Эта экскурсия посвящена христианским святыням Милана — от Святого гвоздя и Шипа Тернового венца до мощей святителя Амвросия.
Описание экскурсииВ Милане и области Ломбардии хранится множество наших общих реликвий Веры: Святой гвоздь из тела Спасителя, Ковчег Апостолов, Святой шип из Тернового Венца Господа, мощи десятков православных святых. Достаточно сказать о таких известных подвижниках, как Блаженный Августин(отец церкви), святая великомученица Наталия и, конечно, покровитель Милана — Святой Амвросий Медиоланский, мощи которого хранятся в одноименной базилике в центре города. Думаю, что эта экскурсия заинтересует как путешествующего православного паломника, так и изучающего христианскую историю человека.
