33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Счастливые моменты на память

Милан – прекрасная декорация для фото: я с радостью пофотографирую вас на фоне роскошного Дуомо, в Галерее Виктора Эммануила и на улицах с жёлтыми трамвайчиками, найду идеальные ракурсы и запечатлею радостные эмоции. Обещаю не вымученные постановочные фотографии, а лёгкую прогулку с динамичными и живыми кадрами.

Как и чем живёт Милан

Во время прогулки я расскажу об образе жизни итальянцев, их быте и досуге. Вы также узнаете о миланской кухне, о лучших кондитерских и кофейнях, о местных традициях и особенностях. И конечно, я помогу сориентироваться в городе и посоветую места для шопинга.