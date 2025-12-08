Описание тураОтправляйтесь с нами в увлекательное путешествие по Европе и всего за одну неделю познакомьтесь сразу с тремя странами! Вас ждут столицы Лихтенштейна и Швейцарии — контрастные и неповторимые Вадуц и Берн, а также современные и стильные города Милан, Турин и Цюрих. Вы сможете спокойно наслаждаться атмосферой старинных кварталов, гулять по уютным улочкам и открывать для себя архитектурные сокровища Европы. А для тех, кто хочет узнать больше, предусмотрены дополнительные экскурсии с опытным гидом. Важная информация: Предоплата при бронировании (помимо предоплаты на сайте) — 30% нам напрямую. Полная оплата за 30 дней до заезда. Оплата возможна: 1. Банковским переводом на расчётный счёт банка Италии 2. Оплата картой по Линк +3% (ссылка действует 24 часа) 3. Переводом на расчётный счёт банка РФ по QR-коду по курсу на день оплаты (рубли).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в 3* отелях
- Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт под все рейсы Фьюмичино
- Завтраки
- Перемещения на туристическом автобусе по маршруту
- Русскоговорящий сопровождающий в течение всего тура
- Услуги гида: Париж, Брюссель, Амстердам
- Прогулки с сопровождающим: Франкфурт-на-Майне, Мюнхен
Что не входит в цену
- Аудиогид - 20 евро
- Проезд из вашего города до Милана и обратно
- Факультативные экскурсии
- Виза и Медицинская страховка
- Обеды и ужины
Место начала и завершения?
Milano Malpensa Airport, 21010 Ferno, Province of Varese, Italy
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Предоплата при бронировании (помимо предоплаты на сайте) - 30% нам напрямую
- Полная оплата за 30 дней до заезда
- Оплата возможна:
- 1. Банковским переводом на расчётный счёт банка Италии
- 2. Оплата картой по Линк +3% (ссылка действует 24 часа)
- 3. Переводом на расчётный счёт банка РФ по QR-коду по курсу на день оплаты (рубли)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
