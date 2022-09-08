13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Воображение Леонардо да Винчи оставило неизгладимый след в истории Милана.На экскурсии "Код да Винчи: разгадать Милан Леонардо" вы отправитесь в путешествие по времени, чтобы увидеть город глазами великого мастера.Вас ждет

замок Сфорца, где Леонардо творил и создавал, площадь деи Мерканти, где каждый камень дышит историей, и, конечно, церковь Санта-Мария-делле-Грацие, где хранится его знаменитая "Тайная вечеря". Экскурсовод, искусствовед с глубокими знаниями, раскроет вам секреты произведений Леонардо, его вклад в развитие живописи и влияние на культурную жизнь Милана. Подарите себе возможность прикоснуться к величию эпохи Возрождения и почувствовать связь времен в уникальной атмосфере итальянской столицы моды и искусства

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Пинакотека Амброзианы

На сегодняшний день признано всего 14 картин Леонардо да Винчи, 2 росписи и множество рисунков. В Пинакотеке Амброзианы хранятся «Портрет музыканта» кисти Леонардо, «Портрет дамы» (ранее также приписывавшийся да Винчи), а также крупнейшее собрание его рукописей — Атлантический кодекс.

От искусства до науки

Как искусствовед, я понятным языком расскажу о теории Леонардо и его вкладе в развитие живописи. Вы услышите о том, как общественная деятельность да Винчи привела к созданию первой художественной академии Милана — Achademia Leonardi Vinci. Вы научитесь «читать между строк» и понимать глубину произведений Леонардо. Осознаете масштаб личности художника и сможете оценить значение его творчества — для культурной жизни Милана и всей Европы эпохи Возрождения.

Организационные детали

Дополнительно на месте оплачиваются входные билеты в Пинакотеку