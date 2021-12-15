Ежедневная пешеходная экскурсия по Милану

Пешеходная

4.8
31 отзыв
Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Милану
Ежедневная пешеходная экскурсия по Милану
Ежедневная пешеходная экскурсия по Милану
Ежедневная пешеходная экскурсия по Милану

Что вас ожидает 🤩

  • Кафедральный собор Дуомо
  • Средневековый замок Сфорца
  • Театр Ла Скала
  • Академия художеств
  • Памятник Да Винчи
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Удивительный Милан, модная столица Италии — это изумительно-красивый город с множеством достопримечательностей. Кажется, узнать их все невозможно — слишком много времени придется потратить. Сколько бы вы не гуляли по его узким улочкам, всегда сможете найти что-то новое.

Однако мы предлагаем вам отправиться на нашу пешеходную экскурсию. В сопровождении опытного гида вы сможете увидеть все самые интересные достопримечательности Милана и узнать больше о его истории. Для вашего удобства экскурсия разделена на два маршрута, красный и синий, которые чередуются день через день. Рекомендуем заказать экскурсию по Милану сразу на два дня, чтобы увидеть максимально много интересного!

Оба маршрута начинаются в одном месте — у известного на весь мир памятника, символа моды и стиль "Игла, нить и узел" рядом со станцией метро Cadorna, а оттуда расходятся двумя интересніми дорогами.

Красный маршрут познакомит вас с такими достопримечательностями Милана как памятник Гарибальди и арка Мира, Замок Сфорцеско и Башня Филарета, Главные ворота Милана, Ратуша, известный на весь мир театр Ла Скала, Академия художеств и памятник Да Винчи и многие, многие другие. Он позволит вам в полной мере насладиться красотой Милана и позариться богатству истории этого города.

Не менее насыщенная программа и у тех, кто выберет Синий маршрут. Вас ждет Санта Мария делла Грацие, Музей науки и техники Да Винчи, Базилика Святого Амвросия и Тичинские Ворота, Капелла Портинари, Базилика Святого Евстрогия, Колонна Дьявола и Стена кукол.

Какой бы маршрут вы не предпочли, в любом случае будет интересно!

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 15:15

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 31 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
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3
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1
1
Л
15 дек 2021
Маршрут синий, специально выбрала его,так как было интеюресно посмотреть ту часть города,куда мы еще не ходили. Наталья гид от бога. Экскурссия прошла на одном дыхании, было много интерестной информации.
Спасибо огромное! Рекомендую!
О
2 мар 2020
Отлично проведена экскурсия, прошли по всем основным достопримечательностям, экскурсия продолжалась 2,5 часа. Спасибо за инициативный подход!
Ш
13 янв 2020
Редко ходим на обзорные экскурсии, т. к. часто в них включается посещение магазинчиков. Экскурсия по Милану подкупила возможностью познакомиться с районами, по которым предстояло гулять предстоящую неделю, перемещаться к вокзалам для поездок в ближайшие городки. Описанный в экскурсии маршрут подходил как нельзя лучше. Однако, надеждам не суждено было сбыться. Группа была около 15 человек. Сложно представить, как все должны обступать экскурсовода, что бы услышать его рассказ. Как водится, нашим туристам наушники не предоставляют. Справедливости ради следует отметить, что информации было мало и не услышано было не много. Экскурсовод не знал заявленного маршрута, но знал продолжительность экскурсии. 120-я минута застигла группу в районе Брера, где все и завершилось для самых стойких 7-8 человек.
Е
11 ноя 2019
Отличная экскурсия, в том числе благодаря нашему гиду - Орысе! Настоящий профессионал, которая увлекательно и главное интересно провела экскурсию, слушали гида с удовольствием, удачный и продуманный маршрут, посмотрели и исторический центр и деловой и современный Милан-сити, очень позитивное впечатление! Спасибо, всем рекомендую!
И
6 ноя 2019
Экскурсия прошла отлично! Экскурсовод Александра провела нас по историческим местам. Так как в Милане мы впервые, получили много интересной информации об истории города, его достопримечательностях, его современности. Очень полезна была информация об интересных местах, которые экскурсовод рекомендовала посетить.
Е
3 сен 2019
Прекрасная экскурсия, гид у нас была Гуляева Татьяна. Хорошо выбранное место встречи, продуманный маршрут и много информации о старом и новом Милане. Посмотрели значительно больше, чем я предполагала возможным в сжатые сроки.
Группа была маленькая (человек 7) и от этого еще более уютная.
Однозначно рекомендую эту экскурсию с этим гидом!
Н
1 авг 2019
Отличная информативная экскурсия! Группа была очень маленькая, но экскурсия длилась 2,5 часа
В
4 июля 2019
Интересная, познавательная экскурсия. Для тех, кто только начинает знакомиться с Миланом - в самый раз.
Т
27 июня 2019
Хорошая экскурсия для общего знакомства с городом. Гид Александра очень позитивная и рассказыаает отлично, без всякой ненужной информации
Н
28 мая 2019
Немного мрачный день. Моросил дождь. Небольшая заинтересованная группа. Гид это чувствовала и провела экскурсию на одном дыхании, отвечая искренне на вопросы по теме и вообще по Милану. Для первого знакомства с этим чудным городом мы получили необходимую исчерпывающую информацию, которая нам очень пригодилась в последующие дни. Хотелось бы, чтоб группа была радиофицирована, хотя Александра обладает прекрасной дикцией и хорошо поставленным голосом. Понравились небольшие зарисовки о местном населении, обычаях и особенностях характера итальянцев. Нам с племянником экскурсия очень понравилась и для знакомства с городом я настоятельно рекомендую нашим туристам воспользоваться данным шансом. Спасибо TEZ!
О
6 мая 2019
За время экскурсии прошли километров шесть. В группе нас было 13 человек. По маршруту шли короткими перебежками. На остановках экскурсовод очень интересно и доступно рассказывала про этот красивый город — Милан. Спасибо Александре за приятную прогулку. На будущее хочу посоветовать пользоваться радиопередатчиками на экскурсии. Экскурсоводу не надо напрягать связки, а экскурсантам — слух.
Олег (браслет действительно называется Миланский).
А
5 мая 2019
Несмотря на дождь Саша и провела экскурсию, и дала много ценных советов, и ответила на все вопросы (и по поводу зданий по ходу движения, и по бытовым моментам). Исторического материала не очень много, зато он неплохо запомнился (чего обычно не бывает при избытке). Если город уже знаком и хочется углубиться в нюансы - наверное, экскурсия покажется поверхностной. Но она прекрасно подходит для первого знакомства с Миланом, ориентирует "что и где смотреть подробнее", вызывает желание вернуться:) Для нас было именно то, что надо.
Е
12 мар 2019
Хорошая экскурсия! При прогулке по основным достопримечательностям получаешь ключевые сведения о них. Становится более полным впечатление от города и его жителей. Спасибо гиду Орысе. Милан - интересный город, нужно лишь присмотреться к нему повнимательнее.
Е
8 мар 2019
Прекрасная экскурсия! Просто замечательная! Столько информации! Именно благодаря этой экскурсии у меня сложился образ о Милане и миланцах! Спасибо огромное!!!
V
27 фев 2019
Повезло посетить экскурсию по Милану в сопровождении Орыси. Очень приятный в общении человек, донесла информацию в нужном количестве-без долгого исторического предисловия. Как раз то что нужно при обзорной. Обязательно воспользуемся услугами этой компании еще раз.
Ещё 16 отзывов

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