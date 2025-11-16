Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте Милан глазами Леонардо да Винчи — художника, инженера, изобретателя. Мы побываем в замке Сфорца, где он расписывал зал Делле Ассе, и увидим легендарную «Тайную вечерю».



В музее науки оценим модели по его чертежам, а в Галерее Амброзиана — единственную в Милане картину мастера. Экскурсия наполнена открытиями, идеями и историей гения, чьи следы до сих пор живут в этом городе.

Описание экскурсии Невозможно в трех строках отобразить восхитительный мир Леонардо-изобретателя:«Леонардо изобразил машины и птиц, памятники и крепости с тем же любопытством и ловкостью, с которыми творил тела при помощи тени и света, с тем же волшебством, которое позволило ему передать то самое непередаваемо- несказанное, что есть в человеческом теле: взгляд и улыбку». Замок Сфорцеско был построен в 1450 году по велению герцога Франциска Сфорца. С мая по октябрь 1498 г., по приказу правителя города, великий гений Леонардо да Винчи и его помощники исполнили роспись в зале Делле Ассе (Sala delle Asse или Sala delle Torre), расположенном на первом этаже в угловой северо-восточной башне. В бывшей трапезной монастыря в 1497 году Деонардо да Винчи создал свое самое знаменитое произведение — настенную роспись «Тайная Вечеря». В музее Науки и Техники им. Леонардо да Винчи собраны инструменты и приспособления, документирующие научный и технологический прогресс, с античности до наших дней. Галерея Леонардо насчитывает более 30 моделей различных механизмов и приборов, воспроизведенных в 50-е годы по эскизам и чертежам Леонардо да Винчи. Картинная Галерея Амброзиана — старейший музей Милана. Здесь выставлены произведения Караваджо, Рафаэля, Боттичелли и др. знаменитых авторов. Известная работа Леонардо да Винчи «Портрет музыканта» — единственная картина великого мастера, хранящаяся в Милане. Навильи Св. Марка — Во время своего пребывания в Милане, Леонардо изучал проблемы навигации между о. Комо и Миланом, разрабатывая систему водопровода. Некоторые из его эскизов по проектированию хранятся в музее Навильи. За время нашей экскурсии мы познакомимся с Миланом Леонардо, узнаем много интересного о жизни великого итальянца.

