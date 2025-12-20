3 отзыва оставили туристы

Как истинный эстет и гурман, Милан готовится к Рождеству с особым вкусом! Мы прогуляемся по строгим, но уютным улочкам, украшенным огнями, полюбуемся Дуомо и Ла Скала, закружимся в праздничном водовороте рождественской ярмарки. А заодно вспомним волшебные миланские истории и обсудим, какое оно — Рождество в лучших итальянских традициях.

Описание экскурсии

Блеск Дуомо и огни ярмарок

У Милана, как и у любой итальянской рачительной хозяйки, к Рождеству всегда припасено несколько сюрпризов! Мы отыщем старинные миланские церкви, поговорим об их истории и связи с праздником Рождества. Отправимся на шумную и веселую ярмарку, где вы сможете закупиться итальянскими сувенирами и продегустировать традиционные сладости. И, конечно, навестим классические достопримечательности, особенно красивые в праздничную пору — величественный Дуомо, сияющую галерею Виктора Эммануила Второго, Оперный театр Ла Скала и другие символы Милана.

Рецепт Рождества по-милански

Шаг за шагом вы погрузитесь в праздничную атмосферу города — а какое же Рождество без волшебных историй? Я с удовольствием расскажу о типичных и незаурядных рождественских и новогодних традициях итальянцев. А еще вы услышите об удивительных событиях, которые происходили в Милане под Рождество в разные времена, и узнаете, без каких угощений не может обойтись итальянский праздничный стол.