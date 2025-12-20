3 отзыва оставили туристы

Ощутить итальянский колорит на праздничных ярмарках и увидеть символы города во всей красе
Как истинный эстет и гурман, Милан готовится к Рождеству с особым вкусом! Мы прогуляемся по строгим, но уютным улочкам, украшенным огнями, полюбуемся Дуомо и Ла Скала, закружимся в праздничном водовороте рождественской ярмарки.
А заодно вспомним волшебные миланские истории и обсудим, какое оно — Рождество в лучших итальянских традициях.
У Милана, как и у любой итальянской рачительной хозяйки, к Рождеству всегда припасено несколько сюрпризов! Мы отыщем старинные миланские церкви, поговорим об их истории и связи с праздником Рождества. Отправимся на шумную и веселую ярмарку, где вы сможете закупиться итальянскими сувенирами и продегустировать традиционные сладости. И, конечно, навестим классические достопримечательности, особенно красивые в праздничную пору — величественный Дуомо, сияющую галерею Виктора Эммануила Второго, Оперный театр Ла Скала и другие символы Милана.
Рецепт Рождества по-милански
Шаг за шагом вы погрузитесь в праздничную атмосферу города — а какое же Рождество без волшебных историй? Я с удовольствием расскажу о типичных и незаурядных рождественских и новогодних традициях итальянцев. А еще вы услышите об удивительных событиях, которые происходили в Милане под Рождество в разные времена, и узнаете, без каких угощений не может обойтись итальянский праздничный стол.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Монтенаполеоне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ева — ваш гид в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 2538 туристов
Как гид-экскурсовод, журналист, социолог и путешественник, я стремлюсь установить диалог с городом, его культурой и традициями. Составляя маршруты, я всегда стараюсь взглянуть на Милан свежим, нетривиальным взглядом, найти необычные места, читать дальшеуменьшить
интригующие детали и забавные факты, которые отражают историю и дух. Чтобы насладиться таким специфическим итальянским блюдом, как Милан, необходимо правильно расставить акценты во время его подачи. В этом мне помогает образование и опыт: я изучала историю искусств в Академии Брера в Милане, а также психологию, социологию и много работала с людьми. Мои экскурсии — это полное погружение в историю Милана и его современную жизнь, приятное общение и десятки неподражаемых достопримечательностей, которые ждут вашего визита. До скорой встрече в Милане!
Отзывы и рейтинг
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Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Вероника
Большое спасибо Еве за прекрасное время, проведённое в Милане. Хочется отметить действительно индивидуальный подход и прекрасный маршрут. Время пролетело незаметно, истории о Милане слушались на одном дыхании. Ева также подсказала и место, где можно действительно вкусно поесть после экскурсии. Мы смогли ощутить праздничную атмосферу Рождества и узнать интересные факты об этом празднике в истории Милана и Италии. Очень рекомендую экскурсии Евы.
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G
Gurban
Очень хороший гид. Мы были с маленькими детьми после полета и Ева проявила себя, как внимательный к куче лишних вопросов рассказчик с большим багажом терпения. Проводила к отличной пиццерии в конце прогулки и проводила до такси с уже засыпающими детьми. Очень признательны Еве и будем рады обратиться к ней снова.
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У
Удбыл
Благодарю Еву за содержательную экскурсию с интересными фактами, с продуманным маршрутом, где захватила достопримечательности и рождественские ярмарки и ёлки! Получилось атмосферно, непринужденно и легко. Впечатления остались самые приятные! До новых встреч, Ева! Рекомендую!!!
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В
Вера
Огромное спасибо Еве за экскурсию и прекрасно проведённое время в праздничной атмосфере! Нам всё очень понравилось. Отличный маршрут. Отдельное спасибо,что смогла увлечь 2-х подростков и они с удовольствием смотрели и слушали. Прими в копилку наши рекомендации.
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A
Anna
Ева,спасибо огромное!!! Очень интересная и познавательная экскурсия! Легко,непринужденно и интересно! Это была вечерняя прогулка с подругой)Нам с дочкой очень понравилось! Вы очень большая умница, удачи Вам!!!
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А
Анна
Ева замечательная❤️ Моя подруга осталась в восторге от экскурсии, от Евы как экскурсовода и просто как от человека. Вежливая, внимательная и очень интересно рассказывает про Милан. Рекомендую очень🙏