В нашей экскурсии вы узнаете о самом раннем периоде истории Милана (или Медиолана, именно так город назывался раньше), со времени его основания кельтами в VI веке до н. э. вплоть до IV века н. э. Вы увидите самые ранние памятники многовекового города.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Мало кто знает, что в Милане сохранились руины римского амфитеатра, почти равного по размерам Колизею, или что Милан был столицей Римской Империи на протяжении почти 150 лет. В Милане в 313 году был принят закон, сыгравший важнейшую роль в истории всей нашей цивилизации — закон, который давал христианам свободу открыто исповедовать их религию. После чего в Милане начинается возведение первых христианских церквей, получивших название базилик. В Милане их строительство связано с деятельностью Святого Амвросия, в последствии ставшего официальным покровителем города. Практически все базилики, которые были построены в те далёкие времена, сохранились до наших дней. Именно в то далёкое время, во времена епископа св. Амвросия и императора Феодосия I, город по праву соперничает в великолепии с Римом и Равенной. Важная информация:
Совет: экскурсию желательно дополнить посещением археологического музея, расположенного на улице Корсо Маджента, 15. Экскурсия по нему длится 1 час и будет стоить ещё 20 евро с человека + входной билет (3 евро). По пятницам во второй половине дня вход в музей бесплатный.
По согласованию с гидом
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
