22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Милан дышит не только модой и бизнесом, его жизнь — многогранна. Вы узнаете о судьбе города: его появлении тысячелетия назад и современности. Я расскажу о событиях, которые изменили Европу, и людях, состоящих в родстве с городом. Развею стереотипы о миланцах и подарю вам новый взгляд на столицу Ломбардии.

Описание экскурсии

Летопись города и его настоящее

Отправной точкой знакомства с Миланом станет рассказ о его основании 2,5 тысячи лет назад. Вы узнаете, кто воздвиг город и почему его назвали Медиоланом. От эпохи к эпохе проследите его хроники и разберётесь в австрийском и испанском периодах Милана. Я открою, какие события, происходившие здесь, изменили Италию и Европу. Чем город и вся страна живут сегодня, как складываются отношения России и Италии — мы поговорим об устройстве страны и современном Милане.

Секретные уголки и знаменитые объекты

Вас ждут самые интересные локации Милана. Замок Сфорца напомнит московский Кремль, а я объясню, как сооружение переживало разные эпохи. Вы поймёте, что скрывается под площадью Дуомо и как Ла Скала стала главным музыкальным театром мира. Увидите церковь Санта-Мария-делле-Грацие, которая притягивает поклонников Леонардо со всего света, и прогуляетесь по палаццо Брера. В маршрут войдёт и галерея Виктора Эммануила, где находятся магазины домов мод и старейшие рестораны. Здесь также есть тайное окно в полу, туринский бык, приносящий счастье, и росписи, значение которых вы откроете на экскурсии.

Милан в лицах

От великого Да Винчи до Александра Суворова — с городом связано много известных личностей. Я расскажу о казаках и забытых заслугах императора Павла I и поясню, причём здесь итальянский город. Вы прикоснётесь к судьбам архитектора галереи Виктора Эммануила и Наполеона. Конечно, мы обсудим и жизнь простых миланцев. Я развею некоторые стереотипы о горожанах, поделюсь местными легендами и опытом проживания в стране.