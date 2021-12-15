Удивительный Милан, модная столица Италии — это изумительно-красивый город с множеством достопримечательностей. Кажется, узнать их все невозможно — слишком много времени придется потратить. Сколько бы вы не гуляли по его узким улочкам, всегда сможете найти что-то новое.

Однако мы предлагаем вам отправиться на нашу пешеходную экскурсию. В сопровождении опытного гида вы сможете увидеть все самые интересные достопримечательности Милана и узнать больше о его истории. Для вашего удобства экскурсия разделена на два маршрута, красный и синий, которые чередуются день через день. Рекомендуем заказать экскурсию по Милану сразу на два дня, чтобы увидеть максимально много интересного!

Оба маршрута начинаются в одном месте — у известного на весь мир памятника, символа моды и стиль "Игла, нить и узел" рядом со станцией метро Cadorna, а оттуда расходятся двумя интересніми дорогами.

Красный маршрут познакомит вас с такими достопримечательностями Милана как памятник Гарибальди и арка Мира, Замок Сфорцеско и Башня Филарета, Главные ворота Милана, Ратуша, известный на весь мир театр Ла Скала, Академия художеств и памятник Да Винчи и многие, многие другие. Он позволит вам в полной мере насладиться красотой Милана и позариться богатству истории этого города.

Не менее насыщенная программа и у тех, кто выберет Синий маршрут. Вас ждет Санта Мария делла Грацие, Музей науки и техники Да Винчи, Базилика Святого Амвросия и Тичинские Ворота, Капелла Портинари, Базилика Святого Евстрогия, Колонна Дьявола и Стена кукол.

Какой бы маршрут вы не предпочли, в любом случае будет интересно!