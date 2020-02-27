30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Жизнь мастера в Милане

Я расскажу вам о детстве и становлении великого гения, а также подробно остановлюсь на миланском периоде жизни Да Винчи. Вы узнаете, почему Леонардо приехал в Милан из Флоренции, чем он занимался в городе, и на какие открытия Да Винчи вдохновил Милан. Например, именно миланские туманы натолкнули гения на мысль об управлении воздушными потоками и создании пропеллера… И это еще далеко не всё!

Посещение объектов, связанных с Да Винчи

В Милане существует множество мест, которые глубже познакомят нас с той или иной стороной жизни Леонардо Да Винчи. На экскурсии мы посетим самые интересные из них:

Монументальная роспись «Тайная вечеря» – вершина творчества Леонардо, которая находится в трапезной комнате доминиканских монахов церкви Санта Мария Делле Грацие. Легендарная работа, изменившая вектор развития западной живописи.

– вершина творчества Леонардо, которая находится в трапезной комнате доминиканских монахов церкви Санта Мария Делле Грацие. Легендарная работа, изменившая вектор развития западной живописи. Зал Леонардо Да Винчи в Музее науки и техники, где вы исследуете проектные работы мастера и узнаете об истории их создания, а также рассмотрите эскизы Да Винчи с зарисовками анатомии человека, оптики, гидрографии, геологии, ботаники и т.д.

Также можно увеличить время экскурсии и добавить в программу другие объекты на ваш выбор (либо заменить какой-либо объект из базовой программы). На посещение каждого музея стоит отвести 1-2 часа, на уличные объекты – по 20-30 минут: