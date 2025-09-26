Мои заказы

Большой евротур по Италии, Франции, Швейцарии с гидом и без

Изучить Милан, Флоренцию, Париж, самостоятельно погулять по Венеции и Женеве, увидеть замки Луары
Большой дружной компанией отправляемся колесить по Европе.

Мы начнём с визитных карточек Милана, окажемся в окружении шедевров мирового искусства на родине Ренессанса — во Флоренции, заблудимся в хитросплетениях каналов Венеции, побываем
читать дальше

в Болонье и Генуе.

Следующая по плану — Франция: мы проникнемся атмосферой королевской роскоши в Ницце и долине Луары, на целых 2 дня задержимся в невероятном Париже и заедем в провинциальный Дижон.

Финальным штрихом нашего турне станет уютная швейцарская Женева, утопающая в объятиях Альп и Юрских гор.

В программу включены по 3 экскурсии с гидом и прогулки с сопровождающим, а остальное время вы сможете распланировать по своему вкусу — как насладиться самостоятельным променадом, так и подобрать дополнительную активность из широкого ассортимента.

5
2 отзыва
Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 4+

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Италию

Утром встретим вас у аэропорта Милана и доставим в отель. Остаток дня будет свободен. По желанию и за доплату можно съездить на озеро Комо — излюбленное место для жизни и отдыха аристократов и знаменитостей.

Прибытие в Италию
2 день

Экскурсия по центру Милана

Отправимся гулять по Милану с гидом. Познакомимся с центром, посетим средневековую резиденцию герцогов Сфорца и другие визитные карточки. Далее — свободное время. При желании и за доплату можно побывать в музее-театре Ла-Скала, пинакотеке Амброзиана, съездить на озеро Маджоре и остров Изола-Белла.

Экскурсия по центру Милана
3 день

Прогулка по Болонье

После завтрака поедем в Болонью. По прибытии — прогулка с сопровождающим группы, затем самостоятельный отдых и размещение в отеле в окрестностях города.

Прогулка по Болонье
4 день

Свободный день в Венеции

По прибытии в Венецию — самостоятельный отдых. При желании и за доплату — экскурсия по каналам на корабле, знакомство с легендами и мифами города.

Свободный день в Венеции
5 день

Знакомство с Флоренцией, свободное время в Генуе

Движемся дальше, во Флоренцию — на родину Ренессанса, где жили и творили да Винчи, Данте, Микеланджело. По прибытии пройдём с гидом по центру и увидим площадь Синьории, палаццо Веккьо, собор Санта-Мария-дель-Фьоре, базилику Санта-Кроче и другие символы города. Будет время для отдыха в своём темпе, а потом переместимся в Геную. При желании и за доплату — обзорная экскурсия с гидом.

Знакомство с Флоренцией, свободное время в Генуе
6 день

Переезд в Ниццу

Вновь меняем город — направляемся в Ниццу, где запланировано посещение парфюмерной фабрики. При желании и за доплату можно съездить в Монте-Карло.

Переезд в Ниццу
7 день

Прогулка по Дижону

Следующий пункт нашей программы — Дижон. Это столица Бургундии, город искусства и скульптуры, где состоится прогулка с сопровождающим. Потом — заселение в номера, свободный вечер.

Прогулка по Дижону
8 день

Автобусная экскурсия по Парижу

Сегодня нас ждёт самый романтичный город мира — Париж. На автобусе мы объедем главные достопримечательности — Лувр, площадь Бастилии, собор Парижской Богоматери, оперу и другие знаковые локации. При желании и за доплату можно покататься на кораблике по Сене.

Автобусная экскурсия по Парижу
9 день

Свободный день в Париже

При желании и за доплату в этот день: экскурсия по Нотр-Даму и Латинскому кварталу, поездка в Версаль, прогулка по вечернему Парижу.

Свободный день в Париже
10 день

Замки Луары

Собираем вещи и едем в долину Луары. Вдоль одной из самых красивых французских рек выстроились необыкновенной красоты каменные крепости, в которых оживает история королей, рыцарей и прекрасных дам. При желании и за доплату — посещение замков Шамбор и Шеверни. Ночевать будем в окрестностях Буржа.

Замки Луары
11 день

Свободный день в Женеве

Вновь меняем страну и город — следуем в Женеву, где запланирована самостоятельная прогулка. При желании и за доплату — экскурсия с гидом и круиз по озеру.

Свободный день в Женеве
12 день

Возвращение в Милан

Сегодня вернёмся в точку старта — Милан. Остаток дня будет свободен.

Возвращение в Милан
13 день

Возвращение домой

Проводим вас в аэропорт к обратному рейсу и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение€885
1-местное размещение€1460
Для бронирования достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождающий группы на протяжении всего тура и русскоговорящие лицензированные гиды
  • Экскурсии по Милану, Флоренции, Парижу с гидом
  • Прогулки по Болонье, Генуе, Дижону с сопровождающим
Что не входит в цену
  • Билеты в Милан и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Доплата за 1-местное размещение - указана в билете
  • Виза
  • Наушники на весь тур - €20
  • Налоги в отелях
  • Поездка по каналам Венеции - €35
  • Чаевые водителю - €15
  • По желанию:
  • Входные билеты в музеи
  • Поездка на озеро Комо - €55
  • Посещение Ла-Скала - €35
  • Экскурсия в пинакотеку Амброзиана - €30
  • Поездка на озеро Маджоре - €55
  • Посещение острова Изола-Белла (с билетом во дворец и ботанический сад) - €23
  • Экскурсия по Венеции - €60
  • Легенды и мифы Венеции - €25
  • Экскурсия по Генуе - €15
  • Экскурсия по Монте-Карло - €70
  • Прогулка на кораблике по Сене - €15
  • Променад по Монмартру - €35
  • Визит в Нотр-Дам и Латинский квартал - €35
  • Поездка в Версаль + входной билет - €55 + €21
  • Вечерний Париж - €35
  • Ужин и шоу в Мулен-Руж - зависит от выбранной программы
  • Экскурсия по Женеве - €55
  • Билет в Шамбор - €16
  • Билет в Шеверни - €15
  • Доплата за место в автобусе (по желанию):
  • 1-й ряд - €50
  • 2-й ряд - €40
  • 3-й ряд - €30
  • Любой после 4-го ряда - €10
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Милана, 9:00
Завершение: Аэропорт Милана, 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — Организатор в Милане
Провёл экскурсии для 29 туристов
Я представляю итальянского туроператора, который организует туры по Европе: Италии, Испании, Швейцарии, Франции, Германии. Мы всегда рады гостям и стараемся сделать ваше путешествие комфортным, познавательным и увлекательным. Добро пожаловать!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
Евгения
26 сен 2025
Все прошло хорошо! Автобус хороший с кондиционером. Гид хороший, все поможет, все подскажет. Отели супер, завтрак бомбезный, единственное последний отель стремный был, круассан и кофе (и хрустяшки). Экскурсоводы все очень интересно рассказывают, весело отвечают на вопросы. Нам очень понравилась поездка. Рекомендую!
Л
Луиза
27 авг 2025
Благодарю вас за организованный тур.

Хотелось бы отметить следующие положительные моменты:
•Профессиональную, эрудированную и очень приятную в общении гида Елену.
•Прекрасно подобранный маршрут, включающий живописные города и поселки.
•Дружную и приятную туристическую группу.

Спасибо за тур!

