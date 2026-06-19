22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

С Екатериной мы увидели Милан с новой стороны, хотя казалось, что знаем его вдоль и поперёк!
Милан дышит не только модой и бизнесом, его жизнь — многогранна. Вы узнаете о судьбе города: его появлении тысячелетия назад и современности. Я расскажу о событиях, которые изменили Европу, и людях, состоящих в родстве с городом. Развею стереотипы о миланцах и подарю вам новый взгляд на столицу Ломбардии.
Отправной точкой знакомства с Миланом станет рассказ о его основании 2,5 тысячи лет назад. Вы узнаете, кто воздвиг город и почему его назвали Медиоланом. От эпохи к эпохе проследите его хроники и разберётесь в австрийском и испанском периодах Милана. Я открою, какие события, происходившие здесь, изменили Италию и Европу. Чем город и вся страна живут сегодня, как складываются отношения России и Италии — мы поговорим об устройстве страны и современном Милане.
Секретные уголки и знаменитые объекты
Вас ждут самые интересные локации Милана. Замок Сфорца напомнит московский Кремль, а я объясню, как сооружение переживало разные эпохи. Вы поймёте, что скрывается под площадью Дуомо и как Ла Скала стала главным музыкальным театром мира. Увидите церковь Санта-Мария-делле-Грацие, которая притягивает поклонников Леонардо со всего света, и прогуляетесь по палаццо Брера. В маршрут войдёт и галерея Виктора Эммануила, где находятся магазины домов мод и старейшие рестораны. Здесь также есть тайное окно в полу, туринский бык, приносящий счастье, и росписи, значение которых вы откроете на экскурсии.
Милан в лицах
От великого Да Винчи до Александра Суворова — с городом связано много известных личностей. Я расскажу о казаках и забытых заслугах императора Павла I и поясню, причём здесь итальянский город. Вы прикоснётесь к судьбам архитектора галереи Виктора Эммануила и Наполеона. Конечно, мы обсудим и жизнь простых миланцев. Я развею некоторые стереотипы о горожанах, поделюсь местными легендами и опытом проживания в стране.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Cairoli Castello
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1859 туристов
Добрый день! Я — режиссёр-документалист, политолог. В период работы на телевидении специализировалась на фильмах и программах об исторических личностях и людях искусства. В Милане живу уже 10 лет. Гражданка Италии. Мне нравится развеивать мифы и стереотипы, анализировать происходящие общественные и политические процессы в контексте исторических событий.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 235 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Екатерина очень эрудированный и знающий экскурсовод, имеет профессиональное образование, но, при этом, рассказывает увлекательно, не перегружает цифрами, добавляет в экскурсию много интересных фактов.
+3
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А
Анна
Хочу поблагодарить Екатерину за невероятно глубокое и увлекательное путешествие во времени! Название экскурсии полностью себя оправдало: мы действительно прошли путь от древнеримского Медиолана (с сохранившимися фрагментами стен и императорским дворцом) читать дальшеуменьшить
до современного Милана — города моды и финансов.
Екатерина — настоящий профессионал с большим сердцем. Что особенно понравилось:
1. Структурированность. Ты не теряешь нить повествования, даже когда мы перескакиваем из I века в эпоху Возрождения и затем в XIX век. Все логично и разложено по полочкам. 2. Детали, мимо которых проходят все. Здесь не буду раскрывать всех секретиков. Узнаете на экскурсии с Екатериной сами 😊 3. Атмосфера. Екатерина рассказывает не сухо, а с живыми историями о герцогах, чуме и гениях вроде Леонардо. При этом она отлично держит темп: нет перегруза датами, но нет и пустой воды.
Я рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет уехать из Милана не только с покупками, но и с пониманием духа этого города. Екатерине — огромное спасибо!
+1
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Л
Лаура
Замечательный гид: как опытный путешественник могу поставить 5 из 5! Екатерина с большим вдохновением окунула нас в историю Милана, доступно, интересно! Очень рекомендую! Отдельное спасибо Екатерина за все ее рекомендации!
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М
Марина
Катя и ее экскурсия по Милану - это одно из самых ярких и позитивных впечатлений от поездки! Нам оооочень понравилось! Всем рекомендуем! Были с ребенком 11 лет и ей тоже было очень интересно! Почти 4 часа пролетели в мгновение ока и след. день в Милане мы уже ходили везде со знанием дела и ощущением знакомости города. Спасибо, Катя! 🤗❤️🌸
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Татьяна
Экскурсия по Милану прошла буквально на одном дыхании. Екатерина— настоящий профессионал, который искренне любит этот город и умеет увлечь слушателя. Информация подавалась очень легко, живо, без скучных сухих фактов из читать дальшеуменьшить
учебников. За несколько часов мы успели увидеть и визитные карточки Милана, и скрытые от глаз туристов уютные дворики. Отдельное спасибо за ценные советы по поводу местных ресторанов и лучших мест для шоппинга! Очень рекомендую этого гида всем, кто хочет по-настоящему прочувствовать атмосферу города.
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Мария
Замечательное знакомство с Миланом! Хочу выразить огромную благодарность Екатерине за потрясающую обзорную экскурсию по Милану. Маршрут был продуман просто безупречно — мы увидели город с самых интересных ракурсов, узнали много нового, читать дальшеуменьшить
не устали и получили массу впечатлений. Особенно ценно, что Екатерина оказалась очень чутким гидом и учла потребности абсолютно всех членов нашей группы, грамотно распределив время и темп прогулки, чтобы было комфортно и взрослым, и ребенку. Экскурсия получилась не только глубокой и познавательной с точки зрения истории искусств, но и очень живой. Отдельное спасибо за прекрасные рекомендации! Екатерина подсказала нам живописные локации (в том числе потрясающие кинематографичные места) и отличные заведения, где можно найти вкусную, здоровую и сбалансированную еду. Очень рекомендуем Екатерину как настоящего профессионала, влюбленного в свое дело!
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