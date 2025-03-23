Европейский калейдоскоп: путешествие по Италии, Франции, Бельгии, Амстердаму и Германии

Прокатиться по каналам Амстердама, погулять по Парижу и очароваться Вероной
Отправляемся в путешествие, которое каждый день будет открывать вам новые истории и потрясающие виды! Побываем в Милане, ощутим атмосферу Страсбурга, увидим главные достопримечательности романтичного Парижа, пройдёмся по улицам Брюсселя и Амстердама, осмотрим архитектурное наследие Мюнхена, Вероны, Франкфурта-на-Майне.

При желании вы сможете дополнить отдых походом в кабаре «Мулен Руж», поездкой в Венецию, Волендам и Заансе Сханс, а также замок Нойшванштайн.
Европейский калейдоскоп: путешествие по Италии, Франции, Бельгии, Амстердаму и Германии
Европейский калейдоскоп: путешествие по Италии, Франции, Бельгии, Амстердаму и Германии
Европейский калейдоскоп: путешествие по Италии, Франции, Бельгии, Амстердаму и Германии
Ближайшие даты:
23
мар13
апр27
апр25
мая15
июн29
июн13
июл
Время начала: 08:00, 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.

Проживание. 2-местное размещение в 3-звёздочных гостиницах по маршруту. Возможно 1-местное размещение за доплату.

Питание. В стоимость входят завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном туристическом автобусе.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.

Виза. Нужна шенгенская виза. На получение рекомендуется закладывать не меньше месяца.

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Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Милан

Встретим вас в аэропорту. Для тех, кто прилетает ранним рейсом, возможно участие в дополнительной экскурсии на озеро Маджоре (с марта по октябрь) или в Бергамо (с ноября по февраль). Трансфер и размещение в отеле.

Прибытие в МиланПрибытие в МиланПрибытие в МиланПрибытие в Милан
2 день

Страсбург и Люцерн

После завтрака отправление в Страсбург — «столицу объединённой Европы», сохранивший свой исторический облик. Центр города расположен на острове, образованном рекой Иль. По пути сделаем остановку в швейцарском городе Люцерн. Размещение в отеле Страсбурга, свободное время для прогулок.

Ночь в Страсбурге.

Страсбург и ЛюцернСтрасбург и ЛюцернСтрасбург и ЛюцернСтрасбург и Люцерн
3 день

Переезд в Париж, парфюмерная фабрика «Фрагонар»

Завтракаем и едем в Париж. Вас ждёт обзорная экскурсия по городу, включающая Лувр, Площадь Бастилии, Оперу и Собор Парижской Богоматери. После экскурсии — посещение парфюмерной фабрики «Фрагонар».

В свободное время по желанию можно отправиться на экскурсию по Латинскому кварталу с Нотр-Дамом, термами Клюни, Люксембургским садом и Сорбонной. Размещение в отеле и ночь в Париже.

Переезд в Париж, парфюмерная фабрика «Фрагонар»Переезд в Париж, парфюмерная фабрика «Фрагонар»Переезд в Париж, парфюмерная фабрика «Фрагонар»Переезд в Париж, парфюмерная фабрика «Фрагонар»
4 день

Свободный день в Париже

После завтрака — свободный день в Париже. Утром возможна экскурсия в Версаль или по Монмартру, с посещением собора Сакре-Кёр и знаменитого кабаре Мулен Руж.

Во второй половине дня — экскурсия в Лувр и круиз по Сене. Вечером можно посетить шоу в кабаре «Мулен Руж» (за доплату).

Свободный день в ПарижеСвободный день в ПарижеСвободный день в ПарижеСвободный день в Париже
5 день

Прибытие в Брюссель

Сегодня отправляемся в Брюссель, где во время пешеходной экскурсии вы увидите Ратушу, гильдейские дома на площади Гран-Плас и знаменитую статую «Писающий мальчик». Затем — трансфер и размещение в отеле в окрестностях Амстердама.

Прибытие в БрюссельПрибытие в БрюссельПрибытие в БрюссельПрибытие в Брюссель
6 день

Каналы Амстердама

После завтрака состоится обзорная экскурсия по каналам Амстердама. В качестве дополнительной экскурсии предлагается поездка в Гаагу, где находятся резиденция правительства и Международный суд ООН. Здесь можно увидеть Бинненхоф, старейший парламентский комплекс, расположенный у озера.

По окончании программы вернёмся в отель.

Каналы АмстердамаКаналы АмстердамаКаналы АмстердамаКаналы Амстердама
7 день

Свободный день / опциональная поездка в Волендам и Заансе Сханс

Позавтракав, вы сможете насладиться свободным временем или отправиться на экскурсию в города Волендам и Заансе Сханс. В последнем можно увидеть исторические мельницы и традиционные ремёсла. Волендам известен своими аккуратными домиками и колоритными каналами.

Вечером — переезд во Франкфурт-на-Майне, размещение в отеле.

Свободный день / опциональная поездка в Волендам и Заансе СхансСвободный день / опциональная поездка в Волендам и Заансе СхансСвободный день / опциональная поездка в Волендам и Заансе СхансСвободный день / опциональная поездка в Волендам и Заансе Сханс
8 день

Прогулка по Франкфурту, переезд в Мюнхен

Позавтракав, пойдём гулять по историческому центру Франкфурта. После этого — переезд в Мюнхен. По прибытии вас ждут обзорная экскурсия и свободное время.

Прогулка по Франкфурту, переезд в МюнхенПрогулка по Франкфурту, переезд в МюнхенПрогулка по Франкфурту, переезд в МюнхенПрогулка по Франкфурту, переезд в Мюнхен
9 день

Фюссен, дорога в Верону

Переезжаем в Фюссен, где можно провести свободное время либо отправиться на экскурсию в знаменитый замок Нойшванштайн, расположенный среди баварских Альп. Далее, по дороге в Верону, возможна остановка в австрийском городе Инсбрук.

По прибытии в Верону разместимся в отеле и отдохнём.

Фюссен, дорога в ВеронуФюссен, дорога в ВеронуФюссен, дорога в ВеронуФюссен, дорога в Верону
10 день

Опциональная поездка в Венецию, возвращение в Милан

Желающих после завтрака ждёт экскурсия в Венецию с обзором площади Сан-Марко, базилики и Кампанилы. Прогулка на гондоле погружает в атмосферу былой Венецианской Республики. Возможна также экскурсия в Собор Святого Марка.

Затем мы вернёмся в Милан.

Опциональная поездка в Венецию, возвращение в МиланОпциональная поездка в Венецию, возвращение в МиланОпциональная поездка в Венецию, возвращение в МиланОпциональная поездка в Венецию, возвращение в Милан
11 день

Окончание тура

Пришло время прощаться. Мы доставим вас в аэропорт ко времени обратного рейса. До новых встреч!

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение€989
1-местное размещение€1590
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Милана и обратно
  • Остальное питание
  • Виза
  • Медицинская страховка
  • Доплата за трансфер из/до аэропорта Бергамо
  • Доплата за размещение на первом, втором и третьем рядах автобуса
  • Обязательные доплаты:
  • Наушники - €20
  • Кораблик по каналам Амстердама - €10
  • Налог в отелях - от €1 до €5
  • Налог на въезд в Амстердам - от €1,5
  • Экскурсии из списка (по желанию):
  • Поездка на озеро Маджоре - €55 (катер включён в стоимость)
  • Билет на остров Изола-Белла (входной билет во Дворец и ботанический сад) - €22
  • Поездка в Бергамо - €55
  • Посещение Люцерна - €10
  • Экскурсия в Страсбурге - €10
  • Экскурсия Нотр-Дам и Латинский квартал - €35
  • Экскурсия Монмартр - €35
  • Экскурсия в Лувр с гидом - €45 + входной билет €20
  • Экскурсия в Версаль - €55 + €21 входной билет
  • Кораблик по Сене в Париже - €15
  • Ужин и вечерние шоу в кабаре Мулен-Руж - стоимость зависит от выбранной программы вечера
  • Экскурсия в Гаагу - €40
  • Экскурсия в Волендам + Заансе Сханс - €65
  • Экскурсия в замок Нойшванштайн - €55 + входной билет €19
  • Посещение Инсбрука - €10
  • Экскурсия в Венецию - €60
  • Большой канал в Венеции - €25
  • Собор Святого Марка - €16
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Милана, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Милана, время зависит от времени вашего обартного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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