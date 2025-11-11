Мои заказы

Милан в стиле модерн

Модерн — художественное направление в искусстве конца XIX — начала XX века (до начала Первой мировой войны).

Архитектуру модерна отличает отказ от прямых линий в пользу более естественных, «природных» линий, а также стремление к созданию одновременно и эстетически красивых, и функциональных зданий.
Описание экскурсии

Что вас ожидает? В этом направлении уделено огромное внимание не только внешнему облику зданий, но и их интерьеру. Все конструктивные элементы — от лестниц и дверей до столбов и балконов — подвергались художественной обработке.

Единство стиля

Модерн стремился к созданию единого синтетического стиля, в котором все элементы окружения человека гармонично выполнялись в одном ключе. Это позволило значительно увеличить интерес к прикладным искусствам, включая:

  • дизайн интерьеров
  • керамику
  • книжную графику

Плавные линии

Наиболее яркой чертой модерна стал отказ от строгих углов и линий. Вместо этого художники предпочитали использовать более плавные и изогнутые формы, что придавало работам особую мягкость и изящество.

Природа в искусстве

Часто вдохновение для рисунков и элементов дизайна модерна черпали из растительного мира, создавая удивительные орнаменты, которые хорошо вписывались в общую концепцию стиля.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

