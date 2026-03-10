33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте, как вы прогуливаетесь по величественным площадям Милана, а ваш личный фотограф запечатлевает каждый радостный момент. Эта фотопрогулка - идеальный способ оставить яркие воспоминания о вашем путешествии. Вас ожидает не

просто сессия, а настоящее погружение в культуру и атмосферу города. Мы пройдемся по знаменитым местам, таким как собор Дуомо и Галерея Виктора Эммануила, а также посетим уютные улочки, где каждый камень дышит историей. Ваш личный гид и фотограф расскажет интересные факты о жизни итальянцев, поделится секретами местной кухни и рекомендует лучшие магазины и кафе. В результате вы получите не только памятные фотографии, но и уникальный опыт, который останется с вами навсегда. После прогулки вы получите профессионально обработанные фотографии, которые станут отличным сувениром и украсят ваш семейный альбом

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Счастливые моменты на память

Милан – прекрасная декорация для фото: я с радостью пофотографирую вас на фоне роскошного Дуомо, в Галерее Виктора Эммануила и на улицах с жёлтыми трамвайчиками, найду идеальные ракурсы и запечатлею радостные эмоции. Обещаю не вымученные постановочные фотографии, а лёгкую прогулку с динамичными и живыми кадрами.

Как и чем живёт Милан

Во время прогулки я расскажу об образе жизни итальянцев, их быте и досуге. Вы также узнаете о миланской кухне, о лучших кондитерских и кофейнях, о местных традициях и особенностях. И конечно, я помогу сориентироваться в городе и посоветую места для шопинга.

Организационные детали