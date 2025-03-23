Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 5+
Проживание. 2-местное размещение в отелях 3*, 1-местное — за доплату.
*Фото отеля взяты с сайта booking.com для примера
Питание. Включены завтраки, остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Комфортабельный автобус туристического класса.
Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.
Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2-х и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.
Программа тура по дням
Прибытие в Италию
Встретим вас у аэропорта Милана и доставим в отель. Остаток дня будет свободен.
При желании и за доплату в этот день: поездка на озеро Маджоре с прогулкой по острову Изола-Белла (с марта по октябрь).
Самостоятельный отдых
Весь день будет свободен. Вы можете самостоятельно исследовать улочки Милана или подобрать экскурсию на выбор.
При желании и за доплату в этот день: поездка в Верону или к озеру Гарда.
Вадуц, Цюрих
После завтрака поедем на север Швейцарии. По пути остановимся в Лихтенштейне и погуляем по историческому центру столицы. Прибудем в Цюрих и тоже немного пройдёмся, а затем разместимся в отеле.
Свободный день
Этот день вы сможете провести в Цюрихе по своему усмотрению.
При желании и за доплату в этот день: поездка к Рейнскому водопаду и в город Штайн-ам-Райн, экскурсия в Люцерн.
Прогулки по Берну, возвращение в Италию
Позавтракаем, освободим номера и отправимся в столицу — Берн. Погуляем по центру и увидим главные достопримечательности: медвежий ров, часовую башню, высочайший собор страны. Вернёмся в Италию и останемся ночевать в пригороде Турина.
При желании и за доплату в этот день: поездка в Грюйер с дегустацией сыров, посещение Монтрё.
Экскурсия по Турину
Познакомимся с центром Турина. Во время пешеходной экскурсии вы увидите здания в стиле барокко, площадь Кастелло, дворцы разных династий, кафедральный собор с капеллой, башню Моле-Антонеллиана. По завершении променада будет свободное время, а затем вернёмся в Милан.
При желании и за доплату в этот день: посещение королевского дворца.
Завершение тура
После завтрака доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€482
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Экскурсия с гидом в Цюрихе
- Прогулки с сопровождающим группы в Турине, Берне, Лихтенштейне
Что не входит в цену
- Билеты в Милан и обратно в ваш город
- Обеды и ужины
- Виза
- Медицинская страховка
- Выбор ряда в автобусе (по желанию) - €10-50
- Доплата за 1-местное размещение - €262
- Стоимость тура с 29 декабря 2024 года по 4 января 2025 года составляет €522
- Обязательные доплаты:
- Наушники на всю поездку - €16
- Налог в отелях - €1-5 в сутки
- Дополнительные экскурсии (по желанию, оплата на месте):
- Входные билеты в музеи
- Визит в театр Ла Скала - €30
- Экскурсия по Миланскому собору - €25
- Прогулка на катере по озеру Маджоре - €55
- Билет на остров Изола-Белла - €20
- Экскурсия по Люцерну - €65
- Поездка в Верону - €60
- Посещение озера Гарда - €10
- Поездка в Штайн-ам-Райн и к Рейнскому водопаду - €65
- Визит в королевский дворец в Турине - €35
- Экскурсия по Монтрё, Грюйеру или Турину - €10 каждая