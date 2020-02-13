13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

«Послания» Леонардо

Да Винчи прожил в Милане почти 20 лет, и город хорошо помнит его следы. Со мной вы прогуляетесь к замку Сфорца, где узнаете, кто и зачем однажды пригласил туда художника. Побываете на площади деи Мерканти — в сердце старого города с дворцами, где произошло так много знаковых событий прошлого. Я расскажу о связи этого места с Леонардо и отведу вас к памятнику творцу. И, конечно, поговорим о главном наследстве Милана: да Винчи оставил городу своё самое мистическое произведение — «Тайную вечерю» на тему библейского сюжета. Вы увидите церковь Санта-Мария-делле-Грацие XV века, стены которой хранят шедевр Леонардо, и, если повезёт, рассмотрите и саму работу.

От искусства до алхимии

Как искусствовед, я понятным языком расскажу о теории Леонардо и его вкладе в развитие живописи. Вы услышите о том, как общественная деятельность да Винчи привела к созданию первой художественной академии Милана — Achademia Leonardi Vinci. Вы научитесь «читать между строк» и понимать глубину произведений Леонардо. Осознаете масштаб личности художника и сможете оценить значение его творчества — для культурной жизни Милана и всей Европы эпохи Возрождения.