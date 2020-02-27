30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает
Жизнь мастера в Милане
Я расскажу вам о детстве и становлении великого гения, а также подробно остановлюсь на миланском периоде жизни Да Винчи. Вы узнаете, почему Леонардо приехал в Милан из Флоренции, чем он занимался в городе, и на какие открытия Да Винчи вдохновил Милан. Например, именно миланские туманы натолкнули гения на мысль об управлении воздушными потоками и создании пропеллера… И это еще далеко не всё!
Посещение объектов, связанных с Да Винчи
В Милане существует множество мест, которые глубже познакомят нас с той или иной стороной жизни Леонардо Да Винчи. На экскурсии мы посетим самые интересные из них:
- Монументальная роспись «Тайная вечеря» – вершина творчества Леонардо, которая находится в трапезной комнате доминиканских монахов церкви Санта Мария Делле Грацие. Легендарная работа, изменившая вектор развития западной живописи.
- Зал Леонардо Да Винчи в Музее науки и техники, где вы исследуете проектные работы мастера и узнаете об истории их создания, а также рассмотрите эскизы Да Винчи с зарисовками анатомии человека, оптики, гидрографии, геологии, ботаники и т.д.
Также можно увеличить время экскурсии и добавить в программу другие объекты на ваш выбор (либо заменить какой-либо объект из базовой программы). На посещение каждого музея стоит отвести 1-2 часа, на уличные объекты – по 20-30 минут:
- Музей «Виноградники Леонардо Да Винчи» с посаженной в 2015 году виноградной лозой, о которой есть упоминания в завещанияx гения.
- Пинакотека «Амброзиана» с картиной Да Винчи «Музыкант» и листами его зарисовок, которые сохранились до наших дней в составе манускрипта «Атлантический Кодекс».
- Памятник скульптора Р. Маньи Леонардо Да Винчи с его учениками, а также барельефами, отображающими моменты жизни гения в Милане.
- Самая большая скульптура лошади в мире, которую Да Винчи создал с точки зрения идеальной красоты животного. Считается, что у «идеальной» лошади было около 25 прототипов.
- Не менее интересны шлюзы на миланских каналах – гениальные гидравлические сооружения, спроектированные Леонардо на службе у Лодовико Сфорца и установленные под его чутким наблюдением.