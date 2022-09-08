13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На сегодняшний день признано всего 14 картин Леонардо да Винчи, 2 росписи и множество рисунков. В Пинакотеке Амброзианы хранятся «Портрет музыканта» кисти Леонардо, «Портрет дамы» (ранее также приписывавшийся да Винчи), а также крупнейшее собрание его рукописей — Атлантический кодекс.
От искусства до науки
Как искусствовед, я понятным языком расскажу о теории Леонардо и его вкладе в развитие живописи. Вы услышите о том, как общественная деятельность да Винчи привела к созданию первой художественной академии Милана — Achademia Leonardi Vinci. Вы научитесь «читать между строк» и понимать глубину произведений Леонардо. Осознаете масштаб личности художника и сможете оценить значение его творчества — для культурной жизни Милана и всей Европы эпохи Возрождения.
Организационные детали
Дополнительно на месте оплачиваются входные билеты в Пинакотеку
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 3 часа 20 минут
Провела экскурсии для 1317 туристов
Гид по Милану, искусствовед, публицист, блогер. Окончила искусствоведческое отделение Академии Изящных искусств Бреры. Специализируюсь на истории Итальянского искусства. Профессия гида для меня — это актерская харизма, эмпатия хорошего психолога, плечо читать дальшеуменьшить
доброго друга, точность и надежность швейцарских часов. Именно таким гидом я стараюсь быть. Мои экскурсии — это грамотно составленные маршруты и возможность увидеть максимум в доступное время. Увлекательное, интересное и захватывающее наполнение: история, мифы, легенды, традиции и обычаи. Яркая и нескучная подача материалов с диджитал-технологиями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
35
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3
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2
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Софья
Хочу от всей души поблагодарить Марию за великолепную экскурсию. Мы не самые простые клиенты… муж любит современность, разговоры о жизни простых людей, я неравнодушна к древностям, ребенок любит исключительно увлекательные читать дальшеуменьшить
истории. У Марии получилось! удовлетворить все наши пожелания и хотения🤣 И про жизнь итальянцев поговорили, и интересных историй по экскурсии наслушались, и культурное наследие Милана посмотрели. Я настолько увлеченного своей работой гида никогда не встречала!!! Хотя опыт за плечами немаленький. Мария, спасибо Вам огромное, что выложились для нас на все 100%, а если честно, то на все 200%.
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И
Ирина
Экскурсия с Марией превзошла все ожидания. Вдохновенно, глубоко, ярко. Мария - специалист по творчеству Леонардо, и это чувствуется. Рассказ Марии никого не оставит равнодушным. Рекомендую от души.
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Ольга
Огромное спасибо Марии за вдохновляющую экскурсию по следам Леонардо в Милане. Это было настоящее путешествие во времени: глубокое, живое и наполненное деталями, которые без неё я бы точно не заметила. Мария рассказывает с любовью и знанием, и благодаря ей Леонардо открылся мне по-новому. Очень рекомендую! 🌟🌟🌟🌟🌟
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Ekaterina
Мария супер, такая увлекательная с хорошим поставленным голосом гида. Подобрала программу и для меня и мужа, которого очень сложно всегда вовлечь, ходил с нами и втянулся, что не хотели расставаться читать дальшеуменьшить
с Марией! Мы уже четвёртый раз в Италии берём всегда гидов, но так интересно рассказывать и одновременно владеть детально знаниями, и умением их донести до сознания в спешке Милана. Мария настоящий профи 👍👌🌹
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Мария
- огромный багаж знаний о Леонардо да Винчи и любви к художнику - искреннее желание поделиться этим - бесконечное очарование 😍 С удовольствием посетила бы все экскурсии Марии, это 100% удовольствия, спасибо! 🌷
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О
Ольга
Отличная экскурсия! Мария, спасибо огромное!
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