Совмещая прогулку по жарким кварталам Милана с посещением знаменитых миланских пинакотек, мы будем много говорить об искусстве. Попробуем поймать ускользающую улыбку Леонардо да Винчи, почувствовать дух Микеланджело, увидеть «правду жизни» Караваджо и оценить по достоинству одну из первых работ Рафаэля Санти.

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Описание

Что вас ожидает

Замок Сфорца

Начнём экскурсию с прогулки во внутреннем дворике замка Сфорца (Кастелло Сфорцеско). Осмотрим инсталляцию из 16 тутовых деревьев, которая в точности воспроизводит пропорции росписи Леонардо в Зала делле Ассе. В самом музее обратим внимание на скульптурную группу «Пьета Ронданини» Микеланджело — грандиозное воплощение скорби в камне. В пинакотеке замка осмотрим коллекции произведений Андреа Мантенья, Филиппо Липпи, Лоренцо Лотто, Антонио Корреджо.

Пинакотеки Брера и Амброзиана

Сплетение миланских улиц приведёт нас к дверям великой пинакотеки Брера. Начнём осмотр с главных шедевров музея: «Мертвый Христос» Андреа Мантенья, «Обручение Марии» Рафаэля Санти, «Ужин в Эммаусе» Караваджо. По вашему желанию мы сможем прерваться на ланч в историческом музейном кафе Fernanda. И переместимся в пинакотеку Амброзиана. Здесь я обращу ваше внимание на «Корзину фруктов» Караваджо, «Портрет дамы» Амброджо де Предиса, «Портрет музыканта», приписываемый Леонардо да Винчи, «Иродиаду» Франческо дель Кайро. Мы обсудим глубочайший символизм картин и особенности живописи их создателей.

Организационные детали

Каждое первое воскресенье месяца вход в музеи (кроме пинакотеки Амброзиана) бесплатный, но по предварительному бронированию

Дополнительные расходы