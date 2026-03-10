33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте, как вы прогуливаетесь по величественным площадям Милана, а ваш личный фотограф запечатлевает каждый радостный момент. Эта фотопрогулка - идеальный способ оставить яркие воспоминания о вашем путешествии. Вас ожидает не
6 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Уникальные фотографии на фоне миланских достопримечательностей
- 🌟 Лёгкая и непринуждённая фотопрогулка
- 📚 Интересные рассказы о жизни в Италии
- 🍰 Советы по лучшим кондитерским и кофейням
- 🛍️ Рекомендации по шопингу в Милане
- 🎨 Авторская обработка и ретушь фотографий
Что можно увидеть
- Дуомо
- Галерея Виктора Эммануила
- Улицы с жёлтыми трамвайчиками
Описание фото-прогулки
Счастливые моменты на память
Милан – прекрасная декорация для фото: я с радостью пофотографирую вас на фоне роскошного Дуомо, в Галерее Виктора Эммануила и на улицах с жёлтыми трамвайчиками, найду идеальные ракурсы и запечатлею радостные эмоции. Обещаю не вымученные постановочные фотографии, а лёгкую прогулку с динамичными и живыми кадрами.
Как и чем живёт Милан
Во время прогулки я расскажу об образе жизни итальянцев, их быте и досуге. Вы также узнаете о миланской кухне, о лучших кондитерских и кофейнях, о местных традициях и особенностях. И конечно, я помогу сориентироваться в городе и посоветую места для шопинга.
Организационные детали
- Вы получите от 20 лучших фотографий в авторской обработке c ретушью
- Все фотографии в цветокоррекции в формате jpeg
- Съёмка проходит на фотоаппрат Nikon D500 или Nikon D850
- Фотографии передаются через файлообменник
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Дуомо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 342 туристов
Меня зовут Наталья, живу в Милане 7 лет. Я библиограф, психолог, кондитер и фотограф, Италия не дает расслабиться, хочется постоянно учиться и развиваться. Мне интересно сохранить ваши эмоции посредством фотографии на фоне одного из самых красивых городов!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 59 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотосессия в Милане -это нечто неописуемое! Каждый кадр - произведение искусства, каждый переулок -рамка для шедевра. Вся красота, которую увидела во мне замечательный фотограф Наталья, навсегда останется со мной! Рекомендую однозначно всем, кто хочет высокопрофессиональные фото.
+1
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Наталья очень ответственная и пунктуальная: все обсудили, обговорили, даже советы по одежде дала! Очень хорошо знает знаковые места города. Умеет находить общий язык, чтобы было комфортно человеку в кадре 👍 Жду фотографии 🙏✊ Ниже приложила свои фото из телефона
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Отличная фото прогулка с Натальей! Очень приятная и легкая в общении, Наталья рассказала о городе и запечатлела прекрасные моменты!
Очень советую!
Очень советую!
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Добрый день, друзья! Хочу поделиться своими замечательными впечатлениями. Заказывая данную услугу, фотосессию, я надеялась получить фотографии совместные с дочерью не селфи на вытянутую руку… а более привлекательные))) Но, то что
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Прекрасная фотосессия, получилось много красивых фото, значительно больше заявленного количества. Все понравилось, рекомендую Наталью!
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Е
Фотосессия с Натальей превзошла все наши ожидания! Мало того, что Наталья сама очень комфортный и приятный собеседник, она оказалась действительно профессиональным фотографом. Мы получили фотографии, которые полностью отразили атмосферу Милана и, вдобавок, подарили нам незабываемые впечатление. Со слов подруги, которая боится фотографироваться, она получила свои самые удачные фотографии в жизни. Пожалуй, это было одно из наших лучших денежных вложений))
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