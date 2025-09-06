2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Индивидуальная экскурсия по Милану подарит незабываемые впечатления. Участники увидят Кафедральный собор и узнают его легенды, прогуляются по галерее Витторио-Эммануила II и откроют секреты местных традиций. Театр Ла Скала и замок Сфорца также входят в маршрут. Гости смогут насладиться прогулкой по парку Семипионе и живописным каналом Навильи. Экскурсия завершится рекомендациями лучших ресторанов и баров, чтобы каждый смог почувствовать вкус настоящей итальянской жизни

Описание экскурсии

«Визитные карточки» города

Мы начнем прогулку на площади Дуомо — вы увидите готический Кафедральный собор и услышите легенды этого величайшего строения. Следом заглянете в один первых торговых пассажей Европы — галерею Витторио-Эммануила II — и узнаете, где открылся первый бутик Прада и в чем секрет расположенной в «гостиной Милана» скульптуры быка. Я покажу легендарный театр Ла Скала и расскажу, как и где купить билеты в знаменитую миланскую оперу и в наряде какого цвета вас не пустят в театр. А еще помогу ощутить колорит исторического центра Милана и раскрою, с чего начинался город, как переводится его название и где предпочитают селиться местные жители.

Милан вчера и сегодня

Вы погуляете по финансовому кварталу и увидите лощеных модников в костюмах, найдете скандальную статую и поймете, почему миланцы всегда спешат. Отдохнете в парке Семипионе, «зеленом сердце» города, впечатлитесь живописным каналом Навильи и почувствуете дыхание прошлого у римских руин и могучего замка Сфорца. Я расскажу, где в Милане найти розовых фламинго, поля тюльпанов и вкусные аперитивы. В завершение посоветую лучшие рестораны и бары города и раскрою секреты счастливой жизни итальянцев.

Организационные детали