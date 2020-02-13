13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Код да Винчи: разгадать Милан Леонардо

Исследовать город и его достопримечательности через наследие творца

Мария
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Мария – ваш гид
Прогулка по Милану переместит вас в эпоху Возрождения — время грандиозных переворотов в искусстве и время легендарного Леонардо.

Мой рассказ построен, как увлекательный детектив: он откроет старинные красоты города — замок Сфорца и Пьяцца деи Мерканти, другие места, связанные с да Винчи, и секреты «Тайной вечери».

Вы узнаете, как теория перспективы Леонардо изменила ход истории, и ощутите, что в даре художника было нечто магическое.
€165
132 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Станция метро Cadorna
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У этой экскурсии13 отзывов
5
Код да Винчи: разгадать Милан Леонардо
Код да Винчи: разгадать Милан Леонардо

Что вас ожидает

«Послания» Леонардо
Да Винчи прожил в Милане почти 20 лет, и город хорошо помнит его следы. Со мной вы прогуляетесь к замку Сфорца, где узнаете, кто и зачем однажды пригласил туда художника. Побываете на площади деи Мерканти — в сердце старого города с дворцами, где произошло так много знаковых событий прошлого. Я расскажу о связи этого места с Леонардо и отведу вас к памятнику творцу. И, конечно, поговорим о главном наследстве Милана: да Винчи оставил городу своё самое мистическое произведение — «Тайную вечерю» на тему библейского сюжета. Вы увидите церковь Санта-Мария-делле-Грацие XV века, стены которой хранят шедевр Леонардо, и, если повезёт, рассмотрите и саму работу.

От искусства до алхимии
Как искусствовед, я понятным языком расскажу о теории Леонардо и его вкладе в развитие живописи. Вы услышите о том, как общественная деятельность да Винчи привела к созданию первой художественной академии Милана — Achademia Leonardi Vinci. Вы научитесь «читать между строк» и понимать глубину произведений Леонардо. Осознаете масштаб личности художника и сможете оценить значение его творчества — для культурной жизни Милана и всей Европы эпохи Возрождения.

Организационные детали

  • Это обзорная экскурсия без посещения достопримечательностей внутри.
  • В стоимость не включены билеты в церковь Санта-Мария-делле-Грацие, чтобы увидеть «Тайную вечерю», билеты нужно бронировать заблаговременно.
Код да Винчи: разгадать Милан Леонардо
Код да Винчи: разгадать Милан Леонардо
Код да Винчи: разгадать Милан Леонардо
Код да Винчи: разгадать Милан Леонардо
Код да Винчи: разгадать Милан Леонардо
Код да Винчи: разгадать Милан Леонардо
Код да Винчи: разгадать Милан Леонардо
Код да Винчи: разгадать Милан Леонардо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Станция метро Cadorna.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Гид по Милану, искусствовед, публицист, блогер. Окончила искусствоведческое отделение Академии Изящных искусств Бреры. Специализируюсь на истории Итальянского искусства. Профессия гида для меня — это актерская харизма, эмпатия хорошего психолога, плечо доброго друга, точность и надежность швейцарских часов. Именно таким гидом я стараюсь быть. Мои экскурсии — это грамотно составленные маршруты и возможность увидеть максимум в доступное время. Увлекательное, интересное и захватывающее наполнение: история, мифы, легенды, традиции и обычаи. Яркая и нескучная подача материалов с диджитал-технологиями.
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13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 февраля 2020
Мы в восторге от экскурсии и рассказа Марии. Это была очень интересная и насыщенная прогулка, которая помогла нам увидеть Милан с совершенно другой стороны и проникнуться им. Мария невероятно увлеченно и интересно рассказывает, а еще очень глубоко знает историю искусства и творчество Леонардо и искренне любит город. Пожалуй, эти три составляющих превращают экскурсии Марии в увлекательные и запоминающиеся прогулки сквозь время и пространство!
Спасибо!!!
10 февраля 2020
Очень благодарны Марии за прекрасно проведенное время!Мария знаток истории и искусств.И одновременно отличный рассказчик,умеющий легко,эмоционально и занимательно преподнести материал.Просто хороший человек.Не поленилась очень рано пойти нам по билеты и мы увидели шедевр Да Винчи.Порекомендовала не знакомый туристам чудесный ресторанчик.В следующую поездку будем обращаться только к Марии.
18 декабря 2019
Мария — настоящий знаток и апологет Леонардо, очень любящий тему, искренне старающийся заразить этой любовью своих слушателей. Много интересной информации, доступно и наглядно поданной, хорошо структурированной. Экскурсия построена грамотно, маршрут продуман, при этом Мария не боится «переработать» —подождала нас, пока мы смотрели «Тайную вечерю» и продолжила экскурсию, хотя планировалось закончить ее до нашего посещения фрески, помогла с некоторыми бытовыми вопросами. Маша — очень эрудированный, харизматичный, обаятельный человек, смело можем порекомендовать ее услуги всем, кто хочет много узнать, увидеть и понять в Милане.
16 декабря 2019
Мария искусствовед и знает свое дело. Знает историю, знает Леонардо, знает Милан. Рассказ экскурсии целостный, логичный и захватывающий.
Мария заряжена и излучает позитив помноженный на любовь к искусству. Всеми силами пытается донести это до слушателей.
Узнали очень много нового и интересного :) Почти стали экспертами по «Тайной вечери» :)
2 сентября 2019
Супер экскурсия! Супер Мария! Спасибо!
14 июля 2019
Мария оказалась очень милой девушкой). От многих гидов ее отличает наличие специального образования и то, что она непосредственно изучала Да Винчи в Академии. Рассказывала увлекательно. Дочь 13-ти лет с интересом прослушала всю экскурсию. Если вы хотите узнать о Миланском периоде в творчестве Леонардо, то смело обращайтесь к Марии.
5 июня 2019
Это был один из лучших дней в моей жизни! Я прилетела в Милан впервые и много читала отзывов, что город "так себе", делать нечего. Но поверьте, это абсолютно не так. Я долго думала, брать ли экскурсию, если брать , то какую. Списалась с Марией и ни секунды не пожалела об этом решении. Мы встретились рано утром , в 7.30 были у билетной кассы для посещения Тайная Вечеря и через час я стала счастливым обладателем заветного билета на несколько музеев по предложенной акции в честь 500 летия со смерти Леонардо да Винчи. Мария потрясающая! Это и увлекательный рассказчик, и великолепный собеседник, и просто чудесный душевный человек. Она так живо и умело преподносит историю, что несколько часов я слушала с открытым ртом интересные факты о Леонардо и Милане в целом. Смотрела на Тайная Вечеря и слезы сами по себе текли ручьём. Это какое то волшебное место. Но вряд ли такой эффект я бы получила без предварительной подготовки и знаний.
Мария, ещё раз огромнейшее спасибо вам за все! Вы невероятно красивая (к вопросу о красоте 🙂) и я в полном восхищении от общения с вами!
Гости Милана, не жалейте денег на экскурсию, это реально того стоит!
19 апреля 2019
Отлично. Огромное спасибо за экскурсию. Прекрасный рассказ
18 марта 2019
Были на экскурсии у Марии 8.03.2019, и д7.03.19 на экспресс прогулке по Милану. Могу сказать, что Мария очень увлечена своим делом и делясь информацией со своими туристами сама получает удовольствие и это видно) Много знает, информации дает много и разнообразной!, в итоге у нас экскурсии получились в два раза длиннее запланированного и время пролетело незаметно!
24 февраля 2019
Мы ходили на экскурсию с Марией 13 февраля и нам очень понравилось! Понравилась заинтересованность Марии, живость ее рассказа и неравнодушие к своему занятию! Остались знания, потому что информация подавалась просто и логично, даже запомнили некоторые даты, что обычно всегда ускользает. Мария позаботилась заранее о встрече, обговорили место и время, как купить нужные билеты, поэтому все прошло ровно и гладко.) И хочется отметить Марию как очень лучезарного улыбчивого человека, время с ней пролетело радостно, полезно и незаметно! Рекомендуем!
Ещё 3 отзыва

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