22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. От Медиолана до Милана — 2500 лет истории

Погрузиться в прошлое города, услышать о его жителях и исследовать интереснейшие локации

Ekaterina
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Ekaterina – ваш гид
Милан дышит не только модой и бизнесом, его жизнь — многогранна.

Вы узнаете о судьбе города: его появлении тысячелетия назад и современности.

Я расскажу о событиях, которые изменили Европу, и людях, состоящих в родстве с городом.

Развею стереотипы о миланцах и подарю вам новый взгляд на столицу Ломбардии.
€130
104 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Cairoli Castello
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У этой экскурсии22 отзыва
4.86
От Медиолана до Милана — 2500 лет истории
От Медиолана до Милана — 2500 лет истории

Что вас ожидает

Летопись города и его настоящее
Отправной точкой знакомства с Миланом станет рассказ о его основании 2,5 тысячи лет назад. Вы узнаете, кто воздвиг город и почему его назвали Медиоланом. От эпохи к эпохе проследите его хроники и разберётесь в австрийском и испанском периодах Милана. Я открою, какие события, происходившие здесь, изменили Италию и Европу. Чем город и вся страна живут сегодня, как складываются отношения России и Италии — мы поговорим об устройстве страны и современном Милане.

Секретные уголки и знаменитые объекты
Вас ждут самые интересные локации Милана. Замок Сфорца напомнит московский Кремль, а я объясню, как сооружение переживало разные эпохи. Вы поймёте, что скрывается под площадью Дуомо и как Ла Скала стала главным музыкальным театром мира. Увидите церковь Санта-Мария-делле-Грацие, которая притягивает поклонников Леонардо со всего света, и прогуляетесь по палаццо Брера. В маршрут войдёт и галерея Виктора Эммануила, где находятся магазины домов мод и старейшие рестораны. Здесь также есть тайное окно в полу, туринский бык, приносящий счастье, и росписи, значение которых вы откроете на экскурсии.

Милан в лицах
От великого Да Винчи до Александра Суворова — с городом связано много известных личностей. Я расскажу о казаках и забытых заслугах императора Павла I и поясню, причём здесь итальянский город. Вы прикоснётесь к судьбам архитектора галереи Виктора Эммануила и Наполеона. Конечно, мы обсудим и жизнь простых миланцев. Я развею некоторые стереотипы о горожанах, поделюсь местными легендами и опытом проживания в стране.

От Медиолана до Милана — 2500 лет истории
От Медиолана до Милана — 2500 лет истории
От Медиолана до Милана — 2500 лет истории
От Медиолана до Милана — 2500 лет истории
От Медиолана до Милана — 2500 лет истории
От Медиолана до Милана — 2500 лет истории
От Медиолана до Милана — 2500 лет истории
От Медиолана до Милана — 2500 лет истории
От Медиолана до Милана — 2500 лет истории
От Медиолана до Милана — 2500 лет истории
От Медиолана до Милана — 2500 лет истории

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Cairoli Castello.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ekaterina
Ekaterina
Добрый день! Я — режиссёр-документалист, политолог. В период работы на телевидении специализировалась на фильмах и программах об исторических личностях и людях искусства. В Милане живу уже 10 лет. Гражданка Италии. Мне нравится развеивать мифы и стереотипы, анализировать происходящие общественные и политические процессы в контексте исторических событий.
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22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

22 февраля 2020
Мы с удовольствием послушали историю образования Милана, посетили основные достопримечательности, нам рассказали о художниках, известных произведениях, опере Ла Скала. Отдельное спасибо выражаем за посещение церкви с фресками.
13 февраля 2020
Большое Спасибо! Все было интересно! Рекомендую!
19 января 2020
Были на экскурсии с Екатериной компанией друзей (7 человек). Екатерине удалось увлечь, заинтересовать всех. Мы, действительно, узнали историю города "от Медиолана до Милана". Екатерина - позитивный, лёгкий в общении человек, профессионал, интересный рассказчик. Мы очень довольны, что именно она показала нам многогранный Милан, который восхитил и поразил!
18 января 2020
Екатерина- один из лучших гидов, которых мы видели. мы были семьей, включая пожилых родителей. Маршрут составлен был интересно, Екатерина умело связывала все исторические факты с современной культурой. Рассказ про Да Винчи, исторические здания, которых много в Милане.
Рекомендуем всем, кто хочет замечательно провести время и раскрыть Милан с историей более 2500 лет. Спасибо большое, Катя!!
9 января 2020
Экскурсия очень понравилась! Екатерина смогла удержать внимание большой компании (10 человек), в том числе детской её части. Информация подавалась интересно, без засилья голых цифр и фактов. Исторические детали умело переплетались с информацией о современной жизни миланцев. Кроме всего, Екатерина поделилась с нами полезной информацией о местах которые обязательно нужно посетить в Милане (магазины, рестораны, достопримечательности, транспорт и т.д.). Отличная экскурсия - рекомендуем!
18 декабря 2019
Екатерина очень приветлива и ответственна, быстро отвечает на сообщения и вопросы, информации дала много, времени с нами провела тоже, отвечала на вопросы, на часы не смотрела.

В качестве совета Кате.
Нам, пожалуй, немного не хватило структурированности и системности подачи информации и маршрута, не сложилась какая—то цельная картина. Мы визуалы, нам очень бы помогла реальная карта, на которой бы экскурсовод сразу показала маршрут.
Татьяна
17 декабря 2019
Отличная экскурсия. Нам все очень понравилось, не помешали даже толпы людей в центре города.
17 декабря 2019
Хорошая экскурсия. На с супругой понравилась. Рекомендую.
20 ноября 2019
Насыщенно,разнообразно, интересно и познавательно! Спасибо за прекрасный и насыщенный день
.
12 ноября 2019
Екатерина очень увлечённый , знающий человек, стремящийся поделиться своими знаниями . Было очень-очень интересно ! Даже подростки были впечатлены. Благодаря Екатерине Милан раскрылся нам, хотелось узнавать еще и еще. Экскурсия длилась намного больше заявленных 3х часов!!!! Советую Екатерину как гида по Милану всем.
Ещё 12 отзывов

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