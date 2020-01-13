2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Самое интересное о столице моды на насыщенной обзорной экскурсии

Анастасия
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Анастасия – ваш гид
Вы увидите главные достопримечательности Милана, познакомитесь с историей, легендами и архитектурой города.

Я поделюсь занимательными традициями местных, а также расскажу, кто из знаменитостей здесь родился и почему Дуомо велел построить сам дьявол!
От 110 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча У памятника на площади Дуомо
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Влюбиться в Милан за три часа
Влюбиться в Милан за три часа

Что вас ожидает

«Визитные карточки» города
Мы начнем прогулку на площади Дуомо — вы увидите готический Кафедральный собор и услышите легенды этого величайшего строения. Следом заглянете в один первых торговых пассажей Европы — галерею Витторио-Эммануила II — и узнаете, где открылся первый бутик Прада и в чем секрет расположенной в «гостиной Милана» скульптуры быка. Я покажу легендарный театр Ла Скала и расскажу, как и где купить билеты в знаменитую миланскую оперу и в наряде какого цвета вас не пустят в театр. А еще помогу ощутить колорит исторического центра Милана и раскрою, с чего начинался город, как переводится его название и где предпочитают селиться местные жители.

Милан вчера и сегодня
Вы погуляете по финансовому кварталу и увидите лощеных модников в костюмах, найдете скандальную статую и поймете, почему миланцы всегда спешат. Отдохнете в парке Семипионе, «зеленом сердце» города, впечатлитесь живописным каналом Навильи и почувствуете дыхание прошлого у римских руин и могучего замка Сфорца. Я расскажу, где в Милане найти розовых фламинго, поля тюльпанов и вкусные аперитивы. В завершение посоветую лучшие рестораны и бары города и раскрою секреты счастливой жизни итальянцев.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная — пожалуйста, надевайте удобную обувь.
  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
Влюбиться в Милан за три часа
Влюбиться в Милан за три часа
Влюбиться в Милан за три часа
Влюбиться в Милан за три часа
Влюбиться в Милан за три часа
Влюбиться в Милан за три часа
Влюбиться в Милан за три часа
Влюбиться в Милан за три часа
Влюбиться в Милан за три часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура У памятника на площади Дуомо.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анастасия
Анастасия
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Настя, мне 28 лет, и я лицензированный гид. Живу в прекрасном Бергамо больше шести лет, и за это время успела объездить всю Италию, познакомиться с местным бытом и традициями. Я постоянно живу среди итальянцев, впитала их жизнерадостность и жажду жизни, чем заряжаю путешественников. С удовольствием познакомлю вас с городом и удивлю интересными историями и фактами!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

13 января 2020
Есть люди, которые создают хорошее настроение через 1- 2 минуты общения с ними.
Анастасия - именно такой человек ! Интересно рассказала о любимом ею Милане, провела интересным маршрутом- три часа пролетели как один миг и так не хотелось расставаться !
24 апреля 2019
Здравствуйте )
В апреле в рамках девичника в Милане попросили организовать экспресс прогулку по Милану.
Нас встретила симпатичная девушка по имени Настя, которая провела нас по интересным местам города, ответила на все вопросы не только о достопримечательностях Милана, но и о делах житейских . Иногда интереснее узнать о быту итальянцев, о браке между русскими девушками и итальянскими парнями , о жизни итальянцев и так далее ...
Вообщем 3 часа смеха и интересной информации !!!
Спасибо, Настя ❤️️🙏
Приедем ещё, обязательно к тебе на экскурсию

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