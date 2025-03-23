При желании вы сможете дополнить отдых походом в кабаре «Мулен Руж», поездкой в Венецию, Волендам и Заансе Сханс, а также замок Нойшванштайн.
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет.
Проживание. 2-местное размещение в 3-звёздочных гостиницах по маршруту. Возможно 1-местное размещение за доплату.
Питание. В стоимость входят завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном туристическом автобусе.
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Виза. Нужна шенгенская виза. На получение рекомендуется закладывать не меньше месяца.
Программа тура по дням
Прибытие в Милан
Встретим вас в аэропорту. Для тех, кто прилетает ранним рейсом, возможно участие в дополнительной экскурсии на озеро Маджоре (с марта по октябрь) или в Бергамо (с ноября по февраль). Трансфер и размещение в отеле.
Страсбург и Люцерн
После завтрака отправление в Страсбург — «столицу объединённой Европы», сохранивший свой исторический облик. Центр города расположен на острове, образованном рекой Иль. По пути сделаем остановку в швейцарском городе Люцерн. Размещение в отеле Страсбурга, свободное время для прогулок.
Ночь в Страсбурге.
Переезд в Париж, парфюмерная фабрика «Фрагонар»
Завтракаем и едем в Париж. Вас ждёт обзорная экскурсия по городу, включающая Лувр, Площадь Бастилии, Оперу и Собор Парижской Богоматери. После экскурсии — посещение парфюмерной фабрики «Фрагонар».
В свободное время по желанию можно отправиться на экскурсию по Латинскому кварталу с Нотр-Дамом, термами Клюни, Люксембургским садом и Сорбонной. Размещение в отеле и ночь в Париже.
Свободный день в Париже
После завтрака — свободный день в Париже. Утром возможна экскурсия в Версаль или по Монмартру, с посещением собора Сакре-Кёр и знаменитого кабаре Мулен Руж.
Во второй половине дня — экскурсия в Лувр и круиз по Сене. Вечером можно посетить шоу в кабаре «Мулен Руж» (за доплату).
Прибытие в Брюссель
Сегодня отправляемся в Брюссель, где во время пешеходной экскурсии вы увидите Ратушу, гильдейские дома на площади Гран-Плас и знаменитую статую «Писающий мальчик». Затем — трансфер и размещение в отеле в окрестностях Амстердама.
Каналы Амстердама
После завтрака состоится обзорная экскурсия по каналам Амстердама. В качестве дополнительной экскурсии предлагается поездка в Гаагу, где находятся резиденция правительства и Международный суд ООН. Здесь можно увидеть Бинненхоф, старейший парламентский комплекс, расположенный у озера.
По окончании программы вернёмся в отель.
Свободный день / опциональная поездка в Волендам и Заансе Сханс
Позавтракав, вы сможете насладиться свободным временем или отправиться на экскурсию в города Волендам и Заансе Сханс. В последнем можно увидеть исторические мельницы и традиционные ремёсла. Волендам известен своими аккуратными домиками и колоритными каналами.
Вечером — переезд во Франкфурт-на-Майне, размещение в отеле.
Прогулка по Франкфурту, переезд в Мюнхен
Позавтракав, пойдём гулять по историческому центру Франкфурта. После этого — переезд в Мюнхен. По прибытии вас ждут обзорная экскурсия и свободное время.
Фюссен, дорога в Верону
Переезжаем в Фюссен, где можно провести свободное время либо отправиться на экскурсию в знаменитый замок Нойшванштайн, расположенный среди баварских Альп. Далее, по дороге в Верону, возможна остановка в австрийском городе Инсбрук.
По прибытии в Верону разместимся в отеле и отдохнём.
Опциональная поездка в Венецию, возвращение в Милан
Желающих после завтрака ждёт экскурсия в Венецию с обзором площади Сан-Марко, базилики и Кампанилы. Прогулка на гондоле погружает в атмосферу былой Венецианской Республики. Возможна также экскурсия в Собор Святого Марка.
Затем мы вернёмся в Милан.
Окончание тура
Пришло время прощаться. Мы доставим вас в аэропорт ко времени обратного рейса. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|€989
|1-местное размещение
|€1590
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Перелёт до Милана и обратно
- Остальное питание
- Виза
- Медицинская страховка
- Доплата за трансфер из/до аэропорта Бергамо
- Доплата за размещение на первом, втором и третьем рядах автобуса
- Обязательные доплаты:
- Наушники - €20
- Кораблик по каналам Амстердама - €10
- Налог в отелях - от €1 до €5
- Налог на въезд в Амстердам - от €1,5
- Экскурсии из списка (по желанию):
- Поездка на озеро Маджоре - €55 (катер включён в стоимость)
- Билет на остров Изола-Белла (входной билет во Дворец и ботанический сад) - €22
- Поездка в Бергамо - €55
- Посещение Люцерна - €10
- Экскурсия в Страсбурге - €10
- Экскурсия Нотр-Дам и Латинский квартал - €35
- Экскурсия Монмартр - €35
- Экскурсия в Лувр с гидом - €45 + входной билет €20
- Экскурсия в Версаль - €55 + €21 входной билет
- Кораблик по Сене в Париже - €15
- Ужин и вечерние шоу в кабаре Мулен-Руж - стоимость зависит от выбранной программы вечера
- Экскурсия в Гаагу - €40
- Экскурсия в Волендам + Заансе Сханс - €65
- Экскурсия в замок Нойшванштайн - €55 + входной билет €19
- Посещение Инсбрука - €10
- Экскурсия в Венецию - €60
- Большой канал в Венеции - €25
- Собор Святого Марка - €16