Столицы и провинции: Италия, Лихтенштейн и Швейцария за одну неделю

Погулять по Вадуцу и Берну, полюбоваться архитектурой Турина и самостоятельно исследовать Милан
Приглашаем вас провести незабываемые каникулы в Европе и всего за неделю побывать в трёх странах. Вы посетите столицы Лихтенштейна и Швейцарии — такие разные Вадуц и Берн. А также изучите
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мало похожие на традиционную провинцию Милан, Турин и Цюрих.

У вас будет много времени для самостоятельных прогулок и неспешного исследования улочек, на которых рассыпаны архитектурные шедевры.

Также у вас есть возможность разнообразить поездку дополнительными экскурсиями в компании профессионального гида.

Столицы и провинции: Италия, Лихтенштейн и Швейцария за одну неделю
Столицы и провинции: Италия, Лихтенштейн и Швейцария за одну неделю
Столицы и провинции: Италия, Лихтенштейн и Швейцария за одну неделю
Ближайшие даты:
23
мар30
мар6
апр13
апр20
апр27
апр4
мая
Время начала: 08:00, 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 5+

Проживание. 2-местное размещение в отелях 3*, 1-местное — за доплату.

*Фото отеля взяты с сайта booking.com для примера

Питание. Включены завтраки, остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Комфортабельный автобус туристического класса.

Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.

Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2-х и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Италию

Встретим вас у аэропорта Милана и доставим в отель. Остаток дня будет свободен.

При желании и за доплату в этот день: поездка на озеро Маджоре с прогулкой по острову Изола-Белла (с марта по октябрь).

Прибытие в ИталиюПрибытие в ИталиюПрибытие в ИталиюПрибытие в Италию
2 день

Самостоятельный отдых

Весь день будет свободен. Вы можете самостоятельно исследовать улочки Милана или подобрать экскурсию на выбор.

При желании и за доплату в этот день: поездка в Верону или к озеру Гарда.

Самостоятельный отдыхСамостоятельный отдыхСамостоятельный отдыхСамостоятельный отдых
3 день

Вадуц, Цюрих

После завтрака поедем на север Швейцарии. По пути остановимся в Лихтенштейне и погуляем по историческому центру столицы. Прибудем в Цюрих и тоже немного пройдёмся, а затем разместимся в отеле.

Вадуц, ЦюрихВадуц, ЦюрихВадуц, ЦюрихВадуц, Цюрих
4 день

Свободный день

Этот день вы сможете провести в Цюрихе по своему усмотрению.

При желании и за доплату в этот день: поездка к Рейнскому водопаду и в город Штайн-ам-Райн, экскурсия в Люцерн.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Прогулки по Берну, возвращение в Италию

Позавтракаем, освободим номера и отправимся в столицу — Берн. Погуляем по центру и увидим главные достопримечательности: медвежий ров, часовую башню, высочайший собор страны. Вернёмся в Италию и останемся ночевать в пригороде Турина.

При желании и за доплату в этот день: поездка в Грюйер с дегустацией сыров, посещение Монтрё.

Прогулки по Берну, возвращение в ИталиюПрогулки по Берну, возвращение в ИталиюПрогулки по Берну, возвращение в ИталиюПрогулки по Берну, возвращение в Италию
6 день

Экскурсия по Турину

Познакомимся с центром Турина. Во время пешеходной экскурсии вы увидите здания в стиле барокко, площадь Кастелло, дворцы разных династий, кафедральный собор с капеллой, башню Моле-Антонеллиана. По завершении променада будет свободное время, а затем вернёмся в Милан.

При желании и за доплату в этот день: посещение королевского дворца.

Экскурсия по ТуринуЭкскурсия по ТуринуЭкскурсия по ТуринуЭкскурсия по Турину
7 день

Завершение тура

После завтрака доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€482
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Экскурсия с гидом в Цюрихе
  • Прогулки с сопровождающим группы в Турине, Берне, Лихтенштейне
Что не входит в цену
  • Билеты в Милан и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Виза
  • Медицинская страховка
  • Выбор ряда в автобусе (по желанию) - €10-50
  • Доплата за 1-местное размещение - €262
  • Стоимость тура с 29 декабря 2024 года по 4 января 2025 года составляет €522
  • Обязательные доплаты:
  • Наушники на всю поездку - €16
  • Налог в отелях - €1-5 в сутки
  • Дополнительные экскурсии (по желанию, оплата на месте):
  • Входные билеты в музеи
  • Визит в театр Ла Скала - €30
  • Экскурсия по Миланскому собору - €25
  • Прогулка на катере по озеру Маджоре - €55
  • Билет на остров Изола-Белла - €20
  • Экскурсия по Люцерну - €65
  • Поездка в Верону - €60
  • Посещение озера Гарда - €10
  • Поездка в Штайн-ам-Райн и к Рейнскому водопаду - €65
  • Визит в королевский дворец в Турине - €35
  • Экскурсия по Монтрё, Грюйеру или Турину - €10 каждая
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Милана, точное время - по договорённости
Завершение: Аэропорт Милана, до полудня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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