Мы начнём с визитных карточек Милана, окажемся в окружении шедевров мирового искусства на родине Ренессанса — во Флоренции, заблудимся в хитросплетениях каналов Венеции, побываем
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 4+
Программа тура по дням
Прибытие в Италию
Утром встретим вас у аэропорта Милана и доставим в отель. Остаток дня будет свободен. По желанию и за доплату можно съездить на озеро Комо — излюбленное место для жизни и отдыха аристократов и знаменитостей.
Экскурсия по центру Милана
Отправимся гулять по Милану с гидом. Познакомимся с центром, посетим средневековую резиденцию герцогов Сфорца и другие визитные карточки. Далее — свободное время. При желании и за доплату можно побывать в музее-театре Ла-Скала, пинакотеке Амброзиана, съездить на озеро Маджоре и остров Изола-Белла.
Прогулка по Болонье
После завтрака поедем в Болонью. По прибытии — прогулка с сопровождающим группы, затем самостоятельный отдых и размещение в отеле в окрестностях города.
Свободный день в Венеции
По прибытии в Венецию — самостоятельный отдых. При желании и за доплату — экскурсия по каналам на корабле, знакомство с легендами и мифами города.
Знакомство с Флоренцией, свободное время в Генуе
Движемся дальше, во Флоренцию — на родину Ренессанса, где жили и творили да Винчи, Данте, Микеланджело. По прибытии пройдём с гидом по центру и увидим площадь Синьории, палаццо Веккьо, собор Санта-Мария-дель-Фьоре, базилику Санта-Кроче и другие символы города. Будет время для отдыха в своём темпе, а потом переместимся в Геную. При желании и за доплату — обзорная экскурсия с гидом.
Переезд в Ниццу
Вновь меняем город — направляемся в Ниццу, где запланировано посещение парфюмерной фабрики. При желании и за доплату можно съездить в Монте-Карло.
Прогулка по Дижону
Следующий пункт нашей программы — Дижон. Это столица Бургундии, город искусства и скульптуры, где состоится прогулка с сопровождающим. Потом — заселение в номера, свободный вечер.
Автобусная экскурсия по Парижу
Сегодня нас ждёт самый романтичный город мира — Париж. На автобусе мы объедем главные достопримечательности — Лувр, площадь Бастилии, собор Парижской Богоматери, оперу и другие знаковые локации. При желании и за доплату можно покататься на кораблике по Сене.
Свободный день в Париже
При желании и за доплату в этот день: экскурсия по Нотр-Даму и Латинскому кварталу, поездка в Версаль, прогулка по вечернему Парижу.
Замки Луары
Собираем вещи и едем в долину Луары. Вдоль одной из самых красивых французских рек выстроились необыкновенной красоты каменные крепости, в которых оживает история королей, рыцарей и прекрасных дам. При желании и за доплату — посещение замков Шамбор и Шеверни. Ночевать будем в окрестностях Буржа.
Свободный день в Женеве
Вновь меняем страну и город — следуем в Женеву, где запланирована самостоятельная прогулка. При желании и за доплату — экскурсия с гидом и круиз по озеру.
Возвращение в Милан
Сегодня вернёмся в точку старта — Милан. Остаток дня будет свободен.
Возвращение домой
Проводим вас в аэропорт к обратному рейсу и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|€885
|1-местное размещение
|€1460
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождающий группы на протяжении всего тура и русскоговорящие лицензированные гиды
- Экскурсии по Милану, Флоренции, Парижу с гидом
- Прогулки по Болонье, Генуе, Дижону с сопровождающим
Что не входит в цену
- Билеты в Милан и обратно в ваш город
- Обеды и ужины
- Доплата за 1-местное размещение - указана в билете
- Виза
- Наушники на весь тур - €20
- Налоги в отелях
- Поездка по каналам Венеции - €35
- Чаевые водителю - €15
- По желанию:
- Входные билеты в музеи
- Поездка на озеро Комо - €55
- Посещение Ла-Скала - €35
- Экскурсия в пинакотеку Амброзиана - €30
- Поездка на озеро Маджоре - €55
- Посещение острова Изола-Белла (с билетом во дворец и ботанический сад) - €23
- Экскурсия по Венеции - €60
- Легенды и мифы Венеции - €25
- Экскурсия по Генуе - €15
- Экскурсия по Монте-Карло - €70
- Прогулка на кораблике по Сене - €15
- Променад по Монмартру - €35
- Визит в Нотр-Дам и Латинский квартал - €35
- Поездка в Версаль + входной билет - €55 + €21
- Вечерний Париж - €35
- Ужин и шоу в Мулен-Руж - зависит от выбранной программы
- Экскурсия по Женеве - €55
- Билет в Шамбор - €16
- Билет в Шеверни - €15
- Доплата за место в автобусе (по желанию):
- 1-й ряд - €50
- 2-й ряд - €40
- 3-й ряд - €30
- Любой после 4-го ряда - €10
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Хотелось бы отметить следующие положительные моменты:
•Профессиональную, эрудированную и очень приятную в общении гида Елену.
•Прекрасно подобранный маршрут, включающий живописные города и поселки.
•Дружную и приятную туристическую группу.
Спасибо за тур!