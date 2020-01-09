3 отзыва оставили туристы

Блеск Дуомо и огни ярмарок У Милана, как и у любой итальянской рачительной хозяйки, к Рождеству всегда припасено несколько сюрпризов! Мы отыщем старинные миланские церкви, поговорим об их истории 📖 и связи с праздником Рождества. Отправимся на шумную и веселую ярмарку, где вы сможете закупиться итальянскими сувенирами и продегустировать традиционные сладости. И, конечно, навестим классические достопримечательности 🏛️, особенно красивые 🤩 в праздничную пору — величественный Дуомо, сияющую галерею Виктора Эммануила Второго, Оперный театр Ла Скала и другие символы Милана.
Рецепт Рождества по-милански Шаг за шагом вы погрузитесь в праздничную атмосферу города — а какое же Рождество без волшебных историй? Я с удовольствием расскажу о типичных и незаурядных рождественских и новогодних традициях итальянцев. А еще вы услышите об удивительных событиях, которые происходили в Милане под Рождество в разные времена, и узнаете, без каких угощений не может обойтись итальянский праздничный стол.
Начало и место завершения
🚩 у метро Монтенаполеоне
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Как гид-экскурсовод, журналист, социолог и путешественник, я стремлюсь установить диалог с городом, его культурой и традициями. Составляя маршруты, я всегда стараюсь взглянуть на Милан свежим, нетривиальным взглядом, найти необычные места, интригующие детали и забавные факты, которые отражают историю и дух. Чтобы насладиться таким специфическим итальянским блюдом, как Милан, необходимо правильно расставить акценты во время его подачи. В этом мне помогает образование и опыт: я изучала историю искусств в Академии Брера в Милане, а также психологию, социологию и много работала с людьми. Мои экскурсии — это полное погружение в историю Милана и его современную жизнь, приятное общение и десятки неподражаемых достопримечательностей, которые ждут вашего визита. До скорой встрече в Милане!
Ева, спасибо огромное!!! Очень интересная и познавательная экскурсия! Легко, непринужденно и интересно! Это была вечерняя прогулка с подругой)Нам с дочкой очень понравилось! Вы очень большая умница, удачи Вам !!!
Елизавета
9 января 2020
Прекрасная экскурсия и прекрасная Ева ❤️ Всем советуем :)
Ольга
2 января 2020
Экскурсия очень познавательная для знакомства с Миланом !