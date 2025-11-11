Мои заказы

Милан современный: городские небоскрёбы

Милан — это город, который наглядно демонстрирует лицо Италии всему миру, как например Лондон, Франкфурт или Париж формируют визуальный образ Англии, Германии и Франции.
Милан современный: городские небоскрёбы
Милан современный: городские небоскрёбы
Милан современный: городские небоскрёбы
Ближайшие даты:
13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ждёт?

После реорганизации городских площадей и дорог в Милане был создан новый квартал небоскрёбов, с которыми мы хотим вас познакомить на этой увлекательной экскурсии.

Башня Гарибальди

Вы узнаете о знаменитой башне Гарибальди, возведённой в 2011 году. Высота этой впечатляющей конструкции в четыре раза превышает высоту Пизанской башни и в два раза — Миланского кафедрального собора. Башня Гарибальди стала самым высоким зданием в Италии, достигая высоты 231 метра.

Спор о высоте

Однако не всё так однозначно. Существуют споры о том, какое здание на самом деле является самым высоким в Италии. Работники администрации региона Ломбардия, находящиеся в палаццо Ломбардия, которое имеет высоту 161,4 м, утверждают, что именно их здание заслуживает звания самого высокого. Они считают, что башня Гарибальди не может претендовать на это звание, так как её высота значительно увеличена за счёт установленного шпиля.

Исторические ограничения

Также вы узнаете, что в Милане долгое время действовал закон, который запрещал строить здания выше шпиля с Мадонной — символа Милана, установленного на крыше кафедрального собора. Поэтому на многих небоскрёбах были установлены небольшие статуи Мадонны в качестве символической отсылки к этому правовому ограничению.

Присоединяйтесь к нашей экскурсии, чтобы узнать больше о захватывающей архитектуре Милана и его удивительной истории!

По согласованию с гидом

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Милана

С Рождеством, Милан
Пешая
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
С Рождеством, Милан
Ощутить итальянский колорит на праздничных ярмарках и увидеть символы города во всей красе
Начало: У метро Монтенаполеоне
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Милан для новичков
Пешая
2 часа
62 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия «Милан для новичков»: уникальный маршрут и истории
Познакомьтесь с Миланом: от величественного Дуомо до тайн Леонардо да Винчи в уютной атмосфере
Начало: В районе собора Санта-Мария-делле-Грацие
14 ноя в 09:00
16 ноя в 09:00
€145 за всё до 5 чел.
Секретный Милан
Пешая
3 часа
45 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Секретный Милан: путешествие по затаенным уголкам города
Загляните в сердце Милана, где каждый камень хранит вековые тайны и рассказывает уникальные истории
Начало: Недалеко от Дуомо или в квартале Навильи
1 дек в 09:00
2 дек в 09:00
€209 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Милане. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Милане