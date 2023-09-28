Миланские шедевры эпохи Возрождения за 1 день

Пройтись по главным музеям города и взглянуть на их сокровища

5
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Совмещая прогулку по жарким кварталам Милана с посещением знаменитых миланских пинакотек, мы будем много говорить об искусстве.

Попробуем поймать ускользающую улыбку Леонардо да Винчи, почувствовать дух Микеланджело, увидеть «правду жизни» Караваджо и оценить по достоинству одну из первых работ Рафаэля Санти.
Миланские шедевры эпохи Возрождения за 1 день
Миланские шедевры эпохи Возрождения за 1 день
Миланские шедевры эпохи Возрождения за 1 день
Миланские шедевры эпохи Возрождения за 1 день
Миланские шедевры эпохи Возрождения за 1 день
Миланские шедевры эпохи Возрождения за 1 день
Миланские шедевры эпохи Возрождения за 1 день
Миланские шедевры эпохи Возрождения за 1 день
Миланские шедевры эпохи Возрождения за 1 день
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Описание

Что вас ожидает

Замок Сфорца

Начнём экскурсию с прогулки во внутреннем дворике замка Сфорца (Кастелло Сфорцеско). Осмотрим инсталляцию из 16 тутовых деревьев, которая в точности воспроизводит пропорции росписи Леонардо в Зала делле Ассе. В самом музее обратим внимание на скульптурную группу «Пьета Ронданини» Микеланджело — грандиозное воплощение скорби в камне. В пинакотеке замка осмотрим коллекции произведений Андреа Мантенья, Филиппо Липпи, Лоренцо Лотто, Антонио Корреджо.

Пинакотеки Брера и Амброзиана

Сплетение миланских улиц приведёт нас к дверям великой пинакотеки Брера. Начнём осмотр с главных шедевров музея: «Мертвый Христос» Андреа Мантенья, «Обручение Марии» Рафаэля Санти, «Ужин в Эммаусе» Караваджо. По вашему желанию мы сможем прерваться на ланч в историческом музейном кафе Fernanda. И переместимся в пинакотеку Амброзиана. Здесь я обращу ваше внимание на «Корзину фруктов» Караваджо, «Портрет дамы» Амброджо де Предиса, «Портрет музыканта», приписываемый Леонардо да Винчи, «Иродиаду» Франческо дель Кайро. Мы обсудим глубочайший символизм картин и особенности живописи их создателей.

Организационные детали

Каждое первое воскресенье месяца вход в музеи (кроме пинакотеки Амброзиана) бесплатный, но по предварительному бронированию

Дополнительные расходы

  • Билет в Кастелло Сфорцеско — €5
  • Билет в пинакотеку Амброзиана — €15
  • Билет в пинакотеку Брера — €16
  • Ланч в музейном кафе

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Piazza Castello
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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28 сен 2023
Елена прекрасный человек и гид! На одном дыхании прошли маршрут, было очень интересно и информативно!
Рекомендую!:)
Елена прекрасный человек и гид! На одном дыхании прошли маршрут, было очень интересно и информативно!

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