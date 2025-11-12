Что вас ждёт? Мало кто знает, что в Милане сохранились руины римского амфитеатра, почти равного по размерам Колизею, или что Милан был столицей Римской Империи на протяжении почти 150 лет. В Милане в 313 году был принят закон, сыгравший важнейшую роль в истории всей нашей цивилизации — закон, который давал христианам свободу открыто исповедовать их религию. После чего в Милане начинается возведение первых христианских церквей, получивших название базилик. В Милане их строительство связано с деятельностью Святого Амвросия, в последствии ставшего официальным покровителем города. Практически все базилики, которые были построены в те далёкие времена, сохранились до наших дней. Именно в то далёкое время, во времена епископа св. Амвросия и императора Феодосия I, город по праву соперничает в великолепии с Римом и Равенной. Важная информация:

Совет: экскурсию желательно дополнить посещением археологического музея, расположенного на улице Корсо Маджента, 15. Экскурсия по нему длится 1 час и будет стоить ещё 20 евро с человека + входной билет (3 евро). По пятницам во второй половине дня вход в музей бесплатный.