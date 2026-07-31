30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Следами Лeoнapдo Да Винчи в Милане

Загадки гения Леонардо Да Винчи раскрываются в экскурсии по Милану, где каждый уголок хранит историю
Экскурсия "Следами Леонардо Да Винчи в Милане" - это путешествие в эпоху Возрождения, где каждый шаг открывает новую страницу из жизни и творчества великого мастера.

Вашему вниманию представится возможность насладиться монументальной
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росписью "Тайная вечеря", которая перевернула представления о живописи, исследовать зал Леонардо в Музее науки и техники, где собраны его невероятные изобретения и проекты.

Мы пройдем по местам, где Леонардо оставил свой неизгладимый след: от виноградников, которые он лично высадил, до Пинакотеки Амброзиана с его непревзойденными рисунками.

Эта экскурсия - настоящее погружение в историю, позволяющее прикоснуться к тайнам прошлого и увидеть мир глазами Да Винчи. Подарите себе этот незабываемый опыт, забронировав экскурсию уже сегодня

5
109 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🖼️ Увидеть шедевры Леонардо Да Винчи
  • 🔍 Погрузиться в историю и культуру Милана
  • 🧠 Узнать о гениальных изобретениях мастера
  • 🏛️ Посетить знаковые музеи и памятники
  • 🎨 Оценить влияние Да Винчи на искусство
Следами Лeoнapдo Да Винчи в Милане
Следами Лeoнapдo Да Винчи в Милане
Следами Лeoнapдo Да Винчи в Милане

Что можно увидеть

  • Тайная вечеря
  • Зал Леонардо Да Винчи в Музее науки и техники
  • Виноградники Леонардо Да Винчи
  • Пинакотека Амброзиана
  • Памятник Леонардо Да Винчи
  • Скульптура лошади
  • Шлюзы на миланских каналах

Описание экскурсии

Жизнь мастера в Милане

Я расскажу вам о детстве и становлении великого гения, а также подробно остановлюсь на миланском периоде жизни Да Винчи. Вы узнаете, почему Леонардо приехал в Милан из Флоренции, чем он занимался в городе, и на какие открытия Да Винчи вдохновил Милан. Например, именно миланские туманы натолкнули гения на мысль об управлении воздушными потоками и создании пропеллера… И это еще далеко не всё!

Посещение объектов, связанных с Да Винчи

В Милане существует множество мест, которые глубже познакомят нас с той или иной стороной жизни Леонардо Да Винчи. На экскурсии мы посетим самые интересные из них:

  • Монументальная роспись «Тайная вечеря» – вершина творчества Леонардо, которая находится в трапезной комнате доминиканских монахов церкви Санта Мария Делле Грацие. Легендарная работа, изменившая вектор развития западной живописи.
  • Зал Леонардо Да Винчи в Музее науки и техники, где вы исследуете проектные работы мастера и узнаете об истории их создания, а также рассмотрите эскизы Да Винчи с зарисовками анатомии человека, оптики, гидрографии, геологии, ботаники и т. д.

Также можно увеличить время экскурсии и добавить в программу другие объекты на ваш выбор (либо заменить какой-либо объект из базовой программы). На посещение каждого музея стоит отвести 1-2 часа, на уличные объекты – по 20-30 минут:

  • Музей «Виноградники Леонардо Да Винчи» с посаженной в 2015 году виноградной лозой, о которой есть упоминания в завещанияx гения.
  • Пинакотека «Амброзиана» с картиной Да Винчи «Музыкант» и листами его зарисовок, которые сохранились до наших дней в составе манускрипта «Атлантический Кодекс».
  • Памятник скульптора Р. Маньи Леонардо Да Винчи с его учениками, а также барельефами, отображающими моменты жизни гения в Милане.
  • Самая большая скульптура лошади в мире, которую Да Винчи создал с точки зрения идеальной красоты животного. Считается, что у «идеальной» лошади было около 25 прототипов.
  • Не менее интересны шлюзы на миланских каналах – гениальные гидравлические сооружения, спроектированные Леонардо на службе у Лодовико Сфорца и установленные под его чутким наблюдением.

Организационные детали

  • Советуем бронировать экскурсию заранее: билет к монументальной росписи «Тайная вечеря» лучше приобретать за 3 месяца, тогда его стоимость будет 16€. Если заказывать билет позже, через агентство, он может стоить 35/40€.
  • Время экскурсии и количество посещаемых объектов можно увеличить: каждый дополнительный час стоит 65€ (либо 50€, если вы выберите продолжительность 8 часов)
  • Входные билеты в выбранные вами музеи оплачиваются дополнительно:
    — Музей науки и техники (10€ с человека)
    — «Виноградники Леонардо Да Винчи» (15€)
    — Пинакотека «Амброзиана» (15€)
    — «Тайная вечеря» (16€ — при заказе билетов за 3 месяца до экскурсии, если позже — 35/40€ при покупке билета через агентства; отдельно оплачиваются наушники по 5€)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваш гид в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1588 туристов
Здравствуйте, я профессиональный гид Милана с 12-летним стажем работы, а ещё — наш советский учитель с многолетним опытом работы с детьми дошкольного возраста, школьниками и их родителями. Со мной интересно
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всем — от 3 до 75 лет. Мои экскурсии пересекаются с жизнью, бытом, особенностями миланцев. Я цитирую стихи, анекдоты, высказывания знаменитых людей о городе. Очень люблю мою работу гида, люблю город Милан, а также мне очень нравится общаться с людьми. Я немного артистка, и аплодисменты частенько бывают кстати… Хотя самое большое удовольствие для меня — дать возможность людям посмотреть, понять и полюбить Милан.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 109 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
99
4
6
3
2
2
2
1
Елена
Благодарим Людмилу за возможность увидеть роспись «Тайная Вечеря» Леонардо!!!! Это полный восторг! А как Людмила интересно все нам рассказала и показала! Также Людмила провела нас по Пинакотеке Амброзиана, уделяя внимания мелким деталям, которые мы бы никогда не заметили! Профессионал! Дети-подростки в восторге! 💯 рекомендуем!
Благодарим Людмилу за возможность увидеть роспись «Тайная Вечеря» Леонардо!!!! Это полный восторг! А как Людмила интересно
Благодарим Людмилу за возможность увидеть роспись «Тайная Вечеря» Леонардо!!!! Это полный восторг! А как Людмила интересно
Благодарим Людмилу за возможность увидеть роспись «Тайная Вечеря» Леонардо!!!! Это полный восторг! А как Людмила интересно
Благодарим Людмилу за возможность увидеть роспись «Тайная Вечеря» Леонардо!!!! Это полный восторг! А как Людмила интересно
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Е
Людмила очень эмоциональный расказчик, прекрасно владеющий материалом. Даже сын-подросток заинтересовался. Спасибо за прекрасную организацию и яркие впечатления.
Людмила очень эмоциональный расказчик, прекрасно владеющий материалом. Даже сын-подросток заинтересовался. Спасибо за прекрасную организацию и яркие
Людмила
Людмила
Ответ организатора:
Спасибо Вам!
До новых встреч!
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Е
Людмила замечательный экскурсовод! Было очень интересно. Людмила провела нас везде без очередей. Очень рекомендую
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В
Очень очень и очень понравилась экскурсия с Людмилой! Было действительно интересно, не сухие факты, а именно полноценная история. Она просто завораживала своими рассказами, учла наши пожелания, чему хотели бы уделить особое внимание! Приветливая и жизнерадостная, не уставала рассказывать, а мы слушать! очень советуем к ней попасть…. и вы не разочаруетесь 100%
Людмила
Людмила
Ответ организатора:
Спасибо Вам, до новых встреч.
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А
Замечательная экскурсия. Людмиле огромная благодарность!
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Н
Мы очень благодарны Людмиле за возможность увидеть Тайную вечерю.
Она потрясающий рассказчик с профессиональным подходом. Ее знает весь Милан и нам достаются улыбки итальнцев. 🫶🙂
Людмила
Людмила
Ответ организатора:
Спасибо. До новых встреч. 🥰
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