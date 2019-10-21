17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Стереотип о том, что в Милане нечего делать, кроме шопинга и осмотра Ла Скалы, абсолютно неверен. Эта экскурсия откроет вам множество неожиданных граней северной итальянской столицы. Вы узнаете о жизни на крыше Дуомо, найдете спрятанный античный дворец, услышите истории о Леонардо да Винчи и познакомитесь с легендами о призраках. Путешествие по богемным кварталам и известным достопримечательностям оставит незабываемые впечатления

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История развития Милана

Вы услышите легенды возникновения города, узнаете, каким был Милан совсем недавно и как из былого хаоса сотворили его современный облик. На месте римских развалин, скрытых в самом центре города, поговорим об античной эпохе. По пути я расскажу вам легенды о призраках, истории создания известных городских достопримечательностей, а также раскрою много интересных фактов об искусстве.

Неожиданные уголки города

Вы побываете в богемном квартале, где живут художники и журналисты, заглянете в кафе, куда заходил Муссолини, увидите скандальный памятник, созданный автором скульптуры L.O.V. E., красивое палаццо, жительница которого вошла в историю и стала литературным героем, а также секретный дворец, где хранились величайшие произведения искусства.

Символы северной столицы

Не обойдем вниманием и известные достопримечательности: Дуомо (внешний осмотр), галерею Виктора Эммануила II (я расскажу то, чего вы точно о ней еще не знаете!), театр Ла Скала, Замок Сфорца, который взяли за образец при строительстве Московского Кремля. Поговорим о причинах переезда флорентийского гения Леонардо да Винчи в Милан, о работе над фреской в монастыре Санта-Мария-делле-Грацие и о его тайной страсти. А в Сикстинской капелле Милана вы рассмотрите поразительные росписи, выполненные лучшим последователем Леонардо да Винчи

Надеюсь, что после этой экскурсии вы влюбитесь в Милан так же, как я десять лет назад.