скала!

Популярные и малоизвестные места северной столицы Италии

Екатерина
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Екатерина – ваш гид
Существует стереотип о том, что кроме шопинга, осмотра Ла Скалы и замка Сфорца в Милане нечего делать.

На прогулке я докажу вам, что это колоссальное заблуждение, и северная итальянская столица может быть интересной, разной и даже неожиданной.

Вы узнаете, кто живет на крыше Дуомо, где спрятан античный императорский дворец, чем занимался Леонардо в Милане и какой правитель герцогства стал призраком.
170 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии17 отзывов
4.88
Милан — не только Дуомо и Ла Скала!
Милан — не только Дуомо и Ла Скала!

Что вас ожидает

История развития Милана
Вы услышите легенды возникновения города, узнаете, каким был Милан совсем недавно и как из былого хаоса сотворили его современный облик. На месте римских развалин, скрытых в самом центре города, поговорим об античной эпохе. По пути я расскажу вам легенды о призраках, истории создания известных городских достопримечательностей, а также раскрою много интересных фактов об искусстве.

Неожиданные уголки города
Вы побываете в богемном квартале, где живут художники и журналисты, заглянете в кафе, куда заходил Муссолини, увидите скандальный памятник, созданный автором скульптуры L.O.V. E., красивое палаццо, жительница которого вошла в историю и стала литературным героем, а также секретный дворец, где хранились величайшие произведения искусства.

Символы северной столицы
Не обойдем вниманием и известные достопримечательности: Дуомо (внешний осмотр), галерею Виктора Эммануила II (я расскажу то, чего вы точно о ней еще не знаете!), театр Ла Скала, Замок Сфорца, который взяли за образец при строительстве Московского Кремля. Поговорим о причинах переезда флорентийского гения Леонардо да Винчи в Милан, о работе над фреской в монастыре Санта-Мария-делле-Грацие и о его тайной страсти. А в Сикстинской капелле Милана вы рассмотрите поразительные росписи, выполненные лучшим последователем Леонардо да Винчи

Надеюсь, что после этой экскурсии вы влюбитесь в Милан так же, как я десять лет назад.

Милан — не только Дуомо и Ла Скала!
Милан — не только Дуомо и Ла Скала!
Милан — не только Дуомо и Ла Скала!
Милан — не только Дуомо и Ла Скала!
Милан — не только Дуомо и Ла Скала!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Buongiorno! По образованию я художник, много изучала искусство и архитектуру. Обожаю историю и легенды, любопытные факты — те, которые действительно запоминаются надолго. Я — страстный любитель живописи, Леонардо да Винчи и всевозможных мистических историй, постоянно читаю книги, развиваюсь, путешествую по Италии и открываю ее нетуристические уголки. Не люблю скучное изложение и стандартный подход, поэтому помимо основных достопримечательностей, которые нельзя пропустить, я рассказываю и показываю малоизвестные, но очень красивые объекты. Дружу со старейшим аристократическим родом Милана, семьей Мельци д'Эрил, у которой Леонардо жил почти десять. Моя задача — показать город через призму искусства, местных легенд и историй, подарить хорошее настроение и новые знания, открыть для вас ту Италию, которую я знаю и искренне люблю.
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17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 декабря 2019
Чудесная экскурсия! Не заметили, как пролетело время! Ходили по самым известным маршрутам, но как будто одни ( почти одни😊) в Милане. Екатерина раскрыла нам тихие красивейшие улицы, заглядывали в зелёные дворики, уютную кондитерскую. Много информации по истории города. Экскурсия просчитана Екатериной по шагам и есть понимание, когда туристам хочется припасть к чашке кофе, бокальчику, или просто присесть отдохнуть. При следующем посещении Милана обязательно обратимся к Екатерине, благо у неё несколько вариантов экскурсий. Спасибо!
21 октября 2019
Практически никогда не пишу отзывов, но в этот раз решила сделать исключение. Мы прилетели в Милан всего на три дня и прекрасно понимали, что за такой короткий период познакомиться с городом, почувствовать и понять его очень сложно. Но наш гид Екатерина за несколько часов экскурсии смогла это сделать. Пунктуальная, образованная и удивительно чуткая она смогла приподнести информацию очень доступно, подойдя творчески к вопросу. Не было банальных и избитых фраз, много истории, ярких фактов были предложены очень душевно и действительно интересно. Она ненавязчиво показала Милан многогранным, шумным, помпезным, но с другой стороны самобытным и я бы сказала очень милым. И отдельное спасибо, Екатерина Вам, за помощь в бронировании ресторана на мой день рождения и возможность увидеть фреску «Тайная Вечеря». Творческих успехов и интересных новых идей. Буду советовать и рекомендовать Вас в качестве гида родным и знакомым. Ещё раз спасибо за яркие эмоции и прекрасные впечатления. Марина
Юлия
28 марта 2019
Очень довольны экскурсией, Екатерина - отличный рассказчик, хорошо ориентируется в историических фактах, искусстве, городских историях и легендах. Милан оказался очень интересным городом вопреки стереотипам!
27 марта 2019
Отличная экскурсия, спасибо Кате
11 января 2019
Насыщенная нестандартными местами и фактами экскурсия оставила очень позитивное впечатление. Екатерина интересно преподносит информацию, и Милан предстал перед нами совсем в другом образе, наполненный историческими личностями, легендами и реальными событиями. А ещё мы попробовали очень вкусный итальянский рождественский пирог (панеттоне) в кондитерской, основанной в 1824 году. Спасибо.
6 января 2019
Отличный гид! Экскурсия даже немного дольше прошла, т.к. Екатерина много и подробно все рассказывала и водила по интересным местам. Посоветовала хорошие рестораны, тк в Милане не просто найти нормальные едальни. Замечательное знакомство с Миланом!
29 декабря 2018
Наша экскурсия с гидом Людмилой прошла замечательно . Виден профессионал: прекрасно держит внимание экскурсантов, учитывает особенности впервые встреченных людей. Рекомендуем.
2 декабря 2018
Материал и маршрут экскурсии очень понравился. Екатерина поведала интересные факты и провела по интересному маршруту. Несмотря на дождливую погоду и продолжительность экскурсии, все, включая ребенка (12 лет) с удовольствием слушали Екатерину и акцентировали внимание на детали достопримечательностей.
Большое спасибо Екатерине за прекрасно организованный маршрут и интересный рассказ.
18 ноября 2018
Очень приятное впечатление оставила экскурсия, и, конечно, наш гид Екатерина. Маршрут, выверенный до мелочей, информация, ориентированная на гостей, знание материала - все очень интеллигентно и со вкусом. Ну, а неожиданный аперитив так просто очаровал, равно как и посещение знаменитой кондитерской. Спасибо Вам ещё раз, Екатерина!
22 июля 2018
Чудесная Екатерина встретила нас на вокзале в половину 12го, и посадила в такси до вокзала от Дуомо в половину 6го. Между этими двумя событиями была интересная прогулка по центру Милана, множество историй, утренний капучино, дегустация кампари, обед и напоследок вкуснейшее мороженое в известной джелатерии возле Дуомо. Екатерина действительно любит то, что делает, а это как известно уже половина успеха. Нам прогулка понравилась, с удовольствием еще раз (и не раз) бы воспользовались услугами Екатерины как гида. Спасибо!
Ещё 7 отзывов

Екатерина проводит ещё 1 экскурсию

История «Тайной вечери» и жизнь Да Винчи в МиланеИстория «Тайной вечери» и жизнь Да Винчи в МиланеИстория «Тайной вечери» и жизнь Да Винчи в Милане
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Понять задумку главного шедевра мастера и посетить Дом Ателлани с виноградником Леонардо
Эта прогулка позволит вам ближе познакомиться с личной жизнью и творениями гениального Леонардо Да Винчи. Вы откроете секреты и развеете мифы «Тайной вечери», поймете особенности стиля Да Винчи, прочувствуете математическую точность его живописи. А в великолепном Доме Ателлани вам откроются интересные детали биографии мастера и подробности его жизни в Милане при дворе герцога Сфорца.

Экскурсии по музеям Милана

Следами Лeoнapдo Да Винчи в МиланеСледами Лeoнapдo Да Винчи в МиланеСледами Лeoнapдo Да Винчи в Милане
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Цель моей экскурсии – познакомить путешественников с жизнью Леонардо Да Винчи в Милане и легендарными работами мастера: от «Тайной вечери», изменившей ход развития искусства, и зала «Осей» Замка Сфорца до уникальных изобретений, которые на века опередили своё время. Вы сможете глубже понять творчество Да Винчи и изучить самые разные грани его монументальной личности!
Собор Дуомо от подвалов до террасСобор Дуомо от подвалов до террасСобор Дуомо от подвалов до террас
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Проникнуть в тайны главного символа Милана и всего, что с ним связано
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По следам Леонардо да ВинчиПо следам Леонардо да ВинчиПо следам Леонардо да Винчи
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Знакомство с творчеством и личностью итальянского гения
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Милан — дизайн как стиль жизниМилан — дизайн как стиль жизниМилан — дизайн как стиль жизни
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Каждый путешественник знает, что Милан — столица моды и дизайна, но не все понимают, в чем его секрет. Шарм города скрыт в «секретных» двориках и закоулках, в деталях, которыми себя окружают миланцы, и их стиле жизни. На прогулке по модному району Брера я расскажу, как элементы дизайна вплетены в жизнь города, познакомлю вас с особенностями итальянского интерьера и его ведущими брендами. Вы убедитесь, что неслучайно именно в Милане проходят ключевые события мира дизайна, архитектуры и моды, и, я уверена, влюбитесь в этот стильный и современный город.
Милан — город искусстваМилан — город искусстваМилан — город искусства
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