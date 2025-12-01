Описание экскурсииПинакотека Амброзиана, названна в честь покровителя Милана св. Амвросия Медиоланского. Кардинал Федерико Борромео передал ещё в начале 17 века свою частную коллекцию шедевров искусства Амброзианской библиотеке. Вы увидите уникальные полотна Караваджо и Леонардо да Винчи, Ботичелли и Тициана, перчатки Наполеона и локон легендарной Лукреции Борджа, узнаете, что такое Код да Винчи.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Teatro alla Scala V. Filodrammatici, 2, 20121 Milano MI
Завершение: Biblioteca Pinacoteca Accademia Ambrosiana Piazza Pio XI, 2, 20123 Milano MI
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
