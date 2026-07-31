30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия "Следами Леонардо Да Винчи в Милане" - это путешествие в эпоху Возрождения, где каждый шаг открывает новую страницу из жизни и творчества великого мастера.Вашему вниманию представится возможность насладиться монументальной

росписью "Тайная вечеря", которая перевернула представления о живописи, исследовать зал Леонардо в Музее науки и техники, где собраны его невероятные изобретения и проекты. Мы пройдем по местам, где Леонардо оставил свой неизгладимый след: от виноградников, которые он лично высадил, до Пинакотеки Амброзиана с его непревзойденными рисунками. Эта экскурсия - настоящее погружение в историю, позволяющее прикоснуться к тайнам прошлого и увидеть мир глазами Да Винчи. Подарите себе этот незабываемый опыт, забронировав экскурсию уже сегодня

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Жизнь мастера в Милане

Я расскажу вам о детстве и становлении великого гения, а также подробно остановлюсь на миланском периоде жизни Да Винчи. Вы узнаете, почему Леонардо приехал в Милан из Флоренции, чем он занимался в городе, и на какие открытия Да Винчи вдохновил Милан. Например, именно миланские туманы натолкнули гения на мысль об управлении воздушными потоками и создании пропеллера… И это еще далеко не всё!

Посещение объектов, связанных с Да Винчи

В Милане существует множество мест, которые глубже познакомят нас с той или иной стороной жизни Леонардо Да Винчи. На экскурсии мы посетим самые интересные из них:

Монументальная роспись «Тайная вечеря» – вершина творчества Леонардо, которая находится в трапезной комнате доминиканских монахов церкви Санта Мария Делле Грацие. Легендарная работа, изменившая вектор развития западной живописи.

– вершина творчества Леонардо, которая находится в трапезной комнате доминиканских монахов церкви Санта Мария Делле Грацие. Легендарная работа, изменившая вектор развития западной живописи. Зал Леонардо Да Винчи в Музее науки и техники, где вы исследуете проектные работы мастера и узнаете об истории их создания, а также рассмотрите эскизы Да Винчи с зарисовками анатомии человека, оптики, гидрографии, геологии, ботаники и т. д.

Также можно увеличить время экскурсии и добавить в программу другие объекты на ваш выбор (либо заменить какой-либо объект из базовой программы). На посещение каждого музея стоит отвести 1-2 часа, на уличные объекты – по 20-30 минут:

Музей «Виноградники Леонардо Да Винчи» с посаженной в 2015 году виноградной лозой, о которой есть упоминания в завещанияx гения.

с посаженной в 2015 году виноградной лозой, о которой есть упоминания в завещанияx гения. Пинакотека «Амброзиана» с картиной Да Винчи «Музыкант» и листами его зарисовок, которые сохранились до наших дней в составе манускрипта «Атлантический Кодекс».

с картиной Да Винчи «Музыкант» и листами его зарисовок, которые сохранились до наших дней в составе манускрипта «Атлантический Кодекс». Памятник скульптора Р. Маньи Леонардо Да Винчи с его учениками, а также барельефами, отображающими моменты жизни гения в Милане.

Леонардо Да Винчи с его учениками, а также барельефами, отображающими моменты жизни гения в Милане. Самая большая скульптура лошади в мире, которую Да Винчи создал с точки зрения идеальной красоты животного. Считается, что у «идеальной» лошади было около 25 прототипов.

в мире, которую Да Винчи создал с точки зрения идеальной красоты животного. Считается, что у «идеальной» лошади было около 25 прототипов. Не менее интересны шлюзы на миланских каналах – гениальные гидравлические сооружения, спроектированные Леонардо на службе у Лодовико Сфорца и установленные под его чутким наблюдением.

Организационные детали