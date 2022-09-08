13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Код да Винчи - Пинакотека Амброзианы

Погрузитесь в мир Возрождения и следы Леонардо да Винчи в самом сердце Милана вместе с экспертом искусства
Воображение Леонардо да Винчи оставило неизгладимый след в истории Милана.

На экскурсии "Код да Винчи: разгадать Милан Леонардо" вы отправитесь в путешествие по времени, чтобы увидеть город глазами великого мастера.

Вас ждет
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замок Сфорца, где Леонардо творил и создавал, площадь деи Мерканти, где каждый камень дышит историей, и, конечно, церковь Санта-Мария-делле-Грацие, где хранится его знаменитая "Тайная вечеря".

Экскурсовод, искусствовед с глубокими знаниями, раскроет вам секреты произведений Леонардо, его вклад в развитие живописи и влияние на культурную жизнь Милана.

Подарите себе возможность прикоснуться к величию эпохи Возрождения и почувствовать связь времен в уникальной атмосфере итальянской столицы моды и искусства

5
35 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🔍 Увлекательный детективный рассказ
  • 🎨 Погружение в эпоху Возрождения
  • 🏰 Посещение замка Сфорца
  • 🖼️ Секреты «Тайной вечери»
  • 📚 Интересные факты о Леонардо
  • 🏛️ Прогулка по историческим местам
Код да Винчи - Пинакотека Амброзианы
Код да Винчи - Пинакотека Амброзианы
Код да Винчи - Пинакотека Амброзианы

Что можно увидеть

  • Замок Сфорца
  • Площадь деи Мерканти
  • Памятник Леонардо
  • Церковь Санта-Мария-делле-Грацие

Описание экскурсии

Пинакотека Амброзианы

На сегодняшний день признано всего 14 картин Леонардо да Винчи, 2 росписи и множество рисунков. В Пинакотеке Амброзианы хранятся «Портрет музыканта» кисти Леонардо, «Портрет дамы» (ранее также приписывавшийся да Винчи), а также крупнейшее собрание его рукописей — Атлантический кодекс.

От искусства до науки

Как искусствовед, я понятным языком расскажу о теории Леонардо и его вкладе в развитие живописи. Вы услышите о том, как общественная деятельность да Винчи привела к созданию первой художественной академии Милана — Achademia Leonardi Vinci. Вы научитесь «читать между строк» и понимать глубину произведений Леонардо. Осознаете масштаб личности художника и сможете оценить значение его творчества — для культурной жизни Милана и всей Европы эпохи Возрождения.

Организационные детали

Дополнительно на месте оплачиваются входные билеты в Пинакотеку

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 3 часа 20 минут
Провела экскурсии для 1317 туристов
Гид по Милану, искусствовед, публицист, блогер. Окончила искусствоведческое отделение Академии Изящных искусств Бреры. Специализируюсь на истории Итальянского искусства. Профессия гида для меня — это актерская харизма, эмпатия хорошего психолога, плечо
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доброго друга, точность и надежность швейцарских часов. Именно таким гидом я стараюсь быть. Мои экскурсии — это грамотно составленные маршруты и возможность увидеть максимум в доступное время. Увлекательное, интересное и захватывающее наполнение: история, мифы, легенды, традиции и обычаи. Яркая и нескучная подача материалов с диджитал-технологиями.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
35
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3
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С
Хочу от всей души поблагодарить Марию за великолепную экскурсию. Мы не самые простые клиенты… муж любит современность, разговоры о жизни простых людей, я неравнодушна к древностям, ребенок любит исключительно увлекательные
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истории. У Марии получилось! удовлетворить все наши пожелания и хотения🤣 И про жизнь итальянцев поговорили, и интересных историй по экскурсии наслушались, и культурное наследие Милана посмотрели. Я настолько увлеченного своей работой гида никогда не встречала!!! Хотя опыт за плечами немаленький.
Мария, спасибо Вам огромное, что выложились для нас на все 100%, а если честно, то на все 200%.

Хочу от всей души поблагодарить Марию за великолепную экскурсию. Мы не самые простые клиенты… муж любит
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И
Экскурсия с Марией превзошла все ожидания. Вдохновенно, глубоко, ярко. Мария - специалист по творчеству Леонардо, и это чувствуется. Рассказ Марии никого не оставит равнодушным. Рекомендую от души.
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Ольга
Огромное спасибо Марии за вдохновляющую экскурсию по следам Леонардо в Милане. Это было настоящее путешествие во времени: глубокое, живое и наполненное деталями, которые без неё я бы точно не заметила. Мария рассказывает с любовью и знанием, и благодаря ей Леонардо открылся мне по-новому. Очень рекомендую! 🌟🌟🌟🌟🌟
Огромное спасибо Марии за вдохновляющую экскурсию по следам Леонардо в Милане. Это было настоящее путешествие во
Огромное спасибо Марии за вдохновляющую экскурсию по следам Леонардо в Милане. Это было настоящее путешествие во
Огромное спасибо Марии за вдохновляющую экскурсию по следам Леонардо в Милане. Это было настоящее путешествие во
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Ekaterina
Мария супер, такая увлекательная с хорошим поставленным голосом гида. Подобрала программу и для меня и мужа, которого очень сложно всегда вовлечь, ходил с нами и втянулся, что не хотели расставаться
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с Марией! Мы уже четвёртый раз в Италии берём всегда гидов, но так интересно рассказывать и одновременно владеть детально знаниями, и умением их донести до сознания в спешке Милана. Мария настоящий профи 👍👌🌹

Мария супер, такая увлекательная с хорошим поставленным голосом гида. Подобрала программу и для меня и мужа,
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Мария
- огромный багаж знаний о Леонардо да Винчи и любви к художнику - искреннее желание поделиться этим - бесконечное очарование 😍 С удовольствием посетила бы все экскурсии Марии, это 100% удовольствия, спасибо! 🌷
- огромный багаж знаний о Леонардо да Винчи и любви к художнику - искреннее желание поделиться
- огромный багаж знаний о Леонардо да Винчи и любви к художнику - искреннее желание поделиться
- огромный багаж знаний о Леонардо да Винчи и любви к художнику - искреннее желание поделиться
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О
Отличная экскурсия! Мария, спасибо огромное!
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