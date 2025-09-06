2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Откройте для себя Милан с его величественными соборами, легендарными театрами и уютными улочками. Узнайте, почему этот город так притягателен
Индивидуальная экскурсия по Милану подарит незабываемые впечатления.
Участники увидят Кафедральный собор и узнают его легенды, прогуляются по галерее Витторио-Эммануила II и откроют секреты местных традиций. Театр Ла Скала и замок Сфорца также входят в маршрут. Гости смогут насладиться прогулкой по парку Семипионе и живописным каналом Навильи.
Экскурсия завершится рекомендациями лучших ресторанов и баров, чтобы каждый смог почувствовать вкус настоящей итальянской жизни
Мы начнем прогулку на площади Дуомо — вы увидите готический Кафедральный собор и услышите легенды этого величайшего строения. Следом заглянете в один первых торговых пассажей Европы — галерею Витторио-Эммануила II — и узнаете, где открылся первый бутик Прада и в чем секрет расположенной в «гостиной Милана» скульптуры быка. Я покажу легендарный театр Ла Скала и расскажу, как и где купить билеты в знаменитую миланскую оперу и в наряде какого цвета вас не пустят в театр. А еще помогу ощутить колорит исторического центра Милана и раскрою, с чего начинался город, как переводится его название и где предпочитают селиться местные жители.
Милан вчера и сегодня
Вы погуляете по финансовому кварталу и увидите лощеных модников в костюмах, найдете скандальную статую и поймете, почему миланцы всегда спешат. Отдохнете в парке Семипионе, «зеленом сердце» города, впечатлитесь живописным каналом Навильи и почувствуете дыхание прошлого у римских руин и могучего замка Сфорца. Я расскажу, где в Милане найти розовых фламинго, поля тюльпанов и вкусные аперитивы. В завершение посоветую лучшие рестораны и бары города и раскрою секреты счастливой жизни итальянцев.
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника на площади Дуомо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 453 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Анастасия, и я влюблена в Бергамо, куда переехала из Беларуси в 2012 году. За это время я объездила всю Италию, познакомилась с местным бытом читать дальшеуменьшить
и традициями, а жизнь среди итальянцев помогла мне лучше понять их образ мыслей, любовь к жизни и умение наслаждаться каждым моментом.
С удовольствием познакомлю вас с Бергамо, поделюсь интересными историями и малоизвестными фактами о городе. Я ценю индивидуальный подход и всегда учитываю пожелания и возможности своих гостей. Сама не люблю скучные экскурсии, поэтому сделаю всё, чтобы наше путешествие получилось живым, увлекательным и запоминающимся.
Буду рада показать вам Бергамо своими глазами и подарить яркие эмоции и впечатления!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
–
3
–
2
–
1
–
Татьяна
Замечательная была экскурсия, легкая, без напряжения, интересно очень, посетили оооочень красивое и вкусное кафе, отведали бомбические десерты, водила Анастасия по самым лучшим, интересным и красивым местам! Очень рекомендую это делать утром, когда мало людей. И только с Настей 😍
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Наталья
Анастасия показала Милан с самых красивых сторон, богатые районы, знаменитые места, вкусные точки, пили кофе в знаменитой кофейне, побывали даже в оптике для проверки зрения, где нам сделали приятную скидку на брендовые очки, обязательно рекомендуем❤️
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С
Сергей
Анастасия, отличный гид. Классно погуляли, познакомились с историей и архитектурой города. Выпили вкусный кофе в секретном месте, съели по самому вкусному пирожку в мире и поужинали с золотым ризотто (это всё по рекомендации Анастасии)
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Алексей
Добрый день! Экскурсия замечательная! Очень благодарны Анастасии за приятную зимнюю прогулку по Милану! Познавательный и оригинальный рассказ о достопримечательностях города и его необычных локациях. Самое главное - вся экскурсия прошла в хорошем, живом диалоге! А это всегда важно и полезно! Будем обязательно рекомендовать знакомым и друзьям посетить экскурсию Анастасии!
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Юлиана
Ни секунды не пожалела. Это супер экскурсия по супер маршрутам. Очень рекомендую! И даже вас сфотографируют:) Но готовьте ноги и спину, придется много ходить. Благодарю Анастасию, это было чудесно.
+1
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А
Анастасия
Анастасия очееень интересно рассказывает, мы взглянули на Милан совершенно с иной точки зрения, нам показали прекрасные уголки частных двориков, посетили невероятно красивый собор Дуомо. Анастасия помогла в выборе классных кафе и ресторанов. Огромная ей благодарность и однозначно рекомендуем!
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