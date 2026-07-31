30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я расскажу вам о детстве и становлении великого гения, а также подробно остановлюсь на миланском периоде жизни Да Винчи. Вы узнаете, почему Леонардо приехал в Милан из Флоренции, чем он занимался в городе, и на какие открытия Да Винчи вдохновил Милан. Например, именно миланские туманы натолкнули гения на мысль об управлении воздушными потоками и создании пропеллера… И это еще далеко не всё!
Посещение объектов, связанных с Да Винчи
В Милане существует множество мест, которые глубже познакомят нас с той или иной стороной жизни Леонардо Да Винчи. На экскурсии мы посетим самые интересные из них:
Монументальная роспись «Тайная вечеря» – вершина творчества Леонардо, которая находится в трапезной комнате доминиканских монахов церкви Санта Мария Делле Грацие. Легендарная работа, изменившая вектор развития западной живописи.
Зал Леонардо Да Винчи в Музее науки и техники, где вы исследуете проектные работы мастера и узнаете об истории их создания, а также рассмотрите эскизы Да Винчи с зарисовками анатомии человека, оптики, гидрографии, геологии, ботаники и т. д.
Также можно увеличить время экскурсии и добавить в программу другие объекты на ваш выбор (либо заменить какой-либо объект из базовой программы). На посещение каждого музея стоит отвести 1-2 часа, на уличные объекты – по 20-30 минут:
Музей «Виноградники Леонардо Да Винчи» с посаженной в 2015 году виноградной лозой, о которой есть упоминания в завещанияx гения.
Пинакотека «Амброзиана» с картиной Да Винчи «Музыкант» и листами его зарисовок, которые сохранились до наших дней в составе манускрипта «Атлантический Кодекс».
Памятник скульптора Р. Маньи Леонардо Да Винчи с его учениками, а также барельефами, отображающими моменты жизни гения в Милане.
Самая большая скульптура лошади в мире, которую Да Винчи создал с точки зрения идеальной красоты животного. Считается, что у «идеальной» лошади было около 25 прототипов.
Не менее интересны шлюзы на миланских каналах – гениальные гидравлические сооружения, спроектированные Леонардо на службе у Лодовико Сфорца и установленные под его чутким наблюдением.
Организационные детали
Советуем бронировать экскурсию заранее: билет к монументальной росписи «Тайная вечеря» лучше приобретать за 3 месяца, тогда его стоимость будет 16€. Если заказывать билет позже, через агентство, он может стоить 35/40€.
Время экскурсии и количество посещаемых объектов можно увеличить: каждый дополнительный час стоит 65€ (либо 50€, если вы выберите продолжительность 8 часов)
Входные билеты в выбранные вами музеи оплачиваются дополнительно: — Музей науки и техники (10€ с человека) — «Виноградники Леонардо Да Винчи» (15€) — Пинакотека «Амброзиана» (15€) — «Тайная вечеря» (16€ — при заказе билетов за 3 месяца до экскурсии, если позже — 35/40€ при покупке билета через агентства; отдельно оплачиваются наушники по 5€)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1588 туристов
Здравствуйте, я профессиональный гид Милана с 12-летним стажем работы, а ещё — наш советский учитель с многолетним опытом работы с детьми дошкольного возраста, школьниками и их родителями. Со мной интересно читать дальшеуменьшить
всем — от 3 до 75 лет. Мои экскурсии пересекаются с жизнью, бытом, особенностями миланцев. Я цитирую стихи, анекдоты, высказывания знаменитых людей о городе. Очень люблю мою работу гида, люблю город Милан, а также мне очень нравится общаться с людьми. Я немного артистка, и аплодисменты частенько бывают кстати… Хотя самое большое удовольствие для меня — дать возможность людям посмотреть, понять и полюбить Милан.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 109 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Благодарим Людмилу за возможность увидеть роспись «Тайная Вечеря» Леонардо!!!! Это полный восторг! А как Людмила интересно все нам рассказала и показала! Также Людмила провела нас по Пинакотеке Амброзиана, уделяя внимания мелким деталям, которые мы бы никогда не заметили! Профессионал! Дети-подростки в восторге! 💯 рекомендуем!
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Е
Екатерина
Людмила очень эмоциональный расказчик, прекрасно владеющий материалом. Даже сын-подросток заинтересовался. Спасибо за прекрасную организацию и яркие впечатления.
Людмила
Ответ организатора:
Спасибо Вам! До новых встреч!
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Е
Елена
Людмила замечательный экскурсовод! Было очень интересно. Людмила провела нас везде без очередей. Очень рекомендую
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В
Виктор
Очень очень и очень понравилась экскурсия с Людмилой! Было действительно интересно, не сухие факты, а именно полноценная история. Она просто завораживала своими рассказами, учла наши пожелания, чему хотели бы уделить особое внимание! Приветливая и жизнерадостная, не уставала рассказывать, а мы слушать! очень советуем к ней попасть…. и вы не разочаруетесь 100%