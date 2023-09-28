Пройтись по главным музеям города и взглянуть на их сокровища
Попробуем поймать ускользающую улыбку Леонардо да Винчи, почувствовать дух Микеланджело, увидеть «правду жизни» Караваджо и оценить по достоинству одну из первых работ Рафаэля Санти.
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Описание
Что вас ожидает
Замок Сфорца
Начнём экскурсию с прогулки во внутреннем дворике замка Сфорца (Кастелло Сфорцеско). Осмотрим инсталляцию из 16 тутовых деревьев, которая в точности воспроизводит пропорции росписи Леонардо в Зала делле Ассе. В самом музее обратим внимание на скульптурную группу «Пьета Ронданини» Микеланджело — грандиозное воплощение скорби в камне. В пинакотеке замка осмотрим коллекции произведений Андреа Мантенья, Филиппо Липпи, Лоренцо Лотто, Антонио Корреджо.
Пинакотеки Брера и Амброзиана
Сплетение миланских улиц приведёт нас к дверям великой пинакотеки Брера. Начнём осмотр с главных шедевров музея: «Мертвый Христос» Андреа Мантенья, «Обручение Марии» Рафаэля Санти, «Ужин в Эммаусе» Караваджо. По вашему желанию мы сможем прерваться на ланч в историческом музейном кафе Fernanda. И переместимся в пинакотеку Амброзиана. Здесь я обращу ваше внимание на «Корзину фруктов» Караваджо, «Портрет дамы» Амброджо де Предиса, «Портрет музыканта», приписываемый Леонардо да Винчи, «Иродиаду» Франческо дель Кайро. Мы обсудим глубочайший символизм картин и особенности живописи их создателей.
Организационные детали
Каждое первое воскресенье месяца вход в музеи (кроме пинакотеки Амброзиана) бесплатный, но по предварительному бронированию
Дополнительные расходы
- Билет в Кастелло Сфорцеско — €5
- Билет в пинакотеку Амброзиана — €15
- Билет в пинакотеку Брера — €16
- Ланч в музейном кафе
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Piazza Castello
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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