Завтракаем и едем в Париж. Вас ждёт обзорная экскурсия по городу, включающая Лувр, Площадь Бастилии, Оперу и Собор Парижской Богоматери. После экскурсии — посещение парфюмерной фабрики «Фрагонар».

В свободное время по желанию можно отправиться на экскурсию по Латинскому кварталу с Нотр-Дамом, термами Клюни, Люксембургским садом и Сорбонной. Размещение в отеле и ночь в Париже.