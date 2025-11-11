Модерн — художественное направление в искусстве конца XIX — начала XX века (до начала Первой мировой войны). Архитектуру модерна отличает отказ от прямых линий в пользу более естественных, «природных» линий, а также стремление к созданию одновременно и эстетически красивых, и функциональных зданий.

Что вас ожидает? В этом направлении уделено огромное внимание не только внешнему облику зданий, но и их интерьеру. Все конструктивные элементы — от лестниц и дверей до столбов и балконов — подвергались художественной обработке.

Единство стиля

Модерн стремился к созданию единого синтетического стиля, в котором все элементы окружения человека гармонично выполнялись в одном ключе. Это позволило значительно увеличить интерес к прикладным искусствам, включая:

дизайн интерьеров

керамику

книжную графику

Плавные линии

Наиболее яркой чертой модерна стал отказ от строгих углов и линий. Вместо этого художники предпочитали использовать более плавные и изогнутые формы, что придавало работам особую мягкость и изящество.

Природа в искусстве

Часто вдохновение для рисунков и элементов дизайна модерна черпали из растительного мира, создавая удивительные орнаменты, которые хорошо вписывались в общую концепцию стиля.