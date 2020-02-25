33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Дружеская прогулка и альбом воспоминаний

Наталья
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Наталья – ваш гид
Один из лучших сувениров, которые можно привезти из Милана — это фотографии на фоне архитектуры города и на атмосферных улочках.

Вас ждёт лёгкая фотопрогулка, во время которой я расскажу о жизни в Италии и итальянцах.

А главное, сделаю ваши воспоминания об отдыхе красивыми и долговечными!
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 2 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии33 отзыва
4.91
Фотосессия в Милане
Фотосессия в Милане

Что вас ожидает

Счастливые моменты на память
Милан – прекрасная декорация для фото: я с радостью пофотографирую вас на фоне роскошного Дуомо, в Галерее Виктора Эммануила и на улицах с жёлтыми трамвайчиками, найду идеальные ракурсы и запечатлею радостные эмоции. Обещаю не вымученные постановочные фотографии, а лёгкую прогулку с динамичными и живыми кадрами.

Как и чем живёт Милан
Во время прогулки я расскажу об образе жизни итальянцев, их быте и досуге. Вы также узнаете о миланской кухне, о лучших кондитерских и кофейнях, о местных традициях и особенностях. И конечно, я помогу сориентироваться в городе и посоветую места для шопинга.

Организационные детали

  • Вы получите от 20 лучших фотографий в авторской обработке c ретушью
  • Все фотографии в цветокоррекции в формате jpeg
  • Фотографии передаются через файлообменник
Фотосессия в Милане
Фотосессия в Милане
Фотосессия в Милане
Фотосессия в Милане
Фотосессия в Милане
Фотосессия в Милане
Фотосессия в Милане
Фотосессия в Милане
Фотосессия в Милане
Фотосессия в Милане
Фотосессия в Милане
Фотосессия в Милане
Фотосессия в Милане

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Меня зовут Наталья, живу в Милане 7 лет. Я библиограф, психолог, кондитер и фотограф, Италия не дает расслабиться, хочется постоянно учиться и развиваться. Мне интересно сохранить ваши эмоции посредством фотографии на фоне одного из самых красивых городов!
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33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

25 февраля 2020
Все отлично, за 1,5 часа более 100 фотографий по основным достопримечательностям центра Милана. В дополненин список мест, где можно и нужно покушать))).
Буду рекомендовать знакомым.
30 января 2020
Замечательная экскурсия.
26 января 2020
Я была в командировке и был свободный буквально один день, заранее договорилась с Натальей о времени проведения экскурсии. Наталья и время посоветовала, чтобы толпы туристов не было и как одеться правильно. Наша фото прогулка прошла очень увлекательно, помимо рассказа о культурных достопримечательностях Наталья очень интересно рассказывала о повседневной жизни миланцев. А плюс к впечатлениям о прогулке ну просто замечательные фотографии. Теперь благодаря Наталье этот один день навсегда в моей памяти полный впечатлений. Однозначно советую всем при планировании своего отпуска-поездки устроить себе похожую прогулку с Натальей!!!
8 января 2020
Фотосессия была отличной, удачный маршрут, красивые виды, лёгкая беседа. Рекомендую. Елена
Ольга
26 декабря 2019
Несмотря на дождливый день, Наталья сумела показать мне настоящий Милан, с его известными и скрытыми красотами. И фото получились отличные.
7 октября 2019
Огромное спасибо, экскурсия замечательная. Рекомендую всем
Марат
23 сентября 2019
Наталья, прекрасный человек. Добрая, лёгкая, не зря по образованию психолог)) всем рекомендую эту фотоэкскурсию, сами вы себя на фоне красот Милана, так не запечатлите)
18 июля 2019
Это был отличный день,замечательный ,приятный в общении фотограф .Мы обязательно порекомендуем её своим друзьям!
30 июня 2019
Отлично провела время. Насыщенно, интересно) Наталья приятный собеседник и великолепный фотограф
1 июня 2019
Наталья, чудесный талантливый фотограф! Легко подстраивается под ваши интересы и делает так, чтобы прогулка по Милану получилась очень атмосферной, а из фото совершенно невозможно было выбрать лучшие, ибо они все как из модного журнала! Очень рекомендую!!!
Ещё 23 отзыва

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