30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать о жизни гения в Милане и познакомиться с его величайшими творениями

Людмила
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Людмила – ваш гид
Цель моей экскурсии – познакомить путешественников с жизнью Леонардо Да Винчи в Милане и легендарными работами мастера: от «Тайной вечери», изменившей ход развития искусства, и зала «Осей» Замка Сфорца до уникальных изобретений, которые на века опередили своё время.

Вы сможете глубже понять творчество Да Винчи и изучить самые разные грани его монументальной личности!
155 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии30 отзывов
4.77
Следами Лeoнapдo Да Винчи в Милане
Следами Лeoнapдo Да Винчи в Милане

Что вас ожидает

Жизнь мастера в Милане
Я расскажу вам о детстве и становлении великого гения, а также подробно остановлюсь на миланском периоде жизни Да Винчи. Вы узнаете, почему Леонардо приехал в Милан из Флоренции, чем он занимался в городе, и на какие открытия Да Винчи вдохновил Милан. Например, именно миланские туманы натолкнули гения на мысль об управлении воздушными потоками и создании пропеллера… И это еще далеко не всё!

Посещение объектов, связанных с Да Винчи
В Милане существует множество мест, которые глубже познакомят нас с той или иной стороной жизни Леонардо Да Винчи. На экскурсии мы посетим самые интересные из них:

  • Монументальная роспись «Тайная вечеря» – вершина творчества Леонардо, которая находится в трапезной комнате доминиканских монахов церкви Санта Мария Делле Грацие. Легендарная работа, изменившая вектор развития западной живописи.
  • Зал Леонардо Да Винчи в Музее науки и техники, где вы исследуете проектные работы мастера и узнаете об истории их создания, а также рассмотрите эскизы Да Винчи с зарисовками анатомии человека, оптики, гидрографии, геологии, ботаники и т.д.

Также можно увеличить время экскурсии и добавить в программу другие объекты на ваш выбор (либо заменить какой-либо объект из базовой программы). На посещение каждого музея стоит отвести 1-2 часа, на уличные объекты – по 20-30 минут:

  • Музей «Виноградники Леонардо Да Винчи» с посаженной в 2015 году виноградной лозой, о которой есть упоминания в завещанияx гения.
  • Пинакотека «Амброзиана» с картиной Да Винчи «Музыкант» и листами его зарисовок, которые сохранились до наших дней в составе манускрипта «Атлантический Кодекс».
  • Памятник скульптора Р. Маньи Леонардо Да Винчи с его учениками, а также барельефами, отображающими моменты жизни гения в Милане.
  • Самая большая скульптура лошади в мире, которую Да Винчи создал с точки зрения идеальной красоты животного. Считается, что у «идеальной» лошади было около 25 прототипов.
  • Не менее интересны шлюзы на миланских каналах – гениальные гидравлические сооружения, спроектированные Леонардо на службе у Лодовико Сфорца и установленные под его чутким наблюдением.

Организационные детали

  • Советуем бронировать экскурсию заранее: билет к монументальной росписи «Тайная вечеря» лучше приобретать за 3 месяца, тогда его стоимость будет 12€. Если заказывать билет позже, через агентство, он может стоить до 30€.
  • Время экскурсии и количество посещаемых объектов можно увеличить: каждый дополнительный час стоит 60€ (либо 50€, если вы выберите продолжительность 8 часов)
  • Входные билеты в выбранные вами музеи оплачиваются дополнительно:
    — Музей науки и техники (8€ с человека)
    — «Виноградники Леонардо Да Винчи» (12€)
    — Пинакотека «Амброзиана» (12€)
    — «Тайная вечеря» (12€ — при заказе билетов за 3 месяца до экскурсии, если позже — 30€ при покупке билета через агентства)
Следами Лeoнapдo Да Винчи в Милане
Следами Лeoнapдo Да Винчи в Милане
Следами Лeoнapдo Да Винчи в Милане
Следами Лeoнapдo Да Винчи в Милане
Следами Лeoнapдo Да Винчи в Милане
Следами Лeoнapдo Да Винчи в Милане

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Людмила
Людмила
Здравствуйте, мне 44 года. Я профессиональный гид г. Милана с двенадцaтилетним стажем работы гидом. Кроме этого я - наш "советский" учитель... С многолетним стажем работы как с детьми дошкольного возраста, так и со школьниками и их родителями. Со мной интересно всем от 3...5лет до 75лет. Все мои экскурсии пересекаются с жизнью, бытом, особенностями миланцев. Во время экскурсий я цитирую стихи, анекдоты, высказывания знаменитых людей о городе. Я очень люблю мою работу гида, люблю город Милан, а также мне очень нравиться общаться с людьми, я немного артистка и аплодисменты частенько бывают к стати... Хотя самым большим удовольствием для меня является дать возможность людям Милан посмотреть, понять и полюбить.
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30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 февраля 2020
Спасибо Людмиле за интересную экскурсию, в ходе которой посетили интересные места, связанные с именем великого Леонардо Да Винчи. Особенно благодарны за предоставленную возможность увидеть "Тайную вечеря" и замечательный содержательный рассказ об этом самом знаменитом произведении. Не мало важным было внимательное отношение к нам, как гостям Милана. Благодарны и за ценные рекомендации о том, что еще сами сможем посетить за короткое время пребывания в городе. Татьяна
24 февраля 2020
В целом, экскурсия понравилась. Как минус отметил бы, что иногда "резали слух" речевые обороты.
Полгода назад были на экскурсии по Барселоне с гидом, который ранее работал журналистом на телеканале. Разница в правильности речи очень заметна.
9 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась, Мы бы сами потратили много времени, чтобы узнать о Леонардо да Винчи столько, сколько узнали за время экскурсии. Ещё мы узнали много о Милане и тех местах, которыми проходили. С удовольствием посетила бы другие экскурсии Людмилы
8 февраля 2020
Я был удивлён тому, что мой 12 летний сын был под сильным впечатлением от экскурсии. Отлично изложенные факты, нет ничего лишнего.
4 января 2020
Людмила - прекрасный экскурсовод, ее истории очень структурированы, последовательны, содержат интересные детали. При этом нет механистичности. Обязательно возьмём экскурсии Людмилы в следующий раз.
3 ноября 2019
Людмила прекрасный гид, умеющий увлечь и зажечь.
7 сентября 2019
Отличный гид и прекрасная экскурсия! Всё чётко, громко и по делу. Людмила отвечает на все вопросы, при этом держит рамки запланированного времени. Посещение "Тайной вечери" и её рассказ там, стоил потраченных денег, спасибо! В конце Людмила нам посоветовала (по нашей просьбе) недорогой и вкусный ресторанчик в центре.
21 августа 2019
Экскурсовод был замечательный. Экскурсия, связанная с историей жизни в Милане Леонардо да Винчи, была очень познавательной, увлекательной и интересной. Очень понравилась нашим детям ( 21 год и 16 лет). Экскурсовод знает очень много исторических фактов, увлекает рассказом о фреске Тайная вечера, даже людей, не интересующихся искусством и историей, не оставит равнодушным.
15 июля 2019
Сама идея экскурсии несомненно хороша, особенно фреска. Много интересной информации, но очень дорого для того объема информации, что мы получили. А потом нас немного смутило поведение гида, когда она начала с нас требовать на 35 € больше заявленной суммы, так как водила водила , а в конце заявила что мы на пол часа перегуляли. Хотя в начале экскурсии даже не предупредила о том что такое возможно. По сути мы увидала только фреску, за Билеты на которую мы переплатили ей по 38€ с человека, и ещё она предложила посетить зал осей в замке Сфорцеско, так как время ещё осталось. Но сути вышло, что его не осталось и нам пришлось ей заплатить , так как мы оказались видимо культурнее;))))
10 мая 2019
Людмила отличный гид и рассказчик! Было безумно интересно её слушать! Обязательно воспользуемся ее услугами, когда снова вернёмся в Милан.
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