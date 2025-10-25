Приглашаю увидеть визитные карточки Милана в экспресс-режиме.
За 2 часа мы охватим историю города от сверкающего делового района Порта Нуова до легендарного собора.
Вы полюбуетесь театром «Ла Скала», узнаете, где любил гулять Леонардо да Винчи, и подойдёте к самому зелёному небоскрёбу Европы. Первое свидание с Миланом будет незабываемым!
За 2 часа мы охватим историю города от сверкающего делового района Порта Нуова до легендарного собора.
Вы полюбуетесь театром «Ла Скала», узнаете, где любил гулять Леонардо да Винчи, и подойдёте к самому зелёному небоскрёбу Европы. Первое свидание с Миланом будет незабываемым!
Описание экскурсии
- Мы прогуляемся по «золотому треугольнику», охватив главные символы Милана
- По дороге не будет скучной сухой истории — только яркие факты и легенды
- Я покажу любопытные детали, которые легко упустить за фасадами дворцов и галерей
- Всего за пару часов вам откроются: Дуомо со своими тайнами, «Ла Скала», Галерея Виктора Эммануила II, Палаццо делла Раджоне, замок Сфорца и многое другое
На прогулке
- Я научу вас чувствовать себя немножко миланцем
- Приправлю историю столицы наблюдениями о жизни горожан: расскажу, чем живут миланцы, где они пьют утренний капучино и чем отличается аперитив по-милански
- Подскажу адреса ресторанчиков, где готовят настоящую коту́летту алла миланезе или знаменитое ризотто с шафраном
- Проведу для вас мини-курс итальянского, чтобы вы могли уверенно заказать кофе или спросить дорогу у местных
- Пофотографирую вас с лучших ракурсов на ваш телефон или фотоаппарат — потому что по себе знаю, как важно сохранить воспоминания в виде красивых фотографий
Организационные детали
Экскурсия пешеходная, но несколько раз мы воспользуемся метро — билеты, в том числе для гида, не входят в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Милане
Провёл экскурсии для 212 туристов
Влюбляю путешественников в модный Милан. Буду вашим проводником в мир итальянского лоска. Безумно люблю Италию и хочу делиться этой любовью с вами! На прогулке никому не будет скучно — мы не будем
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
25 окт 2025
Спасибо большое Павел! Не перегрузили информацией, доступно, понятно и очень интересно. Все довольны!
Входит в следующие категории Милана
Похожие экскурсии из Милана
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Пешком по Милану от Кастелло до Дуомо
Прогулка по историческому Милану от замка Сфорцеско до площади Дуомо. Откройте для себя средневековые тайны и узнайте о герцогах и архиепископах
Начало: У станции метро San Babila
Сегодня в 18:30
Завтра в 15:00
€96
€120 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Экспресс-прогулка по Милану
Откройте для себя исторический центр Милана за час! Узнайте о ключевых достопримечательностях и получите рекомендации для будущих визитов
Начало: Центр города
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Милан - не только Дуомо и Ла Скала
Экскурсия по Милану, раскрывающая тайны города: от призраков и римских развалин до секретных дворцов и легенд о Леонардо да Винчи
9 дек в 10:00
11 дек в 10:00
€300 за всё до 4 чел.