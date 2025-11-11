Милан — это город, который наглядно демонстрирует лицо Италии всему миру, как например Лондон, Франкфурт или Париж формируют визуальный образ Англии, Германии и Франции.

Описание экскурсии

Что вас ждёт?

После реорганизации городских площадей и дорог в Милане был создан новый квартал небоскрёбов, с которыми мы хотим вас познакомить на этой увлекательной экскурсии.

Башня Гарибальди

Вы узнаете о знаменитой башне Гарибальди, возведённой в 2011 году. Высота этой впечатляющей конструкции в четыре раза превышает высоту Пизанской башни и в два раза — Миланского кафедрального собора. Башня Гарибальди стала самым высоким зданием в Италии, достигая высоты 231 метра.

Спор о высоте

Однако не всё так однозначно. Существуют споры о том, какое здание на самом деле является самым высоким в Италии. Работники администрации региона Ломбардия, находящиеся в палаццо Ломбардия, которое имеет высоту 161,4 м, утверждают, что именно их здание заслуживает звания самого высокого. Они считают, что башня Гарибальди не может претендовать на это звание, так как её высота значительно увеличена за счёт установленного шпиля.

Исторические ограничения

Также вы узнаете, что в Милане долгое время действовал закон, который запрещал строить здания выше шпиля с Мадонной — символа Милана, установленного на крыше кафедрального собора. Поэтому на многих небоскрёбах были установлены небольшие статуи Мадонны в качестве символической отсылки к этому правовому ограничению.

Присоединяйтесь к нашей экскурсии, чтобы узнать больше о захватывающей архитектуре Милана и его удивительной истории!