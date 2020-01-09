3 отзыва оставили туристы

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С Рождеством, Милан!

Ощутить итальянский колорит на праздничных ярмарках и увидеть символы города во всей красе

5
3 отзыва
Ева
Ева – Гид из Милана
Как истинный эстет и гурман, Милан готовится к Рождеству с особым вкусом! Мы прогуляемся по строгим, но уютным улочкам, украшенным огнями, полюбуемся Дуомо и Ла Скала, закружимся в праздничном водовороте рождественской ярмарки.

А заодно вспомним волшебные миланские истории 📖 и обсудим, какое оно — Рождество в лучших итальянских традициях.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ☃️Зимняя
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €130 за экскурсию

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С Рождеством, Милан!
С Рождеством, Милан!

Что вас ожидает

Блеск Дуомо и огни ярмарок
У Милана, как и у любой итальянской рачительной хозяйки, к Рождеству всегда припасено несколько сюрпризов! Мы отыщем старинные миланские церкви, поговорим об их истории 📖 и связи с праздником Рождества. Отправимся на шумную и веселую ярмарку, где вы сможете закупиться итальянскими сувенирами и продегустировать традиционные сладости. И, конечно, навестим классические достопримечательности 🏛️, особенно красивые 🤩 в праздничную пору — величественный Дуомо, сияющую галерею Виктора Эммануила Второго, Оперный театр Ла Скала и другие символы Милана.

Рецепт Рождества по-милански
Шаг за шагом вы погрузитесь в праздничную атмосферу города — а какое же Рождество без волшебных историй? Я с удовольствием расскажу о типичных и незаурядных рождественских и новогодних традициях итальянцев. А еще вы услышите об удивительных событиях, которые происходили в Милане под Рождество в разные времена, и узнаете, без каких угощений не может обойтись итальянский праздничный стол.

Начало и место завершения
🚩 у метро Монтенаполеоне
С Рождеством, Милан!
С Рождеством, Милан!
С Рождеством, Милан!
С Рождеством, Милан!
С Рождеством, Милан!
С Рождеством, Милан!
С Рождеством, Милан!
С Рождеством, Милан!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ева
Ева
Как гид-экскурсовод, журналист, социолог и путешественник, я стремлюсь установить диалог с городом, его культурой и традициями. Составляя маршруты, я всегда стараюсь взглянуть на Милан свежим, нетривиальным взглядом, найти необычные места, интригующие детали и забавные факты, которые отражают историю и дух. Чтобы насладиться таким специфическим итальянским блюдом, как Милан, необходимо правильно расставить акценты во время его подачи. В этом мне помогает образование и опыт: я изучала историю искусств в Академии Брера в Милане, а также психологию, социологию и много работала с людьми. Мои экскурсии — это полное погружение в историю Милана и его современную жизнь, приятное общение и десятки неподражаемых достопримечательностей, которые ждут вашего визита. До скорой встрече в Милане!
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3 отзыва оставили туристы

9 января 2020
Ева, спасибо огромное!!! Очень интересная и познавательная экскурсия! Легко, непринужденно и интересно! Это была вечерняя прогулка с подругой)Нам с дочкой очень понравилось! Вы очень большая умница, удачи Вам !!!
9 января 2020
Прекрасная экскурсия и прекрасная Ева ❤️ Всем советуем :)
2 января 2020
Экскурсия очень познавательная для знакомства с Миланом !

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